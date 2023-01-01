佛說莊嚴王陀羅尼呪經
唐 義淨譯1卷CBETA T1375少于一万字 14 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說莊嚴王陀羅尼呪經一卷
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三藏法師義淨奉 制譯
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如是我聞：
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一時薄伽梵在布怛洛迦山，為諸人天一切大眾演說法要。遍觀十方，以妙音聲告觀自在菩薩、妙吉祥菩薩言：「善男子！有經名一切如來所護觀察眾生示現佛剎莊嚴王陀羅尼，我昔初發心時，於花光顯現如來所，與九十俱胝眾生一聞此法皆得如來智慧之分，咸蒙授記於諸佛剎當得作佛，我亦於中蒙佛授記。善男子！我以佛眼觀見過去三萬如來為諸眾生說此法要。汝觀自在及妙吉祥，於說法時皆為導首。」
一時薄伽梵在布怛洛迦山，為諸人天一切大眾演說法要。遍觀十方，以妙音聲告觀自在菩薩、妙吉祥菩薩言：「善男子！有經名一切如來所護觀察眾生示現佛剎莊嚴王陀羅尼，我昔初發心時，於花光顯現如來所，與九十俱胝眾生一聞此法皆得如來智慧之分，咸蒙授記於諸佛剎當得作佛，我亦於中蒙佛授記。善男子！我以佛眼觀見過去三萬如來為諸眾生說此法要。汝觀自在及妙吉祥，於說法時皆為導首。」
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爾時世尊說是語已，現前大眾，菩薩、聲聞、諸來聽者，咸發信心供養彼佛。于時無量百千俱胝那庾多眾生皆蒙授記，亦得菩薩勝妙等持，病苦悉除、蓋纏消滅，所願滿足、善根成就，顏容端正、財寶豐盈，國王大臣諸眾生類見者歡喜，念慧神通無不圓備，於佛法僧得不壞信，壽命色力有大威勢，無愛別離、怨憎會苦。
爾時世尊說是語已，現前大眾，菩薩、聲聞、諸來聽者，咸發信心供養彼佛。于時無量百千俱胝那庾多眾生皆蒙授記，亦得菩薩勝妙等持，病苦悉除、蓋纏消滅，所願滿足、善根成就，顏容端正、財寶豐盈，國王大臣諸眾生類見者歡喜，念慧神通無不圓備，於佛法僧得不壞信，壽命色力有大威勢，無愛別離、怨憎會苦。
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「若有善男子善女人等，能於此經五輪著地生希有心，以諸花香、瓔鬘幡蓋恭敬供養，歸依讚歎讀誦受持。
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「若自書寫、若教人書，無量功德皆悉成就。見受持者生信敬心，亦於現身眾德具足，皆得菩薩勝妙等持。口中恒出栴檀香氣，其目皎淨如青蓮葉，於晝夜中見佛形像及大菩薩，若有五無間等業障之罪，悉皆消滅，諸天衛護，命終之時得見諸佛菩薩，心不錯亂，必得往生極樂國土。我與斯人授記作佛。彼見我身恭敬供養，於妙菩提心不疑惑。
「若自書寫、若教人書，無量功德皆悉成就。見受持者生信敬心，亦於現身眾德具足，皆得菩薩勝妙等持。口中恒出栴檀香氣，其目皎淨如青蓮葉，於晝夜中見佛形像及大菩薩，若有五無間等業障之罪，悉皆消滅，諸天衛護，命終之時得見諸佛菩薩，心不錯亂，必得往生極樂國土。我與斯人授記作佛。彼見我身恭敬供養，於妙菩提心不疑惑。
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「若復有人於此法門，讀誦受持供養恭敬，若自書寫若教人書，及有得聞此經名者，當知此人即是菩薩，應修供養。
「若復有人於此法門，讀誦受持供養恭敬，若自書寫若教人書，及有得聞此經名者，當知此人即是菩薩，應修供養。
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「若復此人由先惡業，財命色力、內外所資悉皆短乏，所求不遂、親愛別離，國土荒殘、王賊衰難，由此經力現身輕受，或暫頭痛或得惡衣惡食，或遭罵詈及餘毀辱，往諸業障即自消除。善男子！彼持經之人應生此念：『我昔流轉生死海中，於諸有情造作眾惡，不善之業日夜增長。今時覺了不敢覆藏，發露罪源誠心懺悔，於佛法僧起不壞信。』
「若復此人由先惡業，財命色力、內外所資悉皆短乏，所求不遂、親愛別離，國土荒殘、王賊衰難，由此經力現身輕受，或暫頭痛或得惡衣惡食，或遭罵詈及餘毀辱，往諸業障即自消除。善男子！彼持經之人應生此念：『我昔流轉生死海中，於諸有情造作眾惡，不善之業日夜增長。今時覺了不敢覆藏，發露罪源誠心懺悔，於佛法僧起不壞信。』
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「若復彼人曾於佛法僧寶、獨覺聲聞、父母師長作諸惡業，衣食果報皆當散盡；由經力故，此業咸除，衣食充足。
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「若復彼人有捺洛迦受苦之業，愛別離苦、生盲之苦，無根、二根異熟之業，亦皆消滅。
