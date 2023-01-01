佛說安宅神呪經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說安宅神呪經

後漢失譯人名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢失譯人名

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園，與千二百五十比丘，皆阿羅漢諸漏已盡，身心澄靜六通無礙，其名曰：大智舍利弗、摩訶目揵連、摩訶迦葉摩、訶迦旃延、須菩提等；復有菩薩摩訶薩八千人俱，文殊師利菩薩、導師菩薩、虛空藏菩薩、觀世音菩薩、救脫菩薩，如是等菩薩摩訶薩威德自在；復有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、八部鬼神共相圍繞，說微妙法。時有離車長者子五十人俱，身坌塵土懷憂愁慼，猶如有人生失父母、所愛妻子，來至佛所，頭面作禮，却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園，與千二百五十比丘，皆阿羅漢諸漏已盡，身心澄靜六通無礙，其名曰：大智舍利弗、摩訶目揵連、摩訶迦葉摩、訶迦旃延、須菩提等；復有菩薩摩訶薩八千人俱，文殊師利菩薩、導師菩薩、虛空藏菩薩、觀世音菩薩、救脫菩薩，如是等菩薩摩訶薩威德自在；復有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、八部鬼神共相圍繞，說微妙法。時有離車長者子五十人俱，身坌塵土懷憂愁慼，猶如有人生失父母、所愛妻子，來至佛所，頭面作禮，却住一面。

爾時世尊知而故問：「諸長者子！以何因緣而有惱色，憂愁不樂失於常容？」時諸長者子同聲俱白佛言：「世尊！未審人居世間，頗有家宅吉凶以不？」佛即答言：「如是諸事皆由眾生心行夢想所造，不得都無。」諸離車等白佛言：「世尊！弟子等蒙宿緣一毫之福，得覩如來慈化無遺，開甘露門潤以法雨。復有何罪生此五濁極惡之世，懷憂抱苦怖懼萬端不捨須臾。所以言者，自惟弟子德淺福薄，所居舍宅災怪頻疊，惡魔日夜競共侵陵，坐臥不安如懷湯火。自頃已來，失去善心無所恃怙。唯願世尊受弟子請，臨降所居賜為安宅，勅諸守宅諸神及四時禁忌常來榮衛，使日夜安吉災禍消滅。」佛言：「善哉善哉！當如汝說，吾自知時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知而故問：「諸長者子！以何因緣而有惱色，憂愁不樂失於常容？」時諸長者子同聲俱白佛言：「世尊！未審人居世間，頗有家宅吉凶以不？」佛即答言：「如是諸事皆由眾生心行夢想所造，不得都無。」諸離車等白佛言：「世尊！弟子等蒙宿緣一毫之福，得覩如來慈化無遺，開甘露門潤以法雨。復有何罪生此五濁極惡之世，懷憂抱苦怖懼萬端不捨須臾。所以言者，自惟弟子德淺福薄，所居舍宅災怪頻疊，惡魔日夜競共侵陵，坐臥不安如懷湯火。自頃已來，失去善心無所恃怙。唯願世尊受弟子請，臨降所居賜為安宅，勅諸守宅諸神及四時禁忌常來榮衛，使日夜安吉災禍消滅。」佛言：「善哉善哉！當如汝說，吾自知時。」

爾時世尊明旦勅諸弟子：「可各整衣服，當入聚落，各持應器往至長者子舍。」飯食既畢，敷轉輪座，為諸長者說微妙法，令離怖畏身心悅樂。時諸離車各生歡喜，猶如比丘入第三禪。爾時世尊即呼守宅諸神來到佛所，而告之言：「自今已後，是諸神鬼不得妄作恐動，令某等不安恒懷憂怖。吾當使大力鬼神，碎滅汝身令如微塵。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊明旦勅諸弟子：「可各整衣服，當入聚落，各持應器往至長者子舍。」飯食既畢，敷轉輪座，為諸長者說微妙法，令離怖畏身心悅樂。時諸離車各生歡喜，猶如比丘入第三禪。爾時世尊即呼守宅諸神來到佛所，而告之言：「自今已後，是諸神鬼不得妄作恐動，令某等不安恒懷憂怖。吾當使大力鬼神，碎滅汝身令如微塵。」

