佛說十二佛名神呪校量功德除障滅罪經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說十二佛名神呪校量功德除障滅罪經

隋天竺三藏法師闍那崛多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏法師闍那崛多譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾千二百五十人俱；復有菩薩大眾一萬二千人俱，阿逸多菩薩為首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾千二百五十人俱；復有菩薩大眾一萬二千人俱，阿逸多菩薩為首。

爾時世尊告彌勒菩薩言：「彌勒！東方去此佛剎有十不可說諸佛剎億百千微塵等，過諸佛剎有一佛土，名曰解脫主世界。彼世界內有一佛，名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來、阿羅訶、三藐三佛陀，現在隨心欲行逍遙在處說法。若善男子善女人犯四重五逆、誹謗三寶及犯四波羅夷，是人罪重，假使如閻浮履地變為微塵，一一微塵成於一劫，是人有若干劫罪，稱是一佛名號、禮一拜者悉得滅除，況復晝夜受持讀誦憶念不忘者，是人功德不可思議。而彼佛世界中有菩薩名無比，無障礙王如來授彼菩薩記，當得成佛，號豪相日月光明華寶蓮華堅如金剛身毘盧遮那無障礙眼圓滿十方放光照一切佛剎相王如來、阿羅訶、三藐三佛陀、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告彌勒菩薩言：「彌勒！東方去此佛剎有十不可說諸佛剎億百千微塵等，過諸佛剎有一佛土，名曰解脫主世界。彼世界內有一佛，名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來、阿羅訶、三藐三佛陀，現在隨心欲行逍遙在處說法。若善男子善女人犯四重五逆、誹謗三寶及犯四波羅夷，是人罪重，假使如閻浮履地變為微塵，一一微塵成於一劫，是人有若干劫罪，稱是一佛名號、禮一拜者悉得滅除，況復晝夜受持讀誦憶念不忘者，是人功德不可思議。而彼佛世界中有菩薩名無比，無障礙王如來授彼菩薩記，當得成佛，號豪相日月光明華寶蓮華堅如金剛身毘盧遮那無障礙眼圓滿十方放光照一切佛剎相王如來、阿羅訶、三藐三佛陀、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。

「彼東方復有佛，名曰一切莊嚴無垢光如來、阿羅訶、三藐三佛陀，亦應當稱彼佛名，亦修恭敬、亦須稱其名號、亦須心念彼佛名號。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼東方復有佛，名曰一切莊嚴無垢光如來、阿羅訶、三藐三佛陀，亦應當稱彼佛名，亦修恭敬、亦須稱其名號、亦須心念彼佛名號。

「南方有佛，名曰辯才瓔珞思念如來、阿羅訶、三藐三佛陀，亦應當稱彼佛名，亦修恭敬、亦須稱其名號、亦須心念彼佛名號。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南方有佛，名曰辯才瓔珞思念如來、阿羅訶、三藐三佛陀，亦應當稱彼佛名，亦修恭敬、亦須稱其名號、亦須心念彼佛名號。

「西方有佛，名曰無垢月相王名稱如來、阿羅訶、三藐三佛陀，亦應當稱彼佛名，亦修恭敬、亦須稱其名號、亦須心念彼佛名號。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西方有佛，名曰無垢月相王名稱如來、阿羅訶、三藐三佛陀，亦應當稱彼佛名，亦修恭敬、亦須稱其名號、亦須心念彼佛名號。

「北方有佛，名曰華莊嚴作光明如來、阿羅訶、三藐三佛陀，亦應當稱彼佛名，亦修恭敬、亦須稱其名號、亦須心念彼佛名號。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「北方有佛，名曰華莊嚴作光明如來、阿羅訶、三藐三佛陀，亦應當稱彼佛名，亦修恭敬、亦須稱其名號、亦須心念彼佛名號。

「東南方有佛，名曰作燈明如來、阿羅訶、三藐三佛陀，亦應當稱彼佛名，亦修恭敬、亦須稱其名號、亦須心念彼佛名號。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東南方有佛，名曰作燈明如來、阿羅訶、三藐三佛陀，亦應當稱彼佛名，亦修恭敬、亦須稱其名號、亦須心念彼佛名號。

「西南方有佛，名曰寶上相名稱如來、阿羅訶、三藐三佛陀，亦應當稱彼佛名，亦修恭敬、亦須稱其名號、亦須心念彼佛名號。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西南方有佛，名曰寶上相名稱如來、阿羅訶、三藐三佛陀，亦應當稱彼佛名，亦修恭敬、亦須稱其名號、亦須心念彼佛名號。

