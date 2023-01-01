佛說寶帶陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說寶帶陀羅尼經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在釋種住處迦毘羅城尼拘律陀樹園，與大眾俱。是時羅睺羅童子居止異處，於夜分中忽為大惡羅剎所怖。時羅睺羅即於是夜，與諸童子眾前後圍繞，出迦毘羅城往詣佛所。到已頭面禮佛雙足，乃於佛前涕泣而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在釋種住處迦毘羅城尼拘律陀樹園，與大眾俱。是時羅睺羅童子居止異處，於夜分中忽為大惡羅剎所怖。時羅睺羅即於是夜，與諸童子眾前後圍繞，出迦毘羅城往詣佛所。到已頭面禮佛雙足，乃於佛前涕泣而住。

爾時世尊知是事已，即告尊者阿難言：「阿難！當知我有大明名曰寶帶有大功德，能為羅睺羅童子而作擁護。我今宣說，汝當受持。而此大明，若諸天眾、龍眾、夜叉眾、羅剎眾、阿修羅眾、迦樓羅眾、乾闥婆眾、緊那羅眾、必舍左眾、必隷多眾、鳩盤茶眾、布單那眾、羯吒布單那眾、諸宿曜眾、二十八大夜叉將、四大夜叉主、四大天王、諸離欲仙眾、雪山住者，乃至十方一切諸部多眾并羅剎女眾，迦儞里布寫那哩計吒羯蘭拏蘇摩那摩賀訶哩等諸母鬼眾、三母訥誐彌羯臘波大羅剎，及東方訶哩大羅剎女、南方虞拏西大羅剎女、西方計舍哩大羅剎女、北方珠髻大羅剎女，此四大羅剎女各與六十眷屬俱，如是等眾若聞宣說寶帶大明，於一切處能為一切眾生而作擁護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知是事已，即告尊者阿難言：「阿難！當知我有大明名曰寶帶有大功德，能為羅睺羅童子而作擁護。我今宣說，汝當受持。而此大明，若諸天眾、龍眾、夜叉眾、羅剎眾、阿修羅眾、迦樓羅眾、乾闥婆眾、緊那羅眾、必舍左眾、必隷多眾、鳩盤茶眾、布單那眾、羯吒布單那眾、諸宿曜眾、二十八大夜叉將、四大夜叉主、四大天王、諸離欲仙眾、雪山住者，乃至十方一切諸部多眾并羅剎女眾，迦儞里布寫那哩計吒羯蘭拏蘇摩那摩賀訶哩等諸母鬼眾、三母訥誐彌羯臘波大羅剎，及東方訶哩大羅剎女、南方虞拏西大羅剎女、西方計舍哩大羅剎女、北方珠髻大羅剎女，此四大羅剎女各與六十眷屬俱，如是等眾若聞宣說寶帶大明，於一切處能為一切眾生而作擁護。」

爾時世尊即說寶帶大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即說寶帶大明曰：

「竭儞(引)屹囉(二合引)(一句) 竭那鉢底(二) 瞿彌(引)屹囉(二合引)(三) 瞿摩鉢底(四) 鉢哩(引)迦(五) 竭哩尼(六) 竭囉鉢底(七) 娑(引)囉鉢底(八) 達那鉢底(九) 蘇囉鉢底(十) 阿梨波(十一) 阿梨波鉢底(十二) 摩鉢底(十三) 阿鉢底(十四) 末虎鉢底(十五) 虎羅(十六) 呬梨(十七) 虎盧(十八) 底梨(十九) 呬梨(二十) 唧致(二十一) 梨鉢多(二合)(二十二) 鉢跓(引)吒吒吠(引)(二十三) 唵(引)(二十四) 藍尾(引)(二十五) 摩尾薩哩(引)(二十六) 摩賀(引)呬梨(二十七) 虎虎(二十八) 三滿多薩薩哩(引)(二十九) 阿三滿多薩囉鉢梨(引)(三十) 珂薩哩(引)(三十一) 阿(引)嚩哩多(二合)(三十二) 摩賀(引)嚩哩多(二合)(三十三) 竭儞(引)(三十四) 彌(引)珂梨(引)(三十五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「竭儞(引)屹囉(二合引)(一句) 竭那鉢底(二) 瞿彌(引)屹囉(二合引)(三) 瞿摩鉢底(四) 鉢哩(引)迦(五) 竭哩尼(六) 竭囉鉢底(七) 娑(引)囉鉢底(八) 達那鉢底(九) 蘇囉鉢底(十) 阿梨波(十一) 阿梨波鉢底(十二) 摩鉢底(十三) 阿鉢底(十四) 末虎鉢底(十五) 虎羅(十六) 呬梨(十七) 虎盧(十八) 底梨(十九) 呬梨(二十) 唧致(二十一) 梨鉢多(二合)(二十二) 鉢跓(引)吒吒吠(引)(二十三) 唵(引)(二十四) 藍尾(引)(二十五) 摩尾薩哩(引)(二十六) 摩賀(引)呬梨(二十七) 虎虎(二十八) 三滿多薩薩哩(引)(二十九) 阿三滿多薩囉鉢梨(引)(三十) 珂薩哩(引)(三十一) 阿(引)嚩哩多(二合)(三十二) 摩賀(引)嚩哩多(二合)(三十三) 竭儞(引)(三十四) 彌(引)珂梨(引)(三十五)」

