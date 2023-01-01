六門陀羅尼經
唐 玄奘譯1卷CBETA T1360少于一千字 4 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
六門陀羅尼經
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大唐三藏法師玄奘奉 詔譯
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如是我聞：
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一時薄伽梵在淨居天上依空而住眾妙七寶莊嚴道場，與無央數菩薩眾俱。爾時世尊告諸菩薩：「善男子！若欲利益安樂眾生，汝當受此六門陀羅尼法，謂：我流轉於生死中諸所受苦，勿令眾生同受斯苦；諸有所受富貴世樂，願諸眾生同受斯樂；我所作惡若未先悔，終不發言稱無上法；我諸所有眾魔之業若未先覺，終不舉心緣無上法；我諸所有波羅蜜多所攝一切世及出世廣大善根，願諸眾生皆當速證無上智果；我證解脫，亦願眾生皆得解脫，勿令住著生死涅槃。陀羅尼曰：
一時薄伽梵在淨居天上依空而住眾妙七寶莊嚴道場，與無央數菩薩眾俱。爾時世尊告諸菩薩：「善男子！若欲利益安樂眾生，汝當受此六門陀羅尼法，謂：我流轉於生死中諸所受苦，勿令眾生同受斯苦；諸有所受富貴世樂，願諸眾生同受斯樂；我所作惡若未先悔，終不發言稱無上法；我諸所有眾魔之業若未先覺，終不舉心緣無上法；我諸所有波羅蜜多所攝一切世及出世廣大善根，願諸眾生皆當速證無上智果；我證解脫，亦願眾生皆得解脫，勿令住著生死涅槃。陀羅尼曰：
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「懺謎懺謎(莫閉反) 羼諦羼諦 跋迭麗跋迭麗 穌跋迭麗穌跋迭麗 諦誓諦誓戰迭麗戰迭麗 戰迭邏伐底(丁履反)低殊伐底 達磨伐底 薩縛結隷鑠 毘輸達儞 薩縛阿剌託 莎達儞 末諾僧輸達儞莎訶」
「懺謎懺謎(莫閉反) 羼諦羼諦 跋迭麗跋迭麗 穌跋迭麗穌跋迭麗 諦誓諦誓戰迭麗戰迭麗 戰迭邏伐底(丁履反)低殊伐底 達磨伐底 薩縛結隷鑠 毘輸達儞 薩縛阿剌託 莎達儞 末諾僧輸達儞莎訶」
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「若有清信善男子善女人，能於日夜六時讀誦如是六門陀羅尼者，此人所有一切業障皆悉消滅，疾悟阿耨多羅三藐三菩提。」
「若有清信善男子善女人，能於日夜六時讀誦如是六門陀羅尼者，此人所有一切業障皆悉消滅，疾悟阿耨多羅三藐三菩提。」
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時薄伽梵說是經已，一切菩薩摩訶薩及諸天眾，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。
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