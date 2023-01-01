佛說栴檀香身陀羅尼經

爾時世尊告阿難言：「有陀羅尼名栴檀香身。是陀羅尼有大威力，能與眾生廣大福聚。若復有人得此陀羅尼，發至誠心讀誦受持堅固不退，是人所有極重宿業悉得消滅，當來獲得殊勝果報。又復有人欲見觀自在菩薩者，先於清淨之處持誦精熟，然後擇吉祥日，日初出時用白檀香塗曼拏羅，於中焚栴檀香、獻殊妙花，即起首誦陀羅尼八千遍。得數滿已，即於曼拏羅前鋪吉祥草虔心而臥。如是經於七日，即得菩薩出現本身，令持誦人所求成就。又復有人以業報故，身患㾢病及惡瘡癬，即於佛前誦陀羅尼三遍，加持瞿摩夷及香泥作曼拏羅，供養佛已，然取曼拏羅香泥塗於已身，所患瘡癩速得除瘥，乃至宿業亦得除滅。」即說陀羅尼曰：

订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告阿難言：「有陀羅尼名栴檀香身。是陀羅尼有大威力，能與眾生廣大福聚。若復有人得此陀羅尼，發至誠心讀誦受持堅固不退，是人所有極重宿業悉得消滅，當來獲得殊勝果報。又復有人欲見觀自在菩薩者，先於清淨之處持誦精熟，然後擇吉祥日，日初出時用白檀香塗曼拏羅，於中焚栴檀香、獻殊妙花，即起首誦陀羅尼八千遍。得數滿已，即於曼拏羅前鋪吉祥草虔心而臥。如是經於七日，即得菩薩出現本身，令持誦人所求成就。又復有人以業報故，身患㾢病及惡瘡癬，即於佛前誦陀羅尼三遍，加持瞿摩夷及香泥作曼拏羅，供養佛已，然取曼拏羅香泥塗於已身，所患瘡癩速得除瘥，乃至宿業亦得除滅。」即說陀羅尼曰：