諸佛集會陀羅尼經
唐 提雲般若等譯1卷CBETA T1346少于一万字 15 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
諸佛集會陀羅尼經一卷
諸佛集會陀羅尼經一卷
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唐三藏法師提雲般若等奉 制譯
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如是我聞：
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一時佛在恒伽河邊，護世四天王之所圍繞。爾時世尊告毘沙門等四天王言：「汝等當知一切眾生，若男若女、若長若幼，皆為四種大怖所纏，謂生老病死。然於其中，死怖一種最難除遣。我今為汝說除遣法。」
一時佛在恒伽河邊，護世四天王之所圍繞。爾時世尊告毘沙門等四天王言：「汝等當知一切眾生，若男若女、若長若幼，皆為四種大怖所纏，謂生老病死。然於其中，死怖一種最難除遣。我今為汝說除遣法。」
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爾時四天王即從座起，合掌恭敬白佛言：「世尊！我等今者獲大善利，得值如來攝受世間，施其命故。」
爾時四天王即從座起，合掌恭敬白佛言：「世尊！我等今者獲大善利，得值如來攝受世間，施其命故。」
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爾時世尊從座而起，面于東方，彈指唱言：「彼方所有諸佛，如來、應、正等覺，莫不皆為一切眾生而成阿耨多羅三藐三菩提。諸佛當知我今為欲哀愍救護諸眾生故，轉先未轉第二法輪，當令眾生色力壽命皆悉增長，永復無有非時夭橫。唯願諸佛來此會中，為護眾生，共以威神除其橫苦。南西北方、四維上下皆亦如是。」是時如來以佛眼觀十方世界，一一世界皆有諸佛側塞充滿猶如稻麻，悉來此會而為等侶。然見十方一切世界，一一方處諸佛世尊亦皆遍滿，分明顯現。如是一切諸佛如來，俱時發聲而說呪曰：
爾時世尊從座而起，面于東方，彈指唱言：「彼方所有諸佛，如來、應、正等覺，莫不皆為一切眾生而成阿耨多羅三藐三菩提。諸佛當知我今為欲哀愍救護諸眾生故，轉先未轉第二法輪，當令眾生色力壽命皆悉增長，永復無有非時夭橫。唯願諸佛來此會中，為護眾生，共以威神除其橫苦。南西北方、四維上下皆亦如是。」是時如來以佛眼觀十方世界，一一世界皆有諸佛側塞充滿猶如稻麻，悉來此會而為等侶。然見十方一切世界，一一方處諸佛世尊亦皆遍滿，分明顯現。如是一切諸佛如來，俱時發聲而說呪曰：
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「折禮(句一) 折羅折禮(句二) 毘那(去借音，即此字之上聲，下有字傍註上字皆倣此)徵(珍里反，句三) 莎(蘇括反)悉底(都以反，下同)雞(句四) 斫迦爛揭時(句五) 鉢羅舍漫都(句六) 薩婆嚕(依魯字本音而轉舌呼之，其下口邊作犁羅麗皆倣此)伽(句七) 阿那(上)𪘨(卓諧反，句八) 俱那(上)𪘨(句九) 摩訶捺𪘨(句十) 折𠼐折𠼐(句十一) 醯(呼計反，下同)摩具𠼝(句十二) 醯摩儞產(去)地(句十三) 醯摩室尼(句十四) 吉囉(上)陛(句十五) 吉囉(上)鞞(句十六) 醯(引聲)俱囉(上)𠼐(句十七) 俱囉(上)𠼐(句十八) 俱末底(句十九) 毘奢麼(謀跛反)泥(句二十) 戍暑(輸矩反)毘(上)婆(句二十一) 阿折禮毘折禮(句二十二) 摩毘(上)濫婆(句二十三) 呼(去)牟呼(去)牟(句二十四)」
「折禮(句一) 折羅折禮(句二) 毘那(去借音，即此字之上聲，下有字傍註上字皆倣此)徵(珍里反，句三) 莎(蘇括反)悉底(都以反，下同)雞(句四) 斫迦爛揭時(句五) 鉢羅舍漫都(句六) 薩婆嚕(依魯字本音而轉舌呼之，其下口邊作犁羅麗皆倣此)伽(句七) 阿那(上)𪘨(卓諧反，句八) 俱那(上)𪘨(句九) 摩訶捺𪘨(句十) 折𠼐折𠼐(句十一) 醯(呼計反，下同)摩具𠼝(句十二) 醯摩儞產(去)地(句十三) 醯摩室尼(句十四) 吉囉(上)陛(句十五) 吉囉(上)鞞(句十六) 醯(引聲)俱囉(上)𠼐(句十七) 俱囉(上)𠼐(句十八) 俱末底(句十九) 毘奢麼(謀跛反)泥(句二十) 戍暑(輸矩反)毘(上)婆(句二十一) 阿折禮毘折禮(句二十二) 摩毘(上)濫婆(句二十三) 呼(去)牟呼(去)牟(句二十四)」
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爾時十方諸佛一一皆有金剛密跡王親近圍繞，此無量金剛王眾復共同聲而說呪曰：
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「𧵊(呼濫反引聲，句一) 𧵊(句二) 室勢(句三) 颯婆(去)訶(句四)」
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爾時毘沙門天王白佛言：「世尊！我今亦為擁護眾生說陀羅尼，令其無有非時夭橫。唯願如來垂哀與力。」即說呪曰：
爾時毘沙門天王白佛言：「世尊！我今亦為擁護眾生說陀羅尼，令其無有非時夭橫。唯願如來垂哀與力。」即說呪曰：
