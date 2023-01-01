佛說無量壽大智陀羅尼

那謨(引)婆誐嚩帝(引)(一) 阿波哩彌多(引)喻(二) 倪也(二合引)那酥尾儞室唧(二合)多(三) 帝(引)儒(仁祖切)囉(引)惹(仁左切)野(四) 怛他(引)誐多(引)野(五) 遏囉賀(二合)帝(引)三藐訖三(二合)沒馱(引)野(六) 怛𭔞(切身)他(引)(七) 唵(引)薩哩嚩(二合)僧塞哥(二合引)囉(八) 波哩秫馱達哩摩(二合)帝(引)(九) 誐誐那三母訥誐(二合)帝(引)(十) 莎婆(引)嚩秫提(引)(十一) 摩賀(引)那野(十二) 波哩嚩(引)哩(引)娑嚩(二合引)賀(引)(十三)

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