佛說施一切無畏陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說施一切無畏陀羅尼經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時世尊遊行到於摩伽陀國菴沒羅林，住韋提呬山帝釋巖中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時世尊遊行到於摩伽陀國菴沒羅林，住韋提呬山帝釋巖中。

爾時帝釋天主來詣佛所，前白佛言：「世尊！我有怖畏，謂阿修羅於長夜中來相嬈亂。阿修羅者我之怨敵，惟願世尊為我宣說擁護法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時帝釋天主來詣佛所，前白佛言：「世尊！我有怖畏，謂阿修羅於長夜中來相嬈亂。阿修羅者我之怨敵，惟願世尊為我宣說擁護法門。」

爾時世尊告帝釋天主言：「天主！我有陀羅尼，名施一切無畏。此法善能作一切事，能除一切病，復能禁止一切傍生，能解一切怨縛。若有阿修羅及諸羅剎、部多一切邪異，乃至一切諸惡鬼神之所執持，謂邪惡所執，天執龍執、夜叉執、乾闥婆執、緊那羅執、頻那夜迦執、母鬼等執，皆悉消滅。又復若有吸精氣者、食華鬘者、障產生者、食不淨者，皆悉除遣。又復若有一切瘧疾，及風黃痰癊等諸疾病，亦悉消散。一切鬪戰、諍訟陣敵，皆悉破壞。我今為汝說此陀羅尼而作擁護。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告帝釋天主言：「天主！我有陀羅尼，名施一切無畏。此法善能作一切事，能除一切病，復能禁止一切傍生，能解一切怨縛。若有阿修羅及諸羅剎、部多一切邪異，乃至一切諸惡鬼神之所執持，謂邪惡所執，天執龍執、夜叉執、乾闥婆執、緊那羅執、頻那夜迦執、母鬼等執，皆悉消滅。又復若有吸精氣者、食華鬘者、障產生者、食不淨者，皆悉除遣。又復若有一切瘧疾，及風黃痰癊等諸疾病，亦悉消散。一切鬪戰、諍訟陣敵，皆悉破壞。我今為汝說此陀羅尼而作擁護。陀羅尼曰：