「西北方有佛，名曰無畏觀如來、阿羅訶、三藐三佛陀，亦應當稱彼佛名，亦修恭敬、亦須稱其名號、亦須心念彼佛名號。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西北方有佛，名曰無畏觀如來、阿羅訶、三藐三佛陀，亦應當稱彼佛名，亦修恭敬、亦須稱其名號、亦須心念彼佛名號。

「東北方有佛，名曰無畏無怯毛孔不竪名稱如來、阿羅訶、三藐三佛陀，亦應當稱彼佛名，亦修恭敬、亦須稱其名號、亦須心念彼佛名號。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東北方有佛，名曰無畏無怯毛孔不竪名稱如來、阿羅訶、三藐三佛陀，亦應當稱彼佛名，亦修恭敬、亦須稱其名號、亦須心念彼佛名號。

「下方有佛，名曰師子奮迅根如來、阿羅訶、三藐三佛陀，亦應當稱彼佛名，亦修恭敬、亦須稱其名號、亦須心念彼佛名號。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「下方有佛，名曰師子奮迅根如來、阿羅訶、三藐三佛陀，亦應當稱彼佛名，亦修恭敬、亦須稱其名號、亦須心念彼佛名號。

「上方有佛，名曰金光威王相似如來、阿羅訶、三藐三佛陀，亦應當稱彼佛名，亦修恭敬、亦須稱其名號、亦須心念彼佛名號。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「上方有佛，名曰金光威王相似如來、阿羅訶、三藐三佛陀，亦應當稱彼佛名，亦修恭敬、亦須稱其名號、亦須心念彼佛名號。」

爾時佛告彌勒：「若有正信善男子正信善女人，稱此十二諸佛名號之時，經於十日，當修懺悔一切諸罪、一切眾生所有功德皆隨喜勸請、一切諸佛久住於世、以諸善根迴向法界，是時即得滅一切諸罪、得淨一切業障，即得具足成就莊嚴一切佛土、成就具足無畏，復得具足莊嚴身相、復得具足菩薩眷屬圍遶、復得具足無量陀羅尼、復得具足無量三昧、復得具足如意佛剎莊嚴，亦得具足無量善知識，速得成就如上所說不增不減，在於煩惱中行阿耨多羅三藐三菩提，而得端正可憙果報。亦得財寶充足，常生大姓豪族種姓之家、身相具足，亦得善和眷屬圍遶。」爾時世尊重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告彌勒：「若有正信善男子正信善女人，稱此十二諸佛名號之時，經於十日，當修懺悔一切諸罪、一切眾生所有功德皆隨喜勸請、一切諸佛久住於世、以諸善根迴向法界，是時即得滅一切諸罪、得淨一切業障，即得具足成就莊嚴一切佛土、成就具足無畏，復得具足莊嚴身相、復得具足菩薩眷屬圍遶、復得具足無量陀羅尼、復得具足無量三昧、復得具足如意佛剎莊嚴，亦得具足無量善知識，速得成就如上所說不增不減，在於煩惱中行阿耨多羅三藐三菩提，而得端正可憙果報。亦得財寶充足，常生大姓豪族種姓之家、身相具足，亦得善和眷屬圍遶。」爾時世尊重宣此義而說偈言：

「若有善男子， 若善女人等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有善男子， 若善女人等，

受持此佛名， 生生世世中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受持此佛名， 生生世世中，

得他人愛敬， 光明威力大， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得他人愛敬， 光明威力大，

生處為人尊， 於後得成佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生處為人尊， 於後得成佛。」

佛復告彌勒：「若有善男子善女人，若當受持此佛名者，亦須誦此陀羅尼呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告彌勒：「若有善男子善女人，若當受持此佛名者，亦須誦此陀羅尼呪：

