佛說聖最上燈明如來陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說聖最上燈明如來陀羅尼經

西天北印度烏填曩國帝釋宮寺三藏傳法大師賜紫沙門臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天北印度烏填曩國帝釋宮寺三藏傳法大師賜紫沙門臣施護奉 詔譯

如是我聞：一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大苾芻眾千二百五十人俱，及百千無央數人天菩薩之眾，恭敬圍遶而為說法。爾時百千俱胝佛剎皆往詣。彼無邊花世界，最上燈明如來、應、正等覺，現身住止，經行說法。彼有二菩薩，一名大光明、二名無量光。爾時彼佛遣二菩薩，往娑訶世界祇樹給孤獨園，詣釋迦如來正遍知覺所。到已，頭面禮世尊足而坐一面。彼二菩薩白世尊言：「去此佛土經行百千俱胝佛剎，有世界名無邊花，彼土有佛，名最上燈明如來、應供、正遍知，現住其中，恒說妙法。彼世尊最上燈明如來正遍知覺，故遣我等詣娑訶世界，問訊世尊少病少惱，云何氣力輕利安住快樂。」彼如是說：「又此所有人非人、部多、毘舍佐、藥叉、羅剎、供盤茶、供盤茶軍主、王法盜賊、蛇蝎惡瘡蟲蟻羯拏怖嚩蟲，如是等類擾亂煩惱故，彼世尊最上燈明如來、應供、正遍知，說此陀羅尼真言章句名聞十方，故遣來此，為利益安樂一切眾生，顏貌怡悅、色相具足、身意泰然。以此祕密功德力故，擁護有情。」即說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大苾芻眾千二百五十人俱，及百千無央數人天菩薩之眾，恭敬圍遶而為說法。爾時百千俱胝佛剎皆往詣。彼無邊花世界，最上燈明如來、應、正等覺，現身住止，經行說法。彼有二菩薩，一名大光明、二名無量光。爾時彼佛遣二菩薩，往娑訶世界祇樹給孤獨園，詣釋迦如來正遍知覺所。到已，頭面禮世尊足而坐一面。彼二菩薩白世尊言：「去此佛土經行百千俱胝佛剎，有世界名無邊花，彼土有佛，名最上燈明如來、應供、正遍知，現住其中，恒說妙法。彼世尊最上燈明如來正遍知覺，故遣我等詣娑訶世界，問訊世尊少病少惱，云何氣力輕利安住快樂。」彼如是說：「又此所有人非人、部多、毘舍佐、藥叉、羅剎、供盤茶、供盤茶軍主、王法盜賊、蛇蝎惡瘡蟲蟻羯拏怖嚩蟲，如是等類擾亂煩惱故，彼世尊最上燈明如來、應供、正遍知，說此陀羅尼真言章句名聞十方，故遣來此，為利益安樂一切眾生，顏貌怡悅、色相具足、身意泰然。以此祕密功德力故，擁護有情。」即說陀羅尼曰：

「怛儞也(二合)他(去)(一)(引) 入嚩(二合引)禮(二) 入嚩(二合引)攞㜸帝(三) 呼迦穆迦(四) 三(去)麼帝麼賀(引)(五) 三(去)麼帝(六) 麼賀(引)入嚩(二合引)禮(七) 入嚩(二合引)攞銘(八) 薩呬薩禮(九) 麼賀(引)入嚩(二合引)禮(十) 塢計蘇計(十一) 多銘三麼帝(十二) 麼賀(引)三麼帝(十三) 麼賀(引)三銘(十四) 娑嚩(二合引)賀(引)(十五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(去)(一)(引) 入嚩(二合引)禮(二) 入嚩(二合引)攞㜸帝(三) 呼迦穆迦(四) 三(去)麼帝麼賀(引)(五) 三(去)麼帝(六) 麼賀(引)入嚩(二合引)禮(七) 入嚩(二合引)攞銘(八) 薩呬薩禮(九) 麼賀(引)入嚩(二合引)禮(十) 塢計蘇計(十一) 多銘三麼帝(十二) 麼賀(引)三麼帝(十三) 麼賀(引)三銘(十四) 娑嚩(二合引)賀(引)(十五)」

