佛說無量壽大智陀羅尼
宋 法賢譯1卷CBETA T1389少于一千字 2 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說無量壽大智陀羅尼
佛說無量壽大智陀羅尼
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西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯
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那謨(引)婆誐嚩帝(引)(一) 阿波哩彌多(引)喻(二) 倪也(二合引)那酥尾儞室唧(二合)多(三) 帝(引)儒(仁祖切)囉(引)惹(仁左切)野(四) 怛他(引)誐多(引)野(五) 遏囉賀(二合)帝(引)三藐訖三(二合)沒馱(引)野(六) 怛𭔞(切身)他(引)(七) 唵(引)薩哩嚩(二合)僧塞哥(二合引)囉(八) 波哩秫馱達哩摩(二合)帝(引)(九) 誐誐那三母訥誐(二合)帝(引)(十) 莎婆(引)嚩秫提(引)(十一) 摩賀(引)那野(十二) 波哩嚩(引)哩(引)娑嚩(二合引)賀(引)(十三)
那謨(引)婆誐嚩帝(引)(一) 阿波哩彌多(引)喻(二) 倪也(二合引)那酥尾儞室唧(二合)多(三) 帝(引)儒(仁祖切)囉(引)惹(仁左切)野(四) 怛他(引)誐多(引)野(五) 遏囉賀(二合)帝(引)三藐訖三(二合)沒馱(引)野(六) 怛𭔞(切身)他(引)(七) 唵(引)薩哩嚩(二合)僧塞哥(二合引)囉(八) 波哩秫馱達哩摩(二合)帝(引)(九) 誐誐那三母訥誐(二合)帝(引)(十) 莎婆(引)嚩秫提(引)(十一) 摩賀(引)那野(十二) 波哩嚩(引)哩(引)娑嚩(二合引)賀(引)(十三)
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