佛言：「阿難！我此宣說寶帶大明有大功德。若有持是明者，隨諸所求皆得圓滿。所有持明天眾、部多眾、吠多拏眾、大力天眾、諸神通精進仙眾，於持明者不能為障。阿難！當知今此寶帶大明，諸佛世尊共所宣說，普為一切眾生利益安樂，乃至於一切處密作擁護。阿難！大地所有大惡難調攝人威光者、極惡業者，若方若隅乃至一切處，聞是寶帶大明時皆大驚怖。又此大明周匝十由旬內，能為一切眾生而作擁護，救諸難事攝持護念，令諸眾生息災安樂，不為杖打、不為刀傷、不為毒中，一切惡毒自然消滅，惡友遠離，一切惡者作禁縛事自然解脫。若人及非人欲於一切眾生作惱害者，應當依法建立壇場，以諸香華供養如來，依法結界沐浴清淨，誦是寶帶大明。彼諸惡者自然攝伏不能為害，乃至一切病苦亦得息除。」復說大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！我此宣說寶帶大明有大功德。若有持是明者，隨諸所求皆得圓滿。所有持明天眾、部多眾、吠多拏眾、大力天眾、諸神通精進仙眾，於持明者不能為障。阿難！當知今此寶帶大明，諸佛世尊共所宣說，普為一切眾生利益安樂，乃至於一切處密作擁護。阿難！大地所有大惡難調攝人威光者、極惡業者，若方若隅乃至一切處，聞是寶帶大明時皆大驚怖。又此大明周匝十由旬內，能為一切眾生而作擁護，救諸難事攝持護念，令諸眾生息災安樂，不為杖打、不為刀傷、不為毒中，一切惡毒自然消滅，惡友遠離，一切惡者作禁縛事自然解脫。若人及非人欲於一切眾生作惱害者，應當依法建立壇場，以諸香華供養如來，依法結界沐浴清淨，誦是寶帶大明。彼諸惡者自然攝伏不能為害，乃至一切病苦亦得息除。」復說大明曰：

「怛𭔞(切身，下同)他(引)(一句) 儞𪏭儞𪏭(二) 尾摩梨(引)(三) 多摩梨(引)(四) 虎唧虎唧(五) 悉哩(六) 底哩(七) 薩梨(引)囉(八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛𭔞(切身，下同)他(引)(一句) 儞𪏭儞𪏭(二) 尾摩梨(引)(三) 多摩梨(引)(四) 虎唧虎唧(五) 悉哩(六) 底哩(七) 薩梨(引)囉(八)」

「復次阿難！又此大明有大功德，說是大明時，若鬼眾聞者驚怖戰掉，若天眾聞者悉來集會，若龍王、若部多王聞者亦悉來集，若梵王、帝釋、大自在天、童子天等聞是大明者，皆從異處咸來集此，稱讚隨喜寶帶大明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難！又此大明有大功德，說是大明時，若鬼眾聞者驚怖戰掉，若天眾聞者悉來集會，若龍王、若部多王聞者亦悉來集，若梵王、帝釋、大自在天、童子天等聞是大明者，皆從異處咸來集此，稱讚隨喜寶帶大明。」

爾時慈氏菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！我亦為羅睺羅童子及一切眾生作擁護法，救諸難事，攝持護念息災安樂，刀杖諸毒不能為害，惡友禁縛自然遠離。以是利益故隨喜宣說寶帶大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時慈氏菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！我亦為羅睺羅童子及一切眾生作擁護法，救諸難事，攝持護念息災安樂，刀杖諸毒不能為害，惡友禁縛自然遠離。以是利益故隨喜宣說寶帶大明曰：

