佛說鉢蘭那賒嚩哩大陀羅尼經

佛說鉢蘭那賖嚩哩大陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說鉢蘭那賖嚩哩大陀羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

爾時世尊告阿難言：「我觀世間無量眾生，多造罪業墮於惡趣，經無量時方得出離；縱生為人，身肢不具；設得完具，薄福少慧，常為惡魔及惡鬼神於晝夜中伺得其便，種種惱害不得安隱。我愍斯等，與說鉢蘭那賒嚩哩大陀羅尼，辟除惡魔及惡鬼神。若有眾生得聞此陀羅尼，發至誠心受持讀誦供養恭敬，令彼惡魔及惡鬼神悉皆遠離，災害消除無諸疾疫，所住之處安隱快樂。」爾時世尊即說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告阿難言：「我觀世間無量眾生，多造罪業墮於惡趣，經無量時方得出離；縱生為人，身肢不具；設得完具，薄福少慧，常為惡魔及惡鬼神於晝夜中伺得其便，種種惱害不得安隱。我愍斯等，與說鉢蘭那賒嚩哩大陀羅尼，辟除惡魔及惡鬼神。若有眾生得聞此陀羅尼，發至誠心受持讀誦供養恭敬，令彼惡魔及惡鬼神悉皆遠離，災害消除無諸疾疫，所住之處安隱快樂。」爾時世尊即說陀羅尼曰：

「那謨(引)囉怛那(二合)怛囉(二合)夜(引)野(一) 那莫阿(引)哩也(二合)阿彌多(引)婆(引)野(二) 怛他(引)誐多(引)野(三) 阿囉曷(二合)帝(引)三藐訖三(二合)沒馱(引)野(四) 那謨(引)阿(引)哩也(二合引)嚩路吉帝(引)說囉(引)野(五) 冒提薩埵(引)野(六) 摩賀(引)薩埵(引)野(七) 摩賀(引)哥(引)嚕尼哥(引)野(八) 那謨(引)摩賀(引)娑他(二合引)摩鉢囉(二合引)鉢多(二合引)鉢多(二合引)野(九) 冒提薩埵(引)野(十) 摩賀(引)薩埵野(十一) 嚩(引)摩泥(去聲呼)埵(引)那莫瀉(引)彌(十二) 怛網(二合引)那摩瀉(引)彌嚩(引)摩泥(去聲)(十三) 必舍(引)唧鉢蘭那(二合)舍嚩哩(十四) 鉢蘭那(二合)舍嚩哩婆誐嚩底(十五) 播(引)舍鉢囉輸馱(引)哩尼(十六) 夜(引)儞哥(引)儞左(十七) 訥婆(二合)夜(引)儞踰(二合)咄鉢(二合)殿帝(引)(十八) 夜哥(引)唧禰(引)怛踰(引)(十九) 夜(引)哥(引)唧咄摩(二合引)踰(引)(二十) 曳(引)計(引)唧訥鉢捺囉(二合)嚩(二十一) 曳(引)計(引)唧訥播(引)夜(引)娑(引)(二十二) 曳(引)計(引)唧捺毘𠆙(切身引)婆夜(引)(二十三) 曳(引)計(引)唧訥波娑哩誐(二合引)(二十四) 烏波娑哩誐(二合)三嚩(無鉢切)馱(引)嚩(引)(二十五) 烏咄鉢(二合)殿帝(引)(二十六) 薩哩嚩(二合引)尼多(引)儞(二十七) 薩哩嚩(二合引)娑多(二合引)(二十八) 薩哩微(二合引)帝(引)嚩(引)羅多(二十九) 伊舞(引)咄鉢(二合)殿(三十) 帝(引)那半尼多(三十一) 怛捺泥(去聲呼)那薩帝(引)那(三十二) 薩爹嚩(引)計(引)那(三十三) 伊毘半尼多(引)提瑟吒(二合引)乃(三十四) 摩賀(引)滿怛囉(二合)鉢柰(引)(三十五) 惹(仁佐切，下同)惹惹惹(三十六) 摩摩薩波哩嚩(引)囉寫(三十七) 犖羼酤嚕(三十八) 玉鉢鼎(二合)波哩播(引)羅曩(三十九) 扇(引)鼎莎悉爹(二合引)野曩酤嚕(四十) 怛𭔞他(引)(四十一) 唵(引)阿蜜哩(二合)帝(引)(四十二) 末說娑當(二合引)倪(引)(四十三) 摩(引)末囉摩(引)末囉(四十四) 設末鉢囉(二合)設末(四十五) 烏波設末(四十六) 咄努尾咄努(四十七) 咄隷(引)咄母隷(引)娑嚩( 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那謨(引)囉怛那(二合)怛囉(二合)夜(引)野(一) 那莫阿(引)哩也(二合)阿彌多(引)婆(引)野(二) 怛他(引)誐多(引)野(三) 阿囉曷(二合)帝(引)三藐訖三(二合)沒馱(引)野(四) 那謨(引)阿(引)哩也(二合引)嚩路吉帝(引)說囉(引)野(五) 冒提薩埵(引)野(六) 摩賀(引)薩埵(引)野(七) 摩賀(引)哥(引)嚕尼哥(引)野(八) 那謨(引)摩賀(引)娑他(二合引)摩鉢囉(二合引)鉢多(二合引)鉢多(二合引)野(九) 冒提薩埵(引)野(十) 摩賀(引)薩埵野(十一) 嚩(引)摩泥(去聲呼)埵(引)那莫瀉(引)彌(十二) 怛網(二合引)那摩瀉(引)彌嚩(引)摩泥(去聲)(十三) 必舍(引)唧鉢蘭那(二合)舍嚩哩(十四) 鉢蘭那(二合)舍嚩哩婆誐嚩底(十五) 播(引)舍鉢囉輸馱(引)哩尼(十六) 夜(引)儞哥(引)儞左(十七) 訥婆(二合)夜(引)儞踰(二合)咄鉢(二合)殿帝(引)(十八) 夜哥(引)唧禰(引)怛踰(引)(十九) 夜(引)哥(引)唧咄摩(二合引)踰(引)(二十) 曳(引)計(引)唧訥鉢捺囉(二合)嚩(二十一) 曳(引)計(引)唧訥播(引)夜(引)娑(引)(二十二) 曳(引)計(引)唧捺毘𠆙(切身引)婆夜(引)(二十三) 曳(引)計(引)唧訥波娑哩誐(二合引)(二十四) 烏波娑哩誐(二合)三嚩(無鉢切)馱(引)嚩(引)(二十五) 烏咄鉢(二合)殿帝(引)(二十六) 薩哩嚩(二合引)尼多(引)儞(二十七) 薩哩嚩(二合引)娑多(二合引)(二十八) 薩哩微(二合引)帝(引)嚩(引)羅多(二十九) 伊舞(引)咄鉢(二合)殿(三十) 帝(引)那半尼多(三十一) 怛捺泥(去聲呼)那薩帝(引)那(三十二) 薩爹嚩(引)計(引)那(三十三) 伊毘半尼多(引)提瑟吒(二合引)乃(三十四) 摩賀(引)滿怛囉(二合)鉢柰(引)(三十五) 惹(仁佐切，下同)惹惹惹(三十六) 摩摩薩波哩嚩(引)囉寫(三十七) 犖羼酤嚕(三十八) 玉鉢鼎(二合)波哩播(引)羅曩(三十九) 扇(引)鼎莎悉爹(二合引)野曩酤嚕(四十) 怛𭔞他(引)(四十一) 唵(引)阿蜜哩(二合)帝(引)(四十二) 末說娑當(二合引)倪(引)(四十三) 摩(引)末囉摩(引)末囉(四十四) 設末鉢囉(二合)設末(四十五) 烏波設末(四十六) 咄努尾咄努(四十七) 咄隷(引)咄母隷(引)娑嚩(

