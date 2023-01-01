佛說陀隣尼鉢經
東晉 曇無蘭譯1卷CBETA T1352少于一千字 9 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說陀隣尼鉢經
佛說陀隣尼鉢經
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東晉西域沙門竺曇無蘭譯
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聞如是：
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一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人，菩薩萬人俱。爾時去是佛剎百千億拘利佛剎，過爾所佛土，其剎世界名阿難陀拘蠶(晉言華積)，彼佛號伊迦波提羅耶(晉言最上天王)如來、至真、等正覺，今現在。遣兩菩薩，一名阿彌陀法(晉言無量光明)、二名摩訶法(晉言大光明)。爾時二菩薩來到佛所。前以頭面禮佛足。長跪叉手白佛言：「世尊！從是間過百千億拘利佛剎，世界名曰華積，彼佛號最上天王如來、至真、等正覺，今現在。遣我來問訊世尊：說法安隱、受者增進皆無他不？得不為天、龍、夜叉、鬼神，若薜茘、若鳩洹鬼神、若羅剎鬼神、若虎若狼、若人非人所嬈害？彼世如來、至真、等正覺今遣我持陀隣尼鉢來，今為一切故，欲令安隱、得名聲遠聞、色貌端政、有氣力有筋力強如是。
一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人，菩薩萬人俱。爾時去是佛剎百千億拘利佛剎，過爾所佛土，其剎世界名阿難陀拘蠶(晉言華積)，彼佛號伊迦波提羅耶(晉言最上天王)如來、至真、等正覺，今現在。遣兩菩薩，一名阿彌陀法(晉言無量光明)、二名摩訶法(晉言大光明)。爾時二菩薩來到佛所。前以頭面禮佛足。長跪叉手白佛言：「世尊！從是間過百千億拘利佛剎，世界名曰華積，彼佛號最上天王如來、至真、等正覺，今現在。遣我來問訊世尊：說法安隱、受者增進皆無他不？得不為天、龍、夜叉、鬼神，若薜茘、若鳩洹鬼神、若羅剎鬼神、若虎若狼、若人非人所嬈害？彼世如來、至真、等正覺今遣我持陀隣尼鉢來，今為一切故，欲令安隱、得名聲遠聞、色貌端政、有氣力有筋力強如是。
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「闍離 摩訶闍離 闍蘭尼 郁奇目𬽾 三波提 摩訶三波提」
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是時佛告阿難陀言：「汝受是陀隣尼鉢，持諷誦讀。有佛世尊甚難得值，陀隣尼鉢亦難得聞。若善男子善女人受持誦讀，識七世生宿命。若善男子善女人受持諷誦讀，一切鬼神、人非人、蛇蚖蝮蠍皆不能害，毒不能中、蠱道為不行，不為刀兵所傷害、帝王不能得其便、梵不恚之。如是阿難陀！是陀隣尼鉢，七十七億諸佛所說，若有中害者，是諸佛語為無有異。」
是時佛告阿難陀言：「汝受是陀隣尼鉢，持諷誦讀。有佛世尊甚難得值，陀隣尼鉢亦難得聞。若善男子善女人受持誦讀，識七世生宿命。若善男子善女人受持諷誦讀，一切鬼神、人非人、蛇蚖蝮蠍皆不能害，毒不能中、蠱道為不行，不為刀兵所傷害、帝王不能得其便、梵不恚之。如是阿難陀！是陀隣尼鉢，七十七億諸佛所說，若有中害者，是諸佛語為無有異。」
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阿逸多菩薩字彌勒，語賢者阿難陀言：「我亦當復說陀隣尼鉢。所以者何？亦欲令一切安隱、有名聲德遠聞、色貌端政、饒益力，其筋力強如是。
阿逸多菩薩字彌勒，語賢者阿難陀言：「我亦當復說陀隣尼鉢。所以者何？亦欲令一切安隱、有名聲德遠聞、色貌端政、饒益力，其筋力強如是。
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「頞䩚 跋䩚 滅支叉離 勒支 羅嵐彌 漏嵐彌 醯離 彌離 提離」
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爾時佛告阿難陀言：「汝受是陀隣尼鉢，持諷誦讀。有佛世尊甚難得值，是陀隣尼鉢亦難得聞。若善男子善女人，受是陀隣尼鉢奉持諷誦讀，識十四生宿命。若善男子善女人，奉持陀隣尼鉢諷誦讀說，終不為一切鬼神、人非人所觸嬈，蛇蚖蝮螫諸含毒之蟲所不能害，毒不能中、蠱道為不行，刀兵不能傷、帝王不能得其便，梵釋四天王所共擁護。阿難陀！是陀隣尼鉢，八萬四千億佛所說。」
爾時佛告阿難陀言：「汝受是陀隣尼鉢，持諷誦讀。有佛世尊甚難得值，是陀隣尼鉢亦難得聞。若善男子善女人，受是陀隣尼鉢奉持諷誦讀，識十四生宿命。若善男子善女人，奉持陀隣尼鉢諷誦讀說，終不為一切鬼神、人非人所觸嬈，蛇蚖蝮螫諸含毒之蟲所不能害，毒不能中、蠱道為不行，刀兵不能傷、帝王不能得其便，梵釋四天王所共擁護。阿難陀！是陀隣尼鉢，八萬四千億佛所說。」
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佛告阿難陀言：「我亦欲復說陀隣尼鉢，欲令一切安隱、有名聲德遠聞、色貌端正、饒氣力，其筋力強如是。
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「頞䩚 跋䩚 涅䩚 鳩涅䩚 鐵離 抄羅波提 安那波提 般那波提 迦前尼摩訶前尼」
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是時佛告賢者阿難陀言：「受是陀隣尼鉢，持諷誦讀，為一切廣說。若善男子善女人，受是陀隣尼鉢持諷誦讀，識無央數生宿命。是陀隣尼鉢，阿難陀！不可稱計億佛所說。如是阿難陀！是陀隣尼鉢，若行道、若為賊、若為虎狼、若水中、若犯帝王縣官事，當念是陀隣尼鉢，諷誦讀持。是陀隣尼鉢，阿難陀！繫著枯樹即便生葉華實，何況為人說病不愈？當為一切病人呪。」佛說經已，賢者阿難陀及諸會者，皆歡喜受行。
是時佛告賢者阿難陀言：「受是陀隣尼鉢，持諷誦讀，為一切廣說。若善男子善女人，受是陀隣尼鉢持諷誦讀，識無央數生宿命。是陀隣尼鉢，阿難陀！不可稱計億佛所說。如是阿難陀！是陀隣尼鉢，若行道、若為賊、若為虎狼、若水中、若犯帝王縣官事，當念是陀隣尼鉢，諷誦讀持。是陀隣尼鉢，阿難陀！繫著枯樹即便生葉華實，何況為人說病不愈？當為一切病人呪。」佛說經已，賢者阿難陀及諸會者，皆歡喜受行。
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