「怛𭔞他(引)(一句) 阿嚩那(引)底(二) 鉢那(引)儞(三) 阿尼那(引)努(四) 祖盧祖盧(五) 鳴哩馱(二合)難尼(引)(六) 阿馱難尼(引)(七) 三滿多難尼(引)(八) 儞哩捫(二合)尼(引)(九) 儞哩彌(二合引)牟儞(引)(十) 扇(引)底莎悉爹(二合)野曩(十一) 摩摩薩哩嚩(二合)薩埵(引)喃(引)左(十二) 犖(力角切，下同)叉俱嚕莎(引)賀(引)(十三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛𭔞他(引)(一句) 阿嚩那(引)底(二) 鉢那(引)儞(三) 阿尼那(引)努(四) 祖盧祖盧(五) 鳴哩馱(二合)難尼(引)(六) 阿馱難尼(引)(七) 三滿多難尼(引)(八) 儞哩捫(二合)尼(引)(九) 儞哩彌(二合引)牟儞(引)(十) 扇(引)底莎悉爹(二合)野曩(十一) 摩摩薩哩嚩(二合)薩埵(引)喃(引)左(十二) 犖(力角切，下同)叉俱嚕莎(引)賀(引)(十三)」

爾時娑婆世界主大梵天王亦隨喜宣說寶帶大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時娑婆世界主大梵天王亦隨喜宣說寶帶大明曰：

「薩拽替(引)唐(一句) 盎虞哩(引)(二) 半虞哩(引)(三) 阿訥哩(引)(四) 農訥哩(引)(五) 室契(六) 室珂哩(引)(七) 訥捺沒(二合)哩(引)(八) 訥哩訥(二合)囉野底(九) 阿左阿左(十) 尾母左(十一) 扇(引)鼎莎悉爹(二合)野曩俱嚕(十二) 摩摩薩哩嚩(二合)薩埵(引)難(引)左莎(引)賀(引)(十三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩拽替(引)唐(一句) 盎虞哩(引)(二) 半虞哩(引)(三) 阿訥哩(引)(四) 農訥哩(引)(五) 室契(六) 室珂哩(引)(七) 訥捺沒(二合)哩(引)(八) 訥哩訥(二合)囉野底(九) 阿左阿左(十) 尾母左(十一) 扇(引)鼎莎悉爹(二合)野曩俱嚕(十二) 摩摩薩哩嚩(二合)薩埵(引)難(引)左莎(引)賀(引)(十三)」

爾時夜摩天子亦隨喜宣說寶帶大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時夜摩天子亦隨喜宣說寶帶大明曰：

「薩拽替(引)唐(一句) 囉(引)瑟致哩(三合)(二) 鉢那(引)瑟致哩(三合引)(三) 嚕地囉羯蘭尼(二合引)(四) 儼鼻(引)哩(引)(五) 訥哩那(二合)哩(引)(六) 母唧舍(引)計也(二合)囉(引)𡁠(引)(七) 扇(引)鼎莎悉爹(二合)野曩羯噌彌(八) 摩摩犖叉俱嚕沙(引)賀(引)(九)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩拽替(引)唐(一句) 囉(引)瑟致哩(三合)(二) 鉢那(引)瑟致哩(三合引)(三) 嚕地囉羯蘭尼(二合引)(四) 儼鼻(引)哩(引)(五) 訥哩那(二合)哩(引)(六) 母唧舍(引)計也(二合)囉(引)𡁠(引)(七) 扇(引)鼎莎悉爹(二合)野曩羯噌彌(八) 摩摩犖叉俱嚕沙(引)賀(引)(九)」

爾時帝釋天主亦隨喜宣說寶帶大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時帝釋天主亦隨喜宣說寶帶大明曰：

「薩拽替(引)唐(一句) 難尼(引)(二) 達努試(引)(三) 蘇難尼(引)蘇難尼(引)(四) 帝(引)難尼(引)帝(引)難尼(引)(五) 訥哩彌(二合引)(六) 蘇彌(引)(七) 捺摩泥(引)(八) 捺彌(引)(九) 底梨(十) 彌梨(十一) 摩摩薩哩嚩(二合)薩埵(引)難(引)左犖叉(引)羯嚕彌(十二) 扇(引)鼎莎悉爹(二合)野曩(十三) 野(引)嚩細(引)摩滿唐羯嚕彌莎(引)賀(引)(十四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩拽替(引)唐(一句) 難尼(引)(二) 達努試(引)(三) 蘇難尼(引)蘇難尼(引)(四) 帝(引)難尼(引)帝(引)難尼(引)(五) 訥哩彌(二合引)(六) 蘇彌(引)(七) 捺摩泥(引)(八) 捺彌(引)(九) 底梨(十) 彌梨(十一) 摩摩薩哩嚩(二合)薩埵(引)難(引)左犖叉(引)羯嚕彌(十二) 扇(引)鼎莎悉爹(二合)野曩(十三) 野(引)嚩細(引)摩滿唐羯嚕彌莎(引)賀(引)(十四)」

