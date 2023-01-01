息除中夭陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 息除中夭陀羅尼經

西天北印度烏填曩國帝釋宮寺三藏傳法大師賜紫沙門臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天北印度烏填曩國帝釋宮寺三藏傳法大師賜紫沙門臣施護奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在殑伽河邊，與大眾俱，及於護世四大天王，多聞天王最為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在殑伽河邊，與大眾俱，及於護世四大天王，多聞天王最為上首。

爾時世尊告四王言：「有大怖畏深可厭患，汝等應知。若男若女、童男童女、若人若天，我觀中夭，生大怖畏。恒時擾惱各不相救，乃至老死甚大怖畏，而無窮盡。吾今為汝說救護法。」即時會中四大天王而白佛言：「世尊！我等今日於世尊前聞此說已踴躍歡喜，以身命財奉於如來，願佛哀愍為我演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告四王言：「有大怖畏深可厭患，汝等應知。若男若女、童男童女、若人若天，我觀中夭，生大怖畏。恒時擾惱各不相救，乃至老死甚大怖畏，而無窮盡。吾今為汝說救護法。」即時會中四大天王而白佛言：「世尊！我等今日於世尊前聞此說已踴躍歡喜，以身命財奉於如來，願佛哀愍為我演說。」

爾時世尊一彈指間面東而住，說如是言：「南無十方一切如來無上正等正覺，廣大慈悲憐愍有情，彼皆證得阿耨多羅三藐三菩提。惟願慈悲同共觀察，著我有情與力加護，息除中夭敷演解說。」如是東西南北乃至上下，一切如來唱如是言：「南無一切如來無上正等正覺，不捨慈悲而為眾生證得阿耨多羅三藐三菩提。惟願慈悲同共觀察，著我有情敷演解說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊一彈指間面東而住，說如是言：「南無十方一切如來無上正等正覺，廣大慈悲憐愍有情，彼皆證得阿耨多羅三藐三菩提。惟願慈悲同共觀察，著我有情與力加護，息除中夭敷演解說。」如是東西南北乃至上下，一切如來唱如是言：「南無一切如來無上正等正覺，不捨慈悲而為眾生證得阿耨多羅三藐三菩提。惟願慈悲同共觀察，著我有情敷演解說。

「爾時諸佛同共證明，我今宣說救護怖畏息除難法。如是乃至第二法輪演說之時，此會眾中皆獲壽命色相具足，悉得離於生死怖畏而無中夭，乃至老病亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時諸佛同共證明，我今宣說救護怖畏息除難法。如是乃至第二法輪演說之時，此會眾中皆獲壽命色相具足，悉得離於生死怖畏而無中夭，乃至老病亦復如是。」

爾時十方一切諸佛，照見一一世界如來形像，如胡麻量遍滿一切。又彼十方一一如來同共發聲，乃說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時十方一切諸佛，照見一一世界如來形像，如胡麻量遍滿一切。又彼十方一一如來同共發聲，乃說呪曰：

「怛儞也(二合)他(去引)(一) 左禮左攞(引)左禮(二) 尾𩕳跓(傑固反)娑嚩(二合)悉底(二合)計(三) 作訖㘓(二合引)囉(引)爾曩(四) 鉢囉(二合)捨滿覩(五) 薩嚩枲誐(引入)(六) 阿曩矩曩注(准上切)(七) 左㘑左㘑(八) 計麼𩕳設焰(二合)(九) 儞麼儞設也(二合)(十) 儞呬麼詩悉(十一) 嬌(居夭反引)囉尾曳(二合)(十二) 呬矩囉㘑(十三) 矩麼底(十四) 尾灑麼(引)抳麼抳(十五) 尸數醯嚩(十六) 阿左禮尾左禮(十七) 麼(引)尾覽嚩(十八) 母護母(轉舌)護(十九) 娑嚩(二合引)賀(二十)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(去引)(一) 左禮左攞(引)左禮(二) 尾𩕳跓(傑固反)娑嚩(二合)悉底(二合)計(三) 作訖㘓(二合引)囉(引)爾曩(四) 鉢囉(二合)捨滿覩(五) 薩嚩枲誐(引入)(六) 阿曩矩曩注(准上切)(七) 左㘑左㘑(八) 計麼𩕳設焰(二合)(九) 儞麼儞設也(二合)(十) 儞呬麼詩悉(十一) 嬌(居夭反引)囉尾曳(二合)(十二) 呬矩囉㘑(十三) 矩麼底(十四) 尾灑麼(引)抳麼抳(十五) 尸數醯嚩(十六) 阿左禮尾左禮(十七) 麼(引)尾覽嚩(十八) 母護母(轉舌)護(十九) 娑嚩(二合引)賀(二十)」

