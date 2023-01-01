大寒林聖難拏陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寒林聖難拏陀羅尼經

西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫沙門臣法天奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫沙門臣法天奉 詔譯

如是我聞：一時薄伽梵在王舍城中。是時尊者羅睺羅遊於孕欺迦耶怛曩地寒林之中，於大塚間。彼時有諸天魅、龍魅、藥叉、羅剎、緊捺囉、㜸嚕荼、摩護囉誐，及餘一切人非人，餓鬼、部多、比舍佐、供畔拏等之所來魅，亦有多種異類烏鵲、獯狐豺狼蟲蟻等，極多擾惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：一時薄伽梵在王舍城中。是時尊者羅睺羅遊於孕欺迦耶怛曩地寒林之中，於大塚間。彼時有諸天魅、龍魅、藥叉、羅剎、緊捺囉、㜸嚕荼、摩護囉誐，及餘一切人非人，餓鬼、部多、比舍佐、供畔拏等之所來魅，亦有多種異類烏鵲、獯狐豺狼蟲蟻等，極多擾惱。

于時尊者羅睺羅往詣佛所，到已頭面著地禮世尊足，圍遶三匝，涕淚悲泣立世尊前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于時尊者羅睺羅往詣佛所，到已頭面著地禮世尊足，圍遶三匝，涕淚悲泣立世尊前。

爾時世尊告羅睺羅言：「汝今云何涕淚悲泣住立我前？」羅睺羅言：「如是世尊！我先住於王舍城孕欺迦耶怛曩地寒林之中，於大塚間，彼時有諸天魅、龍魅、藥叉、羅剎、緊捺囉、㜸嚕荼、摩護囉誐，及餘一切人非人，餓鬼、部多、比舍佐、供畔拏等皆來魅我，亦有多種異類鳥鵲、獯狐豺狼諸蟲蟻等，極擾惱我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告羅睺羅言：「汝今云何涕淚悲泣住立我前？」羅睺羅言：「如是世尊！我先住於王舍城孕欺迦耶怛曩地寒林之中，於大塚間，彼時有諸天魅、龍魅、藥叉、羅剎、緊捺囉、㜸嚕荼、摩護囉誐，及餘一切人非人，餓鬼、部多、比舍佐、供畔拏等皆來魅我，亦有多種異類鳥鵲、獯狐豺狼諸蟲蟻等，極擾惱我。」

爾時世尊告尊者羅睺羅言：「羅睺羅；汝今諦聽，此有大明祕密難拏陀羅尼，為擁護聽眾。若苾芻，苾芻尼，鄔播索俱，鄔播斯迦，長夜利益得安樂故。」說此陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告尊者羅睺羅言：「羅睺羅；汝今諦聽，此有大明祕密難拏陀羅尼，為擁護聽眾。若苾芻，苾芻尼，鄔播索俱，鄔播斯迦，長夜利益得安樂故。」說此陀羅尼曰：

