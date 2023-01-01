佛說宿命智陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說宿命智陀羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

爾時世尊告阿難言：「有陀羅尼名宿命智。若有眾生聞是陀羅尼，能志心受持者，所有千劫之中極重罪業皆悉消滅。若能終身不間斷者，是人於七俱胝生常知宿命。」即說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告阿難言：「有陀羅尼名宿命智。若有眾生聞是陀羅尼，能志心受持者，所有千劫之中極重罪業皆悉消滅。若能終身不間斷者，是人於七俱胝生常知宿命。」即說陀羅尼曰：

「那謨(引)囉怛那(二合)室詰泥(去聲呼，下同)(一) 怛他(引)誐多(引)野(二) 阿囉曷(二合)帝(引)三藐訖三(二合)沒馱(引)野(三)怛𭔞他(引)(四) 唵(引)囉怛泥(二合)囉怛泥(二合)(五) 蘇囉怛泥(二合)(六) 囉怛努(二合引)訥婆(二合)味(引)(七) 摩賀(引)囉怛那(二合)枳囉尼(去聲)(八) 囉怛那(二合)三婆味(引)娑嚩(二合引)賀(引)(九)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那謨(引)囉怛那(二合)室詰泥(去聲呼，下同)(一) 怛他(引)誐多(引)野(二) 阿囉曷(二合)帝(引)三藐訖三(二合)沒馱(引)野(三)怛𭔞他(引)(四) 唵(引)囉怛泥(二合)囉怛泥(二合)(五) 蘇囉怛泥(二合)(六) 囉怛努(二合引)訥婆(二合)味(引)(七) 摩賀(引)囉怛那(二合)枳囉尼(去聲)(八) 囉怛那(二合)三婆味(引)娑嚩(二合引)賀(引)(九)」

爾時阿難聞佛宣說令諸眾生得宿命智陀羅尼已，歎未曾有，歡喜無量，即以頭頂禮佛而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難聞佛宣說令諸眾生得宿命智陀羅尼已，歎未曾有，歡喜無量，即以頭頂禮佛而退。

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