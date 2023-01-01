佛說持明藏八大總持王經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說持明藏八大總持王經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉 詔譯

爾時世尊為末世眾生宣說持明藏八大總持王經，令彼未來四眾之中諸修行人，為一切眾生而作利益，乃至求諸悉地而獲成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為末世眾生宣說持明藏八大總持王經，令彼未來四眾之中諸修行人，為一切眾生而作利益，乃至求諸悉地而獲成就。

佛言：「若有行人發勇猛心堅固不退，於此八大總持而修行者，先須清淨身心、內外嚴潔，直至成就無令間斷，若暫間斷不獲成就。若欲持誦而修行者，每持誦時先須稱念曩謨一切諸佛及法聖眾。如是歸命三寶已竟，即虔心持誦。」即說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若有行人發勇猛心堅固不退，於此八大總持而修行者，先須清淨身心、內外嚴潔，直至成就無令間斷，若暫間斷不獲成就。若欲持誦而修行者，每持誦時先須稱念曩謨一切諸佛及法聖眾。如是歸命三寶已竟，即虔心持誦。」即說陀羅尼曰：

「曩謨阿致嚩致曩致吒計姹囉計姹計烏嚕摩帝嚕嚕摩帝覩嚕呬隷彌隷薩哩嚩(二合)惹拏(二合)尾波那誐曩莫薩哩嚩(二合)三摩三沒馱曩悉殿覩滿怛囉(二合)波曩莎賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨阿致嚩致曩致吒計姹囉計姹計烏嚕摩帝嚕嚕摩帝覩嚕呬隷彌隷薩哩嚩(二合)惹拏(二合)尾波那誐曩莫薩哩嚩(二合)三摩三沒馱曩悉殿覩滿怛囉(二合)波曩莎賀」

「此陀羅尼，乃是過去無量正等正覺二足世尊之所宣說。若欲修行，於諸眾生作息災、增益及擁護者，先須持誦精熟。成先行已有大功力，然可為於眾生。此陀羅尼法可於中秋時作，有大功力。若於是時作者，持念易成，能除八大怖畏。若復眾生常持誦者，恒得擁護，晝夜安樂，一切不祥悉皆遠離，福德增長無諸苦惱。或在王城、或遇兵革，欲脫種種危難者，擇取吉晨，於日午時持誦作法，當得解脫。若被天龍鬼神種種持魅者，亦能解除。以持誦力至於枯樹，亦可能令再生花菓。乃至令持誦之人獲宿命通，知無量生事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此陀羅尼，乃是過去無量正等正覺二足世尊之所宣說。若欲修行，於諸眾生作息災、增益及擁護者，先須持誦精熟。成先行已有大功力，然可為於眾生。此陀羅尼法可於中秋時作，有大功力。若於是時作者，持念易成，能除八大怖畏。若復眾生常持誦者，恒得擁護，晝夜安樂，一切不祥悉皆遠離，福德增長無諸苦惱。或在王城、或遇兵革，欲脫種種危難者，擇取吉晨，於日午時持誦作法，當得解脫。若被天龍鬼神種種持魅者，亦能解除。以持誦力至於枯樹，亦可能令再生花菓。乃至令持誦之人獲宿命通，知無量生事。」

復說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說陀羅尼曰：

「普俱入嚩(二合)隷普俱入嚩(二合)隷三野替摩賀(引)薩滿多摩賀入嚩(二合)隷帝護計目計護計目計摩賀設䜝抳囉彌多野設細舍覩摩賀入嚩(二合)隷入嚩(二合)羅帝悉地蹉僧左摩囉抳拏莎賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普俱入嚩(二合)隷普俱入嚩(二合)隷三野替摩賀(引)薩滿多摩賀入嚩(二合)隷帝護計目計護計目計摩賀設䜝抳囉彌多野設細舍覩摩賀入嚩(二合)隷入嚩(二合)羅帝悉地蹉僧左摩囉抳拏莎賀」

「此陀羅尼，乃是行輪迴義成童子之所宣說。可於十月作持誦法，為諸眾生而作利益，當獲無量清淨果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此陀羅尼，乃是行輪迴義成童子之所宣說。可於十月作持誦法，為諸眾生而作利益，當獲無量清淨果報。」

復說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說陀羅尼曰：

「酥那替(引)酥吠那那癡(去聲呼，下同)烏那癡涅里(二合)癡婆惹儞(引)馱末隷(引)蹉末曩致嚩致怛布(二合)嚕曩吒嚩吒儞(引)那替伊迦拶囉冐地薩際拏囉珂悉地拶泥(去呼)呬䜝泥(同上)尾莎賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「酥那替(引)酥吠那那癡(去聲呼，下同)烏那癡涅里(二合)癡婆惹儞(引)馱末隷(引)蹉末曩致嚩致怛布(二合)嚕曩吒嚩吒儞(引)那替伊迦拶囉冐地薩際拏囉珂悉地拶泥(去呼)呬䜝泥(同上)尾莎賀」