「怛(上)儞也(二合)他(去引)(一) 阿(於肯反去)誐罔(武肯反)誐婆(蒲肯反去)誐(二) 嚩㘄(轉舌)誐(三) 僧(去)娑(引去)囉哆𠻴(轉舌)誐(上)(四) 娑(去引)麼嚩娜娑(去引)(五) 婆(蒲肯反去)誐𡁠(仁際反上)素囉(六) 翳迦哆囉(上引)阿囉尾囉(七) 哆囉尾囉(八)(引) 哆囉哆囉尾囉(上引)(九) 迦囉尾囉(引)迦囉迦囉尾囉(引)(十) 印娜印娜罽(居翳反)娑(去引)羅(引)(十一) 悍娑(去引)悍娑罽(准上切)娑(去引)囉(引)(十二) 嗶唧麼攞(去引)(十三) 麼賀(引)枳佐(去引)尾呬(去)恥迦(去引)(十四) 迦(去引)攞砌迦(去引)阿(於肯反)虞(去引)娜囉(引)(十五) 惹(引)野(引)惹(引)耶梨迦(去引)(十六) 際攞(去引)翳攞(去引)(十七) 尾跢(去引)梨唧唧醯梨醯梨(十八) 三(去)麼底嚩素麼底(十九) 祖魯曩恥(上)祖魯祖魯曩恥(上)(二十) 祖攞曩(引)嬭(上)矩曩(引)嬭(上)(二十一) 賀(引)栗吒枳(二十二) 迦(去引)栗(去)吒枳迦(去引)栗吒枳(二十三) 矯(魚夭反)哩巘馱(去引)哩(二十四) 贊拏(上)里麼(引)登(去)儗(二十五) 達囉抳陀(去引)囉抳(二十六) 塢瑟怛囉(三合)播(上)栗計(二十七) 迦左迦(引)哩計嚩羅曩(引)嬭(二十八) 迦(去引)羯栗計(二十九) 攞攞麼底(三十) 囉乞叉(二合)麼底(三十一) 嚩囉(引)矩禮(三十二) 麼儞也(二合)帝(三十三) 塢怛跛(二合)禮迦囉尾㘑(三十四) 多囉尾㘑(三十五) 哆囉哆囉尾㘑矩嚕尾㘑矩嚕矩嚕尾㘑(三十六) 祖嚕祖嚕尾㘑(三十七) 麼賀(引)尾㘑誐囉麼底(三十八) 拶囉麼底(三十九) 囉乞叉(二合)麼底(四十) 薩(轉舌)嚩(引)囉他(二合)娑(上)馱𩕳(上)(四十一) 跛囉麼(引轉舌呼)囉他(二合)娑(引去)馱𩕳(上)(四十二) 阿鉢囉(二合)底賀帝(四十三) 印捺嚕(二合)囉(引)惹(引)(四十四) 素(引)謨(去引)囉(引)惹(引)(四十五) 嚩嚕𠯆(拏矩反)囉(引)惹(引)(四十六) 矩吠(無閉反)嚕(引)囉(引)惹(引)(四十七) 麼曩(引)悉尾(二合上)囉(引)惹(引)(四十八) 嚩(去引)素罽囉(引)惹(引)(四十九) 難(去)拏(上引)仡𩕳(二合)囉(引)惹(引)(五十) 沒度(去引)娑賀娑囉(二合引)地跛底(丁曳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛(上)儞也(二合)他(去引)(一) 阿(於肯反去)誐罔(武肯反)誐婆(蒲肯反去)誐(二) 嚩㘄(轉舌)誐(三) 僧(去)娑(引去)囉哆𠻴(轉舌)誐(上)(四) 娑(去引)麼嚩娜娑(去引)(五) 婆(蒲肯反去)誐𡁠(仁際反上)素囉(六) 翳迦哆囉(上引)阿囉尾囉(七) 哆囉尾囉(八)(引) 哆囉哆囉尾囉(上引)(九) 迦囉尾囉(引)迦囉迦囉尾囉(引)(十) 印娜印娜罽(居翳反)娑(去引)羅(引)(十一) 悍娑(去引)悍娑罽(准上切)娑(去引)囉(引)(十二) 嗶唧麼攞(去引)(十三) 麼賀(引)枳佐(去引)尾呬(去)恥迦(去引)(十四) 迦(去引)攞砌迦(去引)阿(於肯反)虞(去引)娜囉(引)(十五) 惹(引)野(引)惹(引)耶梨迦(去引)(十六) 際攞(去引)翳攞(去引)(十七) 尾跢(去引)梨唧唧醯梨醯梨(十八) 三(去)麼底嚩素麼底(十九) 祖魯曩恥(上)祖魯祖魯曩恥(上)(二十) 祖攞曩(引)嬭(上)矩曩(引)嬭(上)(二十一) 賀(引)栗吒枳(二十二) 迦(去引)栗(去)吒枳迦(去引)栗吒枳(二十三) 矯(魚夭反)哩巘馱(去引)哩(二十四) 贊拏(上)里麼(引)登(去)儗(二十五) 達囉抳陀(去引)囉抳(二十六) 塢瑟怛囉(三合)播(上)栗計(二十七) 迦左迦(引)哩計嚩羅曩(引)嬭(二十八) 迦(去引)羯栗計(二十九) 攞攞麼底(三十) 囉乞叉(二合)麼底(三十一) 嚩囉(引)矩禮(三十二) 麼儞也(二合)帝(三十三) 塢怛跛(二合)禮迦囉尾㘑(三十四) 多囉尾㘑(三十五) 哆囉哆囉尾㘑矩嚕尾㘑矩嚕矩嚕尾㘑(三十六) 祖嚕祖嚕尾㘑(三十七) 麼賀(引)尾㘑誐囉麼底(三十八) 拶囉麼底(三十九) 囉乞叉(二合)麼底(四十) 薩(轉舌)嚩(引)囉他(二合)娑(上)馱𩕳(上)(四十一) 跛囉麼(引轉舌呼)囉他(二合)娑(引去)馱𩕳(上)(四十二) 阿鉢囉(二合)底賀帝(四十三) 印捺嚕(二合)囉(引)惹(引)(四十四) 素(引)謨(去引)囉(引)惹(引)(四十五) 嚩嚕𠯆(拏矩反)囉(引)惹(引)(四十六) 矩吠(無閉反)嚕(引)囉(引)惹(引)(四十七) 麼曩(引)悉尾(二合上)囉(引)惹(引)(四十八) 嚩(去引)素罽囉(引)惹(引)(四十九) 難(去)拏(上引)仡𩕳(二合)囉(引)惹(引)(五十) 沒度(去引)娑賀娑囉(二合引)地跛底(丁曳