帝釋天主說是大明已，復說大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主說是大明已，復說大明曰：

「薩拽替(引)唐(一句) 難尼(引)(二) 達努試(引)(三) 羯捺踰(二合引)多訖哩(二合)(四) 目軌(引)(五) 入嚩(二合)梨(引)(六) 捺彌(引)(七) 尾訶梨(引)(八) 娑(引)哩(引)(九) 娑(引)囉嚩底(十) 扇(引)鼎莎悉爹(二合)野曩(十一) 摩摩薩哩嚩(二合)薩埵(引)難(引)左(十二) 野(引)嚩細(引)摩(引)滿度(引)婆嚩覩莎(引)賀(引)(十三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩拽替(引)唐(一句) 難尼(引)(二) 達努試(引)(三) 羯捺踰(二合引)多訖哩(二合)(四) 目軌(引)(五) 入嚩(二合)梨(引)(六) 捺彌(引)(七) 尾訶梨(引)(八) 娑(引)哩(引)(九) 娑(引)囉嚩底(十) 扇(引)鼎莎悉爹(二合)野曩(十一) 摩摩薩哩嚩(二合)薩埵(引)難(引)左(十二) 野(引)嚩細(引)摩(引)滿度(引)婆嚩覩莎(引)賀(引)(十三)」

爾時持國天王亦隨喜宣說寶帶大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時持國天王亦隨喜宣說寶帶大明曰：

「薩拽替(引)唐(一句) 達哩(引)達哩(引)(二) 達囉尼(引)達哩(引)(三) 阿疸帝(引)(四) 布嚕(五) 母嚕(六) 扇(引)鼎莎悉爹(二合)野曩(七) 摩摩薩哩嚩(二合)薩埵(引)難(引)左犖叉羯嚕(引)彌(八) 野(引)嚩細(引)摩(引)滿度(引)婆嚩覩莎(引)賀(引)(九)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩拽替(引)唐(一句) 達哩(引)達哩(引)(二) 達囉尼(引)達哩(引)(三) 阿疸帝(引)(四) 布嚕(五) 母嚕(六) 扇(引)鼎莎悉爹(二合)野曩(七) 摩摩薩哩嚩(二合)薩埵(引)難(引)左犖叉羯嚕(引)彌(八) 野(引)嚩細(引)摩(引)滿度(引)婆嚩覩莎(引)賀(引)(九)」

爾時增長天王亦隨喜宣說寶帶大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時增長天王亦隨喜宣說寶帶大明曰：

「薩拽替(引)唐(一句) 案拏哩(引)(二) 半拏哩(引)(三) 羯囉(引)尼(引)(四) 羯囉鉢帝(引)(五) 羯囉嚕毘(引)(六) 羯哩達哩(引)(七) 羯諾羯鉢帝哩(二合引)(八) 嚕嚕彌(引)(九) 叉叉彌(引)(十) 阿(引)叱彌(引)(十一) 博叱扇(引)底莎悉爹(二合)野曩(十二) 摩摩薩哩嚩(二合)薩埵(引)難(引)左犖叉(引)俱嚕(十三) 野(引)嚩細(引)摩(引)滿馱婆嚩覩莎(引)賀(引)(十四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩拽替(引)唐(一句) 案拏哩(引)(二) 半拏哩(引)(三) 羯囉(引)尼(引)(四) 羯囉鉢帝(引)(五) 羯囉嚕毘(引)(六) 羯哩達哩(引)(七) 羯諾羯鉢帝哩(二合引)(八) 嚕嚕彌(引)(九) 叉叉彌(引)(十) 阿(引)叱彌(引)(十一) 博叱扇(引)底莎悉爹(二合)野曩(十二) 摩摩薩哩嚩(二合)薩埵(引)難(引)左犖叉(引)俱嚕(十三) 野(引)嚩細(引)摩(引)滿馱婆嚩覩莎(引)賀(引)(十四)」

爾時廣目天王亦隨喜宣說寶帶大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時廣目天王亦隨喜宣說寶帶大明曰：

