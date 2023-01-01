金剛場陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛場陀羅尼經

隋三藏法師闍那崛多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋三藏法師闍那崛多譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時婆伽婆住在雪山妙色聚落金莊嚴窟，與摩訶比丘僧其數滿足一千人俱。爾時世尊著衣持鉢，入妙色聚落普遍乞食，還至本處飯食訖，結加趺坐正念不動，爾時世尊入名一切法平等相三昧。入三昧已，諸比丘等頂禮佛足，忽然不見如來所在，各自相問：「今婆伽婆修伽陀何處去耶？」爾時首陀會及三十三天子，承佛神力來至佛所，時釋天王及梵天王作如是念：「婆伽婆今在何處？修伽陀今在何處？」作身念已，觀見佛身住在金窟入於三昧，時諸釋天來至佛所默然而坐，及首陀會諸天眾等亦默然坐。爾時世尊於三昧中現諸神通，佛神通力故，所有三千大千世界學菩薩乘者、初發菩提心者、或復久發菩提心者、或阿毘跋致者、或一生補處者，以得如來神通教故，來至妙色聚落到於佛所，佛神力故，去地一刃加趺而住。爾時文殊師利童子入一切眾生歡喜三昧，入三昧已，令諸大眾得心歡喜、得心悅樂、得心安隱、得心希有。爾時彌勒菩薩摩訶薩入一切法寂定三昧，入三昧已，令諸大眾諸根寂定。爾時體相菩薩摩訶薩，共六萬二千菩薩，向妙色聚落金莊嚴窟，到於佛所，即見自身及諸菩薩住在虛空，於虛空中結加趺坐。時觀自在菩薩，共九萬二千菩薩，從虛空中向妙色聚落金莊嚴窟，來到佛所不能下地，共諸菩薩於虛空中加趺而住，即入破散一切眾生煩惱三昧，入三昧已，彼諸大眾即滅貪欲癡等一切煩惱。爾時寶相菩薩摩訶薩即入大莊嚴三昧，入三昧已，即於虛空普雨優鉢羅華、波頭摩華、俱物陀華、分陀利華，映蔽日光。爾時世尊正坐三昧，飛騰虛空欣然微笑，乃至放於青、黃、赤、白、金色、頗梨等光明亦復如是。爾時文殊師利童子住在虛空，合掌長跪整衣服、而白佛言：「世尊！以何因緣欣然微笑？」佛告文殊師利：「我念往昔，此虛空中十千諸佛，同於此處為諸菩薩說金剛場陀羅尼法門。」文殊師利復白佛言：「世尊！惟願如來為諸菩薩重分別說金剛場陀羅尼法。」爾時佛止文殊師利言：「不須復說。此金剛場陀羅尼中無有煩惱亦無涅槃，彼等欲入涅槃；金剛場陀羅尼中無菩薩法及諸佛法，彼等欲得成佛；金剛場陀羅尼中無有善法及不善法，彼等欲捨不善；金剛場陀羅尼中無彼岸此岸，彼等欲達彼岸；金剛場陀羅尼中無有成就諸佛剎者，彼等欲成就諸佛剎；金剛場陀羅尼中無有魔及魔名字，彼等欲降眾魔；金剛場陀羅尼中無有聲聞及聲聞名字，彼等欲超過聲聞法；金剛場陀羅尼中無辟支佛及辟支佛法，彼等欲超過辟支佛位；金剛場陀羅尼中無眾生及眾生名字，彼等欲化諸眾生；金剛場陀羅尼中無有利無非利，彼等欲求利；金剛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時婆伽婆住在雪山妙色聚落金莊嚴窟，與摩訶比丘僧其數滿足一千人俱。爾時世尊著衣持鉢，入妙色聚落普遍乞食，還至本處飯食訖，結加趺坐正念不動，爾時世尊入名一切法平等相三昧。入三昧已，諸比丘等頂禮佛足，忽然不見如來所在，各自相問：「今婆伽婆修伽陀何處去耶？」爾時首陀會及三十三天子，承佛神力來至佛所，時釋天王及梵天王作如是念：「婆伽婆今在何處？修伽陀今在何處？」作身念已，觀見佛身住在金窟入於三昧，時諸釋天來至佛所默然而坐，及首陀會諸天眾等亦默然坐。爾時世尊於三昧中現諸神通，佛神通力故，所有三千大千世界學菩薩乘者、初發菩提心者、或復久發菩提心者、或阿毘跋致者、或一生補處者，以得如來神通教故，來至妙色聚落到於佛所，佛神力故，去地一刃加趺而住。爾時文殊師利童子入一切眾生歡喜三昧，入三昧已，令諸大眾得心歡喜、得心悅樂、得心安隱、得心希有。爾時彌勒菩薩摩訶薩入一切法寂定三昧，入三昧已，令諸大眾諸根寂定。爾時體相菩薩摩訶薩，共六萬二千菩薩，向妙色聚落金莊嚴窟，到於佛所，即見自身及諸菩薩住在虛空，於虛空中結加趺坐。時觀自在菩薩，共九萬二千菩薩，從虛空中向妙色聚落金莊嚴窟，來到佛所不能下地，共諸菩薩於虛空中加趺而住，即入破散一切眾生煩惱三昧，入三昧已，彼諸大眾即滅貪欲癡等一切煩惱。爾時寶相菩薩摩訶薩即入大莊嚴三昧，入三昧已，即於虛空普雨優鉢羅華、波頭摩華、俱物陀華、分陀利華，映蔽日光。爾時世尊正坐三昧，飛騰虛空欣然微笑，乃至放於青、黃、赤、白、金色、頗梨等光明亦復如是。爾時文殊師利童子住在虛空，合掌長跪整衣服、而白佛言：「世尊！以何因緣欣然微笑？」佛告文殊師利：「我念往昔，此虛空中十千諸佛，同於此處為諸菩薩說金剛場陀羅尼法門。」文殊師利復白佛言：「世尊！惟願如來為諸菩薩重分別說金剛場陀羅尼法。」爾時佛止文殊師利言：「不須復說。此金剛場陀羅尼中無有煩惱亦無涅槃，彼等欲入涅槃；金剛場陀羅尼中無菩薩法及諸佛法，彼等欲得成佛；金剛場陀羅尼中無有善法及不善法，彼等欲捨不善；金剛場陀羅尼中無彼岸此岸，彼等欲達彼岸；金剛場陀羅尼中無有成就諸佛剎者，彼等欲成就諸佛剎；金剛場陀羅尼中無有魔及魔名字，彼等欲降眾魔；金剛場陀羅尼中無有聲聞及聲聞名字，彼等欲超過聲聞法；金剛場陀羅尼中無辟支佛及辟支佛法，彼等欲超過辟支佛位；金剛場陀羅尼中無眾生及眾生名字，彼等欲化諸眾生；金剛場陀羅尼中無有利無非利，彼等欲求利；金剛

