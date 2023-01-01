佛說玄師颰陀所說神呪經

一時佛遊於羅閱祇國中鸚鵡樹間。是時有一異比丘，於竹園去羅閱祇國，適在中間為蛇所齧，復為鬼神所著，復為賊所劫。見佛爾時即往到是比丘所，時玄師颰陀隨佛俱往。玄師颰陀即白佛言：「我有術甚神，今欲為呪。」佛言：「止止！颰陀！汝所呪莫令有傷害。」颰陀白佛言：「後當國國相攻伐，賊賊更相劫，相增者復為相劫，鬼神更劫，毒毒更相害。若有比丘在山中樹下坐，被五納衣若露地坐，四輩弟子當令無有害我者，皆令安隱無有病痛如是。」

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