「薩拽替(引)唐(一句) 摩惹羅摩惹羅(二) 惹惹摩羅(三) 地哩地哩(四) 計哩計哩(五) 三滿多計哩(六) 扇(引)鼎莎悉爹(二合)野曩(七) 摩摩薩哩嚩(二合)薩埵(引)難(引)左(八) 野(引)嚩細(引)摩(引)滿唐羯嚕彌莎(引)賀(引)(九)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩拽替(引)唐(一句) 摩惹羅摩惹羅(二) 惹惹摩羅(三) 地哩地哩(四) 計哩計哩(五) 三滿多計哩(六) 扇(引)鼎莎悉爹(二合)野曩(七) 摩摩薩哩嚩(二合)薩埵(引)難(引)左(八) 野(引)嚩細(引)摩(引)滿唐羯嚕彌莎(引)賀(引)(九)」

爾時月天子亦隨喜宣說寶帶大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時月天子亦隨喜宣說寶帶大明曰：

「薩栧替(引)唐(一句) 唵(引)(二) 嚩(引)禰(引)(三) 尾摩梨(引)(四) 鉢囉(二合)婆(引)莎哩(引)(五) 設多囉濕彌(二合引)(六) 薩賀薩囉(二合)囉濕彌(二合引)(七) 鉢囉(二合)底薩囉底(八) 扇(引)鼎莎悉爹(二合)野曩俱嚕(九) 摩摩薩哩嚩(二合)薩埵(引)難(引)左(十) 野(引)嚩細(引)摩(引)滿唐羯嚕彌莎(引)賀(引)(十一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩栧替(引)唐(一句) 唵(引)(二) 嚩(引)禰(引)(三) 尾摩梨(引)(四) 鉢囉(二合)婆(引)莎哩(引)(五) 設多囉濕彌(二合引)(六) 薩賀薩囉(二合)囉濕彌(二合引)(七) 鉢囉(二合)底薩囉底(八) 扇(引)鼎莎悉爹(二合)野曩俱嚕(九) 摩摩薩哩嚩(二合)薩埵(引)難(引)左(十) 野(引)嚩細(引)摩(引)滿唐羯嚕彌莎(引)賀(引)(十一)」

爾時諸天眾亦隨喜宣說寶帶大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸天眾亦隨喜宣說寶帶大明曰：

「薩拽替(引)唐(一句) 俱嚕俱嚕(二) 蘇嚕蘇嚕(三) 布嚕布嚕(四) 扇(引)鼎莎悉爹(二合)野曩俱嚕(五) 摩摩薩哩嚩(二合)薩埵(引)難(引)左(六) 野(引)嚩細(引)摩(引)滿唐羯嚕彌莎(引)賀(引)(七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩拽替(引)唐(一句) 俱嚕俱嚕(二) 蘇嚕蘇嚕(三) 布嚕布嚕(四) 扇(引)鼎莎悉爹(二合)野曩俱嚕(五) 摩摩薩哩嚩(二合)薩埵(引)難(引)左(六) 野(引)嚩細(引)摩(引)滿唐羯嚕彌莎(引)賀(引)(七)」

爾時諸星宿眾亦隨喜宣說寶帶大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸星宿眾亦隨喜宣說寶帶大明曰：

「薩拽替(引)唐(一句) 怛梨(引)(二) 怛摩梨(引)(三) 阿梨(引)(四) 捺梨(五) 阿(引)迦(引)舍尾摩梨(引)(六) 扇(引)鼎莎悉爹(二合)野曩羯嚕彌(七) 摩摩薩哩嚩(二合)薩埵(引)難(引)左(八) 野(引)嚩細(引)摩(引)滿唐羯嚕彌莎(引)賀(引)(九)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩拽替(引)唐(一句) 怛梨(引)(二) 怛摩梨(引)(三) 阿梨(引)(四) 捺梨(五) 阿(引)迦(引)舍尾摩梨(引)(六) 扇(引)鼎莎悉爹(二合)野曩羯嚕彌(七) 摩摩薩哩嚩(二合)薩埵(引)難(引)左(八) 野(引)嚩細(引)摩(引)滿唐羯嚕彌莎(引)賀(引)(九)」