「多絰他(一) 阿企(二) 摩企(三) 三曼多目企(四) 燥帝育羯帝(五) 尼陸帝(六) 尼陸帝鉢脾(七) 三摩余祇(八) 質多毘跋帝(九) 阿企(十) 摩企(十一) 摩陀禰(十二) 毘拔帝(十三) 三漫多求禰(十四) 薩底耶羅彌(十五) 育吉帝(十六) 鉢育吉帝(十七) 醯利彌利摩私隷(十八) 阿喃迷(十九) 遮迷(二十) 頞質智(二十一) 末質智(二十二) 步支(二十三) 阿羅醯(二十四) 婆休眵(二十五) 遮逾伽羅醯(二十六) 醯摩婆帝(二十七) 殊帝摩帝(二十八) 達摩真帝(二十九) 周多朋枳(三十) 阿毘差脾(三十一) 阿羅陀婆叉彌(三十二) 娑揵陀毘拔帝(三十三) 那摩薩婆(三十四) 佛陀菩提薩多脾毘耶(三十五) 悉田妒漫帶波陀(三十六) 佛陀提瑟帝多(三十七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多絰他(一) 阿企(二) 摩企(三) 三曼多目企(四) 燥帝育羯帝(五) 尼陸帝(六) 尼陸帝鉢脾(七) 三摩余祇(八) 質多毘跋帝(九) 阿企(十) 摩企(十一) 摩陀禰(十二) 毘拔帝(十三) 三漫多求禰(十四) 薩底耶羅彌(十五) 育吉帝(十六) 鉢育吉帝(十七) 醯利彌利摩私隷(十八) 阿喃迷(十九) 遮迷(二十) 頞質智(二十一) 末質智(二十二) 步支(二十三) 阿羅醯(二十四) 婆休眵(二十五) 遮逾伽羅醯(二十六) 醯摩婆帝(二十七) 殊帝摩帝(二十八) 達摩真帝(二十九) 周多朋枳(三十) 阿毘差脾(三十一) 阿羅陀婆叉彌(三十二) 娑揵陀毘拔帝(三十三) 那摩薩婆(三十四) 佛陀菩提薩多脾毘耶(三十五) 悉田妒漫帶波陀(三十六) 佛陀提瑟帝多(三十七)」

