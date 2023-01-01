佛說一切功德莊嚴王經

佛說一切功德莊嚴王經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說一切功德莊嚴王經一卷

唐三藏法師義淨奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐三藏法師義淨奉 制譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時薄伽梵在王舍城羯闌鐸迦池竹林園中，與大苾芻眾五百人俱；菩薩摩訶薩千二百人，皆得陀羅尼辯才無滯，獲無染智遊無礙境，善權方便攝引眾生，觀察世間心行平等，饒益慈悲意樂純淨，於諸佛所甚深妙法悉能諮問，其名曰：慈氏菩薩摩訶薩、常勤勇菩薩摩訶薩、平等住菩薩摩訶薩、大慧菩薩摩訶薩、無邊辯菩薩摩訶薩、勇慧菩薩摩訶薩、觀自在菩薩摩訶薩、除疑菩薩摩訶薩，如是等諸大菩薩摩訶薩而為上首；并諸釋梵護世四天王、龍神八部，及諸外道數有六千，各將眷屬悉皆雲集。此等大眾咸至佛所，禮佛足已右繞三匝，雨妙天花、奏天音樂、燒眾名香而為供養。爾時大眾咸作是語：「善哉善哉！如來教法具大威德，有歸信者能斷煩惱。」作是語已各坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時薄伽梵在王舍城羯闌鐸迦池竹林園中，與大苾芻眾五百人俱；菩薩摩訶薩千二百人，皆得陀羅尼辯才無滯，獲無染智遊無礙境，善權方便攝引眾生，觀察世間心行平等，饒益慈悲意樂純淨，於諸佛所甚深妙法悉能諮問，其名曰：慈氏菩薩摩訶薩、常勤勇菩薩摩訶薩、平等住菩薩摩訶薩、大慧菩薩摩訶薩、無邊辯菩薩摩訶薩、勇慧菩薩摩訶薩、觀自在菩薩摩訶薩、除疑菩薩摩訶薩，如是等諸大菩薩摩訶薩而為上首；并諸釋梵護世四天王、龍神八部，及諸外道數有六千，各將眷屬悉皆雲集。此等大眾咸至佛所，禮佛足已右繞三匝，雨妙天花、奏天音樂、燒眾名香而為供養。爾時大眾咸作是語：「善哉善哉！如來教法具大威德，有歸信者能斷煩惱。」作是語已各坐一面。

爾時世尊入能斷惑離垢三摩地，入此定時大地即便六種震動，雨天細末微妙栴檀，及妙天花在處彌布，放大光明周遍世界，若諸有情墮惡趣者蒙光得脫。亦至一切天龍藥叉八部之眾，所居宮殿無不明照，聞天音樂及天妙香，彼諸天神見不思議希有事已，皆生是念：「誰作如是殊勝神力，令地大動、雨天香花、放大光明照耀宮室？」作是念已互相告曰：「此是如來現大威德，非餘天等能有斯瑞。我等今者應往竹園，詣世尊所禮拜供養聽聞妙法。」彼各持大嗢鉢羅花、拘物頭花、分陀利花、蘇健提花、曼陀羅華、摩訶曼陀羅華至世尊所，頂禮雙足而為供養，雨眾天華彌滿大地積至于膝，瞻仰尊顏合掌恭敬。復有他方無量菩薩，及執金剛菩薩、莊嚴王菩薩并萬億諸天持呪神王，見大光明，各以威力作妙莊嚴香華音樂來至佛所，并諸眷屬皆遶三匝，虔誠合掌禮佛雙足，為供養已，皆具威儀退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊入能斷惑離垢三摩地，入此定時大地即便六種震動，雨天細末微妙栴檀，及妙天花在處彌布，放大光明周遍世界，若諸有情墮惡趣者蒙光得脫。亦至一切天龍藥叉八部之眾，所居宮殿無不明照，聞天音樂及天妙香，彼諸天神見不思議希有事已，皆生是念：「誰作如是殊勝神力，令地大動、雨天香花、放大光明照耀宮室？」作是念已互相告曰：「此是如來現大威德，非餘天等能有斯瑞。我等今者應往竹園，詣世尊所禮拜供養聽聞妙法。」彼各持大嗢鉢羅花、拘物頭花、分陀利花、蘇健提花、曼陀羅華、摩訶曼陀羅華至世尊所，頂禮雙足而為供養，雨眾天華彌滿大地積至于膝，瞻仰尊顏合掌恭敬。復有他方無量菩薩，及執金剛菩薩、莊嚴王菩薩并萬億諸天持呪神王，見大光明，各以威力作妙莊嚴香華音樂來至佛所，并諸眷屬皆遶三匝，虔誠合掌禮佛雙足，為供養已，皆具威儀退坐一面。

爾時慈氏等諸大菩薩，見諸大眾皆雲集已，作如是念：「我觀大眾咸至佛所，必當演說不可思議殊妙之法。」咸皆寂慮佇聽微言。是時世尊知諸菩薩一切大眾心之所念，即從定起，告莊嚴王菩薩言：「善男子！汝今宜去觀此大地，何所見耶？」時莊嚴王菩薩承佛教已，從座而起，即觀大地。既遍觀已，還至佛所，禮佛雙足在一面立，白佛言：「世尊！我奉佛教觀此大地，所有人天一切大眾普皆雲集，唯願慈悲為諸眾生作饒益事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時慈氏等諸大菩薩，見諸大眾皆雲集已，作如是念：「我觀大眾咸至佛所，必當演說不可思議殊妙之法。」咸皆寂慮佇聽微言。是時世尊知諸菩薩一切大眾心之所念，即從定起，告莊嚴王菩薩言：「善男子！汝今宜去觀此大地，何所見耶？」時莊嚴王菩薩承佛教已，從座而起，即觀大地。既遍觀已，還至佛所，禮佛雙足在一面立，白佛言：「世尊！我奉佛教觀此大地，所有人天一切大眾普皆雲集，唯願慈悲為諸眾生作饒益事。」

