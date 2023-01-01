佛說持句神呪經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說持句神呪經

吳月支優婆塞支謙譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳月支優婆塞支謙譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人，菩薩萬人。爾時從是佛土過億百千佛國，有世界名無量華，其佛號鄧尊王如來無所著至真等正覺，今現在說法。彼佛遣二菩薩，一名無量光明、二名大光明。時二菩薩來至釋迦文佛所，稽首佛足，却住一面，前白佛言：「唯然世尊！從是佛土過億百千佛國，有世界名無量華，其佛號鄧尊王如來，遣我等來。世尊如常不？其眾安隱無他耶？天、龍、鬼神、餓鬼、女鬼、鳩桓，若人非人、虎狼毒獸，得無嬈亂人民？用是故佛遣是持句呪來，哀念眾生令安吉善，名聞威神得力如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人，菩薩萬人。爾時從是佛土過億百千佛國，有世界名無量華，其佛號鄧尊王如來無所著至真等正覺，今現在說法。彼佛遣二菩薩，一名無量光明、二名大光明。時二菩薩來至釋迦文佛所，稽首佛足，却住一面，前白佛言：「唯然世尊！從是佛土過億百千佛國，有世界名無量華，其佛號鄧尊王如來，遣我等來。世尊如常不？其眾安隱無他耶？天、龍、鬼神、餓鬼、女鬼、鳩桓，若人非人、虎狼毒獸，得無嬈亂人民？用是故佛遣是持句呪來，哀念眾生令安吉善，名聞威神得力如是。

「闍梨摩訶 闍梨羅尼 優佉目佉 沙波提 摩訶沙波提」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「闍梨摩訶 闍梨羅尼 優佉目佉 沙波提 摩訶沙波提」

佛告阿難：「受是持句呪，執持誦說。佛世難值，持句呪亦為難遇。善男子善女人受是持句呪，諷誦讀，識七世宿命。受持者一切浮陀鬼神、若人非人不得嬈近，毒蛇不敢螫、毒藥自然除、刀亦不能傷、王亦不能害、梵亦不瞋之。是持句呪，七十七億佛所說，犯是呪者當獲重罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「受是持句呪，執持誦說。佛世難值，持句呪亦為難遇。善男子善女人受是持句呪，諷誦讀，識七世宿命。受持者一切浮陀鬼神、若人非人不得嬈近，毒蛇不敢螫、毒藥自然除、刀亦不能傷、王亦不能害、梵亦不瞋之。是持句呪，七十七億佛所說，犯是呪者當獲重罪。」

復有菩薩彌勒等八十人，告賢者阿難：「我亦當說持句呪，哀念眾生，令安吉善，名聞威神得力如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩彌勒等八十人，告賢者阿難：「我亦當說持句呪，哀念眾生，令安吉善，名聞威神得力如是。

「阿知和知 吒佉羅羅 里彌喜利 彌利提盧 留彌勒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿知和知 吒佉羅羅 里彌喜利 彌利提盧 留彌勒」

佛告阿難：「受是持句呪，執持誦說。佛世難值，持句呪諷誦讀，識十四世宿命。受持者一切浮陀鬼神、若人非人不得嬈近，毒蛇不敢螫、毒藥自然除、刀亦不能傷、王亦不敢害、梵亦不瞋之。是持句呪，八十四億佛所說，謗是呪者當獲重罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「受是持句呪，執持誦說。佛世難值，持句呪諷誦讀，識十四世宿命。受持者一切浮陀鬼神、若人非人不得嬈近，毒蛇不敢螫、毒藥自然除、刀亦不能傷、王亦不敢害、梵亦不瞋之。是持句呪，八十四億佛所說，謗是呪者當獲重罪。」

佛告阿難：「我亦當說持句呪，哀念眾生令安吉，善名聞威神得力如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「我亦當說持句呪，哀念眾生令安吉，善名聞威神得力如是。

「阿知和知 那知鳩那知 提梨 沙羅波提 阿那波提 波那提 波那迦和尼 摩訶迦和尼」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿知和知 那知鳩那知 提梨 沙羅波提 阿那波提 波那提 波那迦和尼 摩訶迦和尼」

佛告阿難：「受是持句呪，執持誦說。佛世難值，持句呪亦為難遇。善男子善女人受是持句呪諷誦讀，識無數世宿命。受持者一切浮陀鬼神、若人非人不敢嬈近，毒蛇不敢螫、毒藥自然除、刀亦不敢傷、王亦不敢害、梵亦不瞋之。是持句呪，無數億佛所說，犯是呪者當獲重罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「受是持句呪，執持誦說。佛世難值，持句呪亦為難遇。善男子善女人受是持句呪諷誦讀，識無數世宿命。受持者一切浮陀鬼神、若人非人不敢嬈近，毒蛇不敢螫、毒藥自然除、刀亦不敢傷、王亦不敢害、梵亦不瞋之。是持句呪，無數億佛所說，犯是呪者當獲重罪。」

佛告阿難：「是持句呪，行道中當念之。若至縣官、若行賊中、若蠱道若、毒若刀刃中、若人非人中當念之。是持句呪於枯樹令生葉華實，何況為人結縷也，當使吉，百病消除，自然安隱，辟除凶害。南無佛，令呪皆得從願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「是持句呪，行道中當念之。若至縣官、若行賊中、若蠱道若、毒若刀刃中、若人非人中當念之。是持句呪於枯樹令生葉華實，何況為人結縷也，當使吉，百病消除，自然安隱，辟除凶害。南無佛，令呪皆得從願。」

佛說經已，皆大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經已，皆大歡喜。