佛說聖莊嚴陀羅尼經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說聖莊嚴陀羅尼經卷上

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時世尊在迦毘羅城無憂樹園，與阿難陀等大比丘眾，及慈氏菩薩摩訶薩俱會一處。是時復有天眾、龍眾、夜叉眾、羅剎眾、阿修羅眾、迦樓羅眾、乾闥婆眾、緊曩羅眾、毘舍遮眾、畢哩多眾、鳩槃茶眾、布單曩眾、執魅眾、二十八大藥叉軍主眾、四大藥叉軍主眾、一切星曜眾，乃至雪山苦行諸仙眾，如是等眾皆來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時世尊在迦毘羅城無憂樹園，與阿難陀等大比丘眾，及慈氏菩薩摩訶薩俱會一處。是時復有天眾、龍眾、夜叉眾、羅剎眾、阿修羅眾、迦樓羅眾、乾闥婆眾、緊曩羅眾、毘舍遮眾、畢哩多眾、鳩槃茶眾、布單曩眾、執魅眾、二十八大藥叉軍主眾、四大藥叉軍主眾、一切星曜眾，乃至雪山苦行諸仙眾，如是等眾皆來集會。

復有他方一切羅剎等眾，所謂護迦儞隷布寫那哩枳吒迦囉拏穌摩娜摩賀賀哩摩怛哩眾，如是等眾亦來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有他方一切羅剎等眾，所謂護迦儞隷布寫那哩枳吒迦囉拏穌摩娜摩賀賀哩摩怛哩眾，如是等眾亦來集會。

復有四方四大羅剎，所謂東方賀哩羅剎、南方虞拏羅剎、西方枳設哩羅剎、北方摩尼袒哆羅剎，此四羅剎性極暴惡，各有六十眷屬，是等羅剎亦來在會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有四方四大羅剎，所謂東方賀哩羅剎、南方虞拏羅剎、西方枳設哩羅剎、北方摩尼袒哆羅剎，此四羅剎性極暴惡，各有六十眷屬，是等羅剎亦來在會。

爾時淨飯王宮羅睺羅童子，於夜臥時為惡羅剎而來嬈亂，數數驚怖不得安隱。時羅睺羅母耶輸陀羅及諸眷屬，悉知世尊與諸聖眾在無憂樹園去宮城不遠。於夜後分，令羅睺羅與眾童子及諸侍人前後導從往詣佛所。時羅睺羅童子至佛會已，頂禮佛足，獨於佛前涕泣而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時淨飯王宮羅睺羅童子，於夜臥時為惡羅剎而來嬈亂，數數驚怖不得安隱。時羅睺羅母耶輸陀羅及諸眷屬，悉知世尊與諸聖眾在無憂樹園去宮城不遠。於夜後分，令羅睺羅與眾童子及諸侍人前後導從往詣佛所。時羅睺羅童子至佛會已，頂禮佛足，獨於佛前涕泣而住。

爾時世尊告阿難言：「阿難！汝見羅睺羅童子。來詣我所涕泣已否？」阿難言：「唯然，已見。」佛言：「阿難！羅睺羅童子於夜臥時，為惡羅剎及種種鬼神而來嬈亂不得安隱，故來我所而求擁護。阿難！非獨今日羅睺羅童子，彼此嬈亂不得安隱。我滅度後末世之時，一切眾生福力微劣，於不善業增益熾盛，由是諸惡羅剎及鬼神等遊行世間，恒與眾生作不饒益，種種嬈亂使無安隱。我觀是事深可憐愍。阿難！我今為擁護羅睺羅童子，及愍念未來眾生，說大莊嚴陀羅尼。汝當諦聽。」是時阿難及會大眾，咸各默然，願佛宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告阿難言：「阿難！汝見羅睺羅童子。來詣我所涕泣已否？」阿難言：「唯然，已見。」佛言：「阿難！羅睺羅童子於夜臥時，為惡羅剎及種種鬼神而來嬈亂不得安隱，故來我所而求擁護。阿難！非獨今日羅睺羅童子，彼此嬈亂不得安隱。我滅度後末世之時，一切眾生福力微劣，於不善業增益熾盛，由是諸惡羅剎及鬼神等遊行世間，恒與眾生作不饒益，種種嬈亂使無安隱。我觀是事深可憐愍。阿難！我今為擁護羅睺羅童子，及愍念未來眾生，說大莊嚴陀羅尼。汝當諦聽。」是時阿難及會大眾，咸各默然，願佛宣說。