反)囉(引)惹(引)(五十一) 沒度(去引)婆(去)誐挽(無泮反)達(轉舌)麼娑嚩(二合引)弭囉(引)惹(引)(五十二) 阿弩哆(上)嚕(去引)路(去引)迦(去引)努劍跛迦(五十三) 囉乞叉(二合)囉乞叉(二合)𤚥(去引)阿呬崩(去引)(五十四) 薩(轉舌)嚩薩怛嚩(二合引)難(去引)左(五十五) 囉乞產(二合引)迦嚕(去引)都(五十六) 跛哩怛囉(二合)喃(上)(五十七) 跛哩㜸囉(二合)憾(五十八) 跛哩播攞能(去)(五十九) 扇(引)底孕(二合)娑嚩(二合)悉底也(三合)野能(去)(六十) 難(上)拏跛哩賀(引)囕(六十一) 設娑怛囉(三合)跛哩賀(引)囕(六十二) 尾灑努灑喃(上)(六十三) 尾灑曩(引)舍喃(上)(六十四) 枲(上)麼(引)滿(去重呼)鄧(上)陀(去引)囉抳(上)(六十五) 滿鄧(上)左矩囉挽(二合無漢反)覩(六十六) 爾(上仁際反)嚩都挽(無鉢反)哩灑(二合)舍蹬(六十七) 跛舍野(二合)都設囉那(上引)設蹬(六十八) 怛儞也(二合)他(上引)(六十九) 嚩攞嚩底(七十) 拶囉麼底(七十一) 哆攞麼底(七十二) 洛乞叉(二合)麼底(七十三) 囉乞叉(二合)麼底(七十四) 護嚕麼底(七十五) 護(上)嚕護(上)嚕(七十六) 普嚕普嚕(七十七) 拶囉拶囉(七十八) 設覩嚨(二合)詎(其據反)嚕詎嚕(七十九) 麼底麼底(八十) 普弭贊抳(上)(八十一) 迦(去引)里計置(八十二) 阿枳娑攞(引)比(上)禰(八十三) 娑(引)麼曩帝(八十四) 護(上)禮窣兔(二合)禮娑他(二合)攞始伽㘑(八十五) 惹(引)野窣兔(二合引)禮(八十六) 惹攞曩(引)嬭(上)(八十七) 祖魯曩(引)嬭(上)(八十八) 嚩(引)仡挽(二合無漢反)馱儞(八十九) 尾嚕(去引)賀抳素(引)魯呬(上)帝(九十) 阿拏(上)㘑(上)半拏(上)㘑(上)(九十一) 迦囉(引)禮(九十二) 緊曩㘑(上)(九十三) 計庾㘑(上)(九十四) 計都麼底(九十五) 普蹬誐謎(九十六) 普哆麼底歎儞曳(上二合)瞢(上)誐禮曳(九十七)(二合) 麼賀(引)嚩攞(九十八) 魯(引)呬多母(上)禮(九十九) 阿拶魯抳(上一百) 馱囉馱囉(引)(一百一) 惹野(引)里計(一百二) 惹野嬌(魚夭反)𡀔(去引)賀抳(一百三) 祖嚕祖嚕(一百四) 𡃝(盧恩反轉舌)馱𡃝(淮上)馱(一百五) 普嚕普嚕 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 反)囉(引)惹(引)(五十一) 沒度(去引)婆(去)誐挽(無泮反)達(轉舌)麼娑嚩(二合引)弭囉(引)惹(引)(五十二) 阿弩哆(上)嚕(去引)路(去引)迦(去引)努劍跛迦(五十三) 囉乞叉(二合)囉乞叉(二合)𤚥(去引)阿呬崩(去引)(五十四) 薩(轉舌)嚩薩怛嚩(二合引)難(去引)左(五十五) 囉乞產(二合引)迦嚕(去引)都(五十六) 跛哩怛囉(二合)喃(上)(五十七) 跛哩㜸囉(二合)憾(五十八) 跛哩播攞能(去)(五十九) 扇(引)底孕(二合)娑嚩(二合)悉底也(三合)野能(去)(六十) 難(上)拏跛哩賀(引)囕(六十一) 設娑怛囉(三合)跛哩賀(引)囕(六十二) 尾灑努灑喃(上)(六十三) 尾灑曩(引)舍喃(上)(六十四) 枲(上)麼(引)滿(去重呼)鄧(上)陀(去引)囉抳(上)(六十五) 滿鄧(上)左矩囉挽(二合無漢反)覩(六十六) 爾(上仁際反)嚩都挽(無鉢反)哩灑(二合)舍蹬(六十七) 跛舍野(二合)都設囉那(上引)設蹬(六十八) 怛儞也(二合)他(上引)(六十九) 嚩攞嚩底(七十) 拶囉麼底(七十一) 哆攞麼底(七十二) 洛乞叉(二合)麼底(七十三) 囉乞叉(二合)麼底(七十四) 護嚕麼底(七十五) 護(上)嚕護(上)嚕(七十六) 普嚕普嚕(七十七) 拶囉拶囉(七十八) 設覩嚨(二合)詎(其據反)嚕詎嚕(七十九) 麼底麼底(八十) 普弭贊抳(上)(八十一) 迦(去引)里計置(八十二) 阿枳娑攞(引)比(上)禰(八十三) 娑(引)麼曩帝(八十四) 護(上)禮窣兔(二合)禮娑他(二合)攞始伽㘑(八十五) 惹(引)野窣兔(二合引)禮(八十六) 惹攞曩(引)嬭(上)(八十七) 祖魯曩(引)嬭(上)(八十八) 嚩(引)仡挽(二合無漢反)馱儞(八十九) 尾嚕(去引)賀抳素(引)魯呬(上)帝(九十) 阿拏(上)㘑(上)半拏(上)㘑(上)(九十一) 迦囉(引)禮(九十二) 緊曩㘑(上)(九十三) 計庾㘑(上)(九十四) 計都麼底(九十五) 普蹬誐謎(九十六) 普哆麼底歎儞曳(上二合)瞢(上)誐禮曳(九十七)(二合) 麼賀(引)嚩攞(九十八) 魯(引)呬多母(上)禮(九十九) 阿拶魯抳(上一百) 馱囉馱囉(引)(一百一) 惹野(引)里計(一百二) 惹野嬌(魚夭反)𡀔(去引)賀抳(一百三) 祖嚕祖嚕(一百四) 𡃝(盧恩反轉舌)馱𡃝(淮上)馱(一百五) 普嚕普嚕