場陀羅尼中無有欲及欲名字，彼等欲離欲；金剛場陀羅尼中無惱及惱名字，彼等欲離惱；金剛場陀羅尼中無有癡及癡名字，彼等欲捨癡；金剛場陀羅尼中無有智及無智，彼等欲證智；金剛場陀羅尼中無有煩惱及無煩惱、無有淨及不淨，亦無有教及無教，無慈無悲無喜無捨，無施無慳、無戒無犯、無諍無忍、無進無迨、無禪定無亂心、無智無無智，無墮、無聲聞、無辟支佛、無諸佛、無如來，無法無非法、無深無淺、無識無非識、無名字無證處、無煩惱無涅槃、無諸力、無菩提分、無諸根、無正念處、無正定處、無四如意足。文殊師利；金剛場陀羅尼若修得者，不捨凡夫法，不取不執亦不遠離，亦不建立、不須超過、不證不捨、不思惟捨、不勝不出，無有懈怠，不憚不護、不悔不觸，凡夫法中不起煩惱。所有布施亦不作相、不作與相，亦不捨離諸佛法亦不觸凡夫法。諸佛法不離凡夫法，凡夫法不離諸佛法。亦不建立聲聞辟支佛法，亦不在諸佛法。不捨凡夫法，不得護諸凡夫法、不得無動住諸佛剎、不得捨諸大願。文殊師利！此金剛場陀羅尼中無有分別。所以者何？欲瞋癡法一切平等，男女相同故。天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅，一切法平等，差別相同故。佛法僧、聲聞辟支佛，一切法平等同故。地獄、餓鬼、畜生，平等同故。水大、風大、火大、地大、虛空大，一切法平等同故。眼、耳、鼻、舌、身、意，乃至一切法，平等同故。文殊師利！金剛場陀羅尼，譬如東方所有虛空，南西北方所有虛空，及上下方所有虛空，皆悉平等同故，所謂虛空一體平等。如是文殊！是金剛場陀羅尼法，一切眾生平等同故。」作是語已，文殊師利復白佛言：「世尊！云何欲是陀羅尼句？」佛告文殊師利：「欲者非從東方來惱諸眾生，亦不從南西北方四維上下來惱諸眾生，亦非內出亦非外來惱諸眾生。文殊師利？欲若內起惱眾生者，眾生永無有淨，亦不得證諸法實相。文殊師利！所有諸法不去不來、非內非外、無有住處，是故欲名陀羅尼句。文殊師利！惱是陀羅尼句。」文殊師利白佛言：「世尊！云何惱是陀羅尼句？」佛告文殊：「惱者從諍競起。彼諍競者，非過去非未來非現在。文殊師利！過去諸法若生、不可壞者，應是常法。文殊師利！未來諸緣無惱可生，現有諸緣無所住故、滅壞故。文殊師利！所有諸法本來不生，亦無未來及現在生，是三世淨陀羅尼句。文殊師利！癡是陀羅尼句。」文殊師利白佛言：「世尊！云何癡是陀羅尼句？」佛告文殊：「癡者從無明起，不依地界、不依水界、不依火界、不依風界及虛空界乃至識界，諸 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 場陀羅尼中無有欲及欲名字，彼等欲離欲；金剛場陀羅尼中無惱及惱名字，彼等欲離惱；金剛場陀羅尼中無有癡及癡名字，彼等欲捨癡；金剛場陀羅尼中無有智及無智，彼等欲證智；金剛場陀羅尼中無有煩惱及無煩惱、無有淨及不淨，亦無有教及無教，無慈無悲無喜無捨，無施無慳、無戒無犯、無諍無忍、無進無迨、無禪定無亂心、無智無無智，無墮、無聲聞、無辟支佛、無諸佛、無如來，無法無非法、無深無淺、無識無非識、無名字無證處、無煩惱無涅槃、無諸力、無菩提分、無諸根、無正念處、無正定處、無四如意足。文殊師利；金剛場陀羅尼若修得者，不捨凡夫法，不取不執亦不遠離，亦不建立、不須超過、不證不捨、不思惟捨、不勝不出，無有懈怠，不憚不護、不悔不觸，凡夫法中不起煩惱。所有布施亦不作相、不作與相，亦不捨離諸佛法亦不觸凡夫法。諸佛法不離凡夫法，凡夫法不離諸佛法。亦不建立聲聞辟支佛法，亦不在諸佛法。不捨凡夫法，不得護諸凡夫法、不得無動住諸佛剎、不得捨諸大願。文殊師利！此金剛場陀羅尼中無有分別。所以者何？欲瞋癡法一切平等，男女相同故。天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅，一切法平等，差別相同故。佛法僧、聲聞辟支佛，一切法平等同故。地獄、餓鬼、畜生，平等同故。水大、風大、火大、地大、虛空大，一切法平等同故。眼、耳、鼻、舌、身、意，乃至一切法，平等同故。文殊師利！金剛場陀羅尼，譬如東方所有虛空，南西北方所有虛空，及上下方所有虛空，皆悉平等同故，所謂虛空一體平等。如是文殊！是金剛場陀羅尼法，一切眾生平等同故。」作是語已，文殊師利復白佛言：「世尊！云何欲是陀羅尼句？」佛告文殊師利：「欲者非從東方來惱諸眾生，亦不從南西北方四維上下來惱諸眾生，亦非內出亦非外來惱諸眾生。文殊師利？欲若內起惱眾生者，眾生永無有淨，亦不得證諸法實相。文殊師利！所有諸法不去不來、非內非外、無有住處，是故欲名陀羅尼句。文殊師利！惱是陀羅尼句。」文殊師利白佛言：「世尊！云何惱是陀羅尼句？」佛告文殊：「惱者從諍競起。彼諍競者，非過去非未來非現在。文殊師利！過去諸法若生、不可壞者，應是常法。文殊師利！未來諸緣無惱可生，現有諸緣無所住故、滅壞故。文殊師利！所有諸法本來不生，亦無未來及現在生，是三世淨陀羅尼句。文殊師利！癡是陀羅尼句。」文殊師利白佛言：「世尊！云何癡是陀羅尼句？」佛告文殊：「癡者從無明起，不依地界、不依水界、不依火界、不依風界及虛空界乃至識界，諸

