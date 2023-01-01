佛說華積陀羅尼神呪經

一時佛在阿耨達池龍王宮中，與大比丘五百人俱，及菩薩摩訶薩具足一千，悉得一切陀羅尼，餘一生在，住十住地，次當作佛，如王太子，俱於十方皆成佛道，具大莊嚴，不疑如來一切功德。天龍八部，一時俱會。爾時師子威菩薩從座而起，右膝著地，合掌向佛而白佛言：「世尊！若善男子善女人於如來所而修供養，功德多不？」佛告師子威：「勿作是語：『若善男子善女人於如來所而修供養功德多不？』何以故？如來無量戒、定、慧、解脫、解脫知見之所成就。若善男子善女人於如來所若存若亡而修供養，師子威！當知是人終必於三乘中隨其因緣而得解脫。復次師子威！若復有人見佛世尊，心生歡喜、尊重讚歎，以諸供養施於如來；又復有人於如來滅後，若見舍利心生歡喜，是二功德等無有異。復次師子威！若在家菩薩，以諸珍寶積如須彌，供養聲聞及辟支佛。不如出家菩薩發菩提心，以一金錢供養如來。復次師子威！若復有人於千萬歲親近世尊備修供養；若復有人如來滅後發菩提心，以一香華入僧伽藍，舉足下足作如是言：『南無世尊。』以此深解殷重信心供養如來舍利寶塔，不以求報、不以疑惑，未得解脫中間，若千萬億劫不墮惡道。師子威諦聽，有陀羅尼名曰華積，我今當說，為諸天人多所饒益。若善男子能於華積陀羅尼呪受持讀誦、親近依行，功德勝彼。是人世世得一聞持，不墮諸惡險棘道中，離諸艱難，常見妙寶、常見諸佛、諸根常具，不生下賤卑隷人家，常得不離菩薩弘心、常得種種無量慧辯，為無量十方諸佛如來之所知見。」乃說呪曰：

订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在阿耨達池龍王宮中，與大比丘五百人俱，及菩薩摩訶薩具足一千，悉得一切陀羅尼，餘一生在，住十住地，次當作佛，如王太子，俱於十方皆成佛道，具大莊嚴，不疑如來一切功德。天龍八部，一時俱會。爾時師子威菩薩從座而起，右膝著地，合掌向佛而白佛言：「世尊！若善男子善女人於如來所而修供養，功德多不？」佛告師子威：「勿作是語：『若善男子善女人於如來所而修供養功德多不？』何以故？如來無量戒、定、慧、解脫、解脫知見之所成就。若善男子善女人於如來所若存若亡而修供養，師子威！當知是人終必於三乘中隨其因緣而得解脫。復次師子威！若復有人見佛世尊，心生歡喜、尊重讚歎，以諸供養施於如來；又復有人於如來滅後，若見舍利心生歡喜，是二功德等無有異。復次師子威！若在家菩薩，以諸珍寶積如須彌，供養聲聞及辟支佛。不如出家菩薩發菩提心，以一金錢供養如來。復次師子威！若復有人於千萬歲親近世尊備修供養；若復有人如來滅後發菩提心，以一香華入僧伽藍，舉足下足作如是言：『南無世尊。』以此深解殷重信心供養如來舍利寶塔，不以求報、不以疑惑，未得解脫中間，若千萬億劫不墮惡道。師子威諦聽，有陀羅尼名曰華積，我今當說，為諸天人多所饒益。若善男子能於華積陀羅尼呪受持讀誦、親近依行，功德勝彼。是人世世得一聞持，不墮諸惡險棘道中，離諸艱難，常見妙寶、常見諸佛、諸根常具，不生下賤卑隷人家，常得不離菩薩弘心、常得種種無量慧辯，為無量十方諸佛如來之所知見。」乃說呪曰：