(一百六) 麌嚕麌嚕(一百七) 詎(淮前)嚕詎嚕(一百八) 麼底麼底(一百九) 滿(重呼)兔麼底(一百十) 度(上)𡃝(淮上切)馱嚕馱𠼝(一百十一) 馱(上)㘑(上)馱(上)㘑(上)(一百十二) 尾達㘑尾麼底尾瑟劍(二合)婆(去)禰(一百十三) 曩(引)舍禰尾曩(引)舍禰(一百十四) 滿(去重呼)馱禰謨(去引)乞叉(二合)抳(一百十五) 尾謨(去引)拶禰(一百十六) 謨(去引)賀禰婆(去引)嚩禰(一百十七) 戍(引)馱(去)禰僧(去)戍馱禰(去)(一百十八) 尾戍(引)馱(去)禰(一百十九) 僧(去)契(上)囉抳(一百二十) 僧(去)髻囉禰(一百二十一) 僧(去)瑳(引)娜禰(一百二十二) 僧砌(上)那禰(一百二十三) 娑(引去)度跢(上)嚕(一百二十四) 麼(引)儞(上)麼(引)儞(上)賀囉賀囉(一百二十五) 滿度麼底(一百二十六) 呬哩呬哩(一百二十七) 企哩企哩伽囉禮(一百二十八) 護嚕護嚕(一百二十九) 氷(去)誐禮(一百三十) 曩謨(引)窣覩(二合)沒馱(去引)喃(去)婆誐嚩蹬(引)娑嚩(二合引)賀(引)(一百三十一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (一百六) 麌嚕麌嚕(一百七) 詎(淮前)嚕詎嚕(一百八) 麼底麼底(一百九) 滿(重呼)兔麼底(一百十) 度(上)𡃝(淮上切)馱嚕馱𠼝(一百十一) 馱(上)㘑(上)馱(上)㘑(上)(一百十二) 尾達㘑尾麼底尾瑟劍(二合)婆(去)禰(一百十三) 曩(引)舍禰尾曩(引)舍禰(一百十四) 滿(去重呼)馱禰謨(去引)乞叉(二合)抳(一百十五) 尾謨(去引)拶禰(一百十六) 謨(去引)賀禰婆(去引)嚩禰(一百十七) 戍(引)馱(去)禰僧(去)戍馱禰(去)(一百十八) 尾戍(引)馱(去)禰(一百十九) 僧(去)契(上)囉抳(一百二十) 僧(去)髻囉禰(一百二十一) 僧(去)瑳(引)娜禰(一百二十二) 僧砌(上)那禰(一百二十三) 娑(引去)度跢(上)嚕(一百二十四) 麼(引)儞(上)麼(引)儞(上)賀囉賀囉(一百二十五) 滿度麼底(一百二十六) 呬哩呬哩(一百二十七) 企哩企哩伽囉禮(一百二十八) 護嚕護嚕(一百二十九) 氷(去)誐禮(一百三十) 曩謨(引)窣覩(二合)沒馱(去引)喃(去)婆誐嚩蹬(引)娑嚩(二合引)賀(引)(一百三十一)」