爾時佛告莊嚴王菩薩言：「汝當一心聽我所說，我今當與六十四億有緣眾生授無上菩提記。」爾時執金剛菩薩即從座起，合掌向佛白言：「世尊！今有無量億數天龍藥叉及諸羅剎、乾闥婆、阿蘇羅、揭嚕荼、緊那羅、莫呼洛伽、人及非人并諸外道悉皆來集，世尊！今正是時，唯願為說一切法功德莊嚴王經，能銷一切業障、能滅一切罪苦、能斷一切魔業，未信有情令生敬信，除去飢饉常得豐樂，銷諸疾病遠離抂死，亦令有情永除追悔，悉得安隱常受快樂。世尊！我往昔時曾於電光佛所聽受此經，纔得聞已，一切妙法皆得現前，一切惡道悉皆關閉，所有業障咸得銷除。唯願慈悲為眾演說。」作是語已，世尊默然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告莊嚴王菩薩言：「汝當一心聽我所說，我今當與六十四億有緣眾生授無上菩提記。」爾時執金剛菩薩即從座起，合掌向佛白言：「世尊！今有無量億數天龍藥叉及諸羅剎、乾闥婆、阿蘇羅、揭嚕荼、緊那羅、莫呼洛伽、人及非人并諸外道悉皆來集，世尊！今正是時，唯願為說一切法功德莊嚴王經，能銷一切業障、能滅一切罪苦、能斷一切魔業，未信有情令生敬信，除去飢饉常得豐樂，銷諸疾病遠離抂死，亦令有情永除追悔，悉得安隱常受快樂。世尊！我往昔時曾於電光佛所聽受此經，纔得聞已，一切妙法皆得現前，一切惡道悉皆關閉，所有業障咸得銷除。唯願慈悲為眾演說。」作是語已，世尊默然。

爾時執金剛菩薩亦復如是，再三慇懃勸請為說。佛告執金剛菩薩言：「善男子！汝勿請我說一切法功德莊嚴王經。何以故？我若說者，於後惡世當有眾生不能信受，作如是語：『此經非是如來所說。』亦非讚毀此經能招善惡二種之業，然彼眾生為慳貪故，不能恭敬供養是經，於說法師亦不親近，謗毀是經廣興不信，於現世中造眾惡業，未來之世墮地獄中受燒然苦。善男子！如此經王深可尊重猶如父母，復能滅除諸惡業障。然於五濁惡世，非是說時亦非聽時。何以故？勿當令彼一切外道及諸有情墮於地獄、餓鬼、傍生，長受諸苦。然此眾生信心闕少，樂著諸欲，勤營俗務販賣諍訟，於此經典必起謗心。此等眾生命終之後，墮八大地獄當受極苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時執金剛菩薩亦復如是，再三慇懃勸請為說。佛告執金剛菩薩言：「善男子！汝勿請我說一切法功德莊嚴王經。何以故？我若說者，於後惡世當有眾生不能信受，作如是語：『此經非是如來所說。』亦非讚毀此經能招善惡二種之業，然彼眾生為慳貪故，不能恭敬供養是經，於說法師亦不親近，謗毀是經廣興不信，於現世中造眾惡業，未來之世墮地獄中受燒然苦。善男子！如此經王深可尊重猶如父母，復能滅除諸惡業障。然於五濁惡世，非是說時亦非聽時。何以故？勿當令彼一切外道及諸有情墮於地獄、餓鬼、傍生，長受諸苦。然此眾生信心闕少，樂著諸欲，勤營俗務販賣諍訟，於此經典必起謗心。此等眾生命終之後，墮八大地獄當受極苦。」

爾時眾中有八萬人俱從坐起，頂禮佛足，白佛言：「世尊！我等深心信是經典，尊重供養、書寫讀誦、廣為他說。若有愚人不信此法，由慢法故，亦當毀罵輕𣣋於我。我於爾時悉皆忍受，報此經恩終無恨忿。唯願為說殊勝經典。所以者何？此妙經王於當來世利益眾生，如佛無異。」作是語已退坐一面。執金剛菩薩白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩求善知識？」佛言：「善男子！求善知識，應當如是成就四法：一者數往請問、二者起精勤心、三者意樂清淨、四者尊重愛法。」執金剛菩薩白佛言：「世尊！云何菩薩住阿蘭若？」佛言：「善男子！成就四法住阿蘭若：一者捨離俗家、二者遠惡知識、三者盡捨財物、四者常攝自心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾中有八萬人俱從坐起，頂禮佛足，白佛言：「世尊！我等深心信是經典，尊重供養、書寫讀誦、廣為他說。若有愚人不信此法，由慢法故，亦當毀罵輕𣣋於我。我於爾時悉皆忍受，報此經恩終無恨忿。唯願為說殊勝經典。所以者何？此妙經王於當來世利益眾生，如佛無異。」作是語已退坐一面。執金剛菩薩白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩求善知識？」佛言：「善男子！求善知識，應當如是成就四法：一者數往請問、二者起精勤心、三者意樂清淨、四者尊重愛法。」執金剛菩薩白佛言：「世尊！云何菩薩住阿蘭若？」佛言：「善男子！成就四法住阿蘭若：一者捨離俗家、二者遠惡知識、三者盡捨財物、四者常攝自心。」