爾時世尊告尊者阿難言：「汝今諦聽。此陀羅尼章句甚為難得，受持讀誦、為他解說。此阿牟尼陀羅尼，佛出世時亦難得遇。若有族姓男族姓女，聽聞受持、為他解說，得宿命通，見彼七生之中宿命之事，一切煩惱皆悉消除，一切宿業而皆不受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告尊者阿難言：「汝今諦聽。此陀羅尼章句甚為難得，受持讀誦、為他解說。此阿牟尼陀羅尼，佛出世時亦難得遇。若有族姓男族姓女，聽聞受持、為他解說，得宿命通，見彼七生之中宿命之事，一切煩惱皆悉消除，一切宿業而皆不受。

「復次阿難陀！此陀羅尼真言章句，七十七俱胝佛同共宣說。若一切有情聞此陀羅尼章句不信毀謗者，即同毀謗七十七俱胝佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難陀！此陀羅尼真言章句，七十七俱胝佛同共宣說。若一切有情聞此陀羅尼章句不信毀謗者，即同毀謗七十七俱胝佛。」

爾時無能勝菩薩摩訶薩即從坐起，偏袒右肩，右膝著地合掌向佛，白佛言：「世尊！我亦宣說陀羅尼真言章句，為利益安樂諸眾生故。以此祕密擁護有情，增長殊勝福力、色相怡悅故。」即說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時無能勝菩薩摩訶薩即從坐起，偏袒右肩，右膝著地合掌向佛，白佛言：「世尊！我亦宣說陀羅尼真言章句，為利益安樂諸眾生故。以此祕密擁護有情，增長殊勝福力、色相怡悅故。」即說陀羅尼曰：

「怛儞也(二合)他(去引)阿跓(摘固反)嚩跓(准上切)(一) 曩跓(亦准上)麼賀(引)矩曩跓(亦准上)(二) 阿乞嚩(二合)枲迦枲(三) 阿曩(引)迦枲(四) 麼曩迦枲(五) 阿拏(拏固反)哆(六) 佉祖(引)麼賀(引)佉祖(七) 薩嬭(奴賈反)契哆嬭(准上七切)契(八) 哆嚕銘(九) 咄嚕銘(十) 醯禮蜜禮底禮(十一) 娑嚩(二合引)賀(十二)(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(去引)阿跓(摘固反)嚩跓(准上切)(一) 曩跓(亦准上)麼賀(引)矩曩跓(亦准上)(二) 阿乞嚩(二合)枲迦枲(三) 阿曩(引)迦枲(四) 麼曩迦枲(五) 阿拏(拏固反)哆(六) 佉祖(引)麼賀(引)佉祖(七) 薩嬭(奴賈反)契哆嬭(准上七切)契(八) 哆嚕銘(九) 咄嚕銘(十) 醯禮蜜禮底禮(十一) 娑嚩(二合引)賀(十二)(引)」

爾時世尊告尊者阿難陀言：「汝今諦聽。此摩尼陀羅尼章句甚為希有，汝當受持讀誦、為他解說，佛出于世亦甚希有。復次阿難陀！若族姓男族姓女，如是聞此陀羅尼章句，若受持諷念、讀誦解說，得宿命通，見彼十二生中宿命之事，一切宿業而不復受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告尊者阿難陀言：「汝今諦聽。此摩尼陀羅尼章句甚為希有，汝當受持讀誦、為他解說，佛出于世亦甚希有。復次阿難陀！若族姓男族姓女，如是聞此陀羅尼章句，若受持諷念、讀誦解說，得宿命通，見彼十二生中宿命之事，一切宿業而不復受。

「復次阿難陀！此陀羅尼章句，八十俱胝諸佛同共宣說。若有毀謗此陀羅尼者，即為毀謗八十俱胝佛而無有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難陀！此陀羅尼章句，八十俱胝諸佛同共宣說。若有毀謗此陀羅尼者，即為毀謗八十俱胝佛而無有異。」

