佛說栴檀香身陀羅尼經
宋 法賢譯1卷CBETA T1387少于一千字 6 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說栴檀香身陀羅尼經
佛說栴檀香身陀羅尼經
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西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯
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爾時世尊告阿難言：「有陀羅尼名栴檀香身。是陀羅尼有大威力，能與眾生廣大福聚。若復有人得此陀羅尼，發至誠心讀誦受持堅固不退，是人所有極重宿業悉得消滅，當來獲得殊勝果報。又復有人欲見觀自在菩薩者，先於清淨之處持誦精熟，然後擇吉祥日，日初出時用白檀香塗曼拏羅，於中焚栴檀香、獻殊妙花，即起首誦陀羅尼八千遍。得數滿已，即於曼拏羅前鋪吉祥草虔心而臥。如是經於七日，即得菩薩出現本身，令持誦人所求成就。又復有人以業報故，身患㾢病及惡瘡癬，即於佛前誦陀羅尼三遍，加持瞿摩夷及香泥作曼拏羅，供養佛已，然取曼拏羅香泥塗於已身，所患瘡癩速得除瘥，乃至宿業亦得除滅。」即說陀羅尼曰：
爾時世尊告阿難言：「有陀羅尼名栴檀香身。是陀羅尼有大威力，能與眾生廣大福聚。若復有人得此陀羅尼，發至誠心讀誦受持堅固不退，是人所有極重宿業悉得消滅，當來獲得殊勝果報。又復有人欲見觀自在菩薩者，先於清淨之處持誦精熟，然後擇吉祥日，日初出時用白檀香塗曼拏羅，於中焚栴檀香、獻殊妙花，即起首誦陀羅尼八千遍。得數滿已，即於曼拏羅前鋪吉祥草虔心而臥。如是經於七日，即得菩薩出現本身，令持誦人所求成就。又復有人以業報故，身患㾢病及惡瘡癬，即於佛前誦陀羅尼三遍，加持瞿摩夷及香泥作曼拏羅，供養佛已，然取曼拏羅香泥塗於已身，所患瘡癩速得除瘥，乃至宿業亦得除滅。」即說陀羅尼曰：
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「那莫室贊(二合)那曩(引)誐野(一) 怛他(引)誐多(引)野(二) 阿囉曷(二合)帝(引)三藐訖三(二合)沒馱(引)野(三) 那莫室贊(二合)捺囉(二合)鉢囉(二合)婆(引)嚩(引)野(四) 酤摩囉部(引)多(引)野(五) 那莫阿(引)哥(引)舍誐哩婆(二合引)野(六) 冒地薩埵(引)野(七) 摩賀(引)薩埵(引)野(八) 那莫阿(引)哩也(二合引)嚩路吉帝(引)說囉(引)野(九) 冒地薩埵(引)野(十) 摩賀(引)薩埵(引)野(十一) 摩賀(引)哥(引)嚕尼哥(引)野(十二) 阿(引)哩也(二合引)嚩路吉帝(引)說囉寫(上)阿提瑟姹(二合引)儞(引)那(十三) 儞(引)舍曳賒(引)彌(十四) 怛𭔞他(引)(十五) 尾誐底摩哩(引)唧計(引)(十六) 訥哩馱(二合)摩彌(引)(十七) 訥囉(引)努鉢囉(二合)尾瑟致(二合引)(十八) 贊捺曩(引)誐𡁠(引)(十九) 三滿多波哩輸達儞(二十) 秫馱尸梨(引)(二十一) 佐(引)哩怛囉(二合)嚩底(二十二) 摩賀(引)鉢囉(二合)多(引)閉(引)(二十三) 薩哩嚩(二合)沒馱阿提瑟致(二合)帝(引)(二十四) 婆誐嚩底(二十五) 播(引)波尾那(引)囉儞娑嚩(二合引)賀(引)(二十六)」
「那莫室贊(二合)那曩(引)誐野(一) 怛他(引)誐多(引)野(二) 阿囉曷(二合)帝(引)三藐訖三(二合)沒馱(引)野(三) 那莫室贊(二合)捺囉(二合)鉢囉(二合)婆(引)嚩(引)野(四) 酤摩囉部(引)多(引)野(五) 那莫阿(引)哥(引)舍誐哩婆(二合引)野(六) 冒地薩埵(引)野(七) 摩賀(引)薩埵(引)野(八) 那莫阿(引)哩也(二合引)嚩路吉帝(引)說囉(引)野(九) 冒地薩埵(引)野(十) 摩賀(引)薩埵(引)野(十一) 摩賀(引)哥(引)嚕尼哥(引)野(十二) 阿(引)哩也(二合引)嚩路吉帝(引)說囉寫(上)阿提瑟姹(二合引)儞(引)那(十三) 儞(引)舍曳賒(引)彌(十四) 怛𭔞他(引)(十五) 尾誐底摩哩(引)唧計(引)(十六) 訥哩馱(二合)摩彌(引)(十七) 訥囉(引)努鉢囉(二合)尾瑟致(二合引)(十八) 贊捺曩(引)誐𡁠(引)(十九) 三滿多波哩輸達儞(二十) 秫馱尸梨(引)(二十一) 佐(引)哩怛囉(二合)嚩底(二十二) 摩賀(引)鉢囉(二合)多(引)閉(引)(二十三) 薩哩嚩(二合)沒馱阿提瑟致(二合)帝(引)(二十四) 婆誐嚩底(二十五) 播(引)波尾那(引)囉儞娑嚩(二合引)賀(引)(二十六)」
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爾時阿難聞佛說此大陀羅尼已，歡喜信受，禮佛而退。
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