爾時世尊復告大眾：「諸善男子善女人等，吾涅槃後五百歲中，眾生垢重邪見轉熾，魔道競興妖魅妄作，𨶳人門戶各伺人便，覓人長短為作不祥種種留難。當爾之時，是諸弟子應當一心念佛念法念比丘僧，齋戒清淨，奉持三歸、五戒、十善、八關齋戒，日夕六時禮拜懺悔，勤心精進。請清淨僧設安宅齋，燒眾名香、然燈續明，露出中庭讀是經典。某等安居立宅已來，建立南庌北堂、東西之廂、碓磨倉庫、井竈門牆、園林池沼、六畜之欄，或復移房動土穿鑿非時，或犯觸伏龍騰蛇、青龍白虎、朱雀玄武，六甲禁忌、十二時神、門庭戶陌、井竈精露、堂上戶中、溷邊之神。我今持諸佛神力、菩薩威光般若波羅蜜力，勅宅前宅後宅左宅右宅中守神、神子神母、伏龍騰蛇六甲禁忌、十二時神、飛屍邪忤魍魎鬼神，因託形聲寄名附著，自今已後不得妄嬈我弟子等。神子神母、宅中諸神、邪魅蠱道、魍魎弊魔各安所在，不得妄相侵陵為作衰惱，令某甲等驚動怖畏，當如我教。若不順我語，令汝等頭破作七分，如多羅樹枝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復告大眾：「諸善男子善女人等，吾涅槃後五百歲中，眾生垢重邪見轉熾，魔道競興妖魅妄作，𨶳人門戶各伺人便，覓人長短為作不祥種種留難。當爾之時，是諸弟子應當一心念佛念法念比丘僧，齋戒清淨，奉持三歸、五戒、十善、八關齋戒，日夕六時禮拜懺悔，勤心精進。請清淨僧設安宅齋，燒眾名香、然燈續明，露出中庭讀是經典。某等安居立宅已來，建立南庌北堂、東西之廂、碓磨倉庫、井竈門牆、園林池沼、六畜之欄，或復移房動土穿鑿非時，或犯觸伏龍騰蛇、青龍白虎、朱雀玄武，六甲禁忌、十二時神、門庭戶陌、井竈精露、堂上戶中、溷邊之神。我今持諸佛神力、菩薩威光般若波羅蜜力，勅宅前宅後宅左宅右宅中守神、神子神母、伏龍騰蛇六甲禁忌、十二時神、飛屍邪忤魍魎鬼神，因託形聲寄名附著，自今已後不得妄嬈我弟子等。神子神母、宅中諸神、邪魅蠱道、魍魎弊魔各安所在，不得妄相侵陵為作衰惱，令某甲等驚動怖畏，當如我教。若不順我語，令汝等頭破作七分，如多羅樹枝。」

爾時世尊而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說呪曰：

「南無佛陀四野， 南無達摩四野， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無佛陀四野， 南無達摩四野，

南無僧伽四野。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無僧伽四野。」

「今為弟子某甲承佛威力而說神呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今為弟子某甲承佛威力而說神呪：

「一足眾生莫惱我， 二足眾生莫惱我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一足眾生莫惱我， 二足眾生莫惱我，

三足眾生莫惱我， 四足眾生莫惱我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三足眾生莫惱我， 四足眾生莫惱我。」

「我有一切大慈大悲，愍念一切眾生。汝等惡魔各還所屬，不得橫忓擾亂我弟子等。」復說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我有一切大慈大悲，愍念一切眾生。汝等惡魔各還所屬，不得橫忓擾亂我弟子等。」復說呪曰：

「白黑龍王 善子龍王 漚鉢羅龍王 阿耨大龍王」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「白黑龍王 善子龍王 漚鉢羅龍王 阿耨大龍王」