爾時文殊師利童子即從坐起，偏袒右肩，右膝著地合掌恭敬白佛言：「世尊！我亦說此陀羅尼章句，為利益安樂一切眾生，以此祕密殊勝大力擁護有情、增長色相、身心怡悅故。」即說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利童子即從坐起，偏袒右肩，右膝著地合掌恭敬白佛言：「世尊！我亦說此陀羅尼章句，為利益安樂一切眾生，以此祕密殊勝大力擁護有情、增長色相、身心怡悅故。」即說陀羅尼曰：

「怛儞也(二合)替能(去)(一) 阿罽麼罽(二) 曩爾(仁際反)𩕳(三) 曩(引)誐囉枲(四) 曩醯(上)禮(五) 曩醯(上)禮(六) 惹醯(上)攞贊儞(七) 贊拏禮(八) 贊拏(上)攞嚩帝(九) 娑嚩(二合引)賀(引)(十)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)替能(去)(一) 阿罽麼罽(二) 曩爾(仁際反)𩕳(三) 曩(引)誐囉枲(四) 曩醯(上)禮(五) 曩醯(上)禮(六) 惹醯(上)攞贊儞(七) 贊拏禮(八) 贊拏(上)攞嚩帝(九) 娑嚩(二合引)賀(引)(十)」

爾時世尊告尊者阿難陀言：「汝今諦聽。阿難陀！此陀羅尼章句難得希有，汝當受持讀誦、為他解說。阿難陀！此陀羅尼章句，佛出世時亦復希有。阿難陀！此陀羅尼章句，若有族姓男族姓女，聽聞受持、讀誦諷念、為他解說，得宿命通，見彼十三生宿命之事，一切煩惱皆悉消除，一切宿業而皆不受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告尊者阿難陀言：「汝今諦聽。阿難陀！此陀羅尼章句難得希有，汝當受持讀誦、為他解說。阿難陀！此陀羅尼章句，佛出世時亦復希有。阿難陀！此陀羅尼章句，若有族姓男族姓女，聽聞受持、讀誦諷念、為他解說，得宿命通，見彼十三生宿命之事，一切煩惱皆悉消除，一切宿業而皆不受。

「復次阿難陀！此陀羅尼章句，八十二俱胝菩薩同共宣說。若有毀謗此陀羅尼者，即為毀謗八十二俱胝菩薩而無有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難陀！此陀羅尼章句，八十二俱胝菩薩同共宣說。若有毀謗此陀羅尼者，即為毀謗八十二俱胝菩薩而無有異。」

爾時世尊告諸苾芻言：「我亦說此陀羅尼章句，為利益安樂一切眾生，令諸有情福德增長、身心怡悅、名稱普聞，有大勢力、顏貌端正，以此祕密擁護故。」即說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告諸苾芻言：「我亦說此陀羅尼章句，為利益安樂一切眾生，令諸有情福德增長、身心怡悅、名稱普聞，有大勢力、顏貌端正，以此祕密擁護故。」即說陀羅尼曰：

「怛儞也(二合)替能(去)(一) 阿跓(摘固反引)嚩跓(准上切)(二) 曩跓(亦准上)矩曩跓(准上)(三) 姹計姹囉計(四) 多嚕吠覩嚕吠(五) 囉吒吠(六) 𡀔(去引)禮魯禮(七) 賀禮蜜禮(八) 底禮始禮(九) 尸里(上)含禮(十) 阿普嚩普(十一) 曩普矩曩恥(十二) 阿曩跛底(丁以反)(十三) 嚩曩跛底(准上切)計枲計枲計枲(十四) 姹(輕呼)枲姹枲姹枲(十五) 麼賀(引)姹枲娑嚩(二合引)賀(引)(十六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)替能(去)(一) 阿跓(摘固反引)嚩跓(准上切)(二) 曩跓(亦准上)矩曩跓(准上)(三) 姹計姹囉計(四) 多嚕吠覩嚕吠(五) 囉吒吠(六) 𡀔(去引)禮魯禮(七) 賀禮蜜禮(八) 底禮始禮(九) 尸里(上)含禮(十) 阿普嚩普(十一) 曩普矩曩恥(十二) 阿曩跛底(丁以反)(十三) 嚩曩跛底(准上切)計枲計枲計枲(十四) 姹(輕呼)枲姹枲姹枲(十五) 麼賀(引)姹枲娑嚩(二合引)賀(引)(十六)」

