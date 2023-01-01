佛說摩尼羅亶經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說摩尼羅亶經

東晉天竺三藏竺曇無蘭譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏竺曇無蘭譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，時與摩訶比丘僧說摩尼羅亶經。佛問阿難言：「天下人民得不安隱，用何等故？用天下萬民多有疾病者、病痛者，用何等故？用出母腹痛、用傷心痛、頭痛目眩不能飲食，魔皆所為。」今諸比丘大懼怖如是，便前白佛言：「痛從何所來、去至何所，人民大愁憂不樂？」佛會諸比丘、摩訶迦葉惟、阿那律、離越、摩訶目犍連、舍利弗、阿難、因持羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，時與摩訶比丘僧說摩尼羅亶經。佛問阿難言：「天下人民得不安隱，用何等故？用天下萬民多有疾病者、病痛者，用何等故？用出母腹痛、用傷心痛、頭痛目眩不能飲食，魔皆所為。」今諸比丘大懼怖如是，便前白佛言：「痛從何所來、去至何所，人民大愁憂不樂？」佛會諸比丘、摩訶迦葉惟、阿那律、離越、摩訶目犍連、舍利弗、阿難、因持羅。

佛便說摩尼羅亶經。佛便舉諸佛名字，第一惟衛佛、第二式佛、第三隨葉佛、第四拘留秦佛、第五拘那含牟尼佛、第六迦葉佛、第七釋迦文佛，今是經皆從諸佛口中出。第一式叉羅、第二揵陀羅、第三揵頭羅、第四彌佉羅、第五乾朱羅、第六摩油羅、第七阿須輪、第八隨沙門、第九隨孫、第十𮥝提，都盧大小一切人民有得疾病者，今佛令諸比丘僧、比丘尼、優婆塞、優婆夷皆當說是經。有國中鬼、有山中鬼、有林中鬼、有草暮鬼、有塚間鬼、有塚中鬼、有地上鬼、有水中鬼、有水邊鬼、有火中鬼、有火邊鬼、有北斗鬼、有虛空中鬼、有市井鬼、有死人鬼、有生人鬼、有飢餓鬼、有道外鬼、有道中鬼、有堂外鬼、有堂中鬼、有身中鬼、有身外鬼、有飯食鬼、有臥時鬼、今佛言有赤色鬼、有黑色鬼、有長鬼、有短鬼、有大鬼、有小鬼、有中適鬼、有白色鬼、有黃色鬼、有青色鬼、有黑色鬼、有夢寤鬼、有朝起鬼、有步行鬼、有飛行鬼、有問人魂魄鬼、有生人鬼、有死人鬼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛便說摩尼羅亶經。佛便舉諸佛名字，第一惟衛佛、第二式佛、第三隨葉佛、第四拘留秦佛、第五拘那含牟尼佛、第六迦葉佛、第七釋迦文佛，今是經皆從諸佛口中出。第一式叉羅、第二揵陀羅、第三揵頭羅、第四彌佉羅、第五乾朱羅、第六摩油羅、第七阿須輪、第八隨沙門、第九隨孫、第十𮥝提，都盧大小一切人民有得疾病者，今佛令諸比丘僧、比丘尼、優婆塞、優婆夷皆當說是經。有國中鬼、有山中鬼、有林中鬼、有草暮鬼、有塚間鬼、有塚中鬼、有地上鬼、有水中鬼、有水邊鬼、有火中鬼、有火邊鬼、有北斗鬼、有虛空中鬼、有市井鬼、有死人鬼、有生人鬼、有飢餓鬼、有道外鬼、有道中鬼、有堂外鬼、有堂中鬼、有身中鬼、有身外鬼、有飯食鬼、有臥時鬼、今佛言有赤色鬼、有黑色鬼、有長鬼、有短鬼、有大鬼、有小鬼、有中適鬼、有白色鬼、有黃色鬼、有青色鬼、有黑色鬼、有夢寤鬼、有朝起鬼、有步行鬼、有飛行鬼、有問人魂魄鬼、有生人鬼、有死人鬼。

佛言：「若有瞋恚刀杖起時，皆當念是摩尼羅亶經，諸鬼神則為破碎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若有瞋恚刀杖起時，皆當念是摩尼羅亶經，諸鬼神則為破碎。」

佛告諸比丘：「若有受是經者，若有病瘦，當說是經。若有頭痛目眩寒熱傷心，常當讀是摩尼羅亶經，諸鬼神則頭破作七分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「若有受是經者，若有病瘦，當說是經。若有頭痛目眩寒熱傷心，常當讀是摩尼羅亶經，諸鬼神則頭破作七分。