爾時觀自在菩薩白佛言：「世尊！我不見有聞此經人墮惡趣者。世尊！此經有大威德，難可思量。世尊！若有暫聞此經，禮拜讚歎、供養恭敬獲無量福，何況書寫讀誦受持、種種香花而為供養，及說法師以衣食等而為供養。如是之人，一切諸佛共所護念為其授記，當得往生安樂世界。如是法師，與佛無異。」佛言：「善哉善哉！善男子！我亦供養如是法師，亦為授記，當得生於安樂世界速趣菩提。若復有人於諸佛所及此經典尊重恭敬已，妙香花、塗香、末香、衣服、瓔珞、種種音樂、幢蓋繒旛而供養者，此人終無非時橫死，無有怨賊兵戰之怖，亦無父母妻子眷屬朋友知識憂慼之苦，有所希求無不遂意。善男子！諸佛出世其事甚難，得聞是經更難於彼。若斯經典所在之處，城邑聚落、蘭若林中及餘住處，當知此地即是諸佛世尊之所攝受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀自在菩薩白佛言：「世尊！我不見有聞此經人墮惡趣者。世尊！此經有大威德，難可思量。世尊！若有暫聞此經，禮拜讚歎、供養恭敬獲無量福，何況書寫讀誦受持、種種香花而為供養，及說法師以衣食等而為供養。如是之人，一切諸佛共所護念為其授記，當得往生安樂世界。如是法師，與佛無異。」佛言：「善哉善哉！善男子！我亦供養如是法師，亦為授記，當得生於安樂世界速趣菩提。若復有人於諸佛所及此經典尊重恭敬已，妙香花、塗香、末香、衣服、瓔珞、種種音樂、幢蓋繒旛而供養者，此人終無非時橫死，無有怨賊兵戰之怖，亦無父母妻子眷屬朋友知識憂慼之苦，有所希求無不遂意。善男子！諸佛出世其事甚難，得聞是經更難於彼。若斯經典所在之處，城邑聚落、蘭若林中及餘住處，當知此地即是諸佛世尊之所攝受。」

爾時執金剛菩薩白佛言：「世尊！觀自在菩薩者，以何因緣名觀自在？」世尊告曰：「常以淨眼觀察世間所有眾生，慰喻成熟、慈悲利益便得安隱；若稱名者，有所願求咸令滿足。以是因緣名觀自在。」復白佛言：「若有眾生但稱觀自在菩薩名者，尚得滿足所求之事。何況有人供養如來及此經典，書寫讀誦、廣為他說，衣服香花而為供養，此人得福無量無邊。」觀自在菩薩白佛言：「世尊！此經大有威德，能作佛事。唯願世尊更為哀愍諸眾生故，為說陀羅尼呪。」佛言：「善男子！有陀羅尼名曰勝妙，我昔為菩薩時，於勝妙世界妙音佛所，與諸大眾共聞此陀羅尼呪，既受得已證十地法，無量眾生悉皆獲得無生法忍。」爾時會中諸菩薩眾皆從坐起，白佛言：「世尊！唯願慈哀憐愍我等，說此陀羅尼呪。」爾時世尊以梵音聲即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時執金剛菩薩白佛言：「世尊！觀自在菩薩者，以何因緣名觀自在？」世尊告曰：「常以淨眼觀察世間所有眾生，慰喻成熟、慈悲利益便得安隱；若稱名者，有所願求咸令滿足。以是因緣名觀自在。」復白佛言：「若有眾生但稱觀自在菩薩名者，尚得滿足所求之事。何況有人供養如來及此經典，書寫讀誦、廣為他說，衣服香花而為供養，此人得福無量無邊。」觀自在菩薩白佛言：「世尊！此經大有威德，能作佛事。唯願世尊更為哀愍諸眾生故，為說陀羅尼呪。」佛言：「善男子！有陀羅尼名曰勝妙，我昔為菩薩時，於勝妙世界妙音佛所，與諸大眾共聞此陀羅尼呪，既受得已證十地法，無量眾生悉皆獲得無生法忍。」爾時會中諸菩薩眾皆從坐起，白佛言：「世尊！唯願慈哀憐愍我等，說此陀羅尼呪。」爾時世尊以梵音聲即說呪曰：

「怛姪他 逝也逝也 逝耶縛訶(上)佉縛訶 逝也縛訶 忽魯忽魯鉢頭摩(引聲)薜阿婆麼梵謎薩囉薩唎泥(去)地哩地哩 地囉地哩提婆䫂鉢利波唎泥(去)瑜陀嗢多𡂖儞鉢囉斫羯囉儞婆𡂖儞脯𡂖也婆伽梵我名某甲由佛加護一切所求咸願圓滿一切罪業皆悉銷除 莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他 逝也逝也 逝耶縛訶(上)佉縛訶 逝也縛訶 忽魯忽魯鉢頭摩(引聲)薜阿婆麼梵謎薩囉薩唎泥(去)地哩地哩 地囉地哩提婆䫂鉢利波唎泥(去)瑜陀嗢多𡂖儞鉢囉斫羯囉儞婆𡂖儞脯𡂖也婆伽梵我名某甲由佛加護一切所求咸願圓滿一切罪業皆悉銷除 莎訶」

