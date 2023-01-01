佛說洛叉陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說洛叉陀羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

爾時世尊告阿難言：「汝當諦聽，今我與汝宣說洛叉陀羅尼。是陀羅尼難得值遇，由如諸佛出於世間。阿難！若有眾生得此陀羅尼能受持者，是人所獲功德如持洛叉佛無異，能與眾生成大福聚、能滅眾生無量重罪。」爾時世尊即說洛叉陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告阿難言：「汝當諦聽，今我與汝宣說洛叉陀羅尼。是陀羅尼難得值遇，由如諸佛出於世間。阿難！若有眾生得此陀羅尼能受持者，是人所獲功德如持洛叉佛無異，能與眾生成大福聚、能滅眾生無量重罪。」爾時世尊即說洛叉陀羅尼曰：

「那莫三滿多沒馱(引)曩(引)(一) 唵(引)那謨婆誐嚩帝(引)(二) 尾布羅左那曩剛(引)左努得叱(二合)鉢多(二合)(三) 鉢囉(二合)婆(引)薩計覩母哩儞(二合)(四) 怛他(引)誐多(引)野(五) 阿囉曷(引)帝(引)三藐訖三(二合)沒馱(引)野(六) 怛𭔞他(引)(七) 冒地冒地(八) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多虞(引)左哩(引)(九) 達囉達囉(十) 曷囉曷囉(十一) 鉢囉(二合)曷囉鉢囉(二合)曷囉(十二) 摩賀(引)冒地唧多達哩(引)(十三) 祖魯祖魯(十四) 母魯母魯(十五) 設多薩賀薩囉(二合)(十六) 囉濕弭(二合)散祖(引)儞帝(引)(十七) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多婆(引)始帝(十八) 虞尼(引)虞拏嚩底(十九) 沒馱虞拏(引)嚩婆(引)細(二十) 蜜里蜜里(二十一) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多阿地瑟致(二合)帝(引)(二十二) 那婆薩多(二合)隷(二十三) 設摩設摩(二十四) 鉢囉(二合)設摩鉢囉(二合)設摩(二十五) 薩哩嚩(二合)播波鉢囉(二合)設摩儞(引)(二十六) 薩哩嚩(二合)播波尾輸達儞(引)(二十七) 虎魯虎魯(二十八) 冒地摩(引)勒誐(二合)三鉢囉(二合)悉體(二合)帝(引)(二十九) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多鉢囉(二合)底瑟致(二合)帝(引)(三十) 尾秫提(引)娑嚩(二合引)賀(引)(三十一) 唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(三十二) 咩嚩魯(引)吉帝(引)(三十三) 惹野惹野娑嚩(二合引)賀(引)(三十四) 唵(引)虎嚕虎嚕(三十五) 惹野目契(引)娑嚩(二合引)賀(引)(三十六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那莫三滿多沒馱(引)曩(引)(一) 唵(引)那謨婆誐嚩帝(引)(二) 尾布羅左那曩剛(引)左努得叱(二合)鉢多(二合)(三) 鉢囉(二合)婆(引)薩計覩母哩儞(二合)(四) 怛他(引)誐多(引)野(五) 阿囉曷(引)帝(引)三藐訖三(二合)沒馱(引)野(六) 怛𭔞他(引)(七) 冒地冒地(八) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多虞(引)左哩(引)(九) 達囉達囉(十) 曷囉曷囉(十一) 鉢囉(二合)曷囉鉢囉(二合)曷囉(十二) 摩賀(引)冒地唧多達哩(引)(十三) 祖魯祖魯(十四) 母魯母魯(十五) 設多薩賀薩囉(二合)(十六) 囉濕弭(二合)散祖(引)儞帝(引)(十七) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多婆(引)始帝(十八) 虞尼(引)虞拏嚩底(十九) 沒馱虞拏(引)嚩婆(引)細(二十) 蜜里蜜里(二十一) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多阿地瑟致(二合)帝(引)(二十二) 那婆薩多(二合)隷(二十三) 設摩設摩(二十四) 鉢囉(二合)設摩鉢囉(二合)設摩(二十五) 薩哩嚩(二合)播波鉢囉(二合)設摩儞(引)(二十六) 薩哩嚩(二合)播波尾輸達儞(引)(二十七) 虎魯虎魯(二十八) 冒地摩(引)勒誐(二合)三鉢囉(二合)悉體(二合)帝(引)(二十九) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多鉢囉(二合)底瑟致(二合)帝(引)(三十) 尾秫提(引)娑嚩(二合引)賀(引)(三十一) 唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(三十二) 咩嚩魯(引)吉帝(引)(三十三) 惹野惹野娑嚩(二合引)賀(引)(三十四) 唵(引)虎嚕虎嚕(三十五) 惹野目契(引)娑嚩(二合引)賀(引)(三十六)」

爾時阿難聞佛說是陀羅尼已，歡喜信受，作禮而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難聞佛說是陀羅尼已，歡喜信受，作禮而退。