佛說花聚陀羅尼呪經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說花聚陀羅尼呪經

失譯人名今附東晉錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人名今附東晉錄

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在阿耨達多龍王宮中，與諸比丘五百人俱；菩薩摩訶薩滿足一千，盡是一生補處，皆得陀羅尼位階十地，猶如王子不久當得紹繼王位，此諸菩薩亦復如是，有大功德而自莊嚴，不久當得灌頂之位得成作佛。此諸菩薩各從他方諸佛世界而來集會，於諸佛所心無疑滯。時會眾中有一菩薩名曰師子奮迅，從座而起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛而白佛言：「世尊！若有善男子善女人盡其形壽一切樂具供養如來，得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在阿耨達多龍王宮中，與諸比丘五百人俱；菩薩摩訶薩滿足一千，盡是一生補處，皆得陀羅尼位階十地，猶如王子不久當得紹繼王位，此諸菩薩亦復如是，有大功德而自莊嚴，不久當得灌頂之位得成作佛。此諸菩薩各從他方諸佛世界而來集會，於諸佛所心無疑滯。時會眾中有一菩薩名曰師子奮迅，從座而起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛而白佛言：「世尊！若有善男子善女人盡其形壽一切樂具供養如來，得福多不？」

佛告師子奮迅菩薩：「莫作是說，心生疑惑。供養如來得福甚多。何以故？如來有無量戒德、無量禪定三昧、無量智慧、無量解脫、無量解脫知見，并諸聲聞、緣覺、辟支佛及一切賢聖，其福甚多不可限量。」爾時師子奮迅菩薩聞佛所說，心生信解，倍加恭敬供養、尊重讚歎，即以衣服、房舍臥具、病瘦湯藥如是種種一切樂具，皆悉供養令無所乏。「若有善男子善女人於如來滅度之後，取佛舍利如芥子許供養禮拜，比前功德其福正等。若復有人持以七寶如須彌山等，於一劫中布施聲聞辟支佛，得福多不？」「不也。世尊！」佛言：「若有出家在家之人，能持一錢以用布施初發菩提心人，得福德比前功德百分千分百千萬分不及其一，乃至算數譬喻所不能及。」「如是如是，如佛所說。」「若復有人於如來滅度之後行於曠路，見於如來塔廟，若善男女能於一華、若一燈燭、若一團泥用塗像前以用供養。若有善男子善女人持一銅錢施於佛像，為補治故，若以一掬水用灑佛塔地，除去不淨乾花燭燼，若燒香供養，舉足一步詣於塔寺，若一稱南無佛，欲使此人墮三惡道，百千萬劫終無是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告師子奮迅菩薩：「莫作是說，心生疑惑。供養如來得福甚多。何以故？如來有無量戒德、無量禪定三昧、無量智慧、無量解脫、無量解脫知見，并諸聲聞、緣覺、辟支佛及一切賢聖，其福甚多不可限量。」爾時師子奮迅菩薩聞佛所說，心生信解，倍加恭敬供養、尊重讚歎，即以衣服、房舍臥具、病瘦湯藥如是種種一切樂具，皆悉供養令無所乏。「若有善男子善女人於如來滅度之後，取佛舍利如芥子許供養禮拜，比前功德其福正等。若復有人持以七寶如須彌山等，於一劫中布施聲聞辟支佛，得福多不？」「不也。世尊！」佛言：「若有出家在家之人，能持一錢以用布施初發菩提心人，得福德比前功德百分千分百千萬分不及其一，乃至算數譬喻所不能及。」「如是如是，如佛所說。」「若復有人於如來滅度之後行於曠路，見於如來塔廟，若善男女能於一華、若一燈燭、若一團泥用塗像前以用供養。若有善男子善女人持一銅錢施於佛像，為補治故，若以一掬水用灑佛塔地，除去不淨乾花燭燼，若燒香供養，舉足一步詣於塔寺，若一稱南無佛，欲使此人墮三惡道，百千萬劫終無是處。」