佛言：「善男子！此勝妙陀羅尼呪，能除一切罪障，能摧伏他軍，永無飢饉、疾疫、災難、病苦之事，常能豐饒倉廩盈溢、增益壽命。此陀羅尼呪是諸佛母，若有善男子善女人，信心頂禮恭敬供養、書寫讀誦受持此經，亦復供養持經法師，此人業障皆得消滅不遭橫死，於現身中常受歡樂，父母妻子朋友眷屬悉皆安隱，所有願求無不遂意。」執金剛菩薩復白佛言：「世尊！我亦敬心持是經典。若復有人以妙香花并諸飲食供養此經及法師者，我亦隨喜用心供養此經，在其國土王及諸人我皆擁護，令離衰惱、所求遂願。世尊！我今發起勇猛之心，為彼國王及信受者，亦為宣說陀羅尼呪而為擁護。」佛言：「善男子！汝能為諸眾生利益安樂說陀羅尼，我當隨喜。」爾時執金剛菩薩以佛神力所加持故，說此陀羅尼呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！此勝妙陀羅尼呪，能除一切罪障，能摧伏他軍，永無飢饉、疾疫、災難、病苦之事，常能豐饒倉廩盈溢、增益壽命。此陀羅尼呪是諸佛母，若有善男子善女人，信心頂禮恭敬供養、書寫讀誦受持此經，亦復供養持經法師，此人業障皆得消滅不遭橫死，於現身中常受歡樂，父母妻子朋友眷屬悉皆安隱，所有願求無不遂意。」執金剛菩薩復白佛言：「世尊！我亦敬心持是經典。若復有人以妙香花并諸飲食供養此經及法師者，我亦隨喜用心供養此經，在其國土王及諸人我皆擁護，令離衰惱、所求遂願。世尊！我今發起勇猛之心，為彼國王及信受者，亦為宣說陀羅尼呪而為擁護。」佛言：「善男子！汝能為諸眾生利益安樂說陀羅尼，我當隨喜。」爾時執金剛菩薩以佛神力所加持故，說此陀羅尼呪：

「南麼薩婆勃陀 怛他揭多喃(引)南麼阿彌多婆也 怛他揭多也 南麼薩婆菩提薩埵喃(引)南麼薩婆莫𠿒地雞弊(毘也反)怛姪他虎呼謎 虎呼謎 末底莫訶末底 跋折囉末底 姪栗茶跋折囉末底 怛他揭多 阿奴鉢哩婆利帝 薩囉薩囉 阿瑜目企 苾哩俱㨖 毘俱多目企 訖栗閉 訖栗波 鹿計 薩帝(丁也反)阿奴颯末囉薄伽梵跛折囉波儞薩婆波跛羯麼賚也我某甲(自稱己名)所有願求皆得遂意當與我願以佛陀實語達摩實語菩薩實語聲聞實語莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南麼薩婆勃陀 怛他揭多喃(引)南麼阿彌多婆也 怛他揭多也 南麼薩婆菩提薩埵喃(引)南麼薩婆莫𠿒地雞弊(毘也反)怛姪他虎呼謎 虎呼謎 末底莫訶末底 跋折囉末底 姪栗茶跋折囉末底 怛他揭多 阿奴鉢哩婆利帝 薩囉薩囉 阿瑜目企 苾哩俱㨖 毘俱多目企 訖栗閉 訖栗波 鹿計 薩帝(丁也反)阿奴颯末囉薄伽梵跛折囉波儞薩婆波跛羯麼賚也我某甲(自稱己名)所有願求皆得遂意當與我願以佛陀實語達摩實語菩薩實語聲聞實語莎訶」

「世尊！若復有人欲入菩薩地、願見諸如來、樂生淨土，及希富貴、財寶豐盈、無病延壽者，應當持此微妙經典及以法師，書寫讀誦，香花伎樂、衣服飲食、繒蓋幢幡而為供養。如是之人我當擁護，所求願滿，當起愛念猶如一子。世尊！若復有人稟性癡鈍欲求聰明，及護國土令與無疾疫者，當於白月八日起首，一日斷食念誦此呪。至十五日乃至月盡，於中唯食三種白食，謂白餅、乳、酪，清淨澡浴，誦此神呪滿十萬遍，若有力者滿三十萬遍，常可隨力供養三寶。次令畫師受八戒齋，身衣淨潔而畫其像。於其鋪中安釋迦佛像，處師子座作說法儀。右邊安觀自在菩薩，以諸嚴具而莊飾之，於蓮花上立，身有四臂，右邊上手執梵本經、下手執數珠，左邊上手執白蓮花、下手把君持。左邊安執金剛神，右手執金剛杵、左手遙承杵頭，顏貌和悅瓔珞嚴身。於其四邊安護世四天王。此等尊像皆以繒帶盛佛舍利刺在身中。次於像前可作一壇，隨時大小，四面開門，以牛糞塗拭，種種香花散布其上。香鑪五具，別然五香，所謂沈、檀、蘇合、安息、熏陸。於壇四門各安兩瓶，或盛清水或復盛乳。燈盞十六，隨處安置。懸繒旛蓋及眾音樂，香水灑地，香花飲食而為供養。於壇四角令人讀誦此經，各各澡浴著鮮淨衣，食三白食。其所為人置花手中，令彼合掌說所求事。起慈念心隨情發願，以花散佛，有所願者皆得從心。於七日中，我當為現殊勝相狀，令見好夢共其言語，滿彼求心，除不信者。」佛言：「善哉善哉！汝能愍諸有情說此呪法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若復有人欲入菩薩地、願見諸如來、樂生淨土，及希富貴、財寶豐盈、無病延壽者，應當持此微妙經典及以法師，書寫讀誦，香花伎樂、衣服飲食、繒蓋幢幡而為供養。如是之人我當擁護，所求願滿，當起愛念猶如一子。世尊！若復有人稟性癡鈍欲求聰明，及護國土令與無疾疫者，當於白月八日起首，一日斷食念誦此呪。至十五日乃至月盡，於中唯食三種白食，謂白餅、乳、酪，清淨澡浴，誦此神呪滿十萬遍，若有力者滿三十萬遍，常可隨力供養三寶。次令畫師受八戒齋，身衣淨潔而畫其像。於其鋪中安釋迦佛像，處師子座作說法儀。右邊安觀自在菩薩，以諸嚴具而莊飾之，於蓮花上立，身有四臂，右邊上手執梵本經、下手執數珠，左邊上手執白蓮花、下手把君持。左邊安執金剛神，右手執金剛杵、左手遙承杵頭，顏貌和悅瓔珞嚴身。於其四邊安護世四天王。此等尊像皆以繒帶盛佛舍利刺在身中。次於像前可作一壇，隨時大小，四面開門，以牛糞塗拭，種種香花散布其上。香鑪五具，別然五香，所謂沈、檀、蘇合、安息、熏陸。於壇四門各安兩瓶，或盛清水或復盛乳。燈盞十六，隨處安置。懸繒旛蓋及眾音樂，香水灑地，香花飲食而為供養。於壇四角令人讀誦此經，各各澡浴著鮮淨衣，食三白食。其所為人置花手中，令彼合掌說所求事。起慈念心隨情發願，以花散佛，有所願者皆得從心。於七日中，我當為現殊勝相狀，令見好夢共其言語，滿彼求心，除不信者。」佛言：「善哉善哉！汝能愍諸有情說此呪法。」