「結界呪文： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「結界呪文：

「伽婆致 伽婆致 悉波呵 東方大神龍王 七里結界 金剛宅 南方大神龍王 七里結界 金剛宅 西方大神龍王 七里結界 金剛宅 北方大神龍王 七里結界 金剛宅 如是三說」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「伽婆致 伽婆致 悉波呵 東方大神龍王 七里結界 金剛宅 南方大神龍王 七里結界 金剛宅 西方大神龍王 七里結界 金剛宅 北方大神龍王 七里結界 金剛宅 如是三說」

「東方婆鳩深山娑羅伽扠汝百鬼頸著枷 南方婆鳩深山娑羅伽扠汝百鬼頸著枷 西方婆鳩深山娑羅伽扠汝百鬼頸著枷 北方婆鳩深山娑羅伽扠汝百鬼頸著枷 如是三說」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東方婆鳩深山娑羅伽扠汝百鬼頸著枷 南方婆鳩深山娑羅伽扠汝百鬼頸著枷 西方婆鳩深山娑羅伽扠汝百鬼頸著枷 北方婆鳩深山娑羅伽扠汝百鬼頸著枷 如是三說」

「主疾病者、主頭痛者、主人舍宅門戶者，當歛諸毒，不得擾我諸弟子。若不順我呪，頭破作七分。」爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「主疾病者、主頭痛者、主人舍宅門戶者，當歛諸毒，不得擾我諸弟子。若不順我呪，頭破作七分。」爾時世尊而說偈言：

「造宅立堂宇， 安育諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「造宅立堂宇， 安育諸群生，

園林并池沼， 門牆及與圊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 園林并池沼， 門牆及與圊，

起心興舍室， 動靜應聖靈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起心興舍室， 動靜應聖靈，

稽首歸命佛， 眾魔莫能傾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首歸命佛， 眾魔莫能傾。

明燈照無極， 五眼因之生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明燈照無極， 五眼因之生，

法王大呪力， 動破魔億千， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法王大呪力， 動破魔億千，

如來慈普潤， 威光徹無邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來慈普潤， 威光徹無邊，

莫等咸歸命， 眾邪各自遷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫等咸歸命， 眾邪各自遷。」

佛告日月五星、二十八宿、天神龍鬼皆來受教明聽。佛告言：「不得前却某甲之家，或作東廂西廂南𭓟北堂，勅日遊月殺土府將軍、青龍白虎朱雀玄武、歲月劫殺六甲禁忌、土府伏龍莫妄東西。若有動靜燒香啟聞：『某甲宅舍是佛金剛之地。面二百步，佛有約言：諸疫鬼神不得妄忤，忤者頭破作七分，身不得全、不得水漿、去離本宮。宅舍已成富貴吉遷，田作大得所願，光榮行來在軍，仕宦宜官門戶昌熾，百子千孫父慈子孝，男女忠貞兄良弟順，崇義仁賢所願如意。十方證明，行如菩薩，得道如佛。』」佛告阿難：「若欲安宅，露出中庭然四十九燈，掃灑燒香，一心懺悔，禮十方諸佛。」阿難又白佛言：「當何名斯經？」佛語阿難：「此經名如來大悲不可思議神力，亦名愍念眾生安宅破魔神呪。」佛說經竟，大眾歡喜，作禮奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告日月五星、二十八宿、天神龍鬼皆來受教明聽。佛告言：「不得前却某甲之家，或作東廂西廂南𭓟北堂，勅日遊月殺土府將軍、青龍白虎朱雀玄武、歲月劫殺六甲禁忌、土府伏龍莫妄東西。若有動靜燒香啟聞：『某甲宅舍是佛金剛之地。面二百步，佛有約言：諸疫鬼神不得妄忤，忤者頭破作七分，身不得全、不得水漿、去離本宮。宅舍已成富貴吉遷，田作大得所願，光榮行來在軍，仕宦宜官門戶昌熾，百子千孫父慈子孝，男女忠貞兄良弟順，崇義仁賢所願如意。十方證明，行如菩薩，得道如佛。』」佛告阿難：「若欲安宅，露出中庭然四十九燈，掃灑燒香，一心懺悔，禮十方諸佛。」阿難又白佛言：「當何名斯經？」佛語阿難：「此經名如來大悲不可思議神力，亦名愍念眾生安宅破魔神呪。」佛說經竟，大眾歡喜，作禮奉行。