法無所依著，不可得惱、不可得淨。何以故？無著體不得惱亦不得淨。若無著體諸法得惱得淨者，虛空亦應得惱得淨。所以者何？虛空不為諸法所依。文殊師利！所有無明，無著處、無移處、無壞處、無現處、無礙、不可見、無縛無解，無邊無自性故。如是虛空，可得說言彼惱彼淨耶？」文殊師利言：「不也。世尊！」佛告文殊師利：「無明者，如來所說，本來無有，故名無明。此無明句，前際不可得、後際不可得、現在際亦不可得。文殊師利！所有諸法，無有有者、不可得者、不可見者、無有知者，彼等頗得能解能縛不？亦能作障不？」文殊師利言：「不也。婆伽婆！不也。修伽陀！若如是義，云何，世尊！無明見生惱耶？」佛言：「文殊師利！譬如二木及人功等相揩，火得出生。彼火熱焰不從二木生，亦非人功生而能得生。如是如是。文殊師利！無正定故而生欲惱煩惱、癡煩惱。彼諸惱等不在內、不在外、不在兩中間。如是文殊師利！所言惱者，云何得生？云何名癡？諸法本來解脫，以能生惱故名為癡。諸法本來解脫，無有縛處，是故名癡是陀羅尼法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法無所依著，不可得惱、不可得淨。何以故？無著體不得惱亦不得淨。若無著體諸法得惱得淨者，虛空亦應得惱得淨。所以者何？虛空不為諸法所依。文殊師利！所有無明，無著處、無移處、無壞處、無現處、無礙、不可見、無縛無解，無邊無自性故。如是虛空，可得說言彼惱彼淨耶？」文殊師利言：「不也。世尊！」佛告文殊師利：「無明者，如來所說，本來無有，故名無明。此無明句，前際不可得、後際不可得、現在際亦不可得。文殊師利！所有諸法，無有有者、不可得者、不可見者、無有知者，彼等頗得能解能縛不？亦能作障不？」文殊師利言：「不也。婆伽婆！不也。修伽陀！若如是義，云何，世尊！無明見生惱耶？」佛言：「文殊師利！譬如二木及人功等相揩，火得出生。彼火熱焰不從二木生，亦非人功生而能得生。如是如是。文殊師利！無正定故而生欲惱煩惱、癡煩惱。彼諸惱等不在內、不在外、不在兩中間。如是文殊師利！所言惱者，云何得生？云何名癡？諸法本來解脫，以能生惱故名為癡。諸法本來解脫，無有縛處，是故名癡是陀羅尼法門。」