「此陀羅尼，乃是緣覺之所宣說。可於冬時求清淨處作持誦法，能擁護一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此陀羅尼，乃是緣覺之所宣說。可於冬時求清淨處作持誦法，能擁護一切眾生。」

復說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說陀羅尼曰：

「多囉唧嚕嚕唧嚕吠嚕吠囉吒計呬隷彌隷帝隷始隷曩致嚩致俱曩致阿曩末帝摩曩末帝路(引)隷迦娑迦悉迦娑始羅(引)路(引)羅摩馱烏末野尼頗娑頗細(引)唵(引)尾婆嚩帝(引)莎賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多囉唧嚕嚕唧嚕吠嚕吠囉吒計呬隷彌隷帝隷始隷曩致嚩致俱曩致阿曩末帝摩曩末帝路(引)隷迦娑迦悉迦娑始羅(引)路(引)羅摩馱烏末野尼頗娑頗細(引)唵(引)尾婆嚩帝(引)莎賀」

「此陀羅尼，乃是俱胝羅漢之所宣說，能擁護一切眾生離諸怖畏。是法可於春時持誦，作息災、增益定獲成就。若依法無失，功行不退，可得隱身，無人能見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此陀羅尼，乃是俱胝羅漢之所宣說，能擁護一切眾生離諸怖畏。是法可於春時持誦，作息災、增益定獲成就。若依法無失，功行不退，可得隱身，無人能見。」

復說心陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說心陀羅尼曰：

「唵(引)按多捺嚩(二合)彌尾婆嚩酥莎賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)按多捺嚩(二合)彌尾婆嚩酥莎賀」

「此心明，以所求事復稱名，誦九洛叉，所求必遂。至數滿時，備種種香華、燃燈供養佛法僧、菩薩緣覺聲聞等。若乞食者，當持鉢北行，至於聚落可次第行乞，以七家為限，不得驀越。而彼七家所施之後福及七族。所供養華，可求迦羅尾羅華及龍華等而為最上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此心明，以所求事復稱名，誦九洛叉，所求必遂。至數滿時，備種種香華、燃燈供養佛法僧、菩薩緣覺聲聞等。若乞食者，當持鉢北行，至於聚落可次第行乞，以七家為限，不得驀越。而彼七家所施之後福及七族。所供養華，可求迦羅尾羅華及龍華等而為最上。」

復說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說陀羅尼曰：

「娑嚩儞娑嚩儞娑嚩曩目契嚕半彌僧呬(引)摩賀迦波禰(引)唵(引)唧(引)隷彌隷唵(引)迦伊底尾儞虞賀𤚥(引)蹉曩野莎賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「娑嚩儞娑嚩儞娑嚩曩目契嚕半彌僧呬(引)摩賀迦波禰(引)唵(引)唧(引)隷彌隷唵(引)迦伊底尾儞虞賀𤚥(引)蹉曩野莎賀」

「此陀羅尼，乃是預流之所宣說。是法可於夏時持誦，以求成就。作法之處當求屍林、或兩河間、或橋上建立持誦。若為他人作擁護者，先求清淨童女合線貫珠，誦一洛叉，所求成就。或取自身左肋上血，搵白蓮華護摩，誦八百遍，所求皆得。或以黑貓兒、死豬、死人等左眼睛同研和合，并三金同為丸，用娑羅樹汁同服，所求必得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此陀羅尼，乃是預流之所宣說。是法可於夏時持誦，以求成就。作法之處當求屍林、或兩河間、或橋上建立持誦。若為他人作擁護者，先求清淨童女合線貫珠，誦一洛叉，所求成就。或取自身左肋上血，搵白蓮華護摩，誦八百遍，所求皆得。或以黑貓兒、死豬、死人等左眼睛同研和合，并三金同為丸，用娑羅樹汁同服，所求必得成就。」