爾時十方一切如來說此祕密神呪已，作如是言：「一切如來無上正等正覺皆同此說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時十方一切如來說此祕密神呪已，作如是言：「一切如來無上正等正覺皆同此說。」

爾時北方多聞天王而白佛言：「世尊！我今聞彼十方如來威神之力加持擁護而無中夭、息除怖畏。」面於佛前而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時北方多聞天王而白佛言：「世尊！我今聞彼十方如來威神之力加持擁護而無中夭、息除怖畏。」面於佛前而說呪曰：

「怛儞也(二合)(一) 他(去引)濕吠(二合去)帝(二) 濕吠(二合去)帝(三) 里里里里(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)(一) 他(去引)濕吠(二合去)帝(二) 濕吠(二合去)帝(三) 里里里里(四)」

爾時東方持國天王即於佛前乃說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時東方持國天王即於佛前乃說呪曰：

「拶哩拶哩娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「拶哩拶哩娑嚩(二合引)賀(引)」

爾時南方增長天王在於佛前即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時南方增長天王在於佛前即說呪曰：

「嚩(去引)梨嚩嚩嚩嚩」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩(去引)梨嚩嚩嚩嚩」

爾時西方廣目天王侍立佛前，亦說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時西方廣目天王侍立佛前，亦說呪曰：

「麼(去引)鄧擬儞蘇麼(引)蘇母蘇母」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「麼(去引)鄧擬儞蘇麼(引)蘇母蘇母」

爾時世尊告四天王言：「今此神呪是一切佛證明觀察。若有族姓男女等輩，晝夜受持志誠憶念，必獲長命而無中夭，命終之後不墮惡趣。若復有人利益有情，發誠諦心受持讀誦，臨命終時無諸怖畏，亦無變怪及諸惡相。於現在世又無白癩顛狂諸病，及離水火、刀兵、疾疫、蟲藥等毒，乃至雷雹，一切諸難皆悉遠離。若是經典所在之處，十方諸佛及眾菩薩悉皆來集，擁護是經令無障難。若復有人於此經典，書寫莊嚴、護淨轉讀，如造佛像種種嚴飾所獲功德而無有異。若復有人供養諸佛、精心離慢，獲吉祥福息除災難。若有受持書寫此經、恒離懈怠、所獲功德亦復如是。一切聖賢常恒擁護離諸災患。」爾時世尊說是經已，四大天王、龍神八部、阿蘇囉等，及諸人、天，一切大眾聞法歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告四天王言：「今此神呪是一切佛證明觀察。若有族姓男女等輩，晝夜受持志誠憶念，必獲長命而無中夭，命終之後不墮惡趣。若復有人利益有情，發誠諦心受持讀誦，臨命終時無諸怖畏，亦無變怪及諸惡相。於現在世又無白癩顛狂諸病，及離水火、刀兵、疾疫、蟲藥等毒，乃至雷雹，一切諸難皆悉遠離。若是經典所在之處，十方諸佛及眾菩薩悉皆來集，擁護是經令無障難。若復有人於此經典，書寫莊嚴、護淨轉讀，如造佛像種種嚴飾所獲功德而無有異。若復有人供養諸佛、精心離慢，獲吉祥福息除災難。若有受持書寫此經、恒離懈怠、所獲功德亦復如是。一切聖賢常恒擁護離諸災患。」爾時世尊說是經已，四大天王、龍神八部、阿蘇囉等，及諸人、天，一切大眾聞法歡喜，信受奉行。