爾時文殊師利白佛言：「世尊！頗有一法，菩薩行已能入一切陀羅尼諸法門不？」佛告文殊師利：「有一字法明門，菩薩得已能說千萬字法門，而此一字法門亦不可盡，在在處處說諸法相無有邊際。得此諸法明時，自然得無障礙辯，說一切法不可窮盡；說諸法已，還復攝入一字法門。得無礙辯故，轉能多說一句法門；增益增益說已，還復攝入一法門中。」文殊白佛言：「世尊！何者一字法門？」佛告文殊師利：「無有一切諸法，是名一字陀羅尼法門。」文殊師利白佛言：「世尊！云何名為陀羅尼句法門？」佛言：「文殊師利！一切諸法住調伏地，是故名為入調伏陀羅尼法門。文殊師利！天法門一切諸法，名陀羅尼法門。」文殊師利白佛言：「世尊！何故名天是陀羅尼法門？」佛言：「文殊師利！一切諸法住修行地故，名天相入陀羅尼法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利白佛言：「世尊！頗有一法，菩薩行已能入一切陀羅尼諸法門不？」佛告文殊師利：「有一字法明門，菩薩得已能說千萬字法門，而此一字法門亦不可盡，在在處處說諸法相無有邊際。得此諸法明時，自然得無障礙辯，說一切法不可窮盡；說諸法已，還復攝入一字法門。得無礙辯故，轉能多說一句法門；增益增益說已，還復攝入一法門中。」文殊白佛言：「世尊！何者一字法門？」佛告文殊師利：「無有一切諸法，是名一字陀羅尼法門。」文殊師利白佛言：「世尊！云何名為陀羅尼句法門？」佛言：「文殊師利！一切諸法住調伏地，是故名為入調伏陀羅尼法門。文殊師利！天法門一切諸法，名陀羅尼法門。」文殊師利白佛言：「世尊！何故名天是陀羅尼法門？」佛言：「文殊師利！一切諸法住修行地故，名天相入陀羅尼法門。

