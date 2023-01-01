拔濟苦難陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拔濟苦難陀羅尼經

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時薄伽梵在室羅筏，住誓多林給孤獨園，與無央數聲聞菩薩摩訶薩俱，及諸天、人、阿素洛等，無量大眾前後圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時薄伽梵在室羅筏，住誓多林給孤獨園，與無央數聲聞菩薩摩訶薩俱，及諸天、人、阿素洛等，無量大眾前後圍繞。

爾時眾中有一菩薩名不可說功德莊嚴，從座而起，頂禮佛足，合掌恭敬白佛言：「世尊！今此世界無量有情，煩惱因緣造諸惡業，當墮地獄、餓鬼、傍生，或天人中受諸劇苦。唯願哀愍，方便拔濟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾中有一菩薩名不可說功德莊嚴，從座而起，頂禮佛足，合掌恭敬白佛言：「世尊！今此世界無量有情，煩惱因緣造諸惡業，當墮地獄、餓鬼、傍生，或天人中受諸劇苦。唯願哀愍，方便拔濟。」

佛言：「善男子！善哉善哉！汝能哀愍一切有情作如是請。諦聽諦聽，吾今為汝略說拔濟眾苦方便。善男子！有佛世尊，名為不動如來應正等覺，為欲利樂諸有情故，說陀羅尼令眾誦念。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！善哉善哉！汝能哀愍一切有情作如是請。諦聽諦聽，吾今為汝略說拔濟眾苦方便。善男子！有佛世尊，名為不動如來應正等覺，為欲利樂諸有情故，說陀羅尼令眾誦念。陀羅尼曰：

「羯羯尼羯羯尼 魯折尼魯折尼 咄盧磔尼咄盧磔尼 怛邏薩尼怛羅薩尼 般剌底喝那般剌底喝那 薩縛羯莫般藍般邏般謎 莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「羯羯尼羯羯尼 魯折尼魯折尼 咄盧磔尼咄盧磔尼 怛邏薩尼怛羅薩尼 般剌底喝那般剌底喝那 薩縛羯莫般藍般邏般謎 莎訶」

「若有善男子善女人，至誠敬禮不動如來應正等覺，受持此呪，先所造作五無間業、四重十惡、毀諸聖賢、謗正法罪皆悉除滅，臨命終時彼不動佛與諸菩薩來現其前，讚歎慰喻令其歡喜，復告之言：『今來迎汝，應隨我往所從佛國。』彼命終已，決定往生不動如來清淨佛土。善男子！復有世尊，名滅惡趣王如來應正等覺，為欲利樂諸有情故，說陀羅尼令眾誦念。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有善男子善女人，至誠敬禮不動如來應正等覺，受持此呪，先所造作五無間業、四重十惡、毀諸聖賢、謗正法罪皆悉除滅，臨命終時彼不動佛與諸菩薩來現其前，讚歎慰喻令其歡喜，復告之言：『今來迎汝，應隨我往所從佛國。』彼命終已，決定往生不動如來清淨佛土。善男子！復有世尊，名滅惡趣王如來應正等覺，為欲利樂諸有情故，說陀羅尼令眾誦念。陀羅尼曰：

「輸達泥輸達泥 薩縛播波毘輸達泥 戍睇毘戍睇 薩縛羯莫毘戍睇 莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「輸達泥輸達泥 薩縛播波毘輸達泥 戍睇毘戍睇 薩縛羯莫毘戍睇 莎訶」

「若有善男子善女人，至誠禮敬滅惡趣王如來應正等覺，受持此呪，萬四千劫常憶宿命，所在生處得丈夫身，具足諸根深信因果，善諸技術、妙解諸論，好行惠施厭捨諸欲，不造惡業、離諸危怖，具正命慧眾所愛重，常近善友恒聞正法，求菩提心曾無暫捨，以諸功德而自莊嚴，具善律儀怖諸惡業，恒無匱乏調柔樂靜，於天人中常受快樂，速證無上正等菩提，終不退於十到彼岸，常願利樂一切有情，諸所修行非專自利，在所生處常得見佛，護持正法預賢聖眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有善男子善女人，至誠禮敬滅惡趣王如來應正等覺，受持此呪，萬四千劫常憶宿命，所在生處得丈夫身，具足諸根深信因果，善諸技術、妙解諸論，好行惠施厭捨諸欲，不造惡業、離諸危怖，具正命慧眾所愛重，常近善友恒聞正法，求菩提心曾無暫捨，以諸功德而自莊嚴，具善律儀怖諸惡業，恒無匱乏調柔樂靜，於天人中常受快樂，速證無上正等菩提，終不退於十到彼岸，常願利樂一切有情，諸所修行非專自利，在所生處常得見佛，護持正法預賢聖眾。」

時薄伽梵說此經已，聲聞、菩薩及諸天、人、阿素洛等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時薄伽梵說此經已，聲聞、菩薩及諸天、人、阿素洛等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。