Tad yathā, aṅgā vaṅgā kaliṅgā bhaṅgā varaṅgā saṁsārataraṅgā, sāsadaṅgā, bhagā, asurā, ekataraṅgā, asuravīrā, tara vīrā tara tara vīrā, kara vīrā, kara kara vīrā, indrā indra kisarā, hansā hansa kisarā picimalā. Mahāceiccā. Viheṭhikā, kālucchikā, aṅgādarā jayā jayā likā delā elā cintāli, cili cili hili hili sumati, vasuvati, culu naḍḍe, culu culu nadre, culu 3 naḍḍe, culu nāḍi, kunādi, hārīṭaki 2, kārīṭaki 2, varīṭaki 2 gauri 2 gandhāri, caṇḍāli, vctāli, mātaṅgi, vacasi, dharaṅi, dharaṅi, taraṅi tāraṅi, ḍaṁṣṭramālike, kaca kācike, kaca vācike, caranāṭike, kaka lipte, lalamati, lakṣamat ,varāha kule, matpale(?), utpale, dhārā kuli pārā kuli, karavīre, kara kara vīre, tara vīre, tara tara vīre, kuru vīre, kuru kuru vīre, curu vīre, curu 2 vīre, mahā vīre, iramati, caramati, rakṣamati, sarvārtha sādhani, paramārtha sādhani, aprati hate, indro rājā, yamo rājā, varṇo rājā, kuvero rājā, kumbāṇḍo rājā, manasvī rājā, vāsukī rājā, daṇḍakī rājā,daṇḍāgnī rājā, dhṛtarāṣṭro rājā, virūḍako rājā, viru 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 Tad yathā, aṅgā vaṅgā kaliṅgā bhaṅgā varaṅgā saṁsārataraṅgā, sāsadaṅgā, bhagā, asurā, ekataraṅgā, asuravīrā, tara vīrā tara tara vīrā, kara vīrā, kara kara vīrā, indrā indra kisarā, hansā hansa kisarā picimalā. Mahāceiccā. Viheṭhikā, kālucchikā, aṅgādarā jayā jayā likā delā elā cintāli, cili cili hili hili sumati, vasuvati, culu naḍḍe, culu culu nadre, culu 3 naḍḍe, culu nāḍi, kunādi, hārīṭaki 2, kārīṭaki 2, varīṭaki 2 gauri 2 gandhāri, caṇḍāli, vctāli, mātaṅgi, vacasi, dharaṅi, dharaṅi, taraṅi tāraṅi, ḍaṁṣṭramālike, kaca kācike, kaca vācike, caranāṭike, kaka lipte, lalamati, lakṣamat ,varāha kule, matpale(?), utpale, dhārā kuli pārā kuli, karavīre, kara kara vīre, tara vīre, tara tara vīre, kuru vīre, kuru kuru vīre, curu vīre, curu 2 vīre, mahā vīre, iramati, caramati, rakṣamati, sarvārtha sādhani, paramārtha sādhani, aprati hate, indro rājā, yamo rājā, varṇo rājā, kuvero rājā, kumbāṇḍo rājā, manasvī rājā, vāsukī rājā, daṇḍakī rājā,daṇḍāgnī rājā, dhṛtarāṣṭro rājā, virūḍako rājā, viru