「文殊師利！龍法門一切諸法是陀羅尼法門。」文殊師利言：「世尊！何故名龍是陀羅尼法門？」佛告文殊師利言：「無有名字，一切諸法斷名字道，無字假說字故，名龍入陀羅尼字法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！龍法門一切諸法是陀羅尼法門。」文殊師利言：「世尊！何故名龍是陀羅尼法門？」佛告文殊師利言：「無有名字，一切諸法斷名字道，無字假說字故，名龍入陀羅尼字法門。

「文殊師利！夜叉法門一切諸法是陀羅尼法門。」「何故名夜叉是陀羅尼法門？」佛告文殊師利言：「盡相故、一切諸法本來不生故，名夜叉是陀羅尼法門。文殊師利！乾闥婆法門一切諸法是陀羅尼法門。」「何故名乾闥婆是陀羅尼法門？」「以數過故。一切諸法無有邊際，但取虛空邊故，名乾闥婆相是入陀羅尼法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！夜叉法門一切諸法是陀羅尼法門。」「何故名夜叉是陀羅尼法門？」佛告文殊師利言：「盡相故、一切諸法本來不生故，名夜叉是陀羅尼法門。文殊師利！乾闥婆法門一切諸法是陀羅尼法門。」「何故名乾闥婆是陀羅尼法門？」「以數過故。一切諸法無有邊際，但取虛空邊故，名乾闥婆相是入陀羅尼法門。

「文殊師利！阿修羅法門一切諸法是陀羅尼法門。」「何故名阿修羅是陀羅尼法門？」佛言：「文殊師利！無定住一切諸法，不可以名字說，非色不異色相可行，非聲不異聲相可行，非香不異香相可行，非味不異味相可行，非觸不異觸相可行，非意不異意相可行，非佛不異佛相可行，非法不異法相可行，非僧不異僧相可行，非聲聞不異聲聞相可行，非辟支佛不異辟支佛相可行，非凡夫不異凡夫相可行。文殊師利！一切諸法無行相無可行相可行，無起發故，是名阿修羅入陀羅尼法門。文殊師利！迦樓羅法門一切諸法是陀羅尼法門。」文殊師利白佛言：「世尊！云何迦樓羅是陀羅尼法門？」佛告文殊師利：「一切諸法無來無去故。無來非不來、無去非不去，不生不滅、不漏不著、不縛不解、不染不妄、無染著處，住無建立，本來無建立故。文殊師利！一切諸法如虛空無有依故，名迦樓羅入陀羅尼法門。文殊師利！緊那羅一切諸法是陀羅尼法門。」文殊師利白佛言：「世尊！何故名緊那羅是陀羅尼法門？」佛言：「離作道故。文殊師利！不可作作者無所有故，是名緊那羅相是入陀羅尼法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！阿修羅法門一切諸法是陀羅尼法門。」「何故名阿修羅是陀羅尼法門？」佛言：「文殊師利！無定住一切諸法，不可以名字說，非色不異色相可行，非聲不異聲相可行，非香不異香相可行，非味不異味相可行，非觸不異觸相可行，非意不異意相可行，非佛不異佛相可行，非法不異法相可行，非僧不異僧相可行，非聲聞不異聲聞相可行，非辟支佛不異辟支佛相可行，非凡夫不異凡夫相可行。文殊師利！一切諸法無行相無可行相可行，無起發故，是名阿修羅入陀羅尼法門。文殊師利！迦樓羅法門一切諸法是陀羅尼法門。」文殊師利白佛言：「世尊！云何迦樓羅是陀羅尼法門？」佛告文殊師利：「一切諸法無來無去故。無來非不來、無去非不去，不生不滅、不漏不著、不縛不解、不染不妄、無染著處，住無建立，本來無建立故。文殊師利！一切諸法如虛空無有依故，名迦樓羅入陀羅尼法門。文殊師利！緊那羅一切諸法是陀羅尼法門。」文殊師利白佛言：「世尊！何故名緊那羅是陀羅尼法門？」佛言：「離作道故。文殊師利！不可作作者無所有故，是名緊那羅相是入陀羅尼法門。

