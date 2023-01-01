佛說宿命智陀羅尼

宋 法賢譯1卷CBETA T1382少于一千字 1 min
第 1 卷
向佛经 GPT 提问
佛說宿命智陀羅尼
佛說宿命智陀羅尼
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯
西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
那謨(引)婆誐嚩帝(引)阿芻毘夜(二合引)野(一)　怛他(引)誐多(引)野(二)　阿囉曷(二合)帝(引)三藐訖三(二合)沒馱(引)野(三)　怛𭔞(切身)他(引)(四)　唵惡剎曳(引)惡剎曳(引)(五)　惡剎野(引)嚩囉拏(六)　尾輸(引)達儞(引)娑嚩(二合引)賀(引)(七)
那謨(引)婆誐嚩帝(引)阿芻毘夜(二合引)野(一)　怛他(引)誐多(引)野(二)　阿囉曷(二合)帝(引)三藐訖三(二合)沒馱(引)野(三)　怛𭔞(切身)他(引)(四)　唵惡剎曳(引)惡剎曳(引)(五)　惡剎野(引)嚩囉拏(六)　尾輸(引)達儞(引)娑嚩(二合引)賀(引)(七)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛說宿命智陀羅尼
佛說宿命智陀羅尼
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话