爾時世尊即說大莊嚴陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即說大莊嚴陀羅尼曰：

「怛儞也(二合引)他(引)伽儞(引)誐囉(二合引)伽曩鉢底具彌(引)誐囉(二合引)具摩鉢底瑟波(二合)哩(引)迦伽哩尼伽囉鉢底娑(引)囉鉢底馱曩鉢底酥囉鉢底阿隷半阿隷半鉢底摩鉢底阿鉢底嚩 護鉢底護羅賀囉(二合引)呬隷誐囉(二合)護嚕烏底隷普呬隷唵(引)唧致隷鉢哆(二合)鉢致(引)吒吒吠(引)賀囉(二合引)唵(引)羅吠(引)摩尼娑哩(引)護摩賀(引)呬隷護護三滿多娑娑哩阿三滿多娑哩波隷佉娑哩(引)阿(引)挽哩哆(二合)摩賀(引)挽哩帝(二合引)伽儞(引)彌佉隷(引)賀囉(二合引)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合引)他(引)伽儞(引)誐囉(二合引)伽曩鉢底具彌(引)誐囉(二合引)具摩鉢底瑟波(二合)哩(引)迦伽哩尼伽囉鉢底娑(引)囉鉢底馱曩鉢底酥囉鉢底阿隷半阿隷半鉢底摩鉢底阿鉢底嚩 護鉢底護羅賀囉(二合引)呬隷誐囉(二合)護嚕烏底隷普呬隷唵(引)唧致隷鉢哆(二合)鉢致(引)吒吒吠(引)賀囉(二合引)唵(引)羅吠(引)摩尼娑哩(引)護摩賀(引)呬隷護護三滿多娑娑哩阿三滿多娑哩波隷佉娑哩(引)阿(引)挽哩哆(二合)摩賀(引)挽哩帝(二合引)伽儞(引)彌佉隷(引)賀囉(二合引)娑嚩(二合引)賀(引)」

「阿難！此大莊嚴陀羅尼乃是過去諸佛之所宣說，我今為擁護羅睺羅童子，亦復利益末世眾生，今復宣說。阿難！若有眾生被諸羅剎及惡鬼神種種嬈亂者，當以此莊嚴陀羅尼書於紙素，作彼隨求戴於身臂，當令諸惡羅剎乃至世間一切食膏血者惡鬼神類不敢侵近，悉皆奔走四方四維十由旬外遠避而去，當令眾生得安隱樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！此大莊嚴陀羅尼乃是過去諸佛之所宣說，我今為擁護羅睺羅童子，亦復利益末世眾生，今復宣說。阿難！若有眾生被諸羅剎及惡鬼神種種嬈亂者，當以此莊嚴陀羅尼書於紙素，作彼隨求戴於身臂，當令諸惡羅剎乃至世間一切食膏血者惡鬼神類不敢侵近，悉皆奔走四方四維十由旬外遠避而去，當令眾生得安隱樂。

「阿難！若有眾生恒常讀誦此大莊嚴陀羅尼者，所有一切刀杖毒藥不能為害，乃至邪明呪術羂索繫縛、人及非人一切惡事悉皆解脫，乃至十由旬內一切眾生皆蒙擁護，一切災沴咸皆殄滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！若有眾生恒常讀誦此大莊嚴陀羅尼者，所有一切刀杖毒藥不能為害，乃至邪明呪術羂索繫縛、人及非人一切惡事悉皆解脫，乃至十由旬內一切眾生皆蒙擁護，一切災沴咸皆殄滅。

「阿難！若有眾生欲持念此大莊嚴陀羅尼擁護自身，及為饒益一切眾生者，先當擇取清淨勝地，預立幖幟，然自齋戒香水澡浴，當令身心內外清淨，以線結界，香泥塗地作曼拏羅。於曼拏羅中備諸名花，塗香、燒香、然燈種種供養。面北端坐正念，想佛世尊來降曼拏羅已，然後奉獻種種供養，歸命讚歎，發堅固心勇猛不退，為欲饒益擁護諸眾生故，及求現前所作成就故。先當持誦結界莊嚴陀羅尼，警覺召請梵王、帝釋及一切天、龍、夜叉、羅剎諸鬼神等皆來集會，當令世間一切惱害眾生諸惡夜叉、羅剎、部多等，聞此陀羅尼已驚怖退散，無諸障難、得願圓滿。」即說結界陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！若有眾生欲持念此大莊嚴陀羅尼擁護自身，及為饒益一切眾生者，先當擇取清淨勝地，預立幖幟，然自齋戒香水澡浴，當令身心內外清淨，以線結界，香泥塗地作曼拏羅。於曼拏羅中備諸名花，塗香、燒香、然燈種種供養。面北端坐正念，想佛世尊來降曼拏羅已，然後奉獻種種供養，歸命讚歎，發堅固心勇猛不退，為欲饒益擁護諸眾生故，及求現前所作成就故。先當持誦結界莊嚴陀羅尼，警覺召請梵王、帝釋及一切天、龍、夜叉、羅剎諸鬼神等皆來集會，當令世間一切惱害眾生諸惡夜叉、羅剎、部多等，聞此陀羅尼已驚怖退散，無諸障難、得願圓滿。」即說結界陀羅尼曰：

「怛儞也(二合引)他儞隷儞隷尾摩隷(引)怛摩隷(引)護唧護唧悉哩底哩怛哩(二合)娑儞(引)囉普莎賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合引)他儞隷儞隷尾摩隷(引)怛摩隷(引)護唧護唧悉哩底哩怛哩(二合)娑儞(引)囉普莎賀(引)」

「阿難！若誦此結界莊嚴陀羅尼已，然後誦彼聖大莊嚴陀羅尼，一切所作無不成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！若誦此結界莊嚴陀羅尼已，然後誦彼聖大莊嚴陀羅尼，一切所作無不成就。」

