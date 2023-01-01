佛說善樂長者經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說善樂長者經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在迦毘羅城，與大眾俱。是時有一釋種長者，名曰善樂，住在本處。而彼長者信重三寶，歸依佛、歸依法、歸依僧，唯信佛法僧不復信於諸餘外道，唯求佛法僧，善解苦集滅道，見真實理獲大果報，而當非大即證菩提。時彼長者於所見色忽然不見，爾時善樂長者遙向世尊作是願言：「我佛世尊大慈大悲，願施我眼目、施我眼光明、施我眼清淨、除我眼昏暗。」發是願已又作是言：「我今歸依佛、歸依善逝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在迦毘羅城，與大眾俱。是時有一釋種長者，名曰善樂，住在本處。而彼長者信重三寶，歸依佛、歸依法、歸依僧，唯信佛法僧不復信於諸餘外道，唯求佛法僧，善解苦集滅道，見真實理獲大果報，而當非大即證菩提。時彼長者於所見色忽然不見，爾時善樂長者遙向世尊作是願言：「我佛世尊大慈大悲，願施我眼目、施我眼光明、施我眼清淨、除我眼昏暗。」發是願已又作是言：「我今歸依佛、歸依善逝。」

爾時世尊以清淨天耳過於人耳，遙聞彼長者發願言已，即告尊者阿難言：「阿難！汝今持我祕密神呪，往彼釋種善樂長者處，與作救拔護持，令得寂靜安樂，乃至與彼四眾亦作利益安樂故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以清淨天耳過於人耳，遙聞彼長者發願言已，即告尊者阿難言：「阿難！汝今持我祕密神呪，往彼釋種善樂長者處，與作救拔護持，令得寂靜安樂，乃至與彼四眾亦作利益安樂故。」

爾時世尊為善樂長者等說此清淨眼祕密大神呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為善樂長者等說此清淨眼祕密大神呪曰：

「怛𭔞(切身，下同)他(引)(一) 呬里彌里企里(二) 呬係(引)多(三) 忽喻忽喻(四) 忽夜(引)尾底(五) 忽盧忽盧忽盧(六) 訥訥訥訥盧(七) 以此清淨眼祕密神呪句力，眼得清淨，除去昏暗、除去翳障，乃至除去風毒眼病、黃毒眼病、痰毒眼病、癊毒眼病，無痛無腫、無惱無苦、無諸眵淚，如是等病皆悉消除。復以戒真實力、修行真實力、苦行真實力、祕密神呪真實力、緣生法真實力、苦法真實力、集法真實力、滅法真實力、道法真實力、須陀洹真實力、斯陀含真實力、阿那含真實力、阿羅漢真實力、緣覺真實力、菩薩真實力、佛真實力、法真實力、聖眾真實力，以如是等真實力故，眼得清淨，除去昏暗、除去翳障，所有風毒眼病、黃毒眼病、痰毒眼病、癊毒眼病皆不能侵，無痛無腫、無惱無苦、無諸眵淚等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛𭔞(切身，下同)他(引)(一) 呬里彌里企里(二) 呬係(引)多(三) 忽喻忽喻(四) 忽夜(引)尾底(五) 忽盧忽盧忽盧(六) 訥訥訥訥盧(七) 以此清淨眼祕密神呪句力，眼得清淨，除去昏暗、除去翳障，乃至除去風毒眼病、黃毒眼病、痰毒眼病、癊毒眼病，無痛無腫、無惱無苦、無諸眵淚，如是等病皆悉消除。復以戒真實力、修行真實力、苦行真實力、祕密神呪真實力、緣生法真實力、苦法真實力、集法真實力、滅法真實力、道法真實力、須陀洹真實力、斯陀含真實力、阿那含真實力、阿羅漢真實力、緣覺真實力、菩薩真實力、佛真實力、法真實力、聖眾真實力，以如是等真實力故，眼得清淨，除去昏暗、除去翳障，所有風毒眼病、黃毒眼病、痰毒眼病、癊毒眼病皆不能侵，無痛無腫、無惱無苦、無諸眵淚等。」

