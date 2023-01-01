佛說聖大總持王經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說聖大總持王經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。是時阿難安居異處守夏既滿，從彼默然來詣佛會。至佛會已，五體投地禮佛雙足，退坐一面顒俟佛誨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。是時阿難安居異處守夏既滿，從彼默然來詣佛會。至佛會已，五體投地禮佛雙足，退坐一面顒俟佛誨。

爾時世尊告阿難言：「阿難！我今為欲利益一切有情故，說大陀羅尼章句，汝當諦聽。」是時阿難受佛教勅，身心凝然合掌而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告阿難言：「阿難！我今為欲利益一切有情故，說大陀羅尼章句，汝當諦聽。」是時阿難受佛教勅，身心凝然合掌而住。

佛言：「阿難！我有摩訶陀羅尼大總持王，乃是過去七十七俱胝如來之所宣說，我亦隨喜。阿難！此大陀羅尼章句，能令有情得大安樂，威德勢力悉皆具足。若有善男子善女人獲得值遇者，作是思惟：『此大陀羅尼希有難遇，譬若如來應正等覺出現於世難得值遇，亦如優曇鉢花希有難見。』當作是念，諦信供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！我有摩訶陀羅尼大總持王，乃是過去七十七俱胝如來之所宣說，我亦隨喜。阿難！此大陀羅尼章句，能令有情得大安樂，威德勢力悉皆具足。若有善男子善女人獲得值遇者，作是思惟：『此大陀羅尼希有難遇，譬若如來應正等覺出現於世難得值遇，亦如優曇鉢花希有難見。』當作是念，諦信供養。」

爾時世尊復謂阿難言：「若有善男子善女人，於此大陀羅尼章句志心受持讀誦供養者，刃不能傷、毒不能中、火不能燒、水不能漂、王法不加、永無夭歿，至於天人、阿修羅、摩嚕多、迦樓羅、乾闥婆、緊曩羅、摩睺羅伽、夜叉、羅剎畢哩多、毘舍遮、鳩槃茶、布單曩、阿波三摩嚕諸如是等造作惡法行不饒益者亦不能侵害，乃至幻術邪明諸惡法等亦不能嬈亂。又復瘧病，一日二日三日四日或復多日或復須臾，或復風癀、或復痰癊，乃至頭痛，如是等病亦不能為害。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復謂阿難言：「若有善男子善女人，於此大陀羅尼章句志心受持讀誦供養者，刃不能傷、毒不能中、火不能燒、水不能漂、王法不加、永無夭歿，至於天人、阿修羅、摩嚕多、迦樓羅、乾闥婆、緊曩羅、摩睺羅伽、夜叉、羅剎畢哩多、毘舍遮、鳩槃茶、布單曩、阿波三摩嚕諸如是等造作惡法行不饒益者亦不能侵害，乃至幻術邪明諸惡法等亦不能嬈亂。又復瘧病，一日二日三日四日或復多日或復須臾，或復風癀、或復痰癊，乃至頭痛，如是等病亦不能為害。」

爾時世尊即說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即說陀羅尼曰：

「怛儞也(二合)他(引)(一) 入嚩(二合)隷摩訶入嚩(二合)隷(二) 入嚩(二合)羅儞摩訶入嚩(二合)羅儞(三) 怛波儞摩訶怛波儞(四) 入嚩(二合)隷帝(五) 郁枳目枳(六) 三半儞摩訶三半儞娑嚩(二合引)賀(引)(七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(引)(一) 入嚩(二合)隷摩訶入嚩(二合)隷(二) 入嚩(二合)羅儞摩訶入嚩(二合)羅儞(三) 怛波儞摩訶怛波儞(四) 入嚩(二合)隷帝(五) 郁枳目枳(六) 三半儞摩訶三半儞娑嚩(二合引)賀(引)(七)」

「阿難！我先語汝，此大陀羅尼章句乃是七十七俱胝諸佛如來之所宣說，我今復說。阿難！若有善男子善女人，於此大陀羅尼章句信心受持、若讀若誦及以思惟、種種供養，得宿命通知七生事，於菩提心永不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我先語汝，此大陀羅尼章句乃是七十七俱胝諸佛如來之所宣說，我今復說。阿難！若有善男子善女人，於此大陀羅尼章句信心受持、若讀若誦及以思惟、種種供養，得宿命通知七生事，於菩提心永不退轉。」

