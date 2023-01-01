佛說檀特羅麻油述經
東晉 曇無蘭譯1卷CBETA T1391少于一千字 5 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說檀特羅麻油述經
佛說檀特羅麻油述經
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
東晉竺曇無蘭譯
東晉竺曇無蘭譯
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛在摩竭國因沙奪山中，時佛子羅云隨佛在山中。羅云夜臥，為鬼神所嬈驚起，明日至佛所為佛作禮，却在一面樹下坐。羅云以手扶頰，低頭不樂默然不語。佛即問羅云：「何以低頭如畏怖狀？」羅云言：「我昨日夜臥，為鬼神所嬈。」佛語羅云：「天下或生人嬈人，或山神嬈人，或道溝邊鬼神嬈人，或善死鬼神嬈人，來欲試人、經道恐人，欲知其心堅濡。」佛語羅云：「汝取佛辟鬼神呪，後儻有鬼神來嬈汝者，持是鬼神名字，以慈心說之。
佛在摩竭國因沙奪山中，時佛子羅云隨佛在山中。羅云夜臥，為鬼神所嬈驚起，明日至佛所為佛作禮，却在一面樹下坐。羅云以手扶頰，低頭不樂默然不語。佛即問羅云：「何以低頭如畏怖狀？」羅云言：「我昨日夜臥，為鬼神所嬈。」佛語羅云：「天下或生人嬈人，或山神嬈人，或道溝邊鬼神嬈人，或善死鬼神嬈人，來欲試人、經道恐人，欲知其心堅濡。」佛語羅云：「汝取佛辟鬼神呪，後儻有鬼神來嬈汝者，持是鬼神名字，以慈心說之。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「阿波竭 證證竭 無多薩 憘遲比遲沾波沾波迦羅准 維陵無 因輪無 指輪無 漢沙無 因登羅 宋林羅 和林羅 波耶越羅 檀特羅」
「阿波竭 證證竭 無多薩 憘遲比遲沾波沾波迦羅准 維陵無 因輪無 指輪無 漢沙無 因登羅 宋林羅 和林羅 波耶越羅 檀特羅」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「是檀特羅經，佛故為諸弟子結恩經。」佛告諸弟子：「有急者當讀之。鬼神儻來嬈人者，當持慈心哀心淨，還自視五藏、思念五藏。佛說是經時，日月尚有墮地，佛語終不有異。今佛說是檀特羅經，以說生人欲來嬈人者不得嬈人，山神亦不得嬈人，道溝邊鬼神亦不得嬈人，腥死鬼神亦不得嬈人，善死鬼神亦不得嬈人。聞是語，火為不然，食飯得毒毒為不行，欲殺人刀為不向，溺深水中為不沒難。群有四子人行空閑處，若行縣邑中大國中，若對會若大坐中、耆老中、伴侶中、步行中、坐臥中值有蠱道家者，向讀是經，蠱道為不行。」佛即為羅云說，使羅云為諸比丘，比丘尼，優婆塞，優婆夷及諸白衣，皆令諷誦之。
佛言：「是檀特羅經，佛故為諸弟子結恩經。」佛告諸弟子：「有急者當讀之。鬼神儻來嬈人者，當持慈心哀心淨，還自視五藏、思念五藏。佛說是經時，日月尚有墮地，佛語終不有異。今佛說是檀特羅經，以說生人欲來嬈人者不得嬈人，山神亦不得嬈人，道溝邊鬼神亦不得嬈人，腥死鬼神亦不得嬈人，善死鬼神亦不得嬈人。聞是語，火為不然，食飯得毒毒為不行，欲殺人刀為不向，溺深水中為不沒難。群有四子人行空閑處，若行縣邑中大國中，若對會若大坐中、耆老中、伴侶中、步行中、坐臥中值有蠱道家者，向讀是經，蠱道為不行。」佛即為羅云說，使羅云為諸比丘，比丘尼，優婆塞，優婆夷及諸白衣，皆令諷誦之。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话