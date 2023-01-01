佛說無畏陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說無畏陀羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

爾時佛告諸苾芻：「汝等諦聽，我今宣說無畏陀羅尼，是陀羅尼能與眾生息除諸難。苾芻！若人得聞及受持者，是人所獲功德無量無邊。」即說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告諸苾芻：「汝等諦聽，我今宣說無畏陀羅尼，是陀羅尼能與眾生息除諸難。苾芻！若人得聞及受持者，是人所獲功德無量無邊。」即說陀羅尼曰：

「唵(引)那莫阿(引)哩也(二合引)嚩路吉帝(引)說囉(引)野(一句) 冐地薩埵(引)野(二) 摩賀(引)薩埵(引)野(三) 摩賀(引)迦(引)嚕尼迦(引)野(四) 怛𭔞(切身，下同)他(引)唵(引)目訖帝(二合引)(五) 蘇目訖帝(二合引)(六) 砌(引)那儞(七) 尾砌(引)那儞(八) 儞哩摩(二合)梨(引)(九) 莽誐梨(引)(十) 蘇莽誐梨(引)(十一) 蘇目契(引)(十二) 尾目契(引)(十三) 薩哩嚩(二合)跋野尾謨(引)叉尼(引)(十四) 薩哩嚩(二合)跋踰(引)鉢捺囉(二合)吠(引)毘藥(二合)尾謨(引)叉尼(引)(十五) 囉惹跋煬(十六) 陬囉跋煬(十七) 摩囉拏跋煬(十八) 阿必哩(二合)野跋煬(十九) 設薩怛囉(三合)跋煬(二十) 阿屹儞(二合)跋煬(二十一) 烏那哥跋煬(二十二) 尾沙跋煬(二十三) 波囉作訖囉(二合)跋煬(二十四) 賽𭔞跋煬(二十五) 設咄嚕(二合)跋煬(二十六) 阿設儞跋煬(二十七) 賽那末𬽓誐都(引)嚩(引)(二十八) 陬囉末𬽓誐都(引)嚩(引)(二十九) 星賀末𬽓誐都(引)嚩(引)(三十) 咩(引)竭囉(二合)末𬽓誐都(引)嚩(引)(三十一) 藥叉末𬽓誐都(引)嚩(引)(三十二) 捺微(二合)波末𬽓誐都(引)嚩(引)(三十三) 贊拏末𬽓誐都(引)嚩(引)(三十四) 訖哩(二合)瑟拏(二合)薩哩波(二合)末𬽓誐都(引)嚩(引)(三十五) 阿惹哥囉末𬽓誐都(引)嚩(引)(三十六) 喝悉底(二合)末𬽓誐都(引)嚩(引)(三十七) 三母捺囉(二合)末𬽓誐都(引)嚩(引)(三十八) 哥(引)羅播(引)設末𬽓誐都(引)嚩(引)(三十九) 儞誐拏滿馱都(引)嚩(引)(四十) 哥(引)瑟吒(二合)滿馱都(引)嚩(四十一) 拶哩摩(二合)滿馱都(引)嚩(引)(四十二) 尾沙訖囉(二合)蜜都(引)嚩(引)(四十三) 訥哩僻(二合)叉都(引)嚩(引)(四十四) 儞誐拏滿馱都(引)嚩(引)(四十五) 波囉設娑怛囉(三合)都(引)嚩(引)(四十六) 薩哩嚩(二合引)𭔞乃嚩跋曳數(四十七) 薩哩巫(二合引)鉢捺囉(二合)微(引)數沒節帝(引)(四十八) 薩哩嚩(二合)跋野沒節帝(引)(四十九) 𡁆叉𡁆叉摩摩薩哩嚩(二合)薩埵喃(引)(五十) 阿(引)喻囉(引)嚕(引)倪(五十一) 室哩(二合)煬嚩哩馱(二合)底( 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)那莫阿(引)哩也(二合引)嚩路吉帝(引)說囉(引)野(一句) 冐地薩埵(引)野(二) 摩賀(引)薩埵(引)野(三) 摩賀(引)迦(引)嚕尼迦(引)野(四) 怛𭔞(切身，下同)他(引)唵(引)目訖帝(二合引)(五) 蘇目訖帝(二合引)(六) 砌(引)那儞(七) 尾砌(引)那儞(八) 儞哩摩(二合)梨(引)(九) 莽誐梨(引)(十) 蘇莽誐梨(引)(十一) 蘇目契(引)(十二) 尾目契(引)(十三) 薩哩嚩(二合)跋野尾謨(引)叉尼(引)(十四) 薩哩嚩(二合)跋踰(引)鉢捺囉(二合)吠(引)毘藥(二合)尾謨(引)叉尼(引)(十五) 囉惹跋煬(十六) 陬囉跋煬(十七) 摩囉拏跋煬(十八) 阿必哩(二合)野跋煬(十九) 設薩怛囉(三合)跋煬(二十) 阿屹儞(二合)跋煬(二十一) 烏那哥跋煬(二十二) 尾沙跋煬(二十三) 波囉作訖囉(二合)跋煬(二十四) 賽𭔞跋煬(二十五) 設咄嚕(二合)跋煬(二十六) 阿設儞跋煬(二十七) 賽那末𬽓誐都(引)嚩(引)(二十八) 陬囉末𬽓誐都(引)嚩(引)(二十九) 星賀末𬽓誐都(引)嚩(引)(三十) 咩(引)竭囉(二合)末𬽓誐都(引)嚩(引)(三十一) 藥叉末𬽓誐都(引)嚩(引)(三十二) 捺微(二合)波末𬽓誐都(引)嚩(引)(三十三) 贊拏末𬽓誐都(引)嚩(引)(三十四) 訖哩(二合)瑟拏(二合)薩哩波(二合)末𬽓誐都(引)嚩(引)(三十五) 阿惹哥囉末𬽓誐都(引)嚩(引)(三十六) 喝悉底(二合)末𬽓誐都(引)嚩(引)(三十七) 三母捺囉(二合)末𬽓誐都(引)嚩(引)(三十八) 哥(引)羅播(引)設末𬽓誐都(引)嚩(引)(三十九) 儞誐拏滿馱都(引)嚩(引)(四十) 哥(引)瑟吒(二合)滿馱都(引)嚩(四十一) 拶哩摩(二合)滿馱都(引)嚩(引)(四十二) 尾沙訖囉(二合)蜜都(引)嚩(引)(四十三) 訥哩僻(二合)叉都(引)嚩(引)(四十四) 儞誐拏滿馱都(引)嚩(引)(四十五) 波囉設娑怛囉(三合)都(引)嚩(引)(四十六) 薩哩嚩(二合引)𭔞乃嚩跋曳數(四十七) 薩哩巫(二合引)鉢捺囉(二合)微(引)數沒節帝(引)(四十八) 薩哩嚩(二合)跋野沒節帝(引)(四十九) 𡁆叉𡁆叉摩摩薩哩嚩(二合)薩埵喃(引)(五十) 阿(引)喻囉(引)嚕(引)倪(五十一) 室哩(二合)煬嚩哩馱(二合)底(