爾時世尊說是呪已，重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是呪已，重說偈言：

「受持此呪者， 得值六十億， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受持此呪者， 得值六十億，

現在十方佛， 常憶念是人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現在十方佛， 常憶念是人。

一切受生處， 常遇善知識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切受生處， 常遇善知識，

心欲所願者， 一切皆吉祥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心欲所願者， 一切皆吉祥。

誦此陀羅尼， 常生諸佛前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此陀羅尼， 常生諸佛前，

微妙蓮華上， 化生不受胎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微妙蓮華上， 化生不受胎。

正念正行意， 增長智慧等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正念正行意， 增長智慧等，

一聞悉總持， 所聞不忘失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一聞悉總持， 所聞不忘失。

受持此呪者， 獲得如是福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受持此呪者， 獲得如是福。

誦此佛名者， 彼人所生處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此佛名者， 彼人所生處，

遠離諸惡道， 速得生善處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離諸惡道， 速得生善處，

得陀羅尼定， 最妙最勝處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得陀羅尼定， 最妙最勝處，

受持不忘失， 乃至於菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受持不忘失， 乃至於菩提，

皆由諸佛名， 及以陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆由諸佛名， 及以陀羅尼。

若人施七寶， 滿千萬億剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人施七寶， 滿千萬億剎，

受持此佛名， 福報過於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受持此佛名， 福報過於彼。

行於菩提行， 恒常識宿命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行於菩提行， 恒常識宿命，

遠離諸眾難， 即得自在處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離諸眾難， 即得自在處，

常生有佛剎， 值佛聞正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常生有佛剎， 值佛聞正法，

得於信行心。 得是信心已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得於信行心。 得是信心已，

常即供養佛， 值佛聞法已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常即供養佛， 值佛聞法已，

心生大歡喜。 得見諸佛已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心生大歡喜。 得見諸佛已，

持妙供養具， 供養於諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持妙供養具， 供養於諸佛。

受持佛名者， 千萬諸億劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受持佛名者， 千萬諸億劫，

捨離生死罪， 速成於佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨離生死罪， 速成於佛道。

若人能至心， 七日誦佛名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人能至心， 七日誦佛名，

得於清淨眼， 能見無量佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得於清淨眼， 能見無量佛。

能持此佛名， 即得無量福， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能持此佛名， 即得無量福，

是人所生處， 天人常恭敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人所生處， 天人常恭敬。

若人持佛名， 千萬億劫中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人持佛名， 千萬億劫中，

不被他毀辱， 一切世界中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不被他毀辱， 一切世界中，

名聞悉流布。 若人持佛名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名聞悉流布。 若人持佛名，

千萬億劫中， 天人常供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千萬億劫中， 天人常供養，

無有毀之者， 速得成佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有毀之者， 速得成佛道。

若人持佛名， 不生怯弱心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人持佛名， 不生怯弱心，

智慧無諂曲， 常在諸佛前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧無諂曲， 常在諸佛前。

若人持佛名， 彼人所生處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人持佛名， 彼人所生處，

天龍諸夜叉， 乾闥緊那羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天龍諸夜叉， 乾闥緊那羅，

修羅迦樓羅， 及摩睺羅伽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修羅迦樓羅， 及摩睺羅伽，

人與非人等， 常供養是人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人與非人等， 常供養是人。

若人持佛名， 世世所生處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人持佛名， 世世所生處，

常生富貴家， 丈夫相具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常生富貴家， 丈夫相具足，

無有慳妬心， 猛健好布施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有慳妬心， 猛健好布施，

身體諸毛孔， 常出諸妙香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身體諸毛孔， 常出諸妙香，

口中諸齒間， 復出氛氳香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口中諸齒間， 復出氛氳香，

天赤栴檀香， 及諸餘香氣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天赤栴檀香， 及諸餘香氣，

千萬億劫中， 常香無斷絕； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千萬億劫中， 常香無斷絕；

世世所生處， 其聲如梵天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世世所生處， 其聲如梵天，

亦如迦陵頻， 命命等諸鳥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如迦陵頻， 命命等諸鳥。

持法王名者， 其福亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持法王名者， 其福亦如是。

若人持佛名， 七寶華中生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人持佛名， 七寶華中生，

其華千億葉， 威光相具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其華千億葉， 威光相具足。

若人持佛名， 父母諸眷屬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人持佛名， 父母諸眷屬，

和顏無諍訟， 永不生別離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 和顏無諍訟， 永不生別離。

若有諸女人， 受持此經者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有諸女人， 受持此經者，

捨離女人形， 轉生智男身； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨離女人形， 轉生智男身；

得男子身已， 即成於菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得男子身已， 即成於菩提，

轉無上法輪， 隨意入涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉無上法輪， 隨意入涅槃。

若人持佛名， 刀杖不能害， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人持佛名， 刀杖不能害，

水火不焚漂， 縣官不能殺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水火不焚漂， 縣官不能殺。

若人持佛名， 眾魔及波旬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人持佛名， 眾魔及波旬，

行住坐臥處， 不能得其便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行住坐臥處， 不能得其便。

若人持佛名， 世世所生處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人持佛名， 世世所生處，

身通遊虛空， 能至無邊剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身通遊虛空， 能至無邊剎，

面覩於諸佛， 能問甚深義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 面覩於諸佛， 能問甚深義，

彼等無量佛， 即知其心意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等無量佛， 即知其心意，

為說微妙法， 授彼菩提記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為說微妙法， 授彼菩提記。

得聞授記已， 心生大歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得聞授記已， 心生大歡喜，

即於諸佛教， 決定無有疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即於諸佛教， 決定無有疑。

彼諸佛世尊， 所說甚深法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸佛世尊， 所說甚深法，

其人聞法已， 受持永不失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其人聞法已， 受持永不失。

於後得成就， 六度及諸地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於後得成就， 六度及諸地，

無畏諸力等， 眾相及諸好， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無畏諸力等， 眾相及諸好，

佛剎及眾生， 任意隨所取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛剎及眾生， 任意隨所取。

生於彼剎中， 速能成正覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生於彼剎中， 速能成正覺，

轉無上法輪， 隨意入涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉無上法輪， 隨意入涅槃。

若有善男子， 及善女人等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有善男子， 及善女人等，

受持此經者， 如上說功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受持此經者， 如上說功德。

若持此經者， 謹慎莫放逸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若持此經者， 謹慎莫放逸，

聞如前福業， 若滿於一劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如前福業， 若滿於一劫，

若減於一劫， 常須勤讀誦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若減於一劫， 常須勤讀誦，

不生懈怠心。 我勅有如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生懈怠心。 我勅有如是，

此等諸佛者， 常住功德藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等諸佛者， 常住功德藏，

虛空雲中王， 常住於彼處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空雲中王， 常住於彼處。

若人聞佛名， 一劫減一劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人聞佛名， 一劫減一劫，

聞已生敬心， 彼是最健人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞已生敬心， 彼是最健人，

亦是大智慧， 亦是人中最， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦是大智慧， 亦是人中最，

亦是健丈夫， 於世大名聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦是健丈夫， 於世大名聞。

是故我今言， 彌勒當聽我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故我今言， 彌勒當聽我，

有大智慧人， 巧解方便者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有大智慧人， 巧解方便者，

常勤不放逸， 恒近善知識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常勤不放逸， 恒近善知識，

得聞此經典， 後趣菩提道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得聞此經典， 後趣菩提道。」

佛說此經已，彌勒菩薩摩訶薩，及諸菩薩眾、大比丘眾，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，彌勒菩薩摩訶薩，及諸菩薩眾、大比丘眾，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，聞佛所說，歡喜奉行。