「文殊師利！摩睺羅伽法門一切諸法是陀羅尼法門。」文殊師利言：「世尊！云何陀羅尼法門？」佛告文殊師利：「一切諸法離垢，本來明淨。一切眾生所不能濁亦不能淨，此清淨陀羅尼法門。所以者何？文殊師利！一切諸法本來寂滅故、本來不生故。文殊師利！是名入摩睺羅伽陀羅尼法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！摩睺羅伽法門一切諸法是陀羅尼法門。」文殊師利言：「世尊！云何陀羅尼法門？」佛告文殊師利：「一切諸法離垢，本來明淨。一切眾生所不能濁亦不能淨，此清淨陀羅尼法門。所以者何？文殊師利！一切諸法本來寂滅故、本來不生故。文殊師利！是名入摩睺羅伽陀羅尼法門。

「文殊師利！婦女法門一切諸法是陀羅尼法門。」文殊師利言：「云何是陀羅尼法門？」佛言：「虛妄故。文殊師利！一切諸法，女根男根無定故，所謂非實物故，名婦女相入陀羅尼法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！婦女法門一切諸法是陀羅尼法門。」文殊師利言：「云何是陀羅尼法門？」佛言：「虛妄故。文殊師利！一切諸法，女根男根無定故，所謂非實物故，名婦女相入陀羅尼法門。

「文殊師利！男兒法門一切諸法是陀羅尼法門。」文殊師利言：「云何是陀羅尼法門？」佛言：「文殊師利！一切處相無有故。本際已來不可得，乃至後際亦不可得，現在亦不可得。文殊師利！三際處無得故，是處無男無女，唯假名說。所言名者，寬廣得名。彼色者四大合成，此諸法無有生處故、本來寂滅故。文殊師利！一切諸法是名男相入陀羅尼法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！男兒法門一切諸法是陀羅尼法門。」文殊師利言：「云何是陀羅尼法門？」佛言：「文殊師利！一切處相無有故。本際已來不可得，乃至後際亦不可得，現在亦不可得。文殊師利！三際處無得故，是處無男無女，唯假名說。所言名者，寬廣得名。彼色者四大合成，此諸法無有生處故、本來寂滅故。文殊師利！一切諸法是名男相入陀羅尼法門。

「文殊師利！地獄法門一切諸法是陀羅尼法門。」文殊師利言：「世尊！何故地獄名陀羅尼法門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！地獄法門一切諸法是陀羅尼法門。」文殊師利言：「世尊！何故地獄名陀羅尼法門？」