爾時諸龍眾亦隨喜宣說寶帶大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸龍眾亦隨喜宣說寶帶大明曰：

「薩拽替(引)唐(一句) 末梨(引)(二) 摩梨(引)(三) 阿左梨(引)(四) 末提(引)(五) 阿(引)戍末提(引)(六) 布(引)計(引)(七) 扇(引)鼎莎悉爹(二合)野曩俱嚕(八) 摩摩薩哩嚩(二合)薩埵(引)難(引)左(九) 野(引)嚩細(引)摩(引)滿唐羯嚕彌莎(引)賀(引)(十)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩拽替(引)唐(一句) 末梨(引)(二) 摩梨(引)(三) 阿左梨(引)(四) 末提(引)(五) 阿(引)戍末提(引)(六) 布(引)計(引)(七) 扇(引)鼎莎悉爹(二合)野曩俱嚕(八) 摩摩薩哩嚩(二合)薩埵(引)難(引)左(九) 野(引)嚩細(引)摩(引)滿唐羯嚕彌莎(引)賀(引)(十)」

爾時二十八大夜叉將亦隨喜宣說寶帶大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時二十八大夜叉將亦隨喜宣說寶帶大明曰：

「薩拽替(引)唐(一句) 捺哩(二合)茶鉢底捺哩(二合)茶鉢底(二) 嚕嚕達囉(引)嚕嚕達囉(引)(三) 扇(引)鼎莎悉爹(二合)野曩羯嚕彌(四) 摩摩薩哩嚩(二合)薩埵(引)難(引)左(五) 野(引)嚩細(引)摩(引)滿唐羯嚕彌莎(引)賀(引)(六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩拽替(引)唐(一句) 捺哩(二合)茶鉢底捺哩(二合)茶鉢底(二) 嚕嚕達囉(引)嚕嚕達囉(引)(三) 扇(引)鼎莎悉爹(二合)野曩羯嚕彌(四) 摩摩薩哩嚩(二合)薩埵(引)難(引)左(五) 野(引)嚩細(引)摩(引)滿唐羯嚕彌莎(引)賀(引)(六)」

爾時必隷多眾、必舍左眾、鳩盤茶眾亦同隨喜宣說寶帶大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時必隷多眾、必舍左眾、鳩盤茶眾亦同隨喜宣說寶帶大明曰：

「薩拽替(引)唐(一句) 尾部底(二) 三嚩哩多(二合)那(引)尾部底(三) 扇(引)鼎莎悉爹(二合)野曩(四) 摩摩薩哩嚩(二合)薩埵(引)難(引)左(五) 野(引)嚩細(引)摩(引)滿唐羯嚕彌莎(引)賀(引)(六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩拽替(引)唐(一句) 尾部底(二) 三嚩哩多(二合)那(引)尾部底(三) 扇(引)鼎莎悉爹(二合)野曩(四) 摩摩薩哩嚩(二合)薩埵(引)難(引)左(五) 野(引)嚩細(引)摩(引)滿唐羯嚕彌莎(引)賀(引)(六)」

爾時布單那、羯吒布單那眾亦隨喜宣說寶帶大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時布單那、羯吒布單那眾亦隨喜宣說寶帶大明曰：

「薩拽替(引)唐(一句) 鉢訥彌(引)(二) 羯囉(引)尼(引)(三) 嗢迭多(四) 祖蘭拏(二合)薩彌(引)囉尼(引)(五) 麁麁鉢帝(引)(六) 扇(引)鼎莎悉爹(二合)野曩羯嚕彌(七) 摩摩薩哩嚩(二合)薩埵(引)室左(二合)(八) 野(引)嚩細(引)摩(引)滿唐羯嚕彌莎(引)賀(引)(九)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩拽替(引)唐(一句) 鉢訥彌(引)(二) 羯囉(引)尼(引)(三) 嗢迭多(四) 祖蘭拏(二合)薩彌(引)囉尼(引)(五) 麁麁鉢帝(引)(六) 扇(引)鼎莎悉爹(二合)野曩羯嚕彌(七) 摩摩薩哩嚩(二合)薩埵(引)室左(二合)(八) 野(引)嚩細(引)摩(引)滿唐羯嚕彌莎(引)賀(引)(九)」

爾時諸母鬼眾亦隨喜宣說寶帶大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸母鬼眾亦隨喜宣說寶帶大明曰：

「薩拽替(引)唐(一句) 計(引)梨(引)(二) 摩計(引)梨(引)(三) 拏哩(引)(四) 拏摩哩(引)(五) 扇(引)鼎莎悉爹(二合)野曩羯嚕彌(六) 摩摩薩哩嚩(二合)薩埵(引)難(引)左(七) 野(引)嚩細(引)摩(引)滿唐羯嚕彌莎(引)賀(引)(八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩拽替(引)唐(一句) 計(引)梨(引)(二) 摩計(引)梨(引)(三) 拏哩(引)(四) 拏摩哩(引)(五) 扇(引)鼎莎悉爹(二合)野曩羯嚕彌(六) 摩摩薩哩嚩(二合)薩埵(引)難(引)左(七) 野(引)嚩細(引)摩(引)滿唐羯嚕彌莎(引)賀(引)(八)」