爾時世尊告尊者阿難陀言：「汝今帝聽。阿難！受持此陀羅尼章句，讀誦諷念、為他解說。阿難陀！此陀羅尼章句甚為希有。阿難陀！此阿牟尼陀羅尼章句，佛出世時亦甚希有。阿難陀！若族姓男族姓女，聽聞受持、為他解說，得宿命通，見彼十四生中宿命之事，一切煩惱皆悉消除，一切宿業而皆不受。復次阿難陀！此陀羅尼章句，八十四俱胝佛同共宣說。若有毀謗此陀羅尼者，即為毀謗八十四俱胝佛而無有異。阿難陀！若有族姓男族姓女，於枯朽樹下以此陀羅尼章句若讀若誦，潛護救濟火不能燒，令彼枯樹重生枝葉花菓敷榮，何況受持之人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告尊者阿難陀言：「汝今帝聽。阿難！受持此陀羅尼章句，讀誦諷念、為他解說。阿難陀！此陀羅尼章句甚為希有。阿難陀！此阿牟尼陀羅尼章句，佛出世時亦甚希有。阿難陀！若族姓男族姓女，聽聞受持、為他解說，得宿命通，見彼十四生中宿命之事，一切煩惱皆悉消除，一切宿業而皆不受。復次阿難陀！此陀羅尼章句，八十四俱胝佛同共宣說。若有毀謗此陀羅尼者，即為毀謗八十四俱胝佛而無有異。阿難陀！若有族姓男族姓女，於枯朽樹下以此陀羅尼章句若讀若誦，潛護救濟火不能燒，令彼枯樹重生枝葉花菓敷榮，何況受持之人。」

爾時世尊復告諸苾芻言：「我今重說陀羅尼章句，為利益安樂一切眾生，顏貌怡悅、名稱普聞、福德增長、色相端嚴，以此祕密擁護故。」即說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復告諸苾芻言：「我今重說陀羅尼章句，為利益安樂一切眾生，顏貌怡悅、名稱普聞、福德增長、色相端嚴，以此祕密擁護故。」即說陀羅尼曰：

「怛儞也(二合)替能(去)(一) 阿跓(摘固反)嚩跓(亦准上)(二) 姹計姹囉計(三) 多嚕跛底(四) 覩嚕跛底(五) 覩嚕蜜底(六) 覩嚕蜜蜜底(七) 覩嚕覩㘑(八) 蘇㘑醯禮(九) 母禮底禮(十) 娑嚩(二合引)賀(引)(十一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)替能(去)(一) 阿跓(摘固反)嚩跓(亦准上)(二) 姹計姹囉計(三) 多嚕跛底(四) 覩嚕跛底(五) 覩嚕蜜底(六) 覩嚕蜜蜜底(七) 覩嚕覩㘑(八) 蘇㘑醯禮(九) 母禮底禮(十) 娑嚩(二合引)賀(引)(十一)」

