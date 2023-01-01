佛說華積陀羅尼神呪經
吳 支謙譯1卷CBETA T1356少于一千字 10 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說華積陀羅尼神呪經
佛說華積陀羅尼神呪經
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吳月支國居士支謙譯
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如是我聞：
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一時佛在阿耨達池龍王宮中，與大比丘五百人俱，及菩薩摩訶薩具足一千，悉得一切陀羅尼，餘一生在，住十住地，次當作佛，如王太子，俱於十方皆成佛道，具大莊嚴，不疑如來一切功德。天龍八部，一時俱會。爾時師子威菩薩從座而起，右膝著地，合掌向佛而白佛言：「世尊！若善男子善女人於如來所而修供養，功德多不？」佛告師子威：「勿作是語：『若善男子善女人於如來所而修供養功德多不？』何以故？如來無量戒、定、慧、解脫、解脫知見之所成就。若善男子善女人於如來所若存若亡而修供養，師子威！當知是人終必於三乘中隨其因緣而得解脫。復次師子威！若復有人見佛世尊，心生歡喜、尊重讚歎，以諸供養施於如來；又復有人於如來滅後，若見舍利心生歡喜，是二功德等無有異。復次師子威！若在家菩薩，以諸珍寶積如須彌，供養聲聞及辟支佛。不如出家菩薩發菩提心，以一金錢供養如來。復次師子威！若復有人於千萬歲親近世尊備修供養；若復有人如來滅後發菩提心，以一香華入僧伽藍，舉足下足作如是言：『南無世尊。』以此深解殷重信心供養如來舍利寶塔，不以求報、不以疑惑，未得解脫中間，若千萬億劫不墮惡道。師子威諦聽，有陀羅尼名曰華積，我今當說，為諸天人多所饒益。若善男子能於華積陀羅尼呪受持讀誦、親近依行，功德勝彼。是人世世得一聞持，不墮諸惡險棘道中，離諸艱難，常見妙寶、常見諸佛、諸根常具，不生下賤卑隷人家，常得不離菩薩弘心、常得種種無量慧辯，為無量十方諸佛如來之所知見。」乃說呪曰：
一時佛在阿耨達池龍王宮中，與大比丘五百人俱，及菩薩摩訶薩具足一千，悉得一切陀羅尼，餘一生在，住十住地，次當作佛，如王太子，俱於十方皆成佛道，具大莊嚴，不疑如來一切功德。天龍八部，一時俱會。爾時師子威菩薩從座而起，右膝著地，合掌向佛而白佛言：「世尊！若善男子善女人於如來所而修供養，功德多不？」佛告師子威：「勿作是語：『若善男子善女人於如來所而修供養功德多不？』何以故？如來無量戒、定、慧、解脫、解脫知見之所成就。若善男子善女人於如來所若存若亡而修供養，師子威！當知是人終必於三乘中隨其因緣而得解脫。復次師子威！若復有人見佛世尊，心生歡喜、尊重讚歎，以諸供養施於如來；又復有人於如來滅後，若見舍利心生歡喜，是二功德等無有異。復次師子威！若在家菩薩，以諸珍寶積如須彌，供養聲聞及辟支佛。不如出家菩薩發菩提心，以一金錢供養如來。復次師子威！若復有人於千萬歲親近世尊備修供養；若復有人如來滅後發菩提心，以一香華入僧伽藍，舉足下足作如是言：『南無世尊。』以此深解殷重信心供養如來舍利寶塔，不以求報、不以疑惑，未得解脫中間，若千萬億劫不墮惡道。師子威諦聽，有陀羅尼名曰華積，我今當說，為諸天人多所饒益。若善男子能於華積陀羅尼呪受持讀誦、親近依行，功德勝彼。是人世世得一聞持，不墮諸惡險棘道中，離諸艱難，常見妙寶、常見諸佛、諸根常具，不生下賤卑隷人家，常得不離菩薩弘心、常得種種無量慧辯，為無量十方諸佛如來之所知見。」乃說呪曰：
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「但施(峙耶反)他(一) 杜羅禰(二) 拖羅禰(三) 拖羅尼(四) 拖羅尼(五) 侔尼(六) 波羅婆(負荷反)娑禰(七) 悉諦(八) 栴禘(九) 那侔紙(十) 嫟訶(引)囇(狸迤反)(十一) 魯伽婆底(十二) 佛陀婆底(十三) 底囇(狸迤反)(十四) 柯羅知(胝迤反)(十五) 羅竪波伽知(胝迤反)(十六) 知(胝迤反)杜婆底(十七) 毘捨羅佛地(十八) 達摩婆徙(十九) 惡叉耶葛俾(二十) 葛波毘伽知(胝迤)(二十一) 阿媚多葛波休多大多禰(二十二) 闍波底(二十三) 哆嫟(微耶反)沙摩憙(吳音反)知(胝迤反)(二十四) 蜀伽羅婆底(二十五) 陟沙拏佛朕(持引反)地耶佛地瑣訶(引)(二十六)」
「但施(峙耶反)他(一) 杜羅禰(二) 拖羅禰(三) 拖羅尼(四) 拖羅尼(五) 侔尼(六) 波羅婆(負荷反)娑禰(七) 悉諦(八) 栴禘(九) 那侔紙(十) 嫟訶(引)囇(狸迤反)(十一) 魯伽婆底(十二) 佛陀婆底(十三) 底囇(狸迤反)(十四) 柯羅知(胝迤反)(十五) 羅竪波伽知(胝迤反)(十六) 知(胝迤反)杜婆底(十七) 毘捨羅佛地(十八) 達摩婆徙(十九) 惡叉耶葛俾(二十) 葛波毘伽知(胝迤)(二十一) 阿媚多葛波休多大多禰(二十二) 闍波底(二十三) 哆嫟(微耶反)沙摩憙(吳音反)知(胝迤反)(二十四) 蜀伽羅婆底(二十五) 陟沙拏佛朕(持引反)地耶佛地瑣訶(引)(二十六)」
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「師子威！當知若善男子能於此華積神呪若讀若誦，是人當於三月、四月、九月，從八日至十五日，一心憶念如來相好。夜中三誦華積神呪，日中亦三。至月圓時，當以香華燈燭於形像前而修供養，并誦華積陀羅尼呪。其人是夜夢見如來，相好具足坐蓮華座為眾說法，亦得華積陀羅尼呪。於現世中常得強記，智慧深信，從今身乃至涅槃，常一聞持，一切聞見、一切經教、一切學解、一切技藝通達無礙，於一切三昧深得清淨，解四聖諦無上法輪。」說是經已，師子威等天龍八部，一切大眾，歡喜奉行。
「師子威！當知若善男子能於此華積神呪若讀若誦，是人當於三月、四月、九月，從八日至十五日，一心憶念如來相好。夜中三誦華積神呪，日中亦三。至月圓時，當以香華燈燭於形像前而修供養，并誦華積陀羅尼呪。其人是夜夢見如來，相好具足坐蓮華座為眾說法，亦得華積陀羅尼呪。於現世中常得強記，智慧深信，從今身乃至涅槃，常一聞持，一切聞見、一切經教、一切學解、一切技藝通達無礙，於一切三昧深得清淨，解四聖諦無上法輪。」說是經已，師子威等天龍八部，一切大眾，歡喜奉行。
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華積陀羅尼神呪經
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