爾時四方四大羅剎女亦隨喜宣說寶帶大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時四方四大羅剎女亦隨喜宣說寶帶大明曰：

「薩拽替(引)唐(一句) 阿(引)泥(引)播(引)泥(二) 渴𡁠(引)(三) 渴嚩𡁠(引)(四) 枯枯哩(五) 梨必(六) 鉢哩賀哩(引)(七) 扇(引)鼎莎悉爹(一合)野曩羯嚕彌(八) 摩摩薩哩嚩(二合)薩埵(引)難(引)左(九) 野(引)嚩細(引)摩(引)滿唐羯嚕彌莎(引)賀(引)(十)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩拽替(引)唐(一句) 阿(引)泥(引)播(引)泥(二) 渴𡁠(引)(三) 渴嚩𡁠(引)(四) 枯枯哩(五) 梨必(六) 鉢哩賀哩(引)(七) 扇(引)鼎莎悉爹(一合)野曩羯嚕彌(八) 摩摩薩哩嚩(二合)薩埵(引)難(引)左(九) 野(引)嚩細(引)摩(引)滿唐羯嚕彌莎(引)賀(引)(十)」

爾時會中有一大羅剎女名囉彌拏，亦隨喜宣說寶帶大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中有一大羅剎女名囉彌拏，亦隨喜宣說寶帶大明曰：

「薩拽替(引)唐(一句) 捺哩那(二合)哩(引)捺哩那(二合)哩(引)(二) 賀賀賀賀(三) 呬呬呬呬(四) 虎虎虎虎(五) 試軌軌試軌軌(六) 唧軌(七) 尾目契(引)(八) 摩珂(九) 惹珂(十) 契吒(十一) 彌致(十二) 遏吒(十三) 遏吒吒(十四) 囉吒吒(十五) 訖囉(二合)摩惹(十六) 俱儒(仁祖切，下同)俱儒(十七) 訥訥訥(十八) 訥嚕(二合)訥嚕(二合)訥嚕(二合)(十九) 砌彌梨(二十) 彌彌梨(二十一) 阿那聒聒(二十二) 渴訥彌(二合)(二十三) 訥訥訥(二十四) 底體(二十五) 底彌(二十六) 底儞(二十七) 體梨(二十八) 彌吒(二十九) 唧底(三十) 彌致(三十一) 梨致(三十二) 必致(三十三) 必帝哩(二合)(三十四) 閉(引)帝哩(二合)尼(三十五) 訥呬儞(三十六) 母呬儞(三十七) 羅係(引)(三十八) 嚩係(引)(三十九) 𭡠波曳(引)(四十)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩拽替(引)唐(一句) 捺哩那(二合)哩(引)捺哩那(二合)哩(引)(二) 賀賀賀賀(三) 呬呬呬呬(四) 虎虎虎虎(五) 試軌軌試軌軌(六) 唧軌(七) 尾目契(引)(八) 摩珂(九) 惹珂(十) 契吒(十一) 彌致(十二) 遏吒(十三) 遏吒吒(十四) 囉吒吒(十五) 訖囉(二合)摩惹(十六) 俱儒(仁祖切，下同)俱儒(十七) 訥訥訥(十八) 訥嚕(二合)訥嚕(二合)訥嚕(二合)(十九) 砌彌梨(二十) 彌彌梨(二十一) 阿那聒聒(二十二) 渴訥彌(二合)(二十三) 訥訥訥(二十四) 底體(二十五) 底彌(二十六) 底儞(二十七) 體梨(二十八) 彌吒(二十九) 唧底(三十) 彌致(三十一) 梨致(三十二) 必致(三十三) 必帝哩(二合)(三十四) 閉(引)帝哩(二合)尼(三十五) 訥呬儞(三十六) 母呬儞(三十七) 羅係(引)(三十八) 嚩係(引)(三十九) 𭡠波曳(引)(四十)」