爾時世尊告尊者阿難陀言：「汝今諦聽。此陀羅尼章句甚為希有，汝等受持讀誦、為他解說。阿難陀！此阿牟尼陀羅尼，佛出于世亦甚希有。阿難陀！若族姓男族姓女，聞此陀羅尼章句，受持讀誦、為他解說，得宿命通，見彼二十一生宿命之事，一切煩惱皆悉消除，一切宿業而皆不受。又復擁護所有一切部多，一切天、龍、藥叉、犍闥嚩、阿蘇囉、㜸嚕茶、緊那羅、麼護囉誐、人非人不能侵害，乃至一切惡瘡蛇蟲羯拏婆蟲亦不能為害，又復無彼一切瘧病風黃痰癊。如是等病須臾發動，至一日二日三日四日，乃至七日半月一月一年，長時不能侵害。又復無彼一切瘡腫癰疽痑緩疥癩瘡癬，一切病惱、一切業障、一切厭禱，及一切吠跢茶，皆不能侵害。復次阿難陀！此陀羅尼章句，九十九俱胝佛同共宣說。若有毀謗此陀羅尼者，即為毀謗九十九俱胝佛而無有異。復次阿難陀！此陀羅尼章句，入王宮時憶念、入羅剎中時憶念、入師子虎狼中時憶念、入曠野中時憶念、入暴惡河中時憶念，為水火難時憶念、為毒藥所中時憶念，一切怖畏時憶念，皆不能為害。復次阿難陀！有受持此陀羅尼者，若遇惡人執持刀棒瞋怒逼趁欲來傷害，彼持刀棒自然碎折而得解脫。阿難陀！我意觀見人間天上，及魔羅、梵天、沙門、天、人、阿蘇囉眾中，若以此陀羅尼真言章句擁護救濟、結界守護、息除災難，無越此陀羅尼者。何以故？阿難陀！此阿牟尼陀羅尼加持護念，一切煩惱悉皆消除。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告尊者阿難陀言：「汝今諦聽。此陀羅尼章句甚為希有，汝等受持讀誦、為他解說。阿難陀！此阿牟尼陀羅尼，佛出于世亦甚希有。阿難陀！若族姓男族姓女，聞此陀羅尼章句，受持讀誦、為他解說，得宿命通，見彼二十一生宿命之事，一切煩惱皆悉消除，一切宿業而皆不受。又復擁護所有一切部多，一切天、龍、藥叉、犍闥嚩、阿蘇囉、㜸嚕茶、緊那羅、麼護囉誐、人非人不能侵害，乃至一切惡瘡蛇蟲羯拏婆蟲亦不能為害，又復無彼一切瘧病風黃痰癊。如是等病須臾發動，至一日二日三日四日，乃至七日半月一月一年，長時不能侵害。又復無彼一切瘡腫癰疽痑緩疥癩瘡癬，一切病惱、一切業障、一切厭禱，及一切吠跢茶，皆不能侵害。復次阿難陀！此陀羅尼章句，九十九俱胝佛同共宣說。若有毀謗此陀羅尼者，即為毀謗九十九俱胝佛而無有異。復次阿難陀！此陀羅尼章句，入王宮時憶念、入羅剎中時憶念、入師子虎狼中時憶念、入曠野中時憶念、入暴惡河中時憶念，為水火難時憶念、為毒藥所中時憶念，一切怖畏時憶念，皆不能為害。復次阿難陀！有受持此陀羅尼者，若遇惡人執持刀棒瞋怒逼趁欲來傷害，彼持刀棒自然碎折而得解脫。阿難陀！我意觀見人間天上，及魔羅、梵天、沙門、天、人、阿蘇囉眾中，若以此陀羅尼真言章句擁護救濟、結界守護、息除災難，無越此陀羅尼者。何以故？阿難陀！此阿牟尼陀羅尼加持護念，一切煩惱悉皆消除。」

爾時四大天王白世尊言：「此正法滅時，我等與彼正法助威神力，廣宣流布令法久住。彼受持法師我亦加護，遣除一切魔羅。」世尊讚言：「善哉！四大天王！發勇猛慈而護正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時四大天王白世尊言：「此正法滅時，我等與彼正法助威神力，廣宣流布令法久住。彼受持法師我亦加護，遣除一切魔羅。」世尊讚言：「善哉！四大天王！發勇猛慈而護正法。」

爾時四大天王知其佛意，亦從坐起，說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時四大天王知其佛意，亦從坐起，說陀羅尼曰：