佛告文殊師利：「地獄入何相？」文殊師利言：「世尊！地獄者入虛空相。」佛言：「文殊師利！於汝意云何？地獄者，為從自分別生、為自然生？」文殊師利言：「世尊！是凡夫等起分別故，見有地獄、畜生、餓鬼，無真實事，而諸凡夫受於苦惱。世尊！如我所見，無地獄見、無有苦見。世尊！如人眠睡夢墮地獄，而見自身在大沸鑊，及無量人受諸苦痛，熱惱逼身生大恐怖，即大驚喚，忽自唱言：『大苦大苦！』悲哭失聲。彼人父母及諸眷屬問言：『汝有何苦？』彼人答言：『我墮地獄，令我痛苦。云何方問：「汝有何苦？」』時彼父母及諸眷屬語彼人言：『汝莫怖畏。汝於睡眠見此事耳。汝向睡眠不出家外，何故忽言受地獄苦？』彼人即還得醒悟心：『我所見事乃是夢耳。』所自內心作如是見，悉皆非實，還得歡喜。世尊！如彼夢人無有實事見墮地獄。如是如是，世尊！一切凡夫本無有欲，生女想分別，共相娛樂自生樂著，彼即念言：『我是男也，彼是女也。』已生欲心，即求五欲。為五欲故，共相鬪諍結諸怨讎，散失財物更相殺害。以起顛倒生怨憎想，死入地獄經多千劫。世尊！如彼人夢，所有父母及諸眷屬語彼人言：『汝向睡眠本未曾出，云何而見受地獄苦？』如是如是。世尊！諸佛如來為四顛倒諸眾生等說於正法：『是處無男無女亦無眾生，無有受者、無養育者，及無富伽羅亦無我。是諸法皆顛倒本無有故生、是諸法和合故生、是諸法分別故生，是諸法無有生處、是諸法無有物、是諸法不相著、是諸法如夢、是諸法如幻、是諸法如水中月、是諸法無有著處、是諸法無有染者無惱者無忘失者，汝等莫妄分別。』是諸眾生聞如來法已，即厭於欲，見諸法性，遠離諸煩惱、遠離諸癡，見一切諸法本來解脫、見一切諸法無有障礙、見一切諸法寂滅。世尊！彼諸人等已得虛空想定，捨身已後於無餘涅槃中而般涅槃。世尊！我見地獄苦相如是。」爾時世尊讚文殊師利言：「善哉善哉！文殊師利！如汝所見，地獄應如是見，亦應如是分別。如汝所說，知見如是地獄已，得無生法忍，如文殊師利所得。」說此語已，一萬二千菩薩得無生忍法，同聲唱言：「希有諸佛行處，所謂於地獄法中得顯諸佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「地獄入何相？」文殊師利言：「世尊！地獄者入虛空相。」佛言：「文殊師利！於汝意云何？地獄者，為從自分別生、為自然生？」文殊師利言：「世尊！是凡夫等起分別故，見有地獄、畜生、餓鬼，無真實事，而諸凡夫受於苦惱。世尊！如我所見，無地獄見、無有苦見。世尊！如人眠睡夢墮地獄，而見自身在大沸鑊，及無量人受諸苦痛，熱惱逼身生大恐怖，即大驚喚，忽自唱言：『大苦大苦！』悲哭失聲。彼人父母及諸眷屬問言：『汝有何苦？』彼人答言：『我墮地獄，令我痛苦。云何方問：「汝有何苦？」』時彼父母及諸眷屬語彼人言：『汝莫怖畏。汝於睡眠見此事耳。汝向睡眠不出家外，何故忽言受地獄苦？』彼人即還得醒悟心：『我所見事乃是夢耳。』所自內心作如是見，悉皆非實，還得歡喜。世尊！如彼夢人無有實事見墮地獄。如是如是，世尊！一切凡夫本無有欲，生女想分別，共相娛樂自生樂著，彼即念言：『我是男也，彼是女也。』已生欲心，即求五欲。為五欲故，共相鬪諍結諸怨讎，散失財物更相殺害。以起顛倒生怨憎想，死入地獄經多千劫。世尊！如彼人夢，所有父母及諸眷屬語彼人言：『汝向睡眠本未曾出，云何而見受地獄苦？』如是如是。世尊！諸佛如來為四顛倒諸眾生等說於正法：『是處無男無女亦無眾生，無有受者、無養育者，及無富伽羅亦無我。是諸法皆顛倒本無有故生、是諸法和合故生、是諸法分別故生，是諸法無有生處、是諸法無有物、是諸法不相著、是諸法如夢、是諸法如幻、是諸法如水中月、是諸法無有著處、是諸法無有染者無惱者無忘失者，汝等莫妄分別。』是諸眾生聞如來法已，即厭於欲，見諸法性，遠離諸煩惱、遠離諸癡，見一切諸法本來解脫、見一切諸法無有障礙、見一切諸法寂滅。世尊！彼諸人等已得虛空想定，捨身已後於無餘涅槃中而般涅槃。世尊！我見地獄苦相如是。」爾時世尊讚文殊師利言：「善哉善哉！文殊師利！如汝所見，地獄應如是見，亦應如是分別。如汝所說，知見如是地獄已，得無生法忍，如文殊師利所得。」說此語已，一萬二千菩薩得無生忍法，同聲唱言：「希有諸佛行處，所謂於地獄法中得顯諸佛法。」

