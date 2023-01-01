一時薄伽梵在王舍城竹林園所。去斯不遠有一苾芻，住溫泉側。時有一天顏貌端嚴光明殊妙，過初夜分詣苾芻所。彼天威光周圓赫奕，悉皆照耀普遍溫泉，合掌禮敬在一面坐，白苾芻言：「大德！仁頗先聞善夜經不？」苾芻答曰：「我未曾聞如是經典。」復問天言：「仁先知不？」天曰：「我亦不知。」苾芻曰：「誰有知者？」天曰：「無上慈父在竹林園，仁今可往詣彼請問。如佛所說，當奉行之。」說是語已忽然不現。時彼苾芻至天曉已，詣世尊所，頂禮雙足，在一面立，白言：「世尊！昨夜有天，過初更後來詣我所，光明照曜周遍溫泉，而問我言：『仁頗先聞善夜經不？』我言：『未聞。』我問彼天：『仁先知不？』答言：『不知。』我復問言：『誰有知者？』彼言：『無上慈父在竹林園，仁可往問。如佛所說，當奉行之。』說是語已忽然不現。我緣斯事，故來至此請問世尊。」佛告苾芻：「汝識彼天不？」答言：「不識。」「汝今當知，彼是三十三天勝妙天子威德大將名曰栴檀，為欲利益諸眾生故，來覺悟汝，問是經名。」時彼苾芻復白佛言：「世尊！我今願聞善夜經典，唯願世尊哀愍為說。」爾時世尊告苾芻言：「此善夜經具大功德，若有聞者能斷煩惱，速證菩提。汝應諦聽，善極作意，吾當為說。過去諸法不應追念，未來諸法亦不希求，現在諸法勿生染著，如是行者名真解脫。」爾時世尊即說頌曰：

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