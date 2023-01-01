佛說師子奮迅菩薩所問經

一時佛在阿耨大池邊龍王宮中，與大比丘僧五百人俱。大菩薩眾滿足千人，皆得陀羅尼，住於十地應紹尊位，一生當得阿耨多羅三藐三菩提，於諸法界通達無礙，以大莊嚴而自莊嚴，於佛智德心無疑滯。爾時有一菩薩名師子奮迅，來在會坐，即從座起整衣服，偏袒右肩，右膝著地合掌向佛，白佛言：「世尊！若有眾生以敬信心供養佛者，得幾許福？」佛告師子奮迅菩薩言：「善男子！莫作是言。所以者何？若供養佛，論其福聚無量無邊。何以故？如來成就無量戒身、定身、慧身、解脫身、解脫知見身故。師子奮迅！若有眾生見一切智，清淨信心，供養恭敬、尊重讚歎，施諸所安衣服、飲食、臥具、醫藥，安身所須以如是等現在供養；若復有人於佛滅後，供養舍利如芥子許，是二人福正等無異。復次師子奮迅！若有在家菩薩，以如須彌山等七寶聚，供養聲聞緣覺乘人；復有出家修道之人，因菩提心持一小錢以用布施，此福勝前百分千分百千萬億分、阿僧祇分不可稱計，算數譬喻所不能及。復次師子奮迅！若有眾生百千歲中，以一切樂具現在供養於佛世尊；若復有一人於佛滅後，若以一華供養如來，若掃灑佛塔、若塗治塔地，燒香然燈、幡蓋伎樂以供養佛，作如是言：『南無佛陀。』於無量阿僧祇劫備修苦行，集諸功德成等正覺，利益成就無量眾生。若能如是起真實心供養佛者，是人於後若一劫若百劫若千萬劫不墮惡道。復次師子奮迅！有陀羅尼名曰花聚，我今為欲利益安樂饒益多眾生故、憐愍世間利安天人故，今當說之。師子奮迅！若有受持此花聚陀羅尼者，是人常得宿命智通，後終不墮三惡道中，生無難處不離三寶，終不生於下賤之家，不離念佛，所往受生諸根不缺，生生不失菩提之心，生得種種甚深辯才，常見十方阿僧祇佛。」爾時世尊即說此陀羅尼：

订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在阿耨大池邊龍王宮中，與大比丘僧五百人俱。大菩薩眾滿足千人，皆得陀羅尼，住於十地應紹尊位，一生當得阿耨多羅三藐三菩提，於諸法界通達無礙，以大莊嚴而自莊嚴，於佛智德心無疑滯。爾時有一菩薩名師子奮迅，來在會坐，即從座起整衣服，偏袒右肩，右膝著地合掌向佛，白佛言：「世尊！若有眾生以敬信心供養佛者，得幾許福？」佛告師子奮迅菩薩言：「善男子！莫作是言。所以者何？若供養佛，論其福聚無量無邊。何以故？如來成就無量戒身、定身、慧身、解脫身、解脫知見身故。師子奮迅！若有眾生見一切智，清淨信心，供養恭敬、尊重讚歎，施諸所安衣服、飲食、臥具、醫藥，安身所須以如是等現在供養；若復有人於佛滅後，供養舍利如芥子許，是二人福正等無異。復次師子奮迅！若有在家菩薩，以如須彌山等七寶聚，供養聲聞緣覺乘人；復有出家修道之人，因菩提心持一小錢以用布施，此福勝前百分千分百千萬億分、阿僧祇分不可稱計，算數譬喻所不能及。復次師子奮迅！若有眾生百千歲中，以一切樂具現在供養於佛世尊；若復有一人於佛滅後，若以一華供養如來，若掃灑佛塔、若塗治塔地，燒香然燈、幡蓋伎樂以供養佛，作如是言：『南無佛陀。』於無量阿僧祇劫備修苦行，集諸功德成等正覺，利益成就無量眾生。若能如是起真實心供養佛者，是人於後若一劫若百劫若千萬劫不墮惡道。復次師子奮迅！有陀羅尼名曰花聚，我今為欲利益安樂饒益多眾生故、憐愍世間利安天人故，今當說之。師子奮迅！若有受持此花聚陀羅尼者，是人常得宿命智通，後終不墮三惡道中，生無難處不離三寶，終不生於下賤之家，不離念佛，所往受生諸根不缺，生生不失菩提之心，生得種種甚深辯才，常見十方阿僧祇佛。」爾時世尊即說此陀羅尼：