一時薄伽梵在淨居天上依空而住眾妙七寶莊嚴道場，與無央數菩薩眾俱。爾時世尊告諸菩薩：「善男子！若欲利益安樂眾生，汝當受此六門陀羅尼法，謂：我流轉於生死中諸所受苦，勿令眾生同受斯苦；諸有所受富貴世樂，願諸眾生同受斯樂；我所作惡若未先悔，終不發言稱無上法；我諸所有眾魔之業若未先覺，終不舉心緣無上法；我諸所有波羅蜜多所攝一切世及出世廣大善根，願諸眾生皆當速證無上智果；我證解脫，亦願眾生皆得解脫，勿令住著生死涅槃。陀羅尼曰：

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