佛告師子奮迅菩薩：「有陀羅尼名曰花聚，多所饒益諸天世人。有能受持讀誦通利如法修行，所得福德倍過於上。復有善男子，供養聲聞、緣覺、辟支佛、菩薩，百千萬倍不及其一，乃至算數譬喻所不能知。是人命終終不生於八難之處、卑賤之家，在所生處六情完具、自識宿命，常值三寶見佛聞法，終不忘失菩提之心，能得甚深無量辯才，乘六神通遊至十方諸佛世界，諮受妙法教化眾生。」爾時世尊即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告師子奮迅菩薩：「有陀羅尼名曰花聚，多所饒益諸天世人。有能受持讀誦通利如法修行，所得福德倍過於上。復有善男子，供養聲聞、緣覺、辟支佛、菩薩，百千萬倍不及其一，乃至算數譬喻所不能知。是人命終終不生於八難之處、卑賤之家，在所生處六情完具、自識宿命，常值三寶見佛聞法，終不忘失菩提之心，能得甚深無量辯才，乘六神通遊至十方諸佛世界，諮受妙法教化眾生。」爾時世尊即說呪曰：

「多狄他 度羅尼 陀羅尼 陀羅尼 磨禰波 步婆散尼 悉題 旃題 涅目脂 涅呵梨 慮伽鉢帝 佛陀鉢帝 帝梨 烏迦囉𫪦佉伽羅𫪦 囉殊波伽帝 帝闍和帝 毘舍羅佛題 曇摩波嘶 阿叉夜羯卑羯波和帝 阿彌多羯卑 休多舍尼 帝闍啝帝 泥句婆摩一唏帝 帝闍伽呵和帝 因題夜佛題 咥拏佛 提 莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多狄他 度羅尼 陀羅尼 陀羅尼 磨禰波 步婆散尼 悉題 旃題 涅目脂 涅呵梨 慮伽鉢帝 佛陀鉢帝 帝梨 烏迦囉𫪦佉伽羅𫪦 囉殊波伽帝 帝闍和帝 毘舍羅佛題 曇摩波嘶 阿叉夜羯卑羯波和帝 阿彌多羯卑 休多舍尼 帝闍啝帝 泥句婆摩一唏帝 帝闍伽呵和帝 因題夜佛題 咥拏佛 提 莎訶」

佛言：「有善男子善女人欲行此陀羅尼者，若二月、三月、若八月中，從白月八日至十五日，淨自澡浴、著新淨衣，當於靜處坐佛形像，懸繒幡蓋，花香供養、禮拜懺悔，晝夜六時誦此陀羅尼，若坐若行莫令心亂。滿七日已當得見佛；若不見者，復更二七三七日專心誦此陀羅尼，必得見佛坐蓮華上而為說法。是時即得自識宿命念力堅固，得陀羅尼無礙辯才，若求多聞、若求禪定、若求智慧、若求辯才、若求醫方、若求呪術、若求工巧、若求文藝，如是種種隨心所願悉皆得之，乃至成佛終不忘失，除其四諦。」爾時師子奮迅菩薩、諸天人民及阿修羅、諸比丘眾，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有善男子善女人欲行此陀羅尼者，若二月、三月、若八月中，從白月八日至十五日，淨自澡浴、著新淨衣，當於靜處坐佛形像，懸繒幡蓋，花香供養、禮拜懺悔，晝夜六時誦此陀羅尼，若坐若行莫令心亂。滿七日已當得見佛；若不見者，復更二七三七日專心誦此陀羅尼，必得見佛坐蓮華上而為說法。是時即得自識宿命念力堅固，得陀羅尼無礙辯才，若求多聞、若求禪定、若求智慧、若求辯才、若求醫方、若求呪術、若求工巧、若求文藝，如是種種隨心所願悉皆得之，乃至成佛終不忘失，除其四諦。」爾時師子奮迅菩薩、諸天人民及阿修羅、諸比丘眾，聞佛所說，歡喜奉行。