佛告阿難：「此祕密神呪，是過去六正等正覺同共宣說，所謂尾鉢尸如來正等正覺、室棄如來正等正覺、尾說部如來正等正覺、訖囉葛忖陀如來正等正覺、葛那葛牟尼如來正等正覺、迦葉波如來正等正覺，我今第七釋迦牟尼如來正等正覺亦如是說。乃至四大天王，謂持國天王、增長天王、廣目天王、多聞天王，及帝釋天主、娑婆界主大梵天王等，皆亦隨喜宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「此祕密神呪，是過去六正等正覺同共宣說，所謂尾鉢尸如來正等正覺、室棄如來正等正覺、尾說部如來正等正覺、訖囉葛忖陀如來正等正覺、葛那葛牟尼如來正等正覺、迦葉波如來正等正覺，我今第七釋迦牟尼如來正等正覺亦如是說。乃至四大天王，謂持國天王、增長天王、廣目天王、多聞天王，及帝釋天主、娑婆界主大梵天王等，皆亦隨喜宣說。」

佛告阿難：「我未見彼天界梵界及諸魔界，乃至沙門婆羅門等界，若有人持誦此祕密大神呪三遍者，有諸病苦而能侵害，所有昏暗內外翳障等，乃至天所作病、龍所作病、夜叉所作病、阿脩羅所作病、迦樓羅所作病、乾闥婆所作病、鳩盤茶所作病、必隷多所作病、富單那所作病、羯吒富單那所作病、毘舍左所作病、羅剎所作病、羯枯陀所作病、吠多拏所作病、星曜所持乃至中毒，及諸邪呪法等悉皆消除。又復阿難！如是祕密大神呪法，若有患者日念三遍，是人眼得清淨，如前見物。此如是清淨眼祕密大神呪有大力故，眼得如是清淨，除去昏暗及內外瞖障，乃至風毒障、黃毒障、痰毒障、痰毒障等皆悉消除，無痛無苦、無諸眵淚。又復清淨戒真實力、修行真實力、五通仙真實力、賢聖真實力、聖藥真實力、祕密句真實力、緣生法真實力、苦法真實力、集法真實力、滅法真實力、道法真實力、須陀洹真實力、斯陀含真實力、阿那含真實力、阿羅漢真實力、緣覺真實力、菩薩真實力、佛真實力，以如是等真實力故，眼得清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「我未見彼天界梵界及諸魔界，乃至沙門婆羅門等界，若有人持誦此祕密大神呪三遍者，有諸病苦而能侵害，所有昏暗內外翳障等，乃至天所作病、龍所作病、夜叉所作病、阿脩羅所作病、迦樓羅所作病、乾闥婆所作病、鳩盤茶所作病、必隷多所作病、富單那所作病、羯吒富單那所作病、毘舍左所作病、羅剎所作病、羯枯陀所作病、吠多拏所作病、星曜所持乃至中毒，及諸邪呪法等悉皆消除。又復阿難！如是祕密大神呪法，若有患者日念三遍，是人眼得清淨，如前見物。此如是清淨眼祕密大神呪有大力故，眼得如是清淨，除去昏暗及內外瞖障，乃至風毒障、黃毒障、痰毒障、痰毒障等皆悉消除，無痛無苦、無諸眵淚。又復清淨戒真實力、修行真實力、五通仙真實力、賢聖真實力、聖藥真實力、祕密句真實力、緣生法真實力、苦法真實力、集法真實力、滅法真實力、道法真實力、須陀洹真實力、斯陀含真實力、阿那含真實力、阿羅漢真實力、緣覺真實力、菩薩真實力、佛真實力，以如是等真實力故，眼得清淨。」

爾時世尊復說祕密神呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復說祕密神呪曰：

「那謨(引)沒馱寫(一句) 婆誐嚩都(引)悉殿覩滿怛囉(二合)鉢那莎(引)賀(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那謨(引)沒馱寫(一句) 婆誐嚩都(引)悉殿覩滿怛囉(二合)鉢那莎(引)賀(二)」

佛告阿難：「此祕密大神呪，若人日日三時，與前神呪同共依法誦念，是人所有眼病悉皆消除。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「此祕密大神呪，若人日日三時，與前神呪同共依法誦念，是人所有眼病悉皆消除。」

爾時尊者阿難白佛言：「世尊！我今承佛聖旨，持此祕密大神呪往彼善樂長者處，廣為宣說，與彼善樂長者及四眾等作大利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者阿難白佛言：「世尊！我今承佛聖旨，持此祕密大神呪往彼善樂長者處，廣為宣說，與彼善樂長者及四眾等作大利益。」

佛說是經已，尊者阿難及諸大眾聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，尊者阿難及諸大眾聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。