復說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說陀羅尼曰：

「阿迦細(引)迦細(引)曩迦細(引)誐拏迦羅細(引)鉢囉(二合)拏那旦鉢囉(二合)拏那嚩怛嚩(二合)唵(引)尾馱摩賀(引)尾馱細(引)那閉多那閉嚕嚕弭呬唧隷彌隷阿𡁠多𡁠拏哩野彌覩野曩謨薩哩嚩(二合)沒馱三沒地三婆嚩(二合)喃莎賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿迦細(引)迦細(引)曩迦細(引)誐拏迦羅細(引)鉢囉(二合)拏那旦鉢囉(二合)拏那嚩怛嚩(二合)唵(引)尾馱摩賀(引)尾馱細(引)那閉多那閉嚕嚕弭呬唧隷彌隷阿𡁠多𡁠拏哩野彌覩野曩謨薩哩嚩(二合)沒馱三沒地三婆嚩(二合)喃莎賀」

「此陀羅尼，乃是無能勝菩薩之所宣說。若有志心持誦經其一年，必獲色力殊勝、吉祥安樂，具足功德，名稱遠聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此陀羅尼，乃是無能勝菩薩之所宣說。若有志心持誦經其一年，必獲色力殊勝、吉祥安樂，具足功德，名稱遠聞。」

復說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說陀羅尼曰：

「曩謨囉旦曩(二合)怛囉(二合)夜野曩謨娜誐彌鼻曩謨囉俱舍嚩哩曳(二合)曩謨馱覩毘藥(二合)迦(引)曳(引)曳(引)阿曩閉尾惹儞(引)具具烏沒馱(二合)佉誐作羯囉(二合)莎賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨囉旦曩(二合)怛囉(二合)夜野曩謨娜誐彌鼻曩謨囉俱舍嚩哩曳(二合)曩謨馱覩毘藥(二合)迦(引)曳(引)曳(引)阿曩閉尾惹儞(引)具具烏沒馱(二合)佉誐作羯囉(二合)莎賀」

「此陀羅尼，乃是阿那含之所宣說，能救一切病苦。若有患者，行人執其手，誦此加持乳汁令服及令洗身，設臨命終亦可除差。或呪摩曩尸羅藥，安病人耳中，亦得除差。若有行人成先行已，欲求悉地者，或執數珠或輪，但依法持誦。行人設使無福，以法力故亦獲成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此陀羅尼，乃是阿那含之所宣說，能救一切病苦。若有患者，行人執其手，誦此加持乳汁令服及令洗身，設臨命終亦可除差。或呪摩曩尸羅藥，安病人耳中，亦得除差。若有行人成先行已，欲求悉地者，或執數珠或輪，但依法持誦。行人設使無福，以法力故亦獲成就。」

復說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說陀羅尼曰：

「波散儞(引)迦羅里波散儞(引)摩迦(引)里波散儞(引)摩迦(引)里波散儞(引)多迦(引)里多迦(引)里波散儞(引)摩里迦(引)里波散儞(引)嚕羅里波散儞(引)波散曩迦(引)里帝曩謨阿左哩野(二合)波(引)那(引)喃(引)唵(引)波散儞(引)酥路(引)彌計莎賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「波散儞(引)迦羅里波散儞(引)摩迦(引)里波散儞(引)摩迦(引)里波散儞(引)多迦(引)里多迦(引)里波散儞(引)摩里迦(引)里波散儞(引)嚕羅里波散儞(引)波散曩迦(引)里帝曩謨阿左哩野(二合)波(引)那(引)喃(引)唵(引)波散儞(引)酥路(引)彌計莎賀」

「此陀羅尼，我於往昔為菩薩時名妙意持明天，於四足中現身，說此陀羅尼而作利益。若有志心受持者，所願具足。若有眾生造眾惡業當墮畜生者，以此陀羅尼威德力故，除滅先罪，定生人天。此陀羅尼能成就種種事業。若復有人欲求成就種種事業者，當須修先行法得圓滿已，然後將所求成就物，於大持明王前或日三時或六時持誦，每一時誦千遍為限，不得虧闕直至悉地。得悉地已，所作圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此陀羅尼，我於往昔為菩薩時名妙意持明天，於四足中現身，說此陀羅尼而作利益。若有志心受持者，所願具足。若有眾生造眾惡業當墮畜生者，以此陀羅尼威德力故，除滅先罪，定生人天。此陀羅尼能成就種種事業。若復有人欲求成就種種事業者，當須修先行法得圓滿已，然後將所求成就物，於大持明王前或日三時或六時持誦，每一時誦千遍為限，不得虧闕直至悉地。得悉地已，所作圓滿。

