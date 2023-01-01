佛說花積樓閣陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說花積樓閣陀羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉 詔譯

如是我聞：一時世尊在阿耨達池無熱惱龍王宮，與大比丘眾四百五十人俱。復有師子遊戲菩薩等大菩薩眾具足千人，一切皆得陀羅尼十地圓滿，得灌頂已位居補處，被大甲冑趣諸佛德，心不退轉名稱普聞。如是等菩薩摩訶薩，悉從他方而來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：一時世尊在阿耨達池無熱惱龍王宮，與大比丘眾四百五十人俱。復有師子遊戲菩薩等大菩薩眾具足千人，一切皆得陀羅尼十地圓滿，得灌頂已位居補處，被大甲冑趣諸佛德，心不退轉名稱普聞。如是等菩薩摩訶薩，悉從他方而來集會。

爾時師子遊戲菩薩摩訶薩從座而起，偏袒右肩，詣世尊前，右膝著地合掌恭肅而白佛言：「世尊！如佛福蘊當云何得？又於如來作供養者，云何因果無量無邊？唯願如來慈悲開示。」作是說已凝心而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時師子遊戲菩薩摩訶薩從座而起，偏袒右肩，詣世尊前，右膝著地合掌恭肅而白佛言：「世尊！如佛福蘊當云何得？又於如來作供養者，云何因果無量無邊？唯願如來慈悲開示。」作是說已凝心而住。

爾時佛告師子遊戲菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！善男子！汝今問我『如來福蘊云何而得？又於如來作供養者，云何因果無量無邊？』汝當諦聽，今為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告師子遊戲菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！善男子！汝今問我『如來福蘊云何而得？又於如來作供養者，云何因果無量無邊？』汝當諦聽，今為汝說。」

佛言：「善男子！如來有五法具足功德無量無邊。云何五法？所謂戒、定、慧、解脫、解脫知見。善男子！如來具足如是五法無量功德，是故獲得福蘊無量無邊。善男子！若於如來作供養者，當得涅槃。若彼三乘隨其發心，各各所見而得涅槃。善男子！若見如來應正等覺，以清淨心諦信歸命、尊重稱讚，又以衣服、臥具、病緣醫藥一切所須而供養者，所獲果報無量無邊。善男子！若復如來般涅槃後，有得如來舍利如芥子等而供養者，所獲果報於一切中最。又復作種種福，若於如來舍利作供養者，其福最上。師子遊戲！若復有人持於寶聚如妙高山等，布施供養聲聞及辟支佛所獲果報，不如在家及出家菩薩發無上正等覺心，以一金錢布施供養如來應正覺。以前方便善根，於後方便善根，百分不及一、千分不及一、百千分不及一，乃至算分、數分、譬喻分、譬喻轉分，乃至算數譬喻所不能及。善男子！又復如來住世百年千年乃至百千年，應化畢已般涅槃後，以佛舍利而起妙塔。若復有人於此塔所，以香泥塗地作曼拏羅，施設花鬘、塗香、燒香、然燈志心供養，乃至持一花一燈以為供養，或持帚拂除去塵坌，或以一掬水用為灑淨，如是之人以志心故獲福無量。是人先世所有罪業當墮阿鼻地獄，以於塔所作供養故，先世罪報皆悉除滅。善男子！若復有人發一念心歸命於佛，又不中退復不輕慢，是人當來於百劫千劫乃至百千劫中常感勝福，生於人天，不復墮落一切惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！如來有五法具足功德無量無邊。云何五法？所謂戒、定、慧、解脫、解脫知見。善男子！如來具足如是五法無量功德，是故獲得福蘊無量無邊。善男子！若於如來作供養者，當得涅槃。若彼三乘隨其發心，各各所見而得涅槃。善男子！若見如來應正等覺，以清淨心諦信歸命、尊重稱讚，又以衣服、臥具、病緣醫藥一切所須而供養者，所獲果報無量無邊。善男子！若復如來般涅槃後，有得如來舍利如芥子等而供養者，所獲果報於一切中最。又復作種種福，若於如來舍利作供養者，其福最上。師子遊戲！若復有人持於寶聚如妙高山等，布施供養聲聞及辟支佛所獲果報，不如在家及出家菩薩發無上正等覺心，以一金錢布施供養如來應正覺。以前方便善根，於後方便善根，百分不及一、千分不及一、百千分不及一，乃至算分、數分、譬喻分、譬喻轉分，乃至算數譬喻所不能及。善男子！又復如來住世百年千年乃至百千年，應化畢已般涅槃後，以佛舍利而起妙塔。若復有人於此塔所，以香泥塗地作曼拏羅，施設花鬘、塗香、燒香、然燈志心供養，乃至持一花一燈以為供養，或持帚拂除去塵坌，或以一掬水用為灑淨，如是之人以志心故獲福無量。是人先世所有罪業當墮阿鼻地獄，以於塔所作供養故，先世罪報皆悉除滅。善男子！若復有人發一念心歸命於佛，又不中退復不輕慢，是人當來於百劫千劫乃至百千劫中常感勝福，生於人天，不復墮落一切惡趣。

