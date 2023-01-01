佛說大吉祥陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大吉祥陀羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在蘇珂嚩帝佛剎，與諸大菩薩并部多眾俱。爾時觀自在菩薩摩訶薩來詣佛所，到已頭面禮足，於一面坐。復有菩薩摩訶薩名大吉祥亦詣佛所，到已繞佛三匝，頭面禮足，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在蘇珂嚩帝佛剎，與諸大菩薩并部多眾俱。爾時觀自在菩薩摩訶薩來詣佛所，到已頭面禮足，於一面坐。復有菩薩摩訶薩名大吉祥亦詣佛所，到已繞佛三匝，頭面禮足，却坐一面。

爾時世尊見大吉祥菩薩已，告觀自在菩薩言：「此大吉祥菩薩有陀羅尼，若閻浮提濁惡世中，有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷等，見聞隨喜、讀誦受持、信解此法、思惟記念，是貧苦者獲大富貴，乃至部多普令愛敬，如是功德不可具說。」時觀自在菩薩聞佛語已，歡喜踊躍即從座起，合掌白佛言：「世尊！我今樂聞。唯願世尊為我宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊見大吉祥菩薩已，告觀自在菩薩言：「此大吉祥菩薩有陀羅尼，若閻浮提濁惡世中，有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷等，見聞隨喜、讀誦受持、信解此法、思惟記念，是貧苦者獲大富貴，乃至部多普令愛敬，如是功德不可具說。」時觀自在菩薩聞佛語已，歡喜踊躍即從座起，合掌白佛言：「世尊！我今樂聞。唯願世尊為我宣說。」

爾時世尊即說大吉祥陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即說大吉祥陀羅尼曰：

「怛𭔞(切身，下同)他(引)(一) 洛叱彌(二合)(二) 室哩(二合)鉢捺彌(二合)嚩呬抳(引)(三) 馱曩(引)提鉢底(引)(四) 藕哩(引)(五) 摩賀(引)野舍(引)(六) 鉢捺摩(二合)儞怛哩(二合)(七) 摩賀(引)儞喻(二合)底(八) 案曩那(引)曳(九) 囉怛曩(二合)鉢囉(二合)婆摩賀(引)室哩(二合)(十) 婆野替(引)那(十一) 屹哩(二合)儞屹哩(二合)儞(十二) 薩哩嚩(二合)遏迦哩也(二合)爍彌(引)(十三) 提儞提儞(十四) 悉悉悉悉(十五) 儞底儞底(十六) 呬儞呬儞(十七) 阿洛叉彌(二合)(十八) 彌曩舍野(十九) 薩嚩洛叉彌(二合)彌娑𠆙(切身引)那野莎(引)賀(二十) 曩莫薩哩嚩(二合)沒馱(二十一) 冒提薩怛吠(二合引)毘野(二合)莎(引)賀(引)(二十二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛𭔞(切身，下同)他(引)(一) 洛叱彌(二合)(二) 室哩(二合)鉢捺彌(二合)嚩呬抳(引)(三) 馱曩(引)提鉢底(引)(四) 藕哩(引)(五) 摩賀(引)野舍(引)(六) 鉢捺摩(二合)儞怛哩(二合)(七) 摩賀(引)儞喻(二合)底(八) 案曩那(引)曳(九) 囉怛曩(二合)鉢囉(二合)婆摩賀(引)室哩(二合)(十) 婆野替(引)那(十一) 屹哩(二合)儞屹哩(二合)儞(十二) 薩哩嚩(二合)遏迦哩也(二合)爍彌(引)(十三) 提儞提儞(十四) 悉悉悉悉(十五) 儞底儞底(十六) 呬儞呬儞(十七) 阿洛叉彌(二合)(十八) 彌曩舍野(十九) 薩嚩洛叉彌(二合)彌娑𠆙(切身引)那野莎(引)賀(二十) 曩莫薩哩嚩(二合)沒馱(二十一) 冒提薩怛吠(二合引)毘野(二合)莎(引)賀(引)(二十二)」

爾時世尊說是經已，觀自在菩薩、大吉祥菩薩，并諸菩薩及部多眾，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是經已，觀自在菩薩、大吉祥菩薩，并諸菩薩及部多眾，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。