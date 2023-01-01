佛說一切如來名號陀羅尼經
宋 法賢譯1卷CBETA T1350少于一千字 10 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說一切如來名號陀羅尼經
佛說一切如來名號陀羅尼經
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西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯
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如是我聞：
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一時佛在摩伽陀國法野大菩提道場初成正覺，與諸菩薩摩訶薩眾八萬人俱，復有八萬四千大梵天子亦在道場，悉皆圍繞瞻仰世尊。
一時佛在摩伽陀國法野大菩提道場初成正覺，與諸菩薩摩訶薩眾八萬人俱，復有八萬四千大梵天子亦在道場，悉皆圍繞瞻仰世尊。
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爾時會中有菩薩摩訶薩名觀自在，從座而起，偏袒右肩，右膝著地合掌向佛，而白佛言：「世尊！有一切如來名號陀羅尼。彼一切如來名號陀羅尼，乃是莊嚴劫、賢劫、星宿劫中諸佛如來已說當說。我今承佛威力，亦為利益安樂諸眾生故，樂欲宣說。唯願世尊加哀覆護。」
爾時會中有菩薩摩訶薩名觀自在，從座而起，偏袒右肩，右膝著地合掌向佛，而白佛言：「世尊！有一切如來名號陀羅尼。彼一切如來名號陀羅尼，乃是莊嚴劫、賢劫、星宿劫中諸佛如來已說當說。我今承佛威力，亦為利益安樂諸眾生故，樂欲宣說。唯願世尊加哀覆護。」
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爾時世尊讚觀自在菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！觀自在！汝能為利益一切眾生發大悲心。如意宣說。」時觀自在菩薩蒙佛許已，復白佛言：「世尊！若人欲誦彼陀羅尼，先當至誠誦諸佛如來名號，所謂寶師子自在如來、寶雲如來、寶莊嚴藏如來、師子大雲如來、雲師子如來、須彌如來、師子吼如來、師子利如來、梵音如來、善愛如來、蓮華上如來、燃燈如來、蓮華生如來、遜那囉如來、持花如來、持寶如來、法生如來、日光如來、日照如來、月光如來、無量藏如來、無量莊嚴藏如來、無量光如來、蓮華藏如來、天妙音如來、拘枳羅音如來。如是等諸佛如來名號，若人得聞、為他宣說，是人六十千劫不聞惡趣之名，何況墮於阿鼻地獄。」時觀自在菩薩說是諸佛如來名號已，即說陀羅尼曰：
爾時世尊讚觀自在菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！觀自在！汝能為利益一切眾生發大悲心。如意宣說。」時觀自在菩薩蒙佛許已，復白佛言：「世尊！若人欲誦彼陀羅尼，先當至誠誦諸佛如來名號，所謂寶師子自在如來、寶雲如來、寶莊嚴藏如來、師子大雲如來、雲師子如來、須彌如來、師子吼如來、師子利如來、梵音如來、善愛如來、蓮華上如來、燃燈如來、蓮華生如來、遜那囉如來、持花如來、持寶如來、法生如來、日光如來、日照如來、月光如來、無量藏如來、無量莊嚴藏如來、無量光如來、蓮華藏如來、天妙音如來、拘枳羅音如來。如是等諸佛如來名號，若人得聞、為他宣說，是人六十千劫不聞惡趣之名，何況墮於阿鼻地獄。」時觀自在菩薩說是諸佛如來名號已，即說陀羅尼曰：