「怛儞也(二合)他(去引)(一) 吠難(去)膩吠難(去)膩(二) 麼賀(引)難(去)膩(三) 娑檐(二合)婆(去)𩕳(四) 染(引)婆(去)𩕳(五) 吒吒𩕳吒吒𩕳(六) 麼賀(引)吒吒𩕳(七) 矩跓(摘固反)矩跓(准上)𩕳(八) 麼賀(引)矩吒(九) 達(轉舌)麼禮瑳麼呬(上)娑嚩(二合引)賀(引)(十)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(去引)(一) 吠難(去)膩吠難(去)膩(二) 麼賀(引)難(去)膩(三) 娑檐(二合)婆(去)𩕳(四) 染(引)婆(去)𩕳(五) 吒吒𩕳吒吒𩕳(六) 麼賀(引)吒吒𩕳(七) 矩跓(摘固反)矩跓(准上)𩕳(八) 麼賀(引)矩吒(九) 達(轉舌)麼禮瑳麼呬(上)娑嚩(二合引)賀(引)(十)」

世尊言：「若有族姓男族姓女，得聞此陀羅尼章句，解說彼明句義、受持讀誦，一切煩惱悉皆消除，一切世間得無障礙，如持一切妙法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊言：「若有族姓男族姓女，得聞此陀羅尼章句，解說彼明句義、受持讀誦，一切煩惱悉皆消除，一切世間得無障礙，如持一切妙法。」

是時世尊告四天王言：「善哉善哉！如汝所願令法久住。」復告阿難陀言：「汝今諦聽正法，受持讀誦、為他解說，令彼有情得大福德、名稱普聞。」阿難陀言：「唯然。世尊！若有聽聞，我專記憶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時世尊告四天王言：「善哉善哉！如汝所願令法久住。」復告阿難陀言：「汝今諦聽正法，受持讀誦、為他解說，令彼有情得大福德、名稱普聞。」阿難陀言：「唯然。世尊！若有聽聞，我專記憶。」

爾時世尊以真實之義方便開示，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以真實之義方便開示，而說偈言：

「此經陀羅尼， 過去諸佛說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此經陀羅尼， 過去諸佛說，

我今亦說此， 真言章句義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今亦說此， 真言章句義，

令彼聽受持， 利益諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令彼聽受持， 利益諸眾生，

見二十一生， 種種宿命事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見二十一生， 種種宿命事。

無彼人非人， 藥叉供盤茶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無彼人非人， 藥叉供盤茶，

羅剎布怛曩， 而作諸障難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅剎布怛曩， 而作諸障難。

宣示陀羅尼， 所欲皆自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣示陀羅尼， 所欲皆自在，

魔羅罪業等， 障難自消除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔羅罪業等， 障難自消除。

說彼陀羅尼， 父母與兄弟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說彼陀羅尼， 父母與兄弟，

知識及眷屬， 惡事不能害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知識及眷屬， 惡事不能害。

受持陀羅尼， 曠野道路中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受持陀羅尼， 曠野道路中，

師子虎狼等， 不能為怖畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子虎狼等， 不能為怖畏。

讀誦陀羅尼， 百千俱胝劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讀誦陀羅尼， 百千俱胝劫，

宿作諸罪業， 七日盡消除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宿作諸罪業， 七日盡消除。

解說陀羅尼， 七日得一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解說陀羅尼， 七日得一切，

菩薩之福德， 俱胝劫不盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩之福德， 俱胝劫不盡。

令此陀羅尼， 常有四天王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令此陀羅尼， 常有四天王，

持國與多聞， 增長及廣目， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持國與多聞， 增長及廣目，

領自一切眾， 色相具威神， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 領自一切眾， 色相具威神，

擁護於四方， 及持真言者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 擁護於四方， 及持真言者。」

爾時世尊說此陀羅尼章句已，阿難陀及大聲聞眾，慈氏菩薩、文殊師利菩薩摩訶薩，四大天王，及天、人、阿蘇囉、乾闥婆等，聞佛所說一心受持，歡喜踴躍作禮而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此陀羅尼章句已，阿難陀及大聲聞眾，慈氏菩薩、文殊師利菩薩摩訶薩，四大天王，及天、人、阿蘇囉、乾闥婆等，聞佛所說一心受持，歡喜踴躍作禮而退。