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「稅低(句一) 稅怛犁(句二) 履梨(句三)」
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爾時毘盧勒叉天王亦作是言：「我今為欲護諸眾生說陀羅尼。」即說呪曰：
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「摩蹬耆(瞿雞反，句一) 摩蹬耆(祇里反)尼(儞咨反，句二) 暑(輸矩反，下同)摩暑母(句三)」
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爾時提頭賴吒天王亦為擁護諸眾生故而說呪曰：
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「折囇折囇颯婆(去)訶」
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爾時毘樓博叉天王亦說呪曰：
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「跋凌(去)婆(上)婆」
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爾時世尊告四天王言：「諸天等！此陀羅尼從於一切諸佛所生，一切諸佛共所知見。若善男子善女人，乃至有能一日之中讀一遍者，是人終不墮於惡趣。當於是人起大師想。若有人為欲利益一切眾生，於日日中讀誦斯呪，能令眾生壽命增長，亦令其人災橫怖畏皆得消除，無諸惡相及眾疾苦，水不能漂、火不能燒、刀不能傷、毒不能害。若在在處處有能讀誦此陀羅尼，當知此處則為十方一切諸佛常所護念。若人自書若教人書，其人則為承事供養一切諸佛。何以故？若於眾生能作饒益，則為供養一切佛故。若有專欲擁護其身，當書此呪佩著身上。若所在之處有深信法善男子善女人等，或遇災難欲令除滅，疾應如法受持此呪。持呪法著，先當簡擇清淨之處，以栴檀末而塗其地，成一方壇縱廣七肘。其人應從月初八日，香湯洗浴、著新淨衣、受八戒齋，唯食粳米、石蜜、牛乳，取黑沈香及龍腦香共滿一兩置於壇上。又取白檀香，或沈水香、或龍腦香、或復丁香、迦矩羅香，而置於壇。其人誦此陀羅尼呪呪此諸香，於日日中皆七七遍，滿于七日。至十五日，一日不食。其日中時，以欝金香於其壇上作二十一小壇，其一處中名如來壇，餘二十壇名金剛王壇。又於壇外作四小壇，名四天王壇。復取麝香、龍腦、白檀、欝金之香及紫檀末，於如來壇若散若塗而為供養，自餘諸壇隨取一香而供養之。又取乳、酪、酥及沙糖，如其次第，以新瓶四口各別盛之置四天王壇上。又以淨水著於瓶內，採十二種果樹之花而置其中。又以香油然十支燈置如來壇，為欲供養十方佛故。自餘諸壇各然一支。於前所呪諸香之內，取龍腦及沈水，於如來壇而燒供養。其餘壇上然自餘香。將然香時，其如來壇及餘壇香復應各別誦此神呪而以呪之。若有眾生得聞此香，非時夭橫靡不除滅。先所呪香並燒盡已，然後收彼四天王食散於淨處。」
爾時世尊告四天王言：「諸天等！此陀羅尼從於一切諸佛所生，一切諸佛共所知見。若善男子善女人，乃至有能一日之中讀一遍者，是人終不墮於惡趣。當於是人起大師想。若有人為欲利益一切眾生，於日日中讀誦斯呪，能令眾生壽命增長，亦令其人災橫怖畏皆得消除，無諸惡相及眾疾苦，水不能漂、火不能燒、刀不能傷、毒不能害。若在在處處有能讀誦此陀羅尼，當知此處則為十方一切諸佛常所護念。若人自書若教人書，其人則為承事供養一切諸佛。何以故？若於眾生能作饒益，則為供養一切佛故。若有專欲擁護其身，當書此呪佩著身上。若所在之處有深信法善男子善女人等，或遇災難欲令除滅，疾應如法受持此呪。持呪法著，先當簡擇清淨之處，以栴檀末而塗其地，成一方壇縱廣七肘。其人應從月初八日，香湯洗浴、著新淨衣、受八戒齋，唯食粳米、石蜜、牛乳，取黑沈香及龍腦香共滿一兩置於壇上。又取白檀香，或沈水香、或龍腦香、或復丁香、迦矩羅香，而置於壇。其人誦此陀羅尼呪呪此諸香，於日日中皆七七遍，滿于七日。至十五日，一日不食。其日中時，以欝金香於其壇上作二十一小壇，其一處中名如來壇，餘二十壇名金剛王壇。又於壇外作四小壇，名四天王壇。復取麝香、龍腦、白檀、欝金之香及紫檀末，於如來壇若散若塗而為供養，自餘諸壇隨取一香而供養之。又取乳、酪、酥及沙糖，如其次第，以新瓶四口各別盛之置四天王壇上。又以淨水著於瓶內，採十二種果樹之花而置其中。又以香油然十支燈置如來壇，為欲供養十方佛故。自餘諸壇各然一支。於前所呪諸香之內，取龍腦及沈水，於如來壇而燒供養。其餘壇上然自餘香。將然香時，其如來壇及餘壇香復應各別誦此神呪而以呪之。若有眾生得聞此香，非時夭橫靡不除滅。先所呪香並燒盡已，然後收彼四天王食散於淨處。」
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佛說此經已，四大天王及一切世間天、人、阿修羅、乾闥婆等，歡喜奉行。
佛說此經已，四大天王及一切世間天、人、阿修羅、乾闥婆等，歡喜奉行。
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