「若有縣官、盜賊、水火，則當讀是摩尼羅亶經，諸鬼神不得復嬈害人。今是經，諸佛口中所出。若有國中鬼，一者名深沙、二者名浮丘，是二鬼健行求人長短。若有頭痛目眩、寒熱傷心，即當舉是二鬼名字，便當說摩尼羅亶經，是諸鬼神無不破碎者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有縣官、盜賊、水火，則當讀是摩尼羅亶經，諸鬼神不得復嬈害人。今是經，諸佛口中所出。若有國中鬼，一者名深沙、二者名浮丘，是二鬼健行求人長短。若有頭痛目眩、寒熱傷心，即當舉是二鬼名字，便當說摩尼羅亶經，是諸鬼神無不破碎者。

「若有青色鬼、黃色鬼、黑色鬼、高大鬼、卑小鬼、廣長鬼，一切大小諸鬼神，喜嬈天下人民者，其鬼名金曼鬼、薜荔鬼、飢餓鬼、慳貪鬼、勤苦鬼、病瘦鬼、有痛痒鬼、有思想鬼、身中鬼、身外鬼、形殘鬼、跛踺鬼、痛狂鬼、癡聾鬼、瘖瘂鬼、呻吟鬼、啼哭鬼、閑病鬼、虛耗鬼、嫉妬鬼、魍魎鬼、熒惑鬼、遊光鬼、鎮厭鬼、呪咀鬼、伏尸注鬼、癩死注鬼、官舍注鬼、軍營鬼、亭傳鬼、獄死鬼、囚死鬼、水死鬼、溺死鬼、火死鬼、燒死鬼、客死未葬鬼、市死鬼、道路死鬼、渴死鬼、餓死鬼、喝死鬼、凍死鬼、兵死鬼、血死鬼、腥死鬼、逋禱死鬼、鬪死鬼、棒死鬼、絞死鬼、自懸死鬼、自刺死鬼、怨家死鬼、強死鬼、腐皮鬼、斷人毛髮鬼、飲人血鬼、飛行鬼、騎乘鬼、駕車鬼、步行鬼、逢忤鬼、山神鬼、石神鬼、土神鬼、海邊鬼、海中鬼、橋梁鬼、溝渠鬼、道中鬼、道外鬼、胡夷鬼、羗虜鬼、樹木精魅鬼、百蟲精魅鬼、鳥獸精魅鬼、嵠谷鬼、門中鬼、門外鬼、戶中鬼、戶外鬼、井竈鬼、污池鬼、溷神鬼、方道鬼、蠱道鬼、不臣屬鬼、詐稱鬼，一切大小諸鬼神，皆不得嬈害其身。鬼神不隨我言者，頭破作七分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有青色鬼、黃色鬼、黑色鬼、高大鬼、卑小鬼、廣長鬼，一切大小諸鬼神，喜嬈天下人民者，其鬼名金曼鬼、薜荔鬼、飢餓鬼、慳貪鬼、勤苦鬼、病瘦鬼、有痛痒鬼、有思想鬼、身中鬼、身外鬼、形殘鬼、跛踺鬼、痛狂鬼、癡聾鬼、瘖瘂鬼、呻吟鬼、啼哭鬼、閑病鬼、虛耗鬼、嫉妬鬼、魍魎鬼、熒惑鬼、遊光鬼、鎮厭鬼、呪咀鬼、伏尸注鬼、癩死注鬼、官舍注鬼、軍營鬼、亭傳鬼、獄死鬼、囚死鬼、水死鬼、溺死鬼、火死鬼、燒死鬼、客死未葬鬼、市死鬼、道路死鬼、渴死鬼、餓死鬼、喝死鬼、凍死鬼、兵死鬼、血死鬼、腥死鬼、逋禱死鬼、鬪死鬼、棒死鬼、絞死鬼、自懸死鬼、自刺死鬼、怨家死鬼、強死鬼、腐皮鬼、斷人毛髮鬼、飲人血鬼、飛行鬼、騎乘鬼、駕車鬼、步行鬼、逢忤鬼、山神鬼、石神鬼、土神鬼、海邊鬼、海中鬼、橋梁鬼、溝渠鬼、道中鬼、道外鬼、胡夷鬼、羗虜鬼、樹木精魅鬼、百蟲精魅鬼、鳥獸精魅鬼、嵠谷鬼、門中鬼、門外鬼、戶中鬼、戶外鬼、井竈鬼、污池鬼、溷神鬼、方道鬼、蠱道鬼、不臣屬鬼、詐稱鬼，一切大小諸鬼神，皆不得嬈害其身。鬼神不隨我言者，頭破作七分。

「若人得病瘦者，當舉是上諸鬼神名字，呪病瘦者即得除差。是經釋迦文佛口中所出，諸鬼神聞是經，從今已後悉破解愈。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人得病瘦者，當舉是上諸鬼神名字，呪病瘦者即得除差。是經釋迦文佛口中所出，諸鬼神聞是經，從今已後悉破解愈。」

佛說經已，諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，諸天、龍、鬼神、人民皆受佛恩、前為佛作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經已，諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，諸天、龍、鬼神、人民皆受佛恩、前為佛作禮而去。