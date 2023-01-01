佛說妙色陀羅尼經
宋 法賢譯1卷CBETA T1386少于一千字 4 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說妙色陀羅尼經
佛說妙色陀羅尼經
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西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯
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爾時佛告阿難言：「有陀羅尼名曰妙色，乃是三世諸佛同共宣說，能與眾生作大利益。若復有人聞是陀羅尼，生難遭想發勇猛心，讀誦受持供養恭敬，是人理世獲大福聚，晝夜安隱。又復有人以大悲心，於寂靜處持種種飲食而為出生，誦此陀羅尼七遍加持已，作如是言：『我今出生祭於世間一切惡趣諸鬼，願食此生者速離惡趣。』說是言時即三彈指，想彼諸鬼得此食者各各飽滿，變妙色身、發菩提心，乃至當來漸成佛果。」即說陀羅尼曰：
爾時佛告阿難言：「有陀羅尼名曰妙色，乃是三世諸佛同共宣說，能與眾生作大利益。若復有人聞是陀羅尼，生難遭想發勇猛心，讀誦受持供養恭敬，是人理世獲大福聚，晝夜安隱。又復有人以大悲心，於寂靜處持種種飲食而為出生，誦此陀羅尼七遍加持已，作如是言：『我今出生祭於世間一切惡趣諸鬼，願食此生者速離惡趣。』說是言時即三彈指，想彼諸鬼得此食者各各飽滿，變妙色身、發菩提心，乃至當來漸成佛果。」即說陀羅尼曰：
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「那謨(引)婆誐嚩帝(引)(一句) 蘇嚕播(引)野(二) 怛他(引)誐多(引)野(三) 阿囉曷(二合)帝(引)三藐訖三(二合)沒馱(引)野(四) 怛𭔞(切身)他(引)(五) 唵(引)蘇嚕蘇嚕(六) 鉢囉(二合)蘇嚕鉢囉(二合)蘇嚕(七) 三摩(二合)囉三摩(二合)囉(八) 婆囉婆囉(九) 三婆囉三婆囉(十) 薩哩嚩(二合)必隷(二合引)多必舍(引)左(引)曩(引)(十一) 阿(引)賀(引)囕捺那(引)彌娑嚩(二合引)賀(引)(十二)」
「那謨(引)婆誐嚩帝(引)(一句) 蘇嚕播(引)野(二) 怛他(引)誐多(引)野(三) 阿囉曷(二合)帝(引)三藐訖三(二合)沒馱(引)野(四) 怛𭔞(切身)他(引)(五) 唵(引)蘇嚕蘇嚕(六) 鉢囉(二合)蘇嚕鉢囉(二合)蘇嚕(七) 三摩(二合)囉三摩(二合)囉(八) 婆囉婆囉(九) 三婆囉三婆囉(十) 薩哩嚩(二合)必隷(二合引)多必舍(引)左(引)曩(引)(十一) 阿(引)賀(引)囕捺那(引)彌娑嚩(二合引)賀(引)(十二)」
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爾時阿難聞佛說已，歡喜信受，作禮而退。
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