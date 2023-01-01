東方最勝燈王陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方最勝燈王陀羅尼經

大隋北印度三藏闍那崛多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大隋北印度三藏闍那崛多譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇陀林中孤獨精舍，與大比丘僧千二百五十人俱，大菩薩眾四萬人俱。娑婆世界主梵天王、釋提桓因，四大天王，提頭賴吒天王、毘留勒叉天王、毘留博叉天、王毘沙門天王，將二十八部鬼神大將軍。如是等諸天八萬四千呵利多，將其子及眷屬，悉來會坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇陀林中孤獨精舍，與大比丘僧千二百五十人俱，大菩薩眾四萬人俱。娑婆世界主梵天王、釋提桓因，四大天王，提頭賴吒天王、毘留勒叉天王、毘留博叉天、王毘沙門天王，將二十八部鬼神大將軍。如是等諸天八萬四千呵利多，將其子及眷屬，悉來會坐。

爾時去此佛世界過十萬億佛土，有世界名眾華，佛號最勝燈王如來等正覺，今現在說法。遣二菩薩，一名大光、二名無量光，而告之曰：「善男子！汝持此陀羅尼句，至娑婆世界與釋迦牟尼佛。此呪多所饒益，能令眾生長夜安隱，獲大善利、色力名譽。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時去此佛世界過十萬億佛土，有世界名眾華，佛號最勝燈王如來等正覺，今現在說法。遣二菩薩，一名大光、二名無量光，而告之曰：「善男子！汝持此陀羅尼句，至娑婆世界與釋迦牟尼佛。此呪多所饒益，能令眾生長夜安隱，獲大善利、色力名譽。」即說呪曰：

「𭉝隷 摩訶𭉝隷 𭉝羅尼 阿溪摩溪(用吳音)娑曼汦 摩訶娑曼汦 薩移莎攬寐 娑波呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「𭉝隷 摩訶𭉝隷 𭉝羅尼 阿溪摩溪(用吳音)娑曼汦 摩訶娑曼汦 薩移莎攬寐 娑波呵」

時二菩薩從佛受持此陀羅尼句，猶如壯夫屈申臂頃，從眾華國沒，到舍衛國祇陀林中孤獨精舍。時二菩薩前禮佛足，却住一面白佛言：「世尊！去此佛世界過十萬億佛土，有世界名眾華，佛號最勝燈王如來正等覺，今現在說法。遣我等來，問訊世尊無病無惱，諸弟子眾不為若魔、若鬼、若天、若龍、若夜叉、若浮陀、若富單那、若毘舍耶、若餓鬼、若干人鬼、若乾陀鬼、若狂人鬼、若使人心亂鬼、若方道鬼、若起死屍鬼、若一日二日三日四日發病鬼、若日月星宿、師子虎豹毒蛇狼狗蝙蝠、人若非人，而來惱害、怖畏之者，無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時二菩薩從佛受持此陀羅尼句，猶如壯夫屈申臂頃，從眾華國沒，到舍衛國祇陀林中孤獨精舍。時二菩薩前禮佛足，却住一面白佛言：「世尊！去此佛世界過十萬億佛土，有世界名眾華，佛號最勝燈王如來正等覺，今現在說法。遣我等來，問訊世尊無病無惱，諸弟子眾不為若魔、若鬼、若天、若龍、若夜叉、若浮陀、若富單那、若毘舍耶、若餓鬼、若干人鬼、若乾陀鬼、若狂人鬼、若使人心亂鬼、若方道鬼、若起死屍鬼、若一日二日三日四日發病鬼、若日月星宿、師子虎豹毒蛇狼狗蝙蝠、人若非人，而來惱害、怖畏之者，無有是處。」

「阿難！若有善男子善女人，受持讀誦、書寫解說、廣令流布此陀羅尼句，火不能燒、不溺水死、刀不能傷、毒不能害、王亦不殺、梵等諸天不嫌恨之，能自憶念十世生事。阿難！此呪是七十七億諸佛所說，若有違犯此呪及持呪者奪其精氣，即為侵毀違逆是諸佛已。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！若有善男子善女人，受持讀誦、書寫解說、廣令流布此陀羅尼句，火不能燒、不溺水死、刀不能傷、毒不能害、王亦不殺、梵等諸天不嫌恨之，能自憶念十世生事。阿難！此呪是七十七億諸佛所說，若有違犯此呪及持呪者奪其精氣，即為侵毀違逆是諸佛已。」