爾時慈氏菩薩摩訶薩從座而起，住立佛前白言：「世尊！我亦為欲擁護羅睺羅童子令得安隱，亦復為欲利益未來一切眾生所有被諸嬈惱，及一切惡人、刀杖毒藥、諸惡禁呪羂索繫縛如是等事悉令解脫，於晝夜中安隱快樂，亦說莊嚴陀羅尼。惟願世尊許我宣說。」佛言：「當隨汝意。」爾時慈氏菩薩即說莊嚴陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時慈氏菩薩摩訶薩從座而起，住立佛前白言：「世尊！我亦為欲擁護羅睺羅童子令得安隱，亦復為欲利益未來一切眾生所有被諸嬈惱，及一切惡人、刀杖毒藥、諸惡禁呪羂索繫縛如是等事悉令解脫，於晝夜中安隱快樂，亦說莊嚴陀羅尼。惟願世尊許我宣說。」佛言：「當隨汝意。」爾時慈氏菩薩即說莊嚴陀羅尼曰：

「怛儞也(二合引)他(引)阿嚩那(引)底播那(引)儞阿尾那(引)努祖嚕祖嚕惹哩馱(二合)難尼(引)難尼(引)阿馱難尼(引)三滿哆難尼(引)儞哩瞢(二合)尼(引)儞哩弭(二合引)目儞(引)扇(引)底娑嚩(二合)悉怛也(三合引)野喃摩摩薩哩嚩(二合)薩怛嚩(二合引)喃(引)左洛乞叉(二合引)俱嚕娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合引)他(引)阿嚩那(引)底播那(引)儞阿尾那(引)努祖嚕祖嚕惹哩馱(二合)難尼(引)難尼(引)阿馱難尼(引)三滿哆難尼(引)儞哩瞢(二合)尼(引)儞哩弭(二合引)目儞(引)扇(引)底娑嚩(二合)悉怛也(三合引)野喃摩摩薩哩嚩(二合)薩怛嚩(二合引)喃(引)左洛乞叉(二合引)俱嚕娑嚩(二合引)賀(引)」

爾時娑婆世界主大梵天王前白佛言：「我亦為欲擁護羅睺羅童子，及擁護未來一切眾生，說自莊嚴明。惟願如來許我宣說。」佛言：「善哉善哉！當隨汝意。」時大梵天王即說莊嚴明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時娑婆世界主大梵天王前白佛言：「我亦為欲擁護羅睺羅童子，及擁護未來一切眾生，說自莊嚴明。惟願如來許我宣說。」佛言：「善哉善哉！當隨汝意。」時大梵天王即說莊嚴明曰：

「三野體難盎虞哩(引)半虞哩(引)阿努哩(引)嫩努哩(引)尸契孕(二合)迦尸佉哩(引)嫩度哩(引)努哩努(二合)囉野底阿左阿左尾目左扇(引)底孕(二合)娑嚩(二合)悉怛野(三合)野喃俱嚕摩摩薩哩嚩(二合)薩怛嚩(二合引)喃(引)左娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三野體難盎虞哩(引)半虞哩(引)阿努哩(引)嫩努哩(引)尸契孕(二合)迦尸佉哩(引)嫩度哩(引)努哩努(二合)囉野底阿左阿左尾目左扇(引)底孕(二合)娑嚩(二合)悉怛野(三合)野喃俱嚕摩摩薩哩嚩(二合)薩怛嚩(二合引)喃(引)左娑嚩(二合引)賀(引)」

爾時世尊知彼天眾、龍眾、夜叉等眾及諸鬼神各各為欲擁護羅睺羅童子及未來眾生，皆悉欲說自明。佛言：「汝等天眾、龍眾及諸鬼神等欲說自明為擁護諸眾生者，隨汝等意各各說之。」爾時善時分天即於佛前說自明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知彼天眾、龍眾、夜叉等眾及諸鬼神各各為欲擁護羅睺羅童子及未來眾生，皆悉欲說自明。佛言：「汝等天眾、龍眾及諸鬼神等欲說自明為擁護諸眾生者，隨汝等意各各說之。」爾時善時分天即於佛前說自明曰：

「三野體難囉瑟致哩(三合引)波那(引)瑟致哩(三合引)嚕地囉迦囉尼(二合引)儼鼻哩(引)努哩努(二合)哩母唧(引)設(引)訖哩(二合)囉(引)濟曳(二合引)扇(引)底孕(二合)娑嚩(二合)悉怛也(三合)野喃迦嚕弭摩摩洛乞叉(二合引)俱嚕娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三野體難囉瑟致哩(三合引)波那(引)瑟致哩(三合引)嚕地囉迦囉尼(二合引)儼鼻哩(引)努哩努(二合)哩母唧(引)設(引)訖哩(二合)囉(引)濟曳(二合引)扇(引)底孕(二合)娑嚩(二合)悉怛也(三合)野喃迦嚕弭摩摩洛乞叉(二合引)俱嚕娑嚩(二合引)賀(引)」