爾時觀自在菩薩告執金剛菩薩言：「此妙經典難可值遇，薄福眾生於其國內雖有此經不能得見，亦復不能書寫讀誦、聽聞受持。何以故？由有惡魔為障礙故。復次善男子！若有眾生書寫讀誦此經典時，有四惡魔而為惱亂。云何為四？一者情生懈怠，二者起不信心，三者於法師處不生尊重，四者心不能定。此人即應知是魔事。復有四種惡魔之業。云何為四？一者遠離善知識；二者不如理作意；三者不解文字；四者唯見現在言無未來，造諸惡業心無怖懼，說無因果，我說者是、餘皆非法，樂營俗務貪染所纏。如是眾生當墮地獄，經無數劫受大苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀自在菩薩告執金剛菩薩言：「此妙經典難可值遇，薄福眾生於其國內雖有此經不能得見，亦復不能書寫讀誦、聽聞受持。何以故？由有惡魔為障礙故。復次善男子！若有眾生書寫讀誦此經典時，有四惡魔而為惱亂。云何為四？一者情生懈怠，二者起不信心，三者於法師處不生尊重，四者心不能定。此人即應知是魔事。復有四種惡魔之業。云何為四？一者遠離善知識；二者不如理作意；三者不解文字；四者唯見現在言無未來，造諸惡業心無怖懼，說無因果，我說者是、餘皆非法，樂營俗務貪染所纏。如是眾生當墮地獄，經無數劫受大苦惱。

「復次有四種魔。云何為四？一者貪著財物、二者觀近惡友、三者障礙法師、四者於法師說陳其罪過。是等眾生由此業故，當受貧窮、不見善友、遠離尊師，作邪見想、說無因果，墮於地獄受諸劇苦。」佛告大眾：「我今再三實言告汝，勿為放逸輕此經典，一心信受莫生誹謗。」爾時世尊欲重宣此義而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次有四種魔。云何為四？一者貪著財物、二者觀近惡友、三者障礙法師、四者於法師說陳其罪過。是等眾生由此業故，當受貧窮、不見善友、遠離尊師，作邪見想、說無因果，墮於地獄受諸劇苦。」佛告大眾：「我今再三實言告汝，勿為放逸輕此經典，一心信受莫生誹謗。」爾時世尊欲重宣此義而說頌言：

「我曾宣說眾經王， 令諸眾生得正覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我曾宣說眾經王， 令諸眾生得正覺，

今更說斯真妙典， 汝聞恭敬善修行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今更說斯真妙典， 汝聞恭敬善修行，

勿受當來極苦痛， 墮在地獄經多劫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿受當來極苦痛， 墮在地獄經多劫；

能於此經生信心， 世世常為我真子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於此經生信心， 世世常為我真子。

又復供養此經者， 當得生於淨土中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復供養此經者， 當得生於淨土中，

現無羅剎鬼神欺， 亦無眾惡來侵擾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現無羅剎鬼神欺， 亦無眾惡來侵擾。

若此經王所住處， 無諸災厄能害人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若此經王所住處， 無諸災厄能害人，

所有求願悉隨心， 安樂能至菩提岸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有求願悉隨心， 安樂能至菩提岸。」

爾時四天王聞此頌已，悲泣流淚舉身戰掉，禮佛雙足白言：「世尊！我等四天王若見守持此經法師，我當供養。彼說法時，及諸聽眾皆當覆護。若有國王於此經典書寫讀誦受持供養者，我當擁衛及彼國人由如一子，亦以衣服瓔珞而供給之，令彼國界豐饒財寶無所闕乏，若戰陣時常令得勝。念報佛恩，我無懈怠。世尊！若復有人聞此經典，不生信心供養法師者，我於是人無有方便能為救脫，但生憂惱。」佛言：「善哉善哉！汝護正法，能生如是殷重之心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時四天王聞此頌已，悲泣流淚舉身戰掉，禮佛雙足白言：「世尊！我等四天王若見守持此經法師，我當供養。彼說法時，及諸聽眾皆當覆護。若有國王於此經典書寫讀誦受持供養者，我當擁衛及彼國人由如一子，亦以衣服瓔珞而供給之，令彼國界豐饒財寶無所闕乏，若戰陣時常令得勝。念報佛恩，我無懈怠。世尊！若復有人聞此經典，不生信心供養法師者，我於是人無有方便能為救脫，但生憂惱。」佛言：「善哉善哉！汝護正法，能生如是殷重之心。」