「若人欲降冤家者，當面南坐，手畫冤家頭面，手按呪之，冤自降伏。若人一日三時恒持誦者，得一切人欽伏。若人面向南，以烏麻作護摩者，心所求事一一皆得。若以鉢置地，手按加持之，必獲多施。又若加持酥食之，永不患瘧及常輕安。又若女人無乳，加持酥及鹽，食之有乳。又若女人無子，加持栴檀華為粖，一日三時點額，或以藥繫項或繫手臂，定生福子。又若女人惡性者，夫誦加持之，即性改柔善。又若夫惡性者，妻誦加持之，和栴檀華粖令食，即相欽重。又若人渡水至中流深處，身力疲乏，慮其沈沒，心若憶念即得淺處。或加持枯樹，再生華葉。若加持枯池，即水自瀰滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人欲降冤家者，當面南坐，手畫冤家頭面，手按呪之，冤自降伏。若人一日三時恒持誦者，得一切人欽伏。若人面向南，以烏麻作護摩者，心所求事一一皆得。若以鉢置地，手按加持之，必獲多施。又若加持酥食之，永不患瘧及常輕安。又若女人無乳，加持酥及鹽，食之有乳。又若女人無子，加持栴檀華為粖，一日三時點額，或以藥繫項或繫手臂，定生福子。又若女人惡性者，夫誦加持之，即性改柔善。又若夫惡性者，妻誦加持之，和栴檀華粖令食，即相欽重。又若人渡水至中流深處，身力疲乏，慮其沈沒，心若憶念即得淺處。或加持枯樹，再生華葉。若加持枯池，即水自瀰滿。」

復說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說陀羅尼曰：

「娑(引)帝(引)阿迦致尾迦致補(補紺切)囉尼(二合)阿(引)誐帝(引)娑摩(引)呬帝(引)悉地娑三帝(引)三波那(引)𧹞曩謨(引)娑覩(二合)阿左里阿𧹞」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「娑(引)帝(引)阿迦致尾迦致補(補紺切)囉尼(二合)阿(引)誐帝(引)娑摩(引)呬帝(引)悉地娑三帝(引)三波那(引)𧹞曩謨(引)娑覩(二合)阿左里阿𧹞」

「此陀羅尼，我於往昔為極怒持明王時之所宣說。若人常受持者，當獲吉祥勝事。若人持誦成先行已，取畢鉢羅華、尾孕(二合)摩菓藏粖，後用酥蜜和，然加持乳汁同服，後持誦七晝夜，得大聰明。若以虎及獯狐、猫兒、猪等，各取眼睛為粖，等分合和作丸，加持內於鼻中，當得隱身。若以微苦根藥與乳蜜同和，加持食之，得顏貌不老。或於屍林、或獨樹下、或四衢道如是之處，不食持誦，若獲成就當得空中行住，亦可遊於欲色天界。若得劍成就，而為最上。若於海岸及大河岸，常食乳汁或肉汁，持誦十箇月，日日相應身心不退，必獲海中河中異寶。若於山上有龍處，常食菉豆及酥持誦，得龍送珠金。若於憂曇鉢樹下持誦，常乞食，誦不間斷至成就，呪酥須臾間成水，服之得解世間種種之法。若以土捏作師子加持，若得成就，乘之可往天界。如是諸法一一修行，若求成就者，得先行圓滿已，依法復誦八千遍，必獲悉地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此陀羅尼，我於往昔為極怒持明王時之所宣說。若人常受持者，當獲吉祥勝事。若人持誦成先行已，取畢鉢羅華、尾孕(二合)摩菓藏粖，後用酥蜜和，然加持乳汁同服，後持誦七晝夜，得大聰明。若以虎及獯狐、猫兒、猪等，各取眼睛為粖，等分合和作丸，加持內於鼻中，當得隱身。若以微苦根藥與乳蜜同和，加持食之，得顏貌不老。或於屍林、或獨樹下、或四衢道如是之處，不食持誦，若獲成就當得空中行住，亦可遊於欲色天界。若得劍成就，而為最上。若於海岸及大河岸，常食乳汁或肉汁，持誦十箇月，日日相應身心不退，必獲海中河中異寶。若於山上有龍處，常食菉豆及酥持誦，得龍送珠金。若於憂曇鉢樹下持誦，常乞食，誦不間斷至成就，呪酥須臾間成水，服之得解世間種種之法。若以土捏作師子加持，若得成就，乘之可往天界。如是諸法一一修行，若求成就者，得先行圓滿已，依法復誦八千遍，必獲悉地。」

爾時世尊說是持明藏八大總持王已，告阿難言：「此祕密法，汝善受持，使於未來流傳不斷，令修行者與諸眾生作大利益。」時彼阿難受佛教勅，歡喜踊躍，作禮而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是持明藏八大總持王已，告阿難言：「此祕密法，汝善受持，使於未來流傳不斷，令修行者與諸眾生作大利益。」時彼阿難受佛教勅，歡喜踊躍，作禮而退。