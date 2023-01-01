佛說花聚陀羅尼呪經
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向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說花聚陀羅尼呪經
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失譯人名今附東晉錄
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如是我聞：
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一時佛在阿耨達多龍王宮中，與諸比丘五百人俱；菩薩摩訶薩滿足一千，盡是一生補處，皆得陀羅尼位階十地，猶如王子不久當得紹繼王位，此諸菩薩亦復如是，有大功德而自莊嚴，不久當得灌頂之位得成作佛。此諸菩薩各從他方諸佛世界而來集會，於諸佛所心無疑滯。時會眾中有一菩薩名曰師子奮迅，從座而起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛而白佛言：「世尊！若有善男子善女人盡其形壽一切樂具供養如來，得福多不？」
一時佛在阿耨達多龍王宮中，與諸比丘五百人俱；菩薩摩訶薩滿足一千，盡是一生補處，皆得陀羅尼位階十地，猶如王子不久當得紹繼王位，此諸菩薩亦復如是，有大功德而自莊嚴，不久當得灌頂之位得成作佛。此諸菩薩各從他方諸佛世界而來集會，於諸佛所心無疑滯。時會眾中有一菩薩名曰師子奮迅，從座而起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛而白佛言：「世尊！若有善男子善女人盡其形壽一切樂具供養如來，得福多不？」
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佛告師子奮迅菩薩：「莫作是說，心生疑惑。供養如來得福甚多。何以故？如來有無量戒德、無量禪定三昧、無量智慧、無量解脫、無量解脫知見，并諸聲聞、緣覺、辟支佛及一切賢聖，其福甚多不可限量。」爾時師子奮迅菩薩聞佛所說，心生信解，倍加恭敬供養、尊重讚歎，即以衣服、房舍臥具、病瘦湯藥如是種種一切樂具，皆悉供養令無所乏。「若有善男子善女人於如來滅度之後，取佛舍利如芥子許供養禮拜，比前功德其福正等。若復有人持以七寶如須彌山等，於一劫中布施聲聞辟支佛，得福多不？」「不也。世尊！」佛言：「若有出家在家之人，能持一錢以用布施初發菩提心人，得福德比前功德百分千分百千萬分不及其一，乃至算數譬喻所不能及。」「如是如是，如佛所說。」「若復有人於如來滅度之後行於曠路，見於如來塔廟，若善男女能於一華、若一燈燭、若一團泥用塗像前以用供養。若有善男子善女人持一銅錢施於佛像，為補治故，若以一掬水用灑佛塔地，除去不淨乾花燭燼，若燒香供養，舉足一步詣於塔寺，若一稱南無佛，欲使此人墮三惡道，百千萬劫終無是處。」
佛告師子奮迅菩薩：「莫作是說，心生疑惑。供養如來得福甚多。何以故？如來有無量戒德、無量禪定三昧、無量智慧、無量解脫、無量解脫知見，并諸聲聞、緣覺、辟支佛及一切賢聖，其福甚多不可限量。」爾時師子奮迅菩薩聞佛所說，心生信解，倍加恭敬供養、尊重讚歎，即以衣服、房舍臥具、病瘦湯藥如是種種一切樂具，皆悉供養令無所乏。「若有善男子善女人於如來滅度之後，取佛舍利如芥子許供養禮拜，比前功德其福正等。若復有人持以七寶如須彌山等，於一劫中布施聲聞辟支佛，得福多不？」「不也。世尊！」佛言：「若有出家在家之人，能持一錢以用布施初發菩提心人，得福德比前功德百分千分百千萬分不及其一，乃至算數譬喻所不能及。」「如是如是，如佛所說。」「若復有人於如來滅度之後行於曠路，見於如來塔廟，若善男女能於一華、若一燈燭、若一團泥用塗像前以用供養。若有善男子善女人持一銅錢施於佛像，為補治故，若以一掬水用灑佛塔地，除去不淨乾花燭燼，若燒香供養，舉足一步詣於塔寺，若一稱南無佛，欲使此人墮三惡道，百千萬劫終無是處。」
