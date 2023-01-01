佛說大普賢陀羅尼經
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向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說大普賢陀羅尼經
佛說大普賢陀羅尼經
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失譯人名今附梁錄
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如是我聞：
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一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時佛告阿難：「吾今說大普賢呪，汝當受持。
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「多擲多 阿咤 那咤 茶彌茶 遮居梨 居梨茶也 居梨茶也拔坻 思提 思陀 婆夢坻」
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「阿難！此大普賢呪，遮滅一切兵刃，除一切怨仇，除一切夜叉、羅剎、復多等畏，除一切不得食下鬼名。
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「胡摩兜(一) 烏奢睺睺胡摩兜(二) 阿㝹羯卑胡摩兜(三) 破波羅胡摩兜(四) 莎呵(五) 。
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「呪水七遍，與病人飲之。
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「腰脚痛鬼名。
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「呼盧兜(一) 波吒羅呼盧兜(二) 毘魔羅呼盧兜(三) 彌梨耆梨卑呼盧兜(四) 莎呵(五) 。
「呼盧兜(一) 波吒羅呼盧兜(二) 毘魔羅呼盧兜(三) 彌梨耆梨卑呼盧兜(四) 莎呵(五) 。
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「呪三色縷青黃綠，結作七結，繫脚腕，次繫髀，後繫腰。
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「頭痛鬼名
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「胡摩兜摩呵迦吒羅(一) 毘摩迦吒羅(二) 呼呼羅迦吒羅(三) 伊呼迦吒羅(四) 伊未迦知迦吒羅(五) 莎呵(六) 。
「胡摩兜摩呵迦吒羅(一) 毘摩迦吒羅(二) 呼呼羅迦吒羅(三) 伊呼迦吒羅(四) 伊未迦知迦吒羅(五) 莎呵(六) 。
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「七遍呪楊枝，打二七下。
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「闇鈍鬼名
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「哹吒吒(一) 浮律置浮吒吒(二) 阿支拏呼吒吒(三) 浮律置支呼吒吒(四) 伊呼破羅支呼吒吒(五) 私蜜兜伊呼支破羅(六) 莎呵(七) 。
「哹吒吒(一) 浮律置浮吒吒(二) 阿支拏呼吒吒(三) 浮律置支呼吒吒(四) 伊呼破羅支呼吒吒(五) 私蜜兜伊呼支破羅(六) 莎呵(七) 。
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「三七遍，呪七日，日三遍。
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「耳痛鬼名
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「比膩波(一) 阿制置毘膩波(二) 呼膩置毘膩波(三) 伊呼支膩置膩波(四) 耆摩膩毘膩波(五) 莎呵(六) 。
「比膩波(一) 阿制置毘膩波(二) 呼膩置毘膩波(三) 伊呼支膩置膩波(四) 耆摩膩毘膩波(五) 莎呵(六) 。
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「於月生一日，設使左耳痛，南向坐。右耳痛，北向坐。東向門，病人門內坐，呪師門外坐。水亦門外二七遍，三𠹀之。
「於月生一日，設使左耳痛，南向坐。右耳痛，北向坐。東向門，病人門內坐，呪師門外坐。水亦門外二七遍，三𠹀之。
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「淋鬼名
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「破波羅(一) 浮梨浮梨置破波羅(二) 車慕那破波羅(三) 呼呼羅車波羅(四) 。
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「熱病、鬼神病、方道蠱毒呪術、毘多茶、富多那等。善男子善女人所至之處，若行道中、若水道中、若急難處，應念此呪，無有夜叉、復多、毘舍遮、拘槃茶、迦吒富多那、羅剎、毘多茶等畏，又無水火，刀杖兵凶，毒藥衰害，呪術方道一切諸惡、人非人等如是諸畏。阿難！若有恐怖急難，應誦念此呪，無能作衰惱者。復次阿難！若有受持讀誦此呪，如上天龍鬼神、二十八部人非人等，不能越犯此呪，鐵輪金剛輪當為作苦患，令頭破作七分。四方四維上下若有於此人起惡心者，悉皆繫其毒心令不發起。是善男子善女人，應善讀誦執持奉行。」
「熱病、鬼神病、方道蠱毒呪術、毘多茶、富多那等。善男子善女人所至之處，若行道中、若水道中、若急難處，應念此呪，無有夜叉、復多、毘舍遮、拘槃茶、迦吒富多那、羅剎、毘多茶等畏，又無水火，刀杖兵凶，毒藥衰害，呪術方道一切諸惡、人非人等如是諸畏。阿難！若有恐怖急難，應誦念此呪，無能作衰惱者。復次阿難！若有受持讀誦此呪，如上天龍鬼神、二十八部人非人等，不能越犯此呪，鐵輪金剛輪當為作苦患，令頭破作七分。四方四維上下若有於此人起惡心者，悉皆繫其毒心令不發起。是善男子善女人，應善讀誦執持奉行。」
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