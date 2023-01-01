一時大慧菩薩住須彌山頂。爾時諸天子等來詣菩薩，恭敬圍繞而為聽法。時有菩薩名童子相，合掌恭敬白大慧菩薩：「唯願慈悲，為我等故說增慧陀羅尼。所有一切少智鈍根愚昧眾生，令使得聞增彼智慧。」時大慧菩薩即為宣說陀羅尼曰：

一時大慧菩薩住須彌山頂。爾時諸天子等來詣菩薩，恭敬圍繞而為聽法。時有菩薩名童子相，合掌恭敬白大慧菩薩：「唯願慈悲，為我等故說增慧陀羅尼。所有一切少智鈍根愚昧眾生，令使得聞增彼智慧。」時大慧菩薩即為宣說陀羅尼曰：

爾時大慧菩薩說此陀羅尼已，告童子相言：「若諸眾生智慧鈍劣、根性暗昧多所忘失，發志誠心於此增慧陀羅尼，受持讀誦、書寫供養，此人速得廣大智慧，明記不忘。若人以此真言誦七遍或二七遍，加持水三合，於卯時飲，日日如是，飲至七箇月或八箇月，自然日記千頌；如不恒飲水，亦能日記五百頌，智慧漸增根性明利。」