「善男子！我今說此花積樓閣陀羅尼經，為欲利益安樂天上人間一切眾生故。善男子！若復有人得此花積樓閣陀羅尼經，志心受持讀誦供養，又復演彼真實義趣廣為人說，是人永不墮一切惡趣，亦不生卑下種族，常生人天殊勝之處，諸根圓滿、獲宿命通，具足種種甚深辯才，恒得值遇佛法僧寶，又得如來憶念覆護，得菩提心永不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我今說此花積樓閣陀羅尼經，為欲利益安樂天上人間一切眾生故。善男子！若復有人得此花積樓閣陀羅尼經，志心受持讀誦供養，又復演彼真實義趣廣為人說，是人永不墮一切惡趣，亦不生卑下種族，常生人天殊勝之處，諸根圓滿、獲宿命通，具足種種甚深辯才，恒得值遇佛法僧寶，又得如來憶念覆護，得菩提心永不退轉。」

爾時世尊即說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即說陀羅尼曰：

「怛儞也(二合)他(引)(一) 馱囉尼馱囉尼(二) 母儞(引)鉢囉(二合)婆(引)娑嚩(二合)哩(引)(三) 悉地(引)贊捺哩(二合引)(四) 曩(引)他唧儞哩賀(二合引)哩(引)(五) 阿(引)嚕(引)誐也(二合)嚩底(六) 沒馱縛底(七) 尾哩(引)烏迦致囉祖波誐帝(引)(八) 帝(引)祖嚩底(九) 尾捨(引)羅沒地達哩麼(二合引)嚩婆(引)細(引)(十) 阿乞叉(二合)野羯臘閉(二合引)(十一) 羯臘波(二合)嚩底(十二) 阿蜜哩(二合)哆羯臘閉(二合引)(十三) 護哆(引)舍儞(引)(十四) 帝(引)祖嚩底儞怛也(二合)三摩(引)呬帝(引)(十五) 帝(引)祖嚩底底乞叉𧹞(三合)捺哩(二合)野沒地娑嚩(二合引)賀(引)(十六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(引)(一) 馱囉尼馱囉尼(二) 母儞(引)鉢囉(二合)婆(引)娑嚩(二合)哩(引)(三) 悉地(引)贊捺哩(二合引)(四) 曩(引)他唧儞哩賀(二合引)哩(引)(五) 阿(引)嚕(引)誐也(二合)嚩底(六) 沒馱縛底(七) 尾哩(引)烏迦致囉祖波誐帝(引)(八) 帝(引)祖嚩底(九) 尾捨(引)羅沒地達哩麼(二合引)嚩婆(引)細(引)(十) 阿乞叉(二合)野羯臘閉(二合引)(十一) 羯臘波(二合)嚩底(十二) 阿蜜哩(二合)哆羯臘閉(二合引)(十三) 護哆(引)舍儞(引)(十四) 帝(引)祖嚩底儞怛也(二合)三摩(引)呬帝(引)(十五) 帝(引)祖嚩底底乞叉𧹞(三合)捺哩(二合)野沒地娑嚩(二合引)賀(引)(十六)」

「善男子！此陀羅尼乃是十方無量無邊諸佛如來同共宣說。若復有人聞此陀羅尼經名字，發至誠心恭信供養，是人當來獲得無量無邊功德。又復若人持此陀羅尼成先行已，於二月、三月或八月，取白月八日起首，發至誠心，於一晝夜中六時念此陀羅尼及憶念諸佛如來，心不散亂。復以塗香、妙花、燒香、然燈種種供養，心不間斷。至十五日，決定得見世尊坐蓮華藏座說陀羅尼法。持誦之人應時獲得意願圓滿，心垢悉除、證宿命通，得諸禪定、住四聖諦，解諸法義論及工巧事業，乃至臨命終時耳根不壞，悉能了別一切勝事，乃至或聞如來為說四聖諦等無漏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此陀羅尼乃是十方無量無邊諸佛如來同共宣說。若復有人聞此陀羅尼經名字，發至誠心恭信供養，是人當來獲得無量無邊功德。又復若人持此陀羅尼成先行已，於二月、三月或八月，取白月八日起首，發至誠心，於一晝夜中六時念此陀羅尼及憶念諸佛如來，心不散亂。復以塗香、妙花、燒香、然燈種種供養，心不間斷。至十五日，決定得見世尊坐蓮華藏座說陀羅尼法。持誦之人應時獲得意願圓滿，心垢悉除、證宿命通，得諸禪定、住四聖諦，解諸法義論及工巧事業，乃至臨命終時耳根不壞，悉能了別一切勝事，乃至或聞如來為說四聖諦等無漏。」

爾時世尊說是陀羅尼經已，師子遊戲菩薩摩訶薩，及諸大菩薩、大比丘眾、天、人、阿修羅、乾闥婆等，聞佛所說，皆大歡喜，禮佛而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是陀羅尼經已，師子遊戲菩薩摩訶薩，及諸大菩薩、大比丘眾、天、人、阿修羅、乾闥婆等，聞佛所說，皆大歡喜，禮佛而退。