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佛告師子奮迅菩薩：「有陀羅尼名曰花聚，多所饒益諸天世人。有能受持讀誦通利如法修行，所得福德倍過於上。復有善男子，供養聲聞、緣覺、辟支佛、菩薩，百千萬倍不及其一，乃至算數譬喻所不能知。是人命終終不生於八難之處、卑賤之家，在所生處六情完具、自識宿命，常值三寶見佛聞法，終不忘失菩提之心，能得甚深無量辯才，乘六神通遊至十方諸佛世界，諮受妙法教化眾生。」爾時世尊即說呪曰：
佛告師子奮迅菩薩：「有陀羅尼名曰花聚，多所饒益諸天世人。有能受持讀誦通利如法修行，所得福德倍過於上。復有善男子，供養聲聞、緣覺、辟支佛、菩薩，百千萬倍不及其一，乃至算數譬喻所不能知。是人命終終不生於八難之處、卑賤之家，在所生處六情完具、自識宿命，常值三寶見佛聞法，終不忘失菩提之心，能得甚深無量辯才，乘六神通遊至十方諸佛世界，諮受妙法教化眾生。」爾時世尊即說呪曰：
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「多狄他 度羅尼 陀羅尼 陀羅尼 磨禰波 步婆散尼 悉題 旃題 涅目脂 涅呵梨 慮伽鉢帝 佛陀鉢帝 帝梨 烏迦囉𫪦佉伽羅𫪦 囉殊波伽帝 帝闍和帝 毘舍羅佛題 曇摩波嘶 阿叉夜羯卑羯波和帝 阿彌多羯卑 休多舍尼 帝闍啝帝 泥句婆摩一唏帝 帝闍伽呵和帝 因題夜佛題 咥拏佛 提 莎訶」
「多狄他 度羅尼 陀羅尼 陀羅尼 磨禰波 步婆散尼 悉題 旃題 涅目脂 涅呵梨 慮伽鉢帝 佛陀鉢帝 帝梨 烏迦囉𫪦佉伽羅𫪦 囉殊波伽帝 帝闍和帝 毘舍羅佛題 曇摩波嘶 阿叉夜羯卑羯波和帝 阿彌多羯卑 休多舍尼 帝闍啝帝 泥句婆摩一唏帝 帝闍伽呵和帝 因題夜佛題 咥拏佛 提 莎訶」
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佛言：「有善男子善女人欲行此陀羅尼者，若二月、三月、若八月中，從白月八日至十五日，淨自澡浴、著新淨衣，當於靜處坐佛形像，懸繒幡蓋，花香供養、禮拜懺悔，晝夜六時誦此陀羅尼，若坐若行莫令心亂。滿七日已當得見佛；若不見者，復更二七三七日專心誦此陀羅尼，必得見佛坐蓮華上而為說法。是時即得自識宿命念力堅固，得陀羅尼無礙辯才，若求多聞、若求禪定、若求智慧、若求辯才、若求醫方、若求呪術、若求工巧、若求文藝，如是種種隨心所願悉皆得之，乃至成佛終不忘失，除其四諦。」爾時師子奮迅菩薩、諸天人民及阿修羅、諸比丘眾，聞佛所說，歡喜奉行。
佛言：「有善男子善女人欲行此陀羅尼者，若二月、三月、若八月中，從白月八日至十五日，淨自澡浴、著新淨衣，當於靜處坐佛形像，懸繒幡蓋，花香供養、禮拜懺悔，晝夜六時誦此陀羅尼，若坐若行莫令心亂。滿七日已當得見佛；若不見者，復更二七三七日專心誦此陀羅尼，必得見佛坐蓮華上而為說法。是時即得自識宿命念力堅固，得陀羅尼無礙辯才，若求多聞、若求禪定、若求智慧、若求辯才、若求醫方、若求呪術、若求工巧、若求文藝，如是種種隨心所願悉皆得之，乃至成佛終不忘失，除其四諦。」爾時師子奮迅菩薩、諸天人民及阿修羅、諸比丘眾，聞佛所說，歡喜奉行。
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