爾時彌勒菩薩即從坐起，整衣服偏袒右肩，右膝著地合掌叉手前白佛言：「世尊！我今亦欲說陀羅尼句，用饒益眾生，令獲善利、色力名譽。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彌勒菩薩即從坐起，整衣服偏袒右肩，右膝著地合掌叉手前白佛言：「世尊！我今亦欲說陀羅尼句，用饒益眾生，令獲善利、色力名譽。」即說呪曰：

「阿[口*致]婆[口*致] 㖠[口*致]拘㖠[口*致] 阿㝹跋帝 婆羅提跋致 兜樓寐 樓漏寐 阿那迦賜 波那迦賜 迦賜 摩訶迦賜 阿㝹多 波羅㝹多 却翅 摩訶却翅 斯陀𮞱啼利 多檀底啼利 寐利 知利 尸利 哹寐 摩訶哹寐 哹哹寐 哹賒婆帝 娑波呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿[口*致]婆[口*致] 㖠[口*致]拘㖠[口*致] 阿㝹跋帝 婆羅提跋致 兜樓寐 樓漏寐 阿那迦賜 波那迦賜 迦賜 摩訶迦賜 阿㝹多 波羅㝹多 却翅 摩訶却翅 斯陀𮞱啼利 多檀底啼利 寐利 知利 尸利 哹寐 摩訶哹寐 哹哹寐 哹賒婆帝 娑波呵」

爾時佛復告阿難：「汝當受持讀誦、書寫解說，廣令流布此陀羅尼句。所以者何？阿難！此呪能自憶念十三世生事。阿難！此呪是八十四億諸佛所說，若有違犯此呪及持呪者奪其精氣，即為侵毀違逆是諸佛已。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛復告阿難：「汝當受持讀誦、書寫解說，廣令流布此陀羅尼句。所以者何？阿難！此呪能自憶念十三世生事。阿難！此呪是八十四億諸佛所說，若有違犯此呪及持呪者奪其精氣，即為侵毀違逆是諸佛已。」

爾時文殊師利法王子菩薩摩訶薩即從坐起，齊整衣服偏袒右肩，右膝著地合掌叉手前白佛言：「世尊！我今亦欲說陀羅尼句，欲饒益眾生，令獲善利、色力名譽。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利法王子菩薩摩訶薩即從坐起，齊整衣服偏袒右肩，右膝著地合掌叉手前白佛言：「世尊！我今亦欲說陀羅尼句，欲饒益眾生，令獲善利、色力名譽。」即說呪曰：

「阿叉企 娑企 那祇 那祇膩 那祇娑隷 婆那尼利 𭈽呵疑 𭈽呵羅跋致 禪弟疑 禪提羅跋致 娑波呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿叉企 娑企 那祇 那祇膩 那祇娑隷 婆那尼利 𭈽呵疑 𭈽呵羅跋致 禪弟疑 禪提羅跋致 娑波呵」

爾時佛復告阿難：「汝當受持讀誦、書寫解說，廣令流布此陀羅尼句。所以者何？阿難！此呪能自憶念十三世生事。阿難！此呪是過去九十九億諸佛之所共說，若有違犯此呪及持呪者奪其精氣，即為侵毀是諸佛已。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛復告阿難：「汝當受持讀誦、書寫解說，廣令流布此陀羅尼句。所以者何？阿難！此呪能自憶念十三世生事。阿難！此呪是過去九十九億諸佛之所共說，若有違犯此呪及持呪者奪其精氣，即為侵毀是諸佛已。」

爾時釋迦牟尼佛告諸大眾：「我今亦欲說陀羅尼句，用饒益眾生，令獲善利、色力名譽。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼佛告諸大眾：「我今亦欲說陀羅尼句，用饒益眾生，令獲善利、色力名譽。」即說呪曰：

