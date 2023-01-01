佛說大愛陀羅尼經
宋 法賢譯1卷CBETA T1379少于一千字 4 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說大愛陀羅尼經
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西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯
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如是我聞：
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一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有海神名曰大愛，來詣佛所，到佛所已，頭面著地禮佛雙足，却住一面而白佛言：「世尊！我有所願，利益眾生。惟佛哀愍，許我宣說。」
一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有海神名曰大愛，來詣佛所，到佛所已，頭面著地禮佛雙足，却住一面而白佛言：「世尊！我有所願，利益眾生。惟佛哀愍，許我宣說。」
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爾時世尊知大愛心有大利益，而告之曰：「善哉善哉！汝為利益，隨汝意說。」
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爾時大愛蒙佛聽許，而白佛言：「我與眷屬住於大海，多見眾生陷於海難。愍念此等，欲說陀羅尼，令彼海難無能為害。世尊！若有善男子善女人，乃至苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷等，聞此陀羅尼讀誦受持，及得聞我與眷屬等名者，所有大海一切危難悉皆解脫。」爾時大愛承佛威力，即說陀羅尼曰：
爾時大愛蒙佛聽許，而白佛言：「我與眷屬住於大海，多見眾生陷於海難。愍念此等，欲說陀羅尼，令彼海難無能為害。世尊！若有善男子善女人，乃至苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷等，聞此陀羅尼讀誦受持，及得聞我與眷屬等名者，所有大海一切危難悉皆解脫。」爾時大愛承佛威力，即說陀羅尼曰：
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「怛𭔞(切身)他(引)(一) 祖嚕祖嚕(二) 吐蘭達哩(引)(三) 摩賀(引)謗哥悉體(二合)帝(引)(四) 酤(引)儞瑟哥(二合引)儞瑟計(二合)(五) 阿那護(六) 拶鉢黎(引)(七) 祖嚕祖嚕(八) 三滿多跋𭡠哩(二合引)(九) 阿屹儞(二合)作訖哩(二合引)(十) 作訖囉(二合)多朗(十一) 補囉儗儞(引)娑嚩(二合引)賀(引)(十二)」
「怛𭔞(切身)他(引)(一) 祖嚕祖嚕(二) 吐蘭達哩(引)(三) 摩賀(引)謗哥悉體(二合)帝(引)(四) 酤(引)儞瑟哥(二合引)儞瑟計(二合)(五) 阿那護(六) 拶鉢黎(引)(七) 祖嚕祖嚕(八) 三滿多跋𭡠哩(二合引)(九) 阿屹儞(二合)作訖哩(二合引)(十) 作訖囉(二合)多朗(十一) 補囉儗儞(引)娑嚩(二合引)賀(引)(十二)」
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爾時大愛海神承佛聖旨說此陀羅尼已，歡喜踊躍，禮佛而退。
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