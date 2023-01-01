佛說檀特羅麻油述經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說檀特羅麻油述經

東晉竺曇無蘭譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉竺曇無蘭譯

佛在摩竭國因沙奪山中，時佛子羅云隨佛在山中。羅云夜臥，為鬼神所嬈驚起，明日至佛所為佛作禮，却在一面樹下坐。羅云以手扶頰，低頭不樂默然不語。佛即問羅云：「何以低頭如畏怖狀？」羅云言：「我昨日夜臥，為鬼神所嬈。」佛語羅云：「天下或生人嬈人，或山神嬈人，或道溝邊鬼神嬈人，或善死鬼神嬈人，來欲試人、經道恐人，欲知其心堅濡。」佛語羅云：「汝取佛辟鬼神呪，後儻有鬼神來嬈汝者，持是鬼神名字，以慈心說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在摩竭國因沙奪山中，時佛子羅云隨佛在山中。羅云夜臥，為鬼神所嬈驚起，明日至佛所為佛作禮，却在一面樹下坐。羅云以手扶頰，低頭不樂默然不語。佛即問羅云：「何以低頭如畏怖狀？」羅云言：「我昨日夜臥，為鬼神所嬈。」佛語羅云：「天下或生人嬈人，或山神嬈人，或道溝邊鬼神嬈人，或善死鬼神嬈人，來欲試人、經道恐人，欲知其心堅濡。」佛語羅云：「汝取佛辟鬼神呪，後儻有鬼神來嬈汝者，持是鬼神名字，以慈心說之。

「阿波竭 證證竭 無多薩 憘遲比遲沾波沾波迦羅准 維陵無 因輪無 指輪無 漢沙無 因登羅 宋林羅 和林羅 波耶越羅 檀特羅」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿波竭 證證竭 無多薩 憘遲比遲沾波沾波迦羅准 維陵無 因輪無 指輪無 漢沙無 因登羅 宋林羅 和林羅 波耶越羅 檀特羅」