二合引)賀(引)(四十八) 唵(引)鉢蘭那(二合)舍嚩哩娑嚩(二合引)賀(引)(四十九) 那莫設嚩囉(引)𧹞(引)(五十) 摩賀(引)舍嚩囉(引)𧹞(引)(五十一) 必舍(引)唧鉢蘭那(二合)舍嚩哩(五十二) 必舍(引)唧(五十三) 遏設泥(去聲呼)末設泥娑嚩(二合引)賀(引)(五十四) 唵(引)必舍(引)唧娑嚩(二合引)賀(引)(五十五) 盎酤哩(引)莽酤哩(引)(五十六) 鉢蘭那(二合)舍嚩哩娑嚩(二合引)賀(引)(五十七) 那莫舍嚩囉(引)𧹞(引)(五十八) 必舍(引)唧鉢蘭那(二合)舍嚩哩(五十九) 必舍(引)唧娑嚩(二合引)賀(引)(六十)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二合引)賀(引)(四十八) 唵(引)鉢蘭那(二合)舍嚩哩娑嚩(二合引)賀(引)(四十九) 那莫設嚩囉(引)𧹞(引)(五十) 摩賀(引)舍嚩囉(引)𧹞(引)(五十一) 必舍(引)唧鉢蘭那(二合)舍嚩哩(五十二) 必舍(引)唧(五十三) 遏設泥(去聲呼)末設泥娑嚩(二合引)賀(引)(五十四) 唵(引)必舍(引)唧娑嚩(二合引)賀(引)(五十五) 盎酤哩(引)莽酤哩(引)(五十六) 鉢蘭那(二合)舍嚩哩娑嚩(二合引)賀(引)(五十七) 那莫舍嚩囉(引)𧹞(引)(五十八) 必舍(引)唧鉢蘭那(二合)舍嚩哩(五十九) 必舍(引)唧娑嚩(二合引)賀(引)(六十)」

爾時阿難得聞世尊說此陀羅尼已，白言：「世尊！願勿有慮。我當憶持宣流於世，使諸眾生獲大善利。」作是語已，即用頭頂禮世尊足，歡喜而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難得聞世尊說此陀羅尼已，白言：「世尊！願勿有慮。我當憶持宣流於世，使諸眾生獲大善利。」作是語已，即用頭頂禮世尊足，歡喜而退。