五十二) 阿(引)哩也(二合引)嚩路(引)吉帝(引)說囉寫(五十三) 渴帝(引)尾喝帝(引)(五十四) 喝麗(引)尾喝麗(引)(五十五) 薩哩微(二合引)鉢囉(二合引)爹哩體(二合)哥(引)謨(引)左儞(五十六) 謨(引)叉尼(五十七) 尾(引)哩也(二合)尼唵那莫莎(引)賀(引)(五十八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五十二) 阿(引)哩也(二合引)嚩路(引)吉帝(引)說囉寫(五十三) 渴帝(引)尾喝帝(引)(五十四) 喝麗(引)尾喝麗(引)(五十五) 薩哩微(二合引)鉢囉(二合引)爹哩體(二合)哥(引)謨(引)左儞(五十六) 謨(引)叉尼(五十七) 尾(引)哩也(二合)尼唵那莫莎(引)賀(引)(五十八)」

爾時世尊說是陀羅尼已，復告諸苾芻言：「若善男子善女人聞此陀羅尼，發志誠心，恭信供養讀誦受持，若自手書若使人書，及為他說廣宣流布，是人不為王難、水火難、刀兵難、冤賊難之所傷害，又復不為夜叉難、禁縛難、雷雹難、閃電難、大海漂沒難、蟒蛇毒螫難、師子狂象難猛虎惡獸難、飢饉疾疫難，如是諸難皆不為害，乃至怖畏悉皆解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是陀羅尼已，復告諸苾芻言：「若善男子善女人聞此陀羅尼，發志誠心，恭信供養讀誦受持，若自手書若使人書，及為他說廣宣流布，是人不為王難、水火難、刀兵難、冤賊難之所傷害，又復不為夜叉難、禁縛難、雷雹難、閃電難、大海漂沒難、蟒蛇毒螫難、師子狂象難猛虎惡獸難、飢饉疾疫難，如是諸難皆不為害，乃至怖畏悉皆解脫。」

爾時諸苾芻眾聞佛所說，歡喜信受，作禮而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸苾芻眾聞佛所說，歡喜信受，作禮而退。