「阿[口*致] 婆[口*致] 㖠[口*致] 拘㖠[口*致] 單祇 過單祇 羅𣹜隷 樓漏隷 嗘隷 郫隷 押隷 娑波呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿[口*致] 婆[口*致] 㖠[口*致] 拘㖠[口*致] 單祇 過單祇 羅𣹜隷 樓漏隷 嗘隷 郫隷 押隷 娑波呵」

爾時佛復告阿難：「汝當受持讀誦、書寫解說，廣令流布此陀羅尼句。所以者何？阿難！此呪是三世諸佛所說，普除一切患難魔事繫縛，擁護某甲令得安隱。若有毒病、若風冷病、若除結病，若心腹脊痛、眼耳身痛及以頭痛。如是等患，最勝燈王如來遣陀羅尼句來與世尊，亦欲令此娑婆世界眾生長夜安隱，獲大善利、色力名譽。」說呪如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛復告阿難：「汝當受持讀誦、書寫解說，廣令流布此陀羅尼句。所以者何？阿難！此呪是三世諸佛所說，普除一切患難魔事繫縛，擁護某甲令得安隱。若有毒病、若風冷病、若除結病，若心腹脊痛、眼耳身痛及以頭痛。如是等患，最勝燈王如來遣陀羅尼句來與世尊，亦欲令此娑婆世界眾生長夜安隱，獲大善利、色力名譽。」說呪如上。

爾時四天王以佛神力，命不中夭。佛告阿難：「若入賊中當念此呪。若入水火、欲詣王宮，亦當念此呪。若有種種鬪諍疾病怖畏之處，亦當憶念此呪。若有王賊水火，若天龍、若夜叉、若浮陀、若富單那、若毘舍闍、若餓鬼、若乾陀鬼、若狂人鬼、若使人心亂鬼、若方道鬼、若起死屍鬼、若吸人精氣鬼、若一日二日三日四日發病鬼，若日月星宿、師子虎豹、毒蛇狼狗若蝙蝠、若人若非人，而來惱害、怖畏之者，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時四天王以佛神力，命不中夭。佛告阿難：「若入賊中當念此呪。若入水火、欲詣王宮，亦當念此呪。若有種種鬪諍疾病怖畏之處，亦當憶念此呪。若有王賊水火，若天龍、若夜叉、若浮陀、若富單那、若毘舍闍、若餓鬼、若乾陀鬼、若狂人鬼、若使人心亂鬼、若方道鬼、若起死屍鬼、若吸人精氣鬼、若一日二日三日四日發病鬼，若日月星宿、師子虎豹、毒蛇狼狗若蝙蝠、若人若非人，而來惱害、怖畏之者，無有是處。

「阿難！若有比丘、比丘尼、善男子及善女人，若有受持讀誦、書寫解說，廣令流布此陀羅尼句，火不能燒、不溺水死、刀不能傷、毒不能害、不中方道。若以此呪結縷繫枯樹上，求哀救護，還生華果，何況人耶，惟除宿業已定果報。阿難！若於清旦、日中及以日暮三時誦行，不令使有廢捨，重罪為輕，若有死罪得杖即止，應被杖者呵責便當即止，若有所求即得勝意，以此神呪力故、諸佛聖人之所護念故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！若有比丘、比丘尼、善男子及善女人，若有受持讀誦、書寫解說，廣令流布此陀羅尼句，火不能燒、不溺水死、刀不能傷、毒不能害、不中方道。若以此呪結縷繫枯樹上，求哀救護，還生華果，何況人耶，惟除宿業已定果報。阿難！若於清旦、日中及以日暮三時誦行，不令使有廢捨，重罪為輕，若有死罪得杖即止，應被杖者呵責便當即止，若有所求即得勝意，以此神呪力故、諸佛聖人之所護念故。」

爾時四大天王即從座起，整衣服偏袒右肩，右膝著地合掌叉手前白佛言：「世尊！我今亦欲說陀羅尼句，用饒益眾生，令獲善利、色力名譽。若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，受持讀誦、書寫解說，廣令流布此陀羅尼句。若有惡人若非人，不能得其便。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時四大天王即從座起，整衣服偏袒右肩，右膝著地合掌叉手前白佛言：「世尊！我今亦欲說陀羅尼句，用饒益眾生，令獲善利、色力名譽。若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，受持讀誦、書寫解說，廣令流布此陀羅尼句。若有惡人若非人，不能得其便。」即說呪曰：