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「又復由先嫉妬瞋恚惡業之力，當墮琰摩王界、傍生、餓鬼、諸惡趣中；由經力故，所有惡業無不消滅，一切福德悉皆增長。
「又復由先嫉妬瞋恚惡業之力，當墮琰摩王界、傍生、餓鬼、諸惡趣中；由經力故，所有惡業無不消滅，一切福德悉皆增長。
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「善男子！若於方處有此法門，彼諸人等常為此經之所擁護，功德具足、所求圓滿，恒受富樂、惡業消除，亦無橫死及諸惡夢，無有病苦、鬪戰常勝、壽命延長、色力具足、有大威勢，一切世間人及天、龍、諸鬼神等皆隨意轉，不遭惡毒水火災橫，乃至由持神呪力故，常蒙諸佛之所授記。
「善男子！若於方處有此法門，彼諸人等常為此經之所擁護，功德具足、所求圓滿，恒受富樂、惡業消除，亦無橫死及諸惡夢，無有病苦、鬪戰常勝、壽命延長、色力具足、有大威勢，一切世間人及天、龍、諸鬼神等皆隨意轉，不遭惡毒水火災橫，乃至由持神呪力故，常蒙諸佛之所授記。
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「若善男子善女人得聞如是神呪受持讀誦，若自書若教人書、恭敬供養，彼善男子善女人皆獲如前所說功德。」
「若善男子善女人得聞如是神呪受持讀誦，若自書若教人書、恭敬供養，彼善男子善女人皆獲如前所說功德。」
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爾時世尊說此語已，大地忽然六種震動，此諸大眾以妙花香、塗香、鬘蓋、勝妙衣服奉上世尊，同聲唱言：「善哉善哉！我等云何得聞如來所說神呪。」爾時世尊即說呪曰：
爾時世尊說此語已，大地忽然六種震動，此諸大眾以妙花香、塗香、鬘蓋、勝妙衣服奉上世尊，同聲唱言：「善哉善哉！我等云何得聞如來所說神呪。」爾時世尊即說呪曰：
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「南謨薩婆呾他揭多喃(一) 但姪他(二) 勃睇(三) 蘇勃睇(四) 盧迦毘盧計(五) 盧迦伐底羯囒帝(六) 薩埵阿伐盧羯泥(去)(七) 薩婆呾他揭多阿提瑟恥帝(八) 薩婆阿奢鉢唎晡唎泥(去)(九) 聚丁達囇(十) 捺羅提婆布侍帝(十一) 呾他揭多慎若那達睇(十二) 呾他揭多阿提瑟侘泥娜(十三) 薩婆盧迦速企婆跋覩(十四) 薩婆羯磨鉢唎釵耶野(十五) 麼麼阿木羯寫(自稱已名)(十六) 薩婆薩埵難者(十七) 曷洛叉婆跋覩(十八) 呾他揭多阿提瑟侘泥娜(十九) 莎訶(二十)(但是口邊作字者皆可彈舌道之)」
「南謨薩婆呾他揭多喃(一) 但姪他(二) 勃睇(三) 蘇勃睇(四) 盧迦毘盧計(五) 盧迦伐底羯囒帝(六) 薩埵阿伐盧羯泥(去)(七) 薩婆呾他揭多阿提瑟恥帝(八) 薩婆阿奢鉢唎晡唎泥(去)(九) 聚丁達囇(十) 捺羅提婆布侍帝(十一) 呾他揭多慎若那達睇(十二) 呾他揭多阿提瑟侘泥娜(十三) 薩婆盧迦速企婆跋覩(十四) 薩婆羯磨鉢唎釵耶野(十五) 麼麼阿木羯寫(自稱已名)(十六) 薩婆薩埵難者(十七) 曷洛叉婆跋覩(十八) 呾他揭多阿提瑟侘泥娜(十九) 莎訶(二十)(但是口邊作字者皆可彈舌道之)」
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「善男子！此之神呪乃是三萬如來之所宣說、共所加護，我今亦復說此神呪，為欲利益一切有情令得安樂，常作擁護、除其病苦、生諸佛國。
「善男子！此之神呪乃是三萬如來之所宣說、共所加護，我今亦復說此神呪，為欲利益一切有情令得安樂，常作擁護、除其病苦、生諸佛國。
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「若復有人作如是念：『如佛所說神呪功德，我今云何而能成就？』即於晨朝早起清淨，於一切有情興大慈悲發憐愍心，除諸嫉妬憍慢瞋恚，恭敬一心於佛像前香花飲食廣興供養，禮十方佛，心祈所願，誦此神呪滿一百八遍，於一一遍各呪一花，以一一花供養於佛，此人即便隨所願求悉皆如意，亦於夢中得見諸佛，臨命終時覩佛菩薩，捨身之後必得往生極樂世界，壽命色力悉皆具足，一切怨讎並生歡喜。」說此呪時，六萬有情得無生法忍，永除諸障、所願滿足。
「若復有人作如是念：『如佛所說神呪功德，我今云何而能成就？』即於晨朝早起清淨，於一切有情興大慈悲發憐愍心，除諸嫉妬憍慢瞋恚，恭敬一心於佛像前香花飲食廣興供養，禮十方佛，心祈所願，誦此神呪滿一百八遍，於一一遍各呪一花，以一一花供養於佛，此人即便隨所願求悉皆如意，亦於夢中得見諸佛，臨命終時覩佛菩薩，捨身之後必得往生極樂世界，壽命色力悉皆具足，一切怨讎並生歡喜。」說此呪時，六萬有情得無生法忍，永除諸障、所願滿足。
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爾時世尊說此經已，觀自在菩薩、妙吉祥菩薩、一切大眾，聞佛所說，歡喜奉行。
爾時世尊說此經已，觀自在菩薩、妙吉祥菩薩、一切大眾，聞佛所說，歡喜奉行。
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