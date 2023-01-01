佛說宿命智陀羅尼
宋 法賢譯1卷CBETA T1382少于一千字 1 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說宿命智陀羅尼
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西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯
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那謨(引)婆誐嚩帝(引)阿芻毘夜(二合引)野(一) 怛他(引)誐多(引)野(二) 阿囉曷(二合)帝(引)三藐訖三(二合)沒馱(引)野(三) 怛𭔞(切身)他(引)(四) 唵惡剎曳(引)惡剎曳(引)(五) 惡剎野(引)嚩囉拏(六) 尾輸(引)達儞(引)娑嚩(二合引)賀(引)(七)
那謨(引)婆誐嚩帝(引)阿芻毘夜(二合引)野(一) 怛他(引)誐多(引)野(二) 阿囉曷(二合)帝(引)三藐訖三(二合)沒馱(引)野(三) 怛𭔞(切身)他(引)(四) 唵惡剎曳(引)惡剎曳(引)(五) 惡剎野(引)嚩囉拏(六) 尾輸(引)達儞(引)娑嚩(二合引)賀(引)(七)
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