「多𭉐他 多檀多檀啑 毘檀啑 多陀耶槃泥 亶互啑 過羯泥 噘檛泥噘檛泥 談摩隷 襜摩隷娑波呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多𭉐他 多檀多檀啑 毘檀啑 多陀耶槃泥 亶互啑 過羯泥 噘檛泥噘檛泥 談摩隷 襜摩隷娑波呵」

爾時世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即說偈言：

「此陀羅尼經， 諸佛先已說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此陀羅尼經， 諸佛先已說，

我今亦演暢， 饒益諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今亦演暢， 饒益諸眾生。

若人信樂心， 聞持如是呪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人信樂心， 聞持如是呪，

能增於辯才， 其所往來處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能增於辯才， 其所往來處，

不遭諸厄難， 無有人非人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不遭諸厄難， 無有人非人，

鳩槃富單那， 不能作惱害， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鳩槃富單那， 不能作惱害，

誦持此呪故。 不為他所殺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦持此呪故。 不為他所殺，

誦持此呪故。 天魔王波旬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦持此呪故。 天魔王波旬，

欲界中特尊， 不能作留難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界中特尊， 不能作留難，

誦持此經故。 父母及兄弟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦持此經故。 父母及兄弟，

眷屬及親厚， 不逢諸衰禍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眷屬及親厚， 不逢諸衰禍，

誦持此經故。 於百千億劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦持此經故。 於百千億劫，

造作不善業， 十惡及五逆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 造作不善業， 十惡及五逆，

七日能令滅， 誦持此呪故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七日能令滅， 誦持此呪故。

菩薩於億劫， 積集諸功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩於億劫， 積集諸功德，

七日能令勝， 誦持此呪故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七日能令勝， 誦持此呪故。

四大天王尊， 毘頭羅提頭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大天王尊， 毘頭羅提頭，

博叉毘留茶， 大臣眾眷屬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 博叉毘留茶， 大臣眾眷屬，

歡喜而讚歎， 恭敬常守護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歡喜而讚歎， 恭敬常守護，

誦持此呪故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦持此呪故。」

佛說此經已，舍利弗及諸比丘，一切世間天、人、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜頂戴奉行，作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，舍利弗及諸比丘，一切世間天、人、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜頂戴奉行，作禮而去。

乞夢即知吉凶陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乞夢即知吉凶陀羅尼

南無三寶 南無摩尼跋陀 大鬼神將 摩訶怛茶 陀羅尼 尼律師 那氷伽梨 阿梨伽梨㖑 多氷伽梨 阿跋多蛇 阿跋多蛇 摩尼跋陀林 摩訶乾豆波乾陀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無三寶 南無摩尼跋陀 大鬼神將 摩訶怛茶 陀羅尼 尼律師 那氷伽梨 阿梨伽梨㖑 多氷伽梨 阿跋多蛇 阿跋多蛇 摩尼跋陀林 摩訶乾豆波乾陀

四天王，提頭賴吒天、毘樓勒天、惟睒門天、毘沙門天。忉利天、鹽摩羅天、兜率陀天、不憍樂天、他應聲天、化自在天。梵眾妙天、梵輔祿天、摩訶梵天、水行梵天、水微梵天、水無量梵天。水應林天、約淨天、遍淨明天、守妙天、微妙天、極妙天、福愛勝天、近際天、普觀天、快見天、無結受天、色究竟天、淨光天、普等天，是為三十三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四天王，提頭賴吒天、毘樓勒天、惟睒門天、毘沙門天。忉利天、鹽摩羅天、兜率陀天、不憍樂天、他應聲天、化自在天。梵眾妙天、梵輔祿天、摩訶梵天、水行梵天、水微梵天、水無量梵天。水應林天、約淨天、遍淨明天、守妙天、微妙天、極妙天、福愛勝天、近際天、普觀天、快見天、無結受天、色究竟天、淨光天、普等天，是為三十三。

訶尼訶尼 訶尼佉 訶尼佉 頭佉尼佉 知佉 知佉 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 訶尼訶尼 訶尼佉 訶尼佉 頭佉尼佉 知佉 知佉

