「熱病、鬼神病、方道蠱毒呪術、毘多茶、富多那等。善男子善女人所至之處，若行道中、若水道中、若急難處，應念此呪，無有夜叉、復多、毘舍遮、拘槃茶、迦吒富多那、羅剎、毘多茶等畏，又無水火，刀杖兵凶，毒藥衰害，呪術方道一切諸惡、人非人等如是諸畏。阿難！若有恐怖急難，應誦念此呪，無能作衰惱者。復次阿難！若有受持讀誦此呪，如上天龍鬼神、二十八部人非人等，不能越犯此呪，鐵輪金剛輪當為作苦患，令頭破作七分。四方四維上下若有於此人起惡心者，悉皆繫其毒心令不發起。是善男子善女人，應善讀誦執持奉行。」

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