pakṣo rājā, brahmā sahasrādhipatī rājā, buddho bhagavān dharma svāmī rājā, anuttaro lokānukampakaḥ. Manasaparivārasya sarvasattvāñca rakṣaṁ kurvantu guptiṁ parigrāṇaṁ parigrāhaṁ paripāraṁ śāntiṁ svastyanaṁ daṇḍa parihāraṁ śastra parihāraṁ viṣadūṣaṇaṁ viṣanāśanaṁ śīmāvandhandharaṇī vandhañca kuruvantu jīvatu varṣa śataṁ paśyatu śaradāṁ śataṁ. Tad yathā, ilāmilā, utpalā, iramati viramati rakṣamati haramati talamati lakṣamati, kuru 2 mati, hurumati huru 2, phuru 2, curu 2, khara 2, khuru 2 mati 2 bhūmi caṇḍa, kālike, abhisaṁlāṣite, samalate, hule sthūle sthūle śikhare, jaya sthūle, valavadū(?), jayanaṅge, cala nāḍi, curu nāḍi, curu curu āḍi, vāg vandhani, virohini, gorohini, aṇḍare paṇḍare, karāle, kinnare, vidure, keyure ketumati, bhūtamati, bhūtaṅgame, dhauye maṅgalye, hiranye garbhe. Mahāvale, avale, kitamūle, acala caṇḍe, dhurandharā, jayā like, jayā gorohioi, curu 2 phuru 2 cundha 2 khuru 2 phuru 2 khuramati, vandhamati svāhā, dhurandhare 2 vidhare. vimati, viskambhini, bhāvani vibhā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 pakṣo rājā, brahmā sahasrādhipatī rājā, buddho bhagavān dharma svāmī rājā, anuttaro lokānukampakaḥ. Manasaparivārasya sarvasattvāñca rakṣaṁ kurvantu guptiṁ parigrāṇaṁ parigrāhaṁ paripāraṁ śāntiṁ svastyanaṁ daṇḍa parihāraṁ śastra parihāraṁ viṣadūṣaṇaṁ viṣanāśanaṁ śīmāvandhandharaṇī vandhañca kuruvantu jīvatu varṣa śataṁ paśyatu śaradāṁ śataṁ. Tad yathā, ilāmilā, utpalā, iramati viramati rakṣamati haramati talamati lakṣamati, kuru 2 mati, hurumati huru 2, phuru 2, curu 2, khara 2, khuru 2 mati 2 bhūmi caṇḍa, kālike, abhisaṁlāṣite, samalate, hule sthūle sthūle śikhare, jaya sthūle, valavadū(?), jayanaṅge, cala nāḍi, curu nāḍi, curu curu āḍi, vāg vandhani, virohini, gorohini, aṇḍare paṇḍare, karāle, kinnare, vidure, keyure ketumati, bhūtamati, bhūtaṅgame, dhauye maṅgalye, hiranye garbhe. Mahāvale, avale, kitamūle, acala caṇḍe, dhurandharā, jayā like, jayā gorohioi, curu 2 phuru 2 cundha 2 khuru 2 phuru 2 khuramati, vandhamati svāhā, dhurandhare 2 vidhare. vimati, viskambhini, bhāvani vibhā