呪水與人飲之 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪水與人飲之

阿竭帝 波羅竭帝 波羅僧竭帝 婆羅毘羅延帝 波羅波羅 摩牟闍摩牟闍羅帝 三波羅闍羅帝 毘提提希希尼尼 憂句隷牟句頭帝 檀那竭帝 檀那羅帝 檀那僧多羅 伊波呵大要縛鬼(一縛鬼二香爐)婆利摩訶婆利闍梨摩訶闍梨 塸牟訶沙 婆帝摩訶沙婆帝 阿波吒僧金吒 陀羅尼 多陀呵 阿伽闍 尼婆毘薩婆達摩尼婆毘 伊舍摩陀 毘婆舍那 毘摩羅 修鉢離達摩尼佉那婆樓尼 文夜多 摩隷遮隷睺樓睺樓 朔鞞帝 曼多羅曼多羅 娑呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿竭帝 波羅竭帝 波羅僧竭帝 婆羅毘羅延帝 波羅波羅 摩牟闍摩牟闍羅帝 三波羅闍羅帝 毘提提希希尼尼 憂句隷牟句頭帝 檀那竭帝 檀那羅帝 檀那僧多羅 伊波呵大要縛鬼(一縛鬼二香爐)婆利摩訶婆利闍梨摩訶闍梨 塸牟訶沙 婆帝摩訶沙婆帝 阿波吒僧金吒 陀羅尼 多陀呵 阿伽闍 尼婆毘薩婆達摩尼婆毘 伊舍摩陀 毘婆舍那 毘摩羅 修鉢離達摩尼佉那婆樓尼 文夜多 摩隷遮隷睺樓睺樓 朔鞞帝 曼多羅曼多羅 娑呵

支波晝支波晝 呼奴波晝呼奴波晝 浮樓波晝浮樓波晝 支波晝支波晝 阿若波晝 都呼那鉢晝 舍摩奴波晝 胡修帝鉢晝 蜜祇呼那波晝 伊呼希那鉢晝 尼犁祇帝帝那鉢晝 婆若帝那鉢晝 密若奴 呼帝那鉢晝 欝庶臭帝那波晝 娑呵(上天) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 支波晝支波晝 呼奴波晝呼奴波晝 浮樓波晝浮樓波晝 支波晝支波晝 阿若波晝 都呼那鉢晝 舍摩奴波晝 胡修帝鉢晝 蜜祇呼那波晝 伊呼希那鉢晝 尼犁祇帝帝那鉢晝 婆若帝那鉢晝 密若奴 呼帝那鉢晝 欝庶臭帝那波晝 娑呵(上天)

轉鉢呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉鉢呪

南無摩等耆那 南無摩等阿 羅闍羅 南無摩才伽伽利伽他利 伽那怛衫那摩悉吉利埵飲 摩毘婆羅婆叉咩 桑毘闍桑毘闍底 阿吒尼婆吒尼 婆曼陀阿樓休 篼吒僧伽毘咩 阿悉多多梨央求瑟吒波羶底 他利伽陀利 伽那 地脾那 斫蓄娑 佛陀薩氈 達摩薩氈 僧伽薩氈 辟支佛陀薩氈 阿羅漢薩氈 提婆薩氈 律師薩氈 波羶底 他利伽他利伽那地脾那 斫蓄娑 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無摩等耆那 南無摩等阿 羅闍羅 南無摩才伽伽利伽他利 伽那怛衫那摩悉吉利埵飲 摩毘婆羅婆叉咩 桑毘闍桑毘闍底 阿吒尼婆吒尼 婆曼陀阿樓休 篼吒僧伽毘咩 阿悉多多梨央求瑟吒波羶底 他利伽陀利 伽那 地脾那 斫蓄娑 佛陀薩氈 達摩薩氈 僧伽薩氈 辟支佛陀薩氈 阿羅漢薩氈 提婆薩氈 律師薩氈 波羶底 他利伽他利伽那地脾那 斫蓄娑 莎呵

呪鏡須童男子 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪鏡須童男子

若見道人威儀齊整及外國人者，此事皆吉。若見道人形容醜陋，及見人啼哭、著敗衣裳，是不吉相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見道人威儀齊整及外國人者，此事皆吉。若見道人形容醜陋，及見人啼哭、著敗衣裳，是不吉相。

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