那謨(引)婆誐嚩帝(引)阿芻毘夜(二合引)野(一) 怛他(引)誐多(引)野(二) 阿囉曷(二合)帝(引)三藐訖三(二合)沒馱(引)野(三) 怛𭔞(切身)他(引)(四) 唵惡剎曳(引)惡剎曳(引)(五) 惡剎野(引)嚩囉拏(六) 尾輸(引)達儞(引)娑嚩(二合引)賀(引)(七)

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