爾時持國天王乾闥婆主從坐而起，頂禮佛足，合掌恭敬白佛言：「世尊！當來之世有諸眾生，常行不善、不信如來，於此經典不能供養書寫讀誦，亦不行施，不信布施有現世樂報。世尊大慈！為如是等不信人故，說此經典令彼受行。」佛言：「善男子！有二種事，令諸眾生墮大地獄生死輪迴：一者婬欲、二者瞋恚。復有四法，令諸眾生生人天中。云何為四？一者於諸眾生心行平等、二者於三寶所起慇重心、三者所有資生皆悉能施、四者堅持梵行無所有缺。」爾時世尊欲重宣此義而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時持國天王乾闥婆主從坐而起，頂禮佛足，合掌恭敬白佛言：「世尊！當來之世有諸眾生，常行不善、不信如來，於此經典不能供養書寫讀誦，亦不行施，不信布施有現世樂報。世尊大慈！為如是等不信人故，說此經典令彼受行。」佛言：「善男子！有二種事，令諸眾生墮大地獄生死輪迴：一者婬欲、二者瞋恚。復有四法，令諸眾生生人天中。云何為四？一者於諸眾生心行平等、二者於三寶所起慇重心、三者所有資生皆悉能施、四者堅持梵行無所有缺。」爾時世尊欲重宣此義而說頌言：

「布施能有大威神， 於三惡趣拔眾苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「布施能有大威神， 於三惡趣拔眾苦，

眾生慳貪癡所惑， 種種染欲惱其情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生慳貪癡所惑， 種種染欲惱其情。

聞此經典不敬受， 於佛法中無信施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞此經典不敬受， 於佛法中無信施，

捨身當墮於惡趣， 當受無邊大劇苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨身當墮於惡趣， 當受無邊大劇苦。

饒益國主及人民， 我說斯經具威德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 饒益國主及人民， 我說斯經具威德，

令離惡病眾邪惱， 不被藥叉等所害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令離惡病眾邪惱， 不被藥叉等所害。

若有信經書寫人， 供養能生無量福， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有信經書寫人， 供養能生無量福，

一切眾生智如佛， 多劫說福不能盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生智如佛， 多劫說福不能盡。

若有經於多劫數， 供養一切諸菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有經於多劫數， 供養一切諸菩薩，

不如於此妙經王， 暫時信心書一字， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不如於此妙經王， 暫時信心書一字，

持前功德比此福， 此為億分不及一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持前功德比此福， 此為億分不及一，

是故智人於此經， 一心奉行無懈怠。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故智人於此經， 一心奉行無懈怠。」

爾時觀自在菩薩白佛言：「世尊！當來之世，若有善男子善女人於此經典深生敬信，以妙香花及諸飲食衣服臥具咸悉供養說法之師，及寫此經讀誦之者，此人現世必當獲得無量福利，饒益其身離諸病苦，眼等六根清淨無患，不遭水火飢饉厄難，亦無惡毒之所中傷，一切有情見者歡喜，命終之時見不動佛來相慰諭，告言：『善男子！汝修善根其福無量，十方淨土極樂世界隨意受生。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀自在菩薩白佛言：「世尊！當來之世，若有善男子善女人於此經典深生敬信，以妙香花及諸飲食衣服臥具咸悉供養說法之師，及寫此經讀誦之者，此人現世必當獲得無量福利，饒益其身離諸病苦，眼等六根清淨無患，不遭水火飢饉厄難，亦無惡毒之所中傷，一切有情見者歡喜，命終之時見不動佛來相慰諭，告言：『善男子！汝修善根其福無量，十方淨土極樂世界隨意受生。』」

爾時觀自在菩薩白佛言：「世尊！善哉善哉！世尊為欲哀愍贍部洲中諸眾生故說此經典，當來之世廣作佛事利益眾生，此大明呪能除一切極重業障。」佛言：「善男子！惡業眾生其罪深重，不聞此經、不能書寫受持讀誦。若有眾生聞此經典，書寫受持尊重供養，當知皆是佛之威神力故。若復有人於此經典，能為他人說一字者，供養此人與佛無異。何以故？善男子！此經乃是過去七千諸佛之所宣說，一切菩薩悉皆隨喜，諸天擁護，是菩薩母。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀自在菩薩白佛言：「世尊！善哉善哉！世尊為欲哀愍贍部洲中諸眾生故說此經典，當來之世廣作佛事利益眾生，此大明呪能除一切極重業障。」佛言：「善男子！惡業眾生其罪深重，不聞此經、不能書寫受持讀誦。若有眾生聞此經典，書寫受持尊重供養，當知皆是佛之威神力故。若復有人於此經典，能為他人說一字者，供養此人與佛無異。何以故？善男子！此經乃是過去七千諸佛之所宣說，一切菩薩悉皆隨喜，諸天擁護，是菩薩母。」

爾時執金剛菩薩白佛言：「世尊！此之經典於未來世，當於何處具足流通？」佛言：「善男子！此經當於海龍王宮及三十三天皆具足有，贍部洲中但有少分隨處流通。」佛言：「善男子！我今以此經典付囑於汝，應當受持供養擁護與佛無異，在處流通勿令斷絕，利益眾生廣為佛事。」執金剛菩薩白佛言：「世尊！我今受佛教勅流布此經，亦復護彼持經法師。」佛言：「善哉善哉！善男子！此實是汝所作之事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時執金剛菩薩白佛言：「世尊！此之經典於未來世，當於何處具足流通？」佛言：「善男子！此經當於海龍王宮及三十三天皆具足有，贍部洲中但有少分隨處流通。」佛言：「善男子！我今以此經典付囑於汝，應當受持供養擁護與佛無異，在處流通勿令斷絕，利益眾生廣為佛事。」執金剛菩薩白佛言：「世尊！我今受佛教勅流布此經，亦復護彼持經法師。」佛言：「善哉善哉！善男子！此實是汝所作之事。」