「怛𭔞(切身，下同)他(引)(一句) 伊抳(二) 彌抳(三) 鉢囉(二合)彌抳(四) 鉢囉(二合)彌抳哩(五) 吾哩(六) 謨(引)里(七) 謨(引)瑟恥(二合)(八) 那胝(九) 嚩胝(十) 珂囉胝(十一) 珂囉尼(十二) 誐拏尼(十三) 誐拏鉢囉(二合)誐尼(十四) 誐𧹞誐尼(引)(十五) 謨(引)尼(引)(十六) 鉢囉(二合)底謨(引)尼(引)(十七) 哥(引)里(十八) 鉢囉(二合)哥(引)里(引)(十九) 贊抳(二十) 鉢囉(二合)底贊抳(二十一) 尾詣(引)(二十二) 鉢囉(二合)底尾詣(引)(二十三) 阿底尾詣(引)(二十四) 蘇(引)那(引)(二十五) 吾(引)拏(引)(二十六) 謨(引)訶(引)(二十七) 鉢囉(二合)謨(引)訶(引)(二十八) 謨(引)拏(引)(二十九) 鉢囉(二合)謨(引)拏(引)(三十) 那(引)設儞(三十一) 鉢囉(二合)那(引)設儞(三十二) 馱(引)嚩儞(三十三) 鉢囉(二合)馱(引)嚩儞(三十四) 嚩洛誐(二合)儞(三十五) 鉢囉(二合)嚩洛誐(二合)儞(三十六) 涅哩(二合)多儞(三十七) 鉢囉(二合)涅哩(二合)多儞(三十八) 骨嚕(二合)達儞(三十九) 阿底骨嚕(二合引)達儞(四十) 賀那賀那(四十一) 尾賀那尾賀那(四十二) 薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合)鉢囉(二合)訥瑟吒(二合)那(引)設野(四十三) 薩哩嚩(二合)跋野鉢囉(二合)那(四十四) 犖(力角切，下同)叉犖叉𤚥(引)(四十五) 薩哩嚩(二合)咩(引)提跋野(四十六) 訥瑟吒(二合)設咄嚕(二合)怛塞哥(二合)囉能瑟吒嚕(三合引)波捺囉(二合)吠(引)毘藥(二合)(四十七) 薩波哩嚩囕(四十八) 詰禰詰禰(四十九) 薩哩嚩(二合)薩埵呬帝(引)(五十) 囉帝(引)那莫薩哩嚩(二合)沒馱(引)喃(引)莎(引)賀(引)(五十一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛𭔞(切身，下同)他(引)(一句) 伊抳(二) 彌抳(三) 鉢囉(二合)彌抳(四) 鉢囉(二合)彌抳哩(五) 吾哩(六) 謨(引)里(七) 謨(引)瑟恥(二合)(八) 那胝(九) 嚩胝(十) 珂囉胝(十一) 珂囉尼(十二) 誐拏尼(十三) 誐拏鉢囉(二合)誐尼(十四) 誐𧹞誐尼(引)(十五) 謨(引)尼(引)(十六) 鉢囉(二合)底謨(引)尼(引)(十七) 哥(引)里(十八) 鉢囉(二合)哥(引)里(引)(十九) 贊抳(二十) 鉢囉(二合)底贊抳(二十一) 尾詣(引)(二十二) 鉢囉(二合)底尾詣(引)(二十三) 阿底尾詣(引)(二十四) 蘇(引)那(引)(二十五) 吾(引)拏(引)(二十六) 謨(引)訶(引)(二十七) 鉢囉(二合)謨(引)訶(引)(二十八) 謨(引)拏(引)(二十九) 鉢囉(二合)謨(引)拏(引)(三十) 那(引)設儞(三十一) 鉢囉(二合)那(引)設儞(三十二) 馱(引)嚩儞(三十三) 鉢囉(二合)馱(引)嚩儞(三十四) 嚩洛誐(二合)儞(三十五) 鉢囉(二合)嚩洛誐(二合)儞(三十六) 涅哩(二合)多儞(三十七) 鉢囉(二合)涅哩(二合)多儞(三十八) 骨嚕(二合)達儞(三十九) 阿底骨嚕(二合引)達儞(四十) 賀那賀那(四十一) 尾賀那尾賀那(四十二) 薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合)鉢囉(二合)訥瑟吒(二合)那(引)設野(四十三) 薩哩嚩(二合)跋野鉢囉(二合)那(四十四) 犖(力角切，下同)叉犖叉𤚥(引)(四十五) 薩哩嚩(二合)咩(引)提跋野(四十六) 訥瑟吒(二合)設咄嚕(二合)怛塞哥(二合)囉能瑟吒嚕(三合引)波捺囉(二合)吠(引)毘藥(二合)(四十七) 薩波哩嚩囕(四十八) 詰禰詰禰(四十九) 薩哩嚩(二合)薩埵呬帝(引)(五十) 囉帝(引)那莫薩哩嚩(二合)沒馱(引)喃(引)莎(引)賀(引)(五十一)」

「此施一切無畏陀羅尼，若持誦者，當以淨線加持四十一遍，繫於頂上，或加持白芥子、或加持牛黃，隨諸所用即得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此施一切無畏陀羅尼，若持誦者，當以淨線加持四十一遍，繫於頂上，或加持白芥子、或加持牛黃，隨諸所用即得成就。

「又復若以塗香加持一遍塗自身分，即如被甲冑，勇猛無畏，不為刀傷、不為毒中，又復不為一日二日乃至七日等諸瘧疾之所纏縛，不為火焚、不為水溺、不為呪害、不為鬼魅、不為病惱、不於一切夭橫中死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復若以塗香加持一遍塗自身分，即如被甲冑，勇猛無畏，不為刀傷、不為毒中，又復不為一日二日乃至七日等諸瘧疾之所纏縛，不為火焚、不為水溺、不為呪害、不為鬼魅、不為病惱、不於一切夭橫中死。

「又此陀羅尼善能作諸相應事業，一切成就法皆悉和合，作諸成就事無不成就者，他所作法皆能制止、不為他縛，能破邪明，自法隨轉，一切魔障皆能除遣，一切執魅悉能解散。若有所執不能除者，頭破作七分如阿梨樹枝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又此陀羅尼善能作諸相應事業，一切成就法皆悉和合，作諸成就事無不成就者，他所作法皆能制止、不為他縛，能破邪明，自法隨轉，一切魔障皆能除遣，一切執魅悉能解散。若有所執不能除者，頭破作七分如阿梨樹枝。」

爾時帝釋天主聞佛所說，踊躍歡喜作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時帝釋天主聞佛所說，踊躍歡喜作禮而去。