爾時世尊復說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復說陀羅尼曰：

「怛 儞也(二合)他(引)(一) 按抳摩抳(二) 乞叉(二合)彌乞叉(二合)摩曳(三) 摩曩禰(引)(四) 阿曩努(五) 護隷(引)摩賀(引)護隷(引)(六) 怛曩計(引)(七) 儼鼻哩(引)(八) 努鉢囉(二合)娑呬娑呬娑嚩(二合)訶(引)(九)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛 儞也(二合)他(引)(一) 按抳摩抳(二) 乞叉(二合)彌乞叉(二合)摩曳(三) 摩曩禰(引)(四) 阿曩努(五) 護隷(引)摩賀(引)護隷(引)(六) 怛曩計(引)(七) 儼鼻哩(引)(八) 努鉢囉(二合)娑呬娑呬娑嚩(二合)訶(引)(九)」

「阿難！此大陀羅尼章句，乃是過去八十八俱胝諸佛如來之所宣說，我亦隨喜，今復宣說。阿難！若有善男子善女人，於此大陀羅尼章句信心受持、或讀或誦、思惟供養，是人得宿命通知十四生事，於菩提心永不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！此大陀羅尼章句，乃是過去八十八俱胝諸佛如來之所宣說，我亦隨喜，今復宣說。阿難！若有善男子善女人，於此大陀羅尼章句信心受持、或讀或誦、思惟供養，是人得宿命通知十四生事，於菩提心永不退轉。」

爾時世尊又說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊又說陀羅尼曰：

「怛 儞也(二合)他(引)(一) 桉致(引)挽致(引)(二) 姹計(引)姹囉計(引)(三) 姹計(引)姹囉計(引)(四) 阿悉迦(引)悉麼(引)迦(引)悉(五) 伊隷彌隷(六) 底隷彌隷(七) 撓(引)囉吠摩賀(引)撓(引)囉吠(引)(八) 部旦誐彌(引)(九) 部多波囉野拏(轉聲呼)底彌孕(二合)誐隷(引)(十) 摩賀(引)底彌孕(二合)誐隷(引)(十一) 三婆吠(引)摩賀(引)三婆吠(引)娑嚩(二合)訶(引)(十二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛 儞也(二合)他(引)(一) 桉致(引)挽致(引)(二) 姹計(引)姹囉計(引)(三) 姹計(引)姹囉計(引)(四) 阿悉迦(引)悉麼(引)迦(引)悉(五) 伊隷彌隷(六) 底隷彌隷(七) 撓(引)囉吠摩賀(引)撓(引)囉吠(引)(八) 部旦誐彌(引)(九) 部多波囉野拏(轉聲呼)底彌孕(二合)誐隷(引)(十) 摩賀(引)底彌孕(二合)誐隷(引)(十一) 三婆吠(引)摩賀(引)三婆吠(引)娑嚩(二合)訶(引)(十二)」

「阿難！此大陀羅尼章句，具大威德力勢無量。若有善男子善女人，信心受持、或讀或誦、思惟供養者，得宿命通知二十一生之事，於菩提心永不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！此大陀羅尼章句，具大威德力勢無量。若有善男子善女人，信心受持、或讀或誦、思惟供養者，得宿命通知二十一生之事，於菩提心永不退轉。」

爾時世尊又說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊又說陀羅尼曰：

「怛 儞也(二合)他(引)(一) 阿計隷(引)嚩計隷(引)(二) 嚕隷(引)摩賀(引)嚕隷(引)(三) 烏賀儞謨(引)賀儞謨(引)賀儞(四) 昝婆儞娑旦(二合)婆儞娑嚩(二合)訶(引)(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛 儞也(二合)他(引)(一) 阿計隷(引)嚩計隷(引)(二) 嚕隷(引)摩賀(引)嚕隷(引)(三) 烏賀儞謨(引)賀儞謨(引)賀儞(四) 昝婆儞娑旦(二合)婆儞娑嚩(二合)訶(引)(五)」

