爾時佛告阿難言：「有陀羅尼名曰妙色，乃是三世諸佛同共宣說，能與眾生作大利益。若復有人聞是陀羅尼，生難遭想發勇猛心，讀誦受持供養恭敬，是人理世獲大福聚，晝夜安隱。又復有人以大悲心，於寂靜處持種種飲食而為出生，誦此陀羅尼七遍加持已，作如是言：『我今出生祭於世間一切惡趣諸鬼，願食此生者速離惡趣。』說是言時即三彈指，想彼諸鬼得此食者各各飽滿，變妙色身、發菩提心，乃至當來漸成佛果。」即說陀羅尼曰：

订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告阿難言：「有陀羅尼名曰妙色，乃是三世諸佛同共宣說，能與眾生作大利益。若復有人聞是陀羅尼，生難遭想發勇猛心，讀誦受持供養恭敬，是人理世獲大福聚，晝夜安隱。又復有人以大悲心，於寂靜處持種種飲食而為出生，誦此陀羅尼七遍加持已，作如是言：『我今出生祭於世間一切惡趣諸鬼，願食此生者速離惡趣。』說是言時即三彈指，想彼諸鬼得此食者各各飽滿，變妙色身、發菩提心，乃至當來漸成佛果。」即說陀羅尼曰：