vani, nāśani vināśani, vandhani, mokṣaṇi śodhani, sādhani, saṁśodhani, viśodhani, saṁkhiraṇi, saṁkiraṇi saṁcchindani. Sādhu turamāne, turu 2 manohara 2 vandhumati, hiri 2 khiri 2 khurali, huru 2 khuru 2 piṅgale manośtu buddhānāṁ bhagavatāṁ svāhā. 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 vani, nāśani vināśani, vandhani, mokṣaṇi śodhani, sādhani, saṁśodhani, viśodhani, saṁkhiraṇi, saṁkiraṇi saṁcchindani. Sādhu turamāne, turu 2 manohara 2 vandhumati, hiri 2 khiri 2 khurali, huru 2 khuru 2 piṅgale manośtu buddhānāṁ bhagavatāṁ svāhā.

「復次羅睺羅！此大明陀羅尼念誦之人，能以香花而作供養，及結印契，志心念誦一百八遍，結諸線索繫於手上及安頸上，即得周遍百踰繕那能為擁護，人非人等悉皆遠離，亦迺不被水火之所焚漂，刀杖毒藥瘧病沴疾不能侵害，亦不中夭，尾怛拏病及明呪術，誦此真言皆得安樂。若他繫縛即得解脫，一切災惱，言誦鬪諍亦悉除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次羅睺羅！此大明陀羅尼念誦之人，能以香花而作供養，及結印契，志心念誦一百八遍，結諸線索繫於手上及安頸上，即得周遍百踰繕那能為擁護，人非人等悉皆遠離，亦迺不被水火之所焚漂，刀杖毒藥瘧病沴疾不能侵害，亦不中夭，尾怛拏病及明呪術，誦此真言皆得安樂。若他繫縛即得解脫，一切災惱，言誦鬪諍亦悉除滅。

「若有鬼魅來作嬈亂不退散者，但專志心誦此真言，彼等鬼神見持誦人如執金剛大藥叉主純一金剛，威猛熾盛炎烈火焰。四大天王各執鐵輪鋒利刀劍逐令馳散，頭破七分身體劈裂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有鬼魅來作嬈亂不退散者，但專志心誦此真言，彼等鬼神見持誦人如執金剛大藥叉主純一金剛，威猛熾盛炎烈火焰。四大天王各執鐵輪鋒利刀劍逐令馳散，頭破七分身體劈裂。

「若彼鬼魅還本住處，彼諸同類不容入眾，亦不令住阿吒迦嚩底大王都城。復次羅睺羅！此難拏大明陀羅尼志心誦持，即得遠離王賊水火、毒氣刀杖，曠野山林險難惡道往來之者一切無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若彼鬼魅還本住處，彼諸同類不容入眾，亦不令住阿吒迦嚩底大王都城。復次羅睺羅！此難拏大明陀羅尼志心誦持，即得遠離王賊水火、毒氣刀杖，曠野山林險難惡道往來之者一切無畏。

「復次羅睺羅！此難拏大明陀羅尼，九十一殑伽沙數諸佛已說、今說、當說，具足神通大神通者，諸天、龍、藥叉、犍闥婆、阿素洛、㜸魯荼、摩護囉誐、一切群生圍遶禮拜。彼諸眾生離一切怖，皆得安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次羅睺羅！此難拏大明陀羅尼，九十一殑伽沙數諸佛已說、今說、當說，具足神通大神通者，諸天、龍、藥叉、犍闥婆、阿素洛、㜸魯荼、摩護囉誐、一切群生圍遶禮拜。彼諸眾生離一切怖，皆得安樂。」

時尊者羅睺羅及諸大眾，聞世尊說，一心信受，禮佛而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時尊者羅睺羅及諸大眾，聞世尊說，一心信受，禮佛而退。