百千印陀羅尼經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千印陀羅尼經一卷

大周三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大周三藏實叉難陀奉 制譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在王舍城耆闍崛山，與大比丘眾及大菩薩眾俱。爾時世尊告諸比丘：「有陀羅尼名百千印，汝等應當受持。所謂歸命面貌廣大頂出真金光明幢如來，歸命釋迦牟尼如來應正等覺。」即說根本陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在王舍城耆闍崛山，與大比丘眾及大菩薩眾俱。爾時世尊告諸比丘：「有陀羅尼名百千印，汝等應當受持。所謂歸命面貌廣大頂出真金光明幢如來，歸命釋迦牟尼如來應正等覺。」即說根本陀羅尼曰：

「怛姪他唵(一) 部地部地部地部地(二) 薩婆怛他揭多衢折囉(三) 馱囉馱囉(四) 訶囉訶囉(五) 跋訶囉跋訶囉(六) 摩訶菩提質多(七) 炷魯炷魯(八) 設多囉濕彌珊招地羝(九) 薩婆怛他揭多遏地使咃那阿毘色羝(十) 衢儜衢那跋羝(十一) 部陀衢那阿婆婆(上聲)西(十二) 弭禮弭禮(十三) 伽伽(上聲)那怛犁薩婆怛他揭多阿地史恥羝納婆娑怛犁(十四) 閃麼閃麼跋閃麼跋閃麼(十五) 薩婆播波跋閃麼寧(十六) 薩婆播波毘戍燒達寧(十七) 虎盧虎盧(十八) 菩提末伽三鉢囉瑟恥羝(十九) 薩婆怛他揭多鉢囉羝瑟恥多戍遞娑婆訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他唵(一) 部地部地部地部地(二) 薩婆怛他揭多衢折囉(三) 馱囉馱囉(四) 訶囉訶囉(五) 跋訶囉跋訶囉(六) 摩訶菩提質多(七) 炷魯炷魯(八) 設多囉濕彌珊招地羝(九) 薩婆怛他揭多遏地使咃那阿毘色羝(十) 衢儜衢那跋羝(十一) 部陀衢那阿婆婆(上聲)西(十二) 弭禮弭禮(十三) 伽伽(上聲)那怛犁薩婆怛他揭多阿地史恥羝納婆娑怛犁(十四) 閃麼閃麼跋閃麼跋閃麼(十五) 薩婆播波跋閃麼寧(十六) 薩婆播波毘戍燒達寧(十七) 虎盧虎盧(十八) 菩提末伽三鉢囉瑟恥羝(十九) 薩婆怛他揭多鉢囉羝瑟恥多戍遞娑婆訶」

「此是根本陀羅尼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是根本陀羅尼。」

「唵(一) 薩婆怛他揭多毘婆 枳羝(二) 社耶社耶娑婆訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 薩婆怛他揭多毘婆 枳羝(二) 社耶社耶娑婆訶」

「此是陀羅尼心呪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是陀羅尼心呪。」

「唵(一) 虎嚧虎嚧社耶目佉娑婆訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 虎嚧虎嚧社耶目佉娑婆訶」

「此是隨心呪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是隨心呪。」

「若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，及餘淨信善男子善女人等，能造一塔，書寫此百千印陀羅尼置其中者，造此一塔所得功德，如造百千塔功德無異。」佛說此經已，彼諸比丘及菩薩眾，天、人、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，及餘淨信善男子善女人等，能造一塔，書寫此百千印陀羅尼置其中者，造此一塔所得功德，如造百千塔功德無異。」佛說此經已，彼諸比丘及菩薩眾，天、人、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。