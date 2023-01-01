佛說大七寶陀羅尼經
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向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說大七寶陀羅尼經
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失譯人名今附梁錄
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如是我聞：
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一時佛在祇樹給孤窮精舍。佛告阿難：「汝受持此大七寶陀羅尼呪。」爾時世尊即便說之：
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「寫地也貸曇 坻闍律提 波羅若 波羅 式叉仇拏 比茶」
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「阿難！若有受持讀誦修行此陀羅尼呪，盡其形命，一切怨仇能令歡喜，火不能燒、刀不能傷、水不能溺，無方道鬼魅所持，若天、龍、阿修羅、乾闥婆乃至人非人等。阿難！此七寶呪，若至水火中、若怨賊中、若食毒、若方道毒，應念此呪。若怖畏毛豎等，悉得解脫。以毘婆尸佛威德、尸棄神力、比尸婆智慧、拘婁孫佛力、迦那牟尼戒、迦葉功德、釋迦牟尼精進，令一切眾生悉除怖畏，令得安吉。」爾時阿難聞佛所說，歡喜奉行。
「阿難！若有受持讀誦修行此陀羅尼呪，盡其形命，一切怨仇能令歡喜，火不能燒、刀不能傷、水不能溺，無方道鬼魅所持，若天、龍、阿修羅、乾闥婆乃至人非人等。阿難！此七寶呪，若至水火中、若怨賊中、若食毒、若方道毒，應念此呪。若怖畏毛豎等，悉得解脫。以毘婆尸佛威德、尸棄神力、比尸婆智慧、拘婁孫佛力、迦那牟尼戒、迦葉功德、釋迦牟尼精進，令一切眾生悉除怖畏，令得安吉。」爾時阿難聞佛所說，歡喜奉行。
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