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「怛𭔞(切身，下同)他(引)(一) 拶覩囉(引)尸(引)帝踰(引)惹(仁左切，下同)那設多薩賀薩囉(二合引)尼(二) 惹咤(引)婆(引)囉末酤吒(引)朗訖哩(二合)多(引)(三) 馱(引)囉尼莎(引)賀(引)(四) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多母哩底(二合)多(五) 馱(引)囉尼(引)莎(引)賀(引)(六) 阿嚩路吉帝(引)說囉(引)野莎(引)賀(引)(七) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐都(引)烏瑟膩(二合)沙(引)(八) 馱(引)囉尼莎(引)賀(引)(九) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多婆(引)始多(十) 達哩摩(二合)塞建(二合)馱(十一) 馱(引)囉尼(引)莎(引)賀(引)(十二) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多婆(引)始多(十三) 颯鉢多(二合)馱(引)囉尼莎(引)賀(引)(十四) 鉢訥摩(二合)阿婆儞哥野莎(引)賀(引)(十五) 阿瑟吒(二合)摩賀(引)跋野馱(引)囉尼莎(引)賀(引)(十六) 稅(引)多嚩蘭拏(二合引)野莎(引)賀(引)(十七) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多那(引)摩馱(引)囉尼莎(引)賀(引)(十八) 阿尸(引)帝鉢訥摩(二合引)設儞哥(引)野怛他(引)誐多馱(引)囉尼莎(引)賀(引)(十九) 鉢訥摩(二合)賀悉多(二合引)野莎(引)賀(引)(二十) 薩哩嚩(二合)滿怛囉(二合)馱(引)囉尼(引)莎(引)賀(引)(二十一)」
「怛𭔞(切身，下同)他(引)(一) 拶覩囉(引)尸(引)帝踰(引)惹(仁左切，下同)那設多薩賀薩囉(二合引)尼(二) 惹咤(引)婆(引)囉末酤吒(引)朗訖哩(二合)多(引)(三) 馱(引)囉尼莎(引)賀(引)(四) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多母哩底(二合)多(五) 馱(引)囉尼(引)莎(引)賀(引)(六) 阿嚩路吉帝(引)說囉(引)野莎(引)賀(引)(七) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐都(引)烏瑟膩(二合)沙(引)(八) 馱(引)囉尼莎(引)賀(引)(九) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多婆(引)始多(十) 達哩摩(二合)塞建(二合)馱(十一) 馱(引)囉尼(引)莎(引)賀(引)(十二) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多婆(引)始多(十三) 颯鉢多(二合)馱(引)囉尼莎(引)賀(引)(十四) 鉢訥摩(二合)阿婆儞哥野莎(引)賀(引)(十五) 阿瑟吒(二合)摩賀(引)跋野馱(引)囉尼莎(引)賀(引)(十六) 稅(引)多嚩蘭拏(二合引)野莎(引)賀(引)(十七) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多那(引)摩馱(引)囉尼莎(引)賀(引)(十八) 阿尸(引)帝鉢訥摩(二合引)設儞哥(引)野怛他(引)誐多馱(引)囉尼莎(引)賀(引)(十九) 鉢訥摩(二合)賀悉多(二合引)野莎(引)賀(引)(二十) 薩哩嚩(二合)滿怛囉(二合)馱(引)囉尼(引)莎(引)賀(引)(二十一)」
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爾時觀自在菩薩說是陀羅尼已，復白佛言：「世尊！此一切如來名號陀羅尼，若有善男子善女人，受持讀誦、思惟記念、為他人說，是人所有五無間業悉得消除，命終之後生天為王，壽八十四百千俱胝劫數。然後得轉輪王位，壽六十中劫。過是劫已，當得成佛，名曰蓮華藏如來、應供、正等正覺。」
爾時觀自在菩薩說是陀羅尼已，復白佛言：「世尊！此一切如來名號陀羅尼，若有善男子善女人，受持讀誦、思惟記念、為他人說，是人所有五無間業悉得消除，命終之後生天為王，壽八十四百千俱胝劫數。然後得轉輪王位，壽六十中劫。過是劫已，當得成佛，名曰蓮華藏如來、應供、正等正覺。」
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爾時世尊說是經已，八萬菩薩摩訶薩眾，及八萬四千大梵天子，聞佛所說皆大歡喜，信受奉行。
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