時羅剎女說是大明已，前白佛言：「我此所說寶帶大明中眷屬大明，善為一切眾生而作擁護，息災安樂，刀杖惡毒不能侵害，一切惡友自然遠離，過一由旬二由旬乃至十二由旬。若天、若龍、若夜叉、若羅剎、若乾闥婆、若阿修羅、若迦樓羅、若緊那羅、若摩睺羅伽、若鳩盤茶、若必舍左、若必隷多、若布單那、若羯吒布單那、若塞健馱、若阿波三摩囉、若吠多拏、若一日瘧若二日瘧，乃至人非人等伺求其便欲惱害者皆不得便，若得便者無有是處，除宿業障不可制止。又此大明能令一切眾生於一切處息一切怖，遠離一切嬈亂等事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時羅剎女說是大明已，前白佛言：「我此所說寶帶大明中眷屬大明，善為一切眾生而作擁護，息災安樂，刀杖惡毒不能侵害，一切惡友自然遠離，過一由旬二由旬乃至十二由旬。若天、若龍、若夜叉、若羅剎、若乾闥婆、若阿修羅、若迦樓羅、若緊那羅、若摩睺羅伽、若鳩盤茶、若必舍左、若必隷多、若布單那、若羯吒布單那、若塞健馱、若阿波三摩囉、若吠多拏、若一日瘧若二日瘧，乃至人非人等伺求其便欲惱害者皆不得便，若得便者無有是處，除宿業障不可制止。又此大明能令一切眾生於一切處息一切怖，遠離一切嬈亂等事。」

爾時世尊告尊者阿難言：「如我所說寶帶大明，及此羅剎女等所說諸寶帶大明眷屬明句，有大功德，汝當受持宣通流布。又此大明亦能禁止諸惡風雲。若持是明者善自作護復能護他，若城邑聚落乃至一切處悉能擁護。又此大明於一切天龍鬼神，乃至沙門婆羅門、外道梵志尼乾陀等中，若有惡毒心者、不調伏者、作惱害者、不吉祥者，悉能調伏不為惱害，乃至一切大惡宿曜悉能制止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告尊者阿難言：「如我所說寶帶大明，及此羅剎女等所說諸寶帶大明眷屬明句，有大功德，汝當受持宣通流布。又此大明亦能禁止諸惡風雲。若持是明者善自作護復能護他，若城邑聚落乃至一切處悉能擁護。又此大明於一切天龍鬼神，乃至沙門婆羅門、外道梵志尼乾陀等中，若有惡毒心者、不調伏者、作惱害者、不吉祥者，悉能調伏不為惱害，乃至一切大惡宿曜悉能制止。

「又復阿難！寶帶大明最上最勝，所有沙門婆羅門、外道梵志尼乾陀，及梵王、帝釋、四大天王、欲自在天、日月星宿、天龍鬼神、夜叉、羅剎、人與非人，山峯住者、山下住者、虛空住者，乃至隨一切處住者諸部多等，彼彼所有一切呪句，此悉能斷，不為他呪之所斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復阿難！寶帶大明最上最勝，所有沙門婆羅門、外道梵志尼乾陀，及梵王、帝釋、四大天王、欲自在天、日月星宿、天龍鬼神、夜叉、羅剎、人與非人，山峯住者、山下住者、虛空住者，乃至隨一切處住者諸部多等，彼彼所有一切呪句，此悉能斷，不為他呪之所斷故。

「又復阿難！寶帶大明善作擁護、善救善攝，能與眾生息災安樂，刀杖惡毒不能侵害，一切惡友自然遠離，過一由旬二由旬乃至十二由旬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復阿難！寶帶大明善作擁護、善救善攝，能與眾生息災安樂，刀杖惡毒不能侵害，一切惡友自然遠離，過一由旬二由旬乃至十二由旬。

「又復阿難！我不見彼一切世間天人魔梵等有違越此寶帶大明者，若違越者無有是處。何以故？阿難！當知一切佛真實、法真實、僧真實、實語真實、一切哩尸眾真實，是故於此祕密法門無違越者。阿難！此五種真實不可違越，佛真實不可違越、法真實不可違越、僧真實不可違越、實語真實不可違越、哩尸眾真實不可違越。是故阿難！此寶帶大明！若有受持者！得離一切病、解脫一切縛、息除一切惡，得大安樂最上吉祥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復阿難！我不見彼一切世間天人魔梵等有違越此寶帶大明者，若違越者無有是處。何以故？阿難！當知一切佛真實、法真實、僧真實、實語真實、一切哩尸眾真實，是故於此祕密法門無違越者。阿難！此五種真實不可違越，佛真實不可違越、法真實不可違越、僧真實不可違越、實語真實不可違越、哩尸眾真實不可違越。是故阿難！此寶帶大明！若有受持者！得離一切病、解脫一切縛、息除一切惡，得大安樂最上吉祥。」

佛說此經已，羅睺羅童子得離怖畏。阿難等諸大眾聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，羅睺羅童子得離怖畏。阿難等諸大眾聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。