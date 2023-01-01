佛說玄師颰陀所說神呪經
東晉 曇無蘭譯1卷CBETA T1378a少于一千字 4 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說玄師颰陀所說神呪經
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東晉天竺三藏竺曇無蘭譯
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聞如是：
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一時佛遊於羅閱祇國中鸚鵡樹間。是時有一異比丘，於竹園去羅閱祇國，適在中間為蛇所齧，復為鬼神所著，復為賊所劫。見佛爾時即往到是比丘所，時玄師颰陀隨佛俱往。玄師颰陀即白佛言：「我有術甚神，今欲為呪。」佛言：「止止！颰陀！汝所呪莫令有傷害。」颰陀白佛言：「後當國國相攻伐，賊賊更相劫，相增者復為相劫，鬼神更劫，毒毒更相害。若有比丘在山中樹下坐，被五納衣若露地坐，四輩弟子當令無有害我者，皆令安隱無有病痛如是。」
一時佛遊於羅閱祇國中鸚鵡樹間。是時有一異比丘，於竹園去羅閱祇國，適在中間為蛇所齧，復為鬼神所著，復為賊所劫。見佛爾時即往到是比丘所，時玄師颰陀隨佛俱往。玄師颰陀即白佛言：「我有術甚神，今欲為呪。」佛言：「止止！颰陀！汝所呪莫令有傷害。」颰陀白佛言：「後當國國相攻伐，賊賊更相劫，相增者復為相劫，鬼神更劫，毒毒更相害。若有比丘在山中樹下坐，被五納衣若露地坐，四輩弟子當令無有害我者，皆令安隱無有病痛如是。」
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「僧深味尼欝遮梨首利拔提 珊于兮披拔陀泥」
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「如是呪，斷口語、斷諸迷、斷諸病痛。是諸閱叉皆作是迷 須摩菟 摩呵(一) 曜沙難 摩訶(二) 閱叉梵 摩曜摩訶(三) 閱叉 因呵羅 其摩呵(四) 閱叉呵祇槃摩呵(五)」
「如是呪，斷口語、斷諸迷、斷諸病痛。是諸閱叉皆作是迷 須摩菟 摩呵(一) 曜沙難 摩訶(二) 閱叉梵 摩曜摩訶(三) 閱叉 因呵羅 其摩呵(四) 閱叉呵祇槃摩呵(五)」
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「是諸閱叉在鬼神中尊。我字因偷諸欲病者、害人者，我皆使不知人處，障蔽汝眼令不見一切人，皆使不得其便。」當爾之時便呼言：
「是諸閱叉在鬼神中尊。我字因偷諸欲病者、害人者，我皆使不知人處，障蔽汝眼令不見一切人，皆使不得其便。」當爾之時便呼言：
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「來。邏持鬼神摩呵 邏持鬼神來。兜勒 摩訶兜勒 因持兜羅 來梵 摩訶兜羅 摩訶梵摩 兜羅 來閱叉兜羅 訶多 得 兜勒 首羅俱沙 兜勒 摩訶首羅沙兜勒」
「來。邏持鬼神摩呵 邏持鬼神來。兜勒 摩訶兜勒 因持兜羅 來梵 摩訶兜羅 摩訶梵摩 兜羅 來閱叉兜羅 訶多 得 兜勒 首羅俱沙 兜勒 摩訶首羅沙兜勒」
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「我字因偷諸怨家 相求便者，我皆救之覆蔽兩不相見。為繩索所縛、鎖械所縛、亂意所縛，俱歸命佛一切皆解脫。歸命佛 時南無佛大吉。」
「我字因偷諸怨家 相求便者，我皆救之覆蔽兩不相見。為繩索所縛、鎖械所縛、亂意所縛，俱歸命佛一切皆解脫。歸命佛 時南無佛大吉。」
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