「阿難！此大陀羅尼具大威德、有大力勢，功德無量，倍勝於前，能與有情作大利益。若有善男子善女人，發誠信心不生疑惑，於此大陀羅尼受持讀誦，或為他人而作擁護、或為救濟或為息災者，當使彼人刀杖不傷、毒不能中，一切惡事無能損害。若復有人為自擁護，以此陀羅尼書於素帛帶持身臂，所獲功德無量無邊。又復智者持此陀羅尼，於枯樹下為作救濟，而彼枯樹尋復穌活，根葉重生作珊瑚色，華實茂盛人所愛樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！此大陀羅尼具大威德、有大力勢，功德無量，倍勝於前，能與有情作大利益。若有善男子善女人，發誠信心不生疑惑，於此大陀羅尼受持讀誦，或為他人而作擁護、或為救濟或為息災者，當使彼人刀杖不傷、毒不能中，一切惡事無能損害。若復有人為自擁護，以此陀羅尼書於素帛帶持身臂，所獲功德無量無邊。又復智者持此陀羅尼，於枯樹下為作救濟，而彼枯樹尋復穌活，根葉重生作珊瑚色，華實茂盛人所愛樂。

「阿難！若有智者，恒常受持，悔於先身所作罪業，若復志心懺悔無不消滅。何以故？阿難！譬如日月威光廣大能照世間，以陀羅尼威德力故由能墮落；又如四大海水，眾流所聚深廣無比，以陀羅尼威德力故亦能乾竭；至於大地無量無邊，以陀羅尼威德力故可分千段，何有罪業而不滅耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！若有智者，恒常受持，悔於先身所作罪業，若復志心懺悔無不消滅。何以故？阿難！譬如日月威光廣大能照世間，以陀羅尼威德力故由能墮落；又如四大海水，眾流所聚深廣無比，以陀羅尼威德力故亦能乾竭；至於大地無量無邊，以陀羅尼威德力故可分千段，何有罪業而不滅耶？

「阿難！如是等大陀羅尼章句所在之處，當須尊重恭信供養，不得輕慢勿復違逆。若有天、龍、夜叉、羅剎、畢哩多、毘舍遮、鳩槃茶、布單那、羯吒布單那、阿波三摩囉、吠多拏、人及非人諸如是等造作惡法於諸世間行不饒益者，若於此大陀羅尼章句有所違逆而不隨順者，彼持國天王現極怒相，光焰不散都為一聚，以熱鐵輪破彼頭頂分作七分如阿梨樹枝。又彼帝釋天主亦大忿怒，光焰熾盛都為一聚，以金剛杵而破彼頂分作七分如阿梨樹枝。又金剛手大藥叉主，亦以金剛杵擊破彼頂如阿梨樹枝。又復彼等若有違逆此大陀羅尼章句者，雖住天中，永不能得水精王宮功德水用。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！如是等大陀羅尼章句所在之處，當須尊重恭信供養，不得輕慢勿復違逆。若有天、龍、夜叉、羅剎、畢哩多、毘舍遮、鳩槃茶、布單那、羯吒布單那、阿波三摩囉、吠多拏、人及非人諸如是等造作惡法於諸世間行不饒益者，若於此大陀羅尼章句有所違逆而不隨順者，彼持國天王現極怒相，光焰不散都為一聚，以熱鐵輪破彼頭頂分作七分如阿梨樹枝。又彼帝釋天主亦大忿怒，光焰熾盛都為一聚，以金剛杵而破彼頂分作七分如阿梨樹枝。又金剛手大藥叉主，亦以金剛杵擊破彼頂如阿梨樹枝。又復彼等若有違逆此大陀羅尼章句者，雖住天中，永不能得水精王宮功德水用。」

佛說是經已，時阿難及是會大眾，天、人、阿修羅、乾闥婆、人非人等，聞佛所說，歡喜奉行，禮佛而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，時阿難及是會大眾，天、人、阿修羅、乾闥婆、人非人等，聞佛所說，歡喜奉行，禮佛而退。