佛說俱枳羅陀羅尼經
宋 法賢譯1卷CBETA T1385少于一千字 6 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說俱枳羅陀羅尼經
佛說俱枳羅陀羅尼經
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西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯
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如是我聞：一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾俱，復有天、人、阿修羅、乾闥婆等俱來會坐。
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爾時佛告尊者阿難言：「汝當諦聽，我有陀羅尼名俱枳羅，有大威力，能作吉祥、能破部多及惡曜等之所執持、及能除瘥一切疾病，所謂食病、寒熱病、頭痛半痛、欬瘷喘氣，乃至痔病白淋之病，及種種瘡痍等，阿難！至於眾生命欲斷者亦能延續。由是我今為汝宣說。阿難！若復有人聞此陀羅尼，發堅固心讀誦受持，是人所獲善利無量無邊。」爾時世尊即說陀羅尼曰：
爾時佛告尊者阿難言：「汝當諦聽，我有陀羅尼名俱枳羅，有大威力，能作吉祥、能破部多及惡曜等之所執持、及能除瘥一切疾病，所謂食病、寒熱病、頭痛半痛、欬瘷喘氣，乃至痔病白淋之病，及種種瘡痍等，阿難！至於眾生命欲斷者亦能延續。由是我今為汝宣說。阿難！若復有人聞此陀羅尼，發堅固心讀誦受持，是人所獲善利無量無邊。」爾時世尊即說陀羅尼曰：
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「怛𭔞(切身，下同)他(引)(一) 唵(引)壹里蜜里(二) 唧里彌(引)(三) 嚩囉酤(引)計隷(引)室哩(二合)末底(四) 崑拏隷(引)(五) 農訥毘(六) 農訥毘(七) 印捺囉(二合)嚩日囉(二合引)儗儞(二合)暮哩儞(二合)(八) 薩哩嚩(二合)嚩日囉(二合引)儗儞(二合)暮哩儞(二合)(九) 沒囉(二合)賀摩(二合)莎哩(二合)娑嚩(二合引)賀(引)(十) 野他(引)杌嚕(二合引)沒馱(十一) 薩埵(引)曩(引)尾囉(引)誐室哩(二合引)瑟吒(二合)(十二) 薩哩嚩(二合)達哩摩(二合引)𧹞(引)(十三) 誐拏鉢囉(二合)嚩囉(十四) 商伽薩爹嚩(引)計曳(二合引)那(十五) 遏儞(引)那薩爹嚩計曳(二合引)那(十六) 摩摩薩哩嚩(二合)薩埵(引)曩(引)(十七) 遏悉當(十八) 閉當(十九) 珂儞當(二十) 阿(引)莎(引)儞多(引)儞(二十一) 三藐酤(半音)窣契(引)那(二十二) 波哩拏(引)莽誐蹉覩娑嚩(二合引)賀(引)(二十三)」
「怛𭔞(切身，下同)他(引)(一) 唵(引)壹里蜜里(二) 唧里彌(引)(三) 嚩囉酤(引)計隷(引)室哩(二合)末底(四) 崑拏隷(引)(五) 農訥毘(六) 農訥毘(七) 印捺囉(二合)嚩日囉(二合引)儗儞(二合)暮哩儞(二合)(八) 薩哩嚩(二合)嚩日囉(二合引)儗儞(二合)暮哩儞(二合)(九) 沒囉(二合)賀摩(二合)莎哩(二合)娑嚩(二合引)賀(引)(十) 野他(引)杌嚕(二合引)沒馱(十一) 薩埵(引)曩(引)尾囉(引)誐室哩(二合引)瑟吒(二合)(十二) 薩哩嚩(二合)達哩摩(二合引)𧹞(引)(十三) 誐拏鉢囉(二合)嚩囉(十四) 商伽薩爹嚩(引)計曳(二合引)那(十五) 遏儞(引)那薩爹嚩計曳(二合引)那(十六) 摩摩薩哩嚩(二合)薩埵(引)曩(引)(十七) 遏悉當(十八) 閉當(十九) 珂儞當(二十) 阿(引)莎(引)儞多(引)儞(二十一) 三藐酤(半音)窣契(引)那(二十二) 波哩拏(引)莽誐蹉覩娑嚩(二合引)賀(引)(二十三)」
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爾時世尊說此陀羅尼已，告阿難言：「是陀羅尼所在之處，我不見有天上人間一切梵魔沙門婆羅門等敢有違越。汝當受持，為他人說，俾使多人獲大利益。」阿難及與會中天、人、阿修羅、乾闥婆等，聞佛所說，歡喜信受，作禮而退。
爾時世尊說此陀羅尼已，告阿難言：「是陀羅尼所在之處，我不見有天上人間一切梵魔沙門婆羅門等敢有違越。汝當受持，為他人說，俾使多人獲大利益。」阿難及與會中天、人、阿修羅、乾闥婆等，聞佛所說，歡喜信受，作禮而退。
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