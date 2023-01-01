增慧陀羅尼經
宋 施護譯1卷CBETA T1372少于一千字 3 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
增慧陀羅尼經
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西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯
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如是我聞：
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一時大慧菩薩住須彌山頂。爾時諸天子等來詣菩薩，恭敬圍繞而為聽法。時有菩薩名童子相，合掌恭敬白大慧菩薩：「唯願慈悲，為我等故說增慧陀羅尼。所有一切少智鈍根愚昧眾生，令使得聞增彼智慧。」時大慧菩薩即為宣說陀羅尼曰：
一時大慧菩薩住須彌山頂。爾時諸天子等來詣菩薩，恭敬圍繞而為聽法。時有菩薩名童子相，合掌恭敬白大慧菩薩：「唯願慈悲，為我等故說增慧陀羅尼。所有一切少智鈍根愚昧眾生，令使得聞增彼智慧。」時大慧菩薩即為宣說陀羅尼曰：
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「怛儞也(二合)他唵(引)閉祖閉祖鉢囉(二合)倪也(二合)嚩哩馱(二合)儞惹囉惹囉彌馱(引)嚩哩馱(二合)儞地哩地哩沒弟嚩哩馱(二合)彌娑嚩(二合引)賀(引)」
「怛儞也(二合)他唵(引)閉祖閉祖鉢囉(二合)倪也(二合)嚩哩馱(二合)儞惹囉惹囉彌馱(引)嚩哩馱(二合)儞地哩地哩沒弟嚩哩馱(二合)彌娑嚩(二合引)賀(引)」
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爾時大慧菩薩說此陀羅尼已，告童子相言：「若諸眾生智慧鈍劣、根性暗昧多所忘失，發志誠心於此增慧陀羅尼，受持讀誦、書寫供養，此人速得廣大智慧，明記不忘。若人以此真言誦七遍或二七遍，加持水三合，於卯時飲，日日如是，飲至七箇月或八箇月，自然日記千頌；如不恒飲水，亦能日記五百頌，智慧漸增根性明利。」
爾時大慧菩薩說此陀羅尼已，告童子相言：「若諸眾生智慧鈍劣、根性暗昧多所忘失，發志誠心於此增慧陀羅尼，受持讀誦、書寫供養，此人速得廣大智慧，明記不忘。若人以此真言誦七遍或二七遍，加持水三合，於卯時飲，日日如是，飲至七箇月或八箇月，自然日記千頌；如不恒飲水，亦能日記五百頌，智慧漸增根性明利。」
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爾時童子相菩薩及諸天人，信受奉行。
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