復次觀自在菩薩白佛言：「世尊！我今至誠敬禮如是微妙經典，於說法者及書寫人悉皆供養。世尊！若有薄福之國無道君王，設有此經不能供養，及以法師此經隱沒。彼國當有災難惡事禍變現前，如是當知正法欲滅。智者見已慇心供養。」佛言：「善哉善哉！善男子！如汝所說。假使有人滿足千歲，以種種樂具供養諸大菩薩及聲聞眾數若恒河沙，復以七寶同此沙數而為布施，後捨自身。善男子！如是之福比於供養持經之福，乃至一句一字，百千萬分彼不及一，何況盡能書寫讀誦。何以故？此經及呪有大威力，若受持者了身無堅如幻如夢，知法無我，蒙佛授記得大菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次觀自在菩薩白佛言：「世尊！我今至誠敬禮如是微妙經典，於說法者及書寫人悉皆供養。世尊！若有薄福之國無道君王，設有此經不能供養，及以法師此經隱沒。彼國當有災難惡事禍變現前，如是當知正法欲滅。智者見已慇心供養。」佛言：「善哉善哉！善男子！如汝所說。假使有人滿足千歲，以種種樂具供養諸大菩薩及聲聞眾數若恒河沙，復以七寶同此沙數而為布施，後捨自身。善男子！如是之福比於供養持經之福，乃至一句一字，百千萬分彼不及一，何況盡能書寫讀誦。何以故？此經及呪有大威力，若受持者了身無堅如幻如夢，知法無我，蒙佛授記得大菩提。」

爾時大眾一切菩薩，及天、龍、藥叉、阿蘇羅、揭路茶、人非人等，皆共一心同聲讚佛：「善哉善哉！此是第二轉大法輪，我等悉皆恭敬供養。此經所在國土城邑，亦當擁護并說法者。若有眾生謗此經者，現身獲得無量重罪，命終之後當墮地獄，我捨是人不為擁護。」佛言：「善男子！我今亦以經典付囑於汝，當來之世廣為宣揚勿令斷滅。此經有大利益，安樂人天增長福田、離三惡趣。勿生疑惑，常勸受持。」佛說此經時，六萬四千人皆得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大眾一切菩薩，及天、龍、藥叉、阿蘇羅、揭路茶、人非人等，皆共一心同聲讚佛：「善哉善哉！此是第二轉大法輪，我等悉皆恭敬供養。此經所在國土城邑，亦當擁護并說法者。若有眾生謗此經者，現身獲得無量重罪，命終之後當墮地獄，我捨是人不為擁護。」佛言：「善男子！我今亦以經典付囑於汝，當來之世廣為宣揚勿令斷滅。此經有大利益，安樂人天增長福田、離三惡趣。勿生疑惑，常勸受持。」佛說此經時，六萬四千人皆得無生法忍。

觀自在菩薩復白佛言：「世尊！若有眾生信心書寫受持讀誦供養此經者，此人命終當生何處？得幾所福？」佛言：「善男子！汝能問此殊勝福事。此人命終永離惡趣，常生淨土。假使有人行菩薩行，捨頭目手足及以妻子，亦復不如持此經典。此經在處其地方所則為是塔，皆應供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀自在菩薩復白佛言：「世尊！若有眾生信心書寫受持讀誦供養此經者，此人命終當生何處？得幾所福？」佛言：「善男子！汝能問此殊勝福事。此人命終永離惡趣，常生淨土。假使有人行菩薩行，捨頭目手足及以妻子，亦復不如持此經典。此經在處其地方所則為是塔，皆應供養。」

