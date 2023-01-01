爾時世尊告四天王言：「諸天等！此陀羅尼從於一切諸佛所生，一切諸佛共所知見。若善男子善女人，乃至有能一日之中讀一遍者，是人終不墮於惡趣。當於是人起大師想。若有人為欲利益一切眾生，於日日中讀誦斯呪，能令眾生壽命增長，亦令其人災橫怖畏皆得消除，無諸惡相及眾疾苦，水不能漂、火不能燒、刀不能傷、毒不能害。若在在處處有能讀誦此陀羅尼，當知此處則為十方一切諸佛常所護念。若人自書若教人書，其人則為承事供養一切諸佛。何以故？若於眾生能作饒益，則為供養一切佛故。若有專欲擁護其身，當書此呪佩著身上。若所在之處有深信法善男子善女人等，或遇災難欲令除滅，疾應如法受持此呪。持呪法著，先當簡擇清淨之處，以栴檀末而塗其地，成一方壇縱廣七肘。其人應從月初八日，香湯洗浴、著新淨衣、受八戒齋，唯食粳米、石蜜、牛乳，取黑沈香及龍腦香共滿一兩置於壇上。又取白檀香，或沈水香、或龍腦香、或復丁香、迦矩羅香，而置於壇。其人誦此陀羅尼呪呪此諸香，於日日中皆七七遍，滿于七日。至十五日，一日不食。其日中時，以欝金香於其壇上作二十一小壇，其一處中名如來壇，餘二十壇名金剛王壇。又於壇外作四小壇，名四天王壇。復取麝香、龍腦、白檀、欝金之香及紫檀末，於如來壇若散若塗而為供養，自餘諸壇隨取一香而供養之。又取乳、酪、酥及沙糖，如其次第，以新瓶四口各別盛之置四天王壇上。又以淨水著於瓶內，採十二種果樹之花而置其中。又以香油然十支燈置如來壇，為欲供養十方佛故。自餘諸壇各然一支。於前所呪諸香之內，取龍腦及沈水，於如來壇而燒供養。其餘壇上然自餘香。將然香時，其如來壇及餘壇香復應各別誦此神呪而以呪之。若有眾生得聞此香，非時夭橫靡不除滅。先所呪香並燒盡已，然後收彼四天王食散於淨處。」

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