觀自在菩薩復白佛言：「世尊！當來之世持此經者，我為授記，消滅五逆極重罪障，九萬劫中常受富貴，於八萬劫作轉輪聖王。」佛言：「如是如是。善男子！我憶過去無量劫時，有佛世尊名無邊功德法智清淨星宿王如來。我於爾時作婆羅門，於彼佛所得聞此經，受持讀誦得法眼淨，其同聽者從是已來不墮惡趣，漸次當得無上菩提。善男子！我於無量曠大劫中，為此法故捨諸財寶、頭目手足、妻子城邑，修淨梵行無悔惱心。汝等亦當如是修習。」是時大眾聞說過去苦行之事，咸皆泣淚，白佛言：「希有世尊！當來之世有能受持讀誦供養此經典者，得無量福。若有苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦等，於此經王不能讀誦，陀羅尼呪不肯受持，亦復不能勤修六度，於苦惱者無憐愍心，如是之人於無量劫墮生死海受諸苦惱。」「善男子！譬如婦人身懷重孕乃至十月，時此婦人加諸病苦，支節酸疼猶如刀解不能飲食。欲產之時受大劇苦，作如是念：『我若免難，永不婬欲，常修梵行。』纔產之後還行惡法，便忘先時苦切之患。善男子！當來之世愚癡眾生亦復如是，不信此經亦不讀誦、布施、持戒、忍辱、精進、修定、修慧，貪著俗情樂世間事，不行三業清淨之因。此等眾生墮地獄已始生悔心，如懷孕婦人身遭極苦。受苦惱已從地獄出，既得人身耽五欲樂，其地獄苦不能記念還造惡業。善男子！譬如有人多飲藥酒，飲已昏迷不知家處，佛法僧寶父母妻子曾不憶念無恭敬心。由昏醉故遂往屍林險難之處，亦無怖畏惶懼之心。作如是念：『豈有天、龍、藥叉之類能怖於我？』如是醉人雖於此時委臥荊棘，便生樂想。醉醒之後必懷迫悔，自知非法，言：『我從今乃至命盡，更不飲酒作眾過失。』後遇惡緣，還復耽飲同前造過。愚癡有情亦復如是，由貪染故多蓄珍財，作諸憍逸不念三寶、棄背尊親，亦不修行施戒忍等，不欲希求淨佛國土。此等有情常處生死無涯海中，當墮地獄長受眾苦。設得為人處胎之時，受眾苦惱被苦逼身，便作是念：『我若得免此厄難者，更不作罪受斯極苦，恒修善業願生淨土。』彼得人身，由愚癡故作眾罪業還墮惡道。是故汝等當善修行，勿為放逸。是我要略之所教誡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀自在菩薩復白佛言：「世尊！當來之世持此經者，我為授記，消滅五逆極重罪障，九萬劫中常受富貴，於八萬劫作轉輪聖王。」佛言：「如是如是。善男子！我憶過去無量劫時，有佛世尊名無邊功德法智清淨星宿王如來。我於爾時作婆羅門，於彼佛所得聞此經，受持讀誦得法眼淨，其同聽者從是已來不墮惡趣，漸次當得無上菩提。善男子！我於無量曠大劫中，為此法故捨諸財寶、頭目手足、妻子城邑，修淨梵行無悔惱心。汝等亦當如是修習。」是時大眾聞說過去苦行之事，咸皆泣淚，白佛言：「希有世尊！當來之世有能受持讀誦供養此經典者，得無量福。若有苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦等，於此經王不能讀誦，陀羅尼呪不肯受持，亦復不能勤修六度，於苦惱者無憐愍心，如是之人於無量劫墮生死海受諸苦惱。」「善男子！譬如婦人身懷重孕乃至十月，時此婦人加諸病苦，支節酸疼猶如刀解不能飲食。欲產之時受大劇苦，作如是念：『我若免難，永不婬欲，常修梵行。』纔產之後還行惡法，便忘先時苦切之患。善男子！當來之世愚癡眾生亦復如是，不信此經亦不讀誦、布施、持戒、忍辱、精進、修定、修慧，貪著俗情樂世間事，不行三業清淨之因。此等眾生墮地獄已始生悔心，如懷孕婦人身遭極苦。受苦惱已從地獄出，既得人身耽五欲樂，其地獄苦不能記念還造惡業。善男子！譬如有人多飲藥酒，飲已昏迷不知家處，佛法僧寶父母妻子曾不憶念無恭敬心。由昏醉故遂往屍林險難之處，亦無怖畏惶懼之心。作如是念：『豈有天、龍、藥叉之類能怖於我？』如是醉人雖於此時委臥荊棘，便生樂想。醉醒之後必懷迫悔，自知非法，言：『我從今乃至命盡，更不飲酒作眾過失。』後遇惡緣，還復耽飲同前造過。愚癡有情亦復如是，由貪染故多蓄珍財，作諸憍逸不念三寶、棄背尊親，亦不修行施戒忍等，不欲希求淨佛國土。此等有情常處生死無涯海中，當墮地獄長受眾苦。設得為人處胎之時，受眾苦惱被苦逼身，便作是念：『我若得免此厄難者，更不作罪受斯極苦，恒修善業願生淨土。』彼得人身，由愚癡故作眾罪業還墮惡道。是故汝等當善修行，勿為放逸。是我要略之所教誡。」

爾時具壽阿難陀白佛言：「世尊！此經復有何名？云何受持？」佛言：「此經凡有五名：一名救一切眾生苦厄、二名菩薩真實所問、三名神通莊嚴王、四名能成諸佛正覺、五名一切法功德莊嚴王。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時具壽阿難陀白佛言：「世尊！此經復有何名？云何受持？」佛言：「此經凡有五名：一名救一切眾生苦厄、二名菩薩真實所問、三名神通莊嚴王、四名能成諸佛正覺、五名一切法功德莊嚴王。」

佛說是經已，諸大菩薩及聲聞眾，天、龍、藥叉、阿蘇羅、乾闥婆、人非人等，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，諸大菩薩及聲聞眾，天、龍、藥叉、阿蘇羅、乾闥婆、人非人等，皆大歡喜，信受奉行。

佛說一切功德莊嚴王經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說一切功德莊嚴王經

大唐神龍元年七月十五日 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐神龍元年七月十五日

三藏法師義淨奉制于洛州大福先寺新譯并綴文正字 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師義淨奉制于洛州大福先寺新譯并綴文正字

翻經沙門婆羅門大德槃度讀梵文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 翻經沙門婆羅門大德槃度讀梵文

翻經沙門荊州大唐龍興寺大德弘景證文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 翻經沙門荊州大唐龍興寺大德弘景證文

翻經沙門大總持寺上座大宜證文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 翻經沙門大總持寺上座大宜證文

翻經沙門大薦福寺大德勝莊證義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 翻經沙門大薦福寺大德勝莊證義

翻經沙門相州禪河寺大德玄傘筆受 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 翻經沙門相州禪河寺大德玄傘筆受

翻經沙門溜州大雲寺大德慧沼證義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 翻經沙門溜州大雲寺大德慧沼證義

翻經沙門大唐龍興寺大德智積證義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 翻經沙門大唐龍興寺大德智積證義

中大夫檢校兵部侍郎臣崔湜潤文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中大夫檢校兵部侍郎臣崔湜潤文