時文殊師利白佛言：「世尊！願為我說入無二法門。得入無二法門已，令諸菩薩摩訶薩於一切煩惱中說一切諸佛法，亦不作二相念，復得無礙辯說一切無二相法。世尊！云何是入無二法門？」佛言：「文殊師利！汝諦聽諦受，善思念之，吾為汝說是平等名字無二法門。得法門已，諸菩薩於一切煩惱中、一切諸佛法中能作平等，復是一切煩惱分別名陀羅尼法門。我今說之。」文殊師利言：「善哉世尊！願為我說，令我樂聞。」「文殊師利！無明是菩提，是陀羅尼法門。」文殊師利言：「世尊！云何無明是陀羅尼法門？」佛告文殊師利：「以無有明故，名為無明。以無明故是故不生，以無生故無煩惱。文殊師利！無煩惱者是名菩提，本性清淨，無有著處、無有生處。以是義故，文殊當知！如來常於處處經中廣說無明菩提無二法門。文殊師利！我昔已來不得無明，以是義故，我說無明。文殊師利！是名無明陀羅尼法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時文殊師利白佛言：「世尊！願為我說入無二法門。得入無二法門已，令諸菩薩摩訶薩於一切煩惱中說一切諸佛法，亦不作二相念，復得無礙辯說一切無二相法。世尊！云何是入無二法門？」佛言：「文殊師利！汝諦聽諦受，善思念之，吾為汝說是平等名字無二法門。得法門已，諸菩薩於一切煩惱中、一切諸佛法中能作平等，復是一切煩惱分別名陀羅尼法門。我今說之。」文殊師利言：「善哉世尊！願為我說，令我樂聞。」「文殊師利！無明是菩提，是陀羅尼法門。」文殊師利言：「世尊！云何無明是陀羅尼法門？」佛告文殊師利：「以無有明故，名為無明。以無明故是故不生，以無生故無煩惱。文殊師利！無煩惱者是名菩提，本性清淨，無有著處、無有生處。以是義故，文殊當知！如來常於處處經中廣說無明菩提無二法門。文殊師利！我昔已來不得無明，以是義故，我說無明。文殊師利！是名無明陀羅尼法門。

「菩薩得是智法門已，得捷急辯、得利辯、得無邊辯、得不住辯。文殊師利！諸行是菩提，是陀羅尼法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩得是智法門已，得捷急辯、得利辯、得無邊辯、得不住辯。文殊師利！諸行是菩提，是陀羅尼法門。」

文殊師利言：「世尊！云何諸行是菩提？」佛告文殊師利言：「諸行者過於數，算數不可得。是故思惟不善處無有邊際，是故得有生，亦非此處去、亦非他邊來，無來無去故。是故文殊師利！是名菩提入名行明陀羅尼法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「世尊！云何諸行是菩提？」佛告文殊師利言：「諸行者過於數，算數不可得。是故思惟不善處無有邊際，是故得有生，亦非此處去、亦非他邊來，無來無去故。是故文殊師利！是名菩提入名行明陀羅尼法門。

「文殊師利！識是菩提，是陀羅尼法門。」文殊師利言：「世尊！云何識是菩提？」佛言：「文殊師利！如來常說識如幻化，顛倒故生。」文殊師利言：「幻化者，從分別起、從和合起，依無實分別故，起是諸凡夫幻化相。」「菩提從分別生、從和合生，顯示諸佛法、執著諸法相，我等未來世當作佛、我等當教化諸眾生、我等當得世間最勝。而菩提相猶如虛空，生分別已毀呰於他。文殊師利！我初不曾菩提樹坐已，所得法或名佛、或名辟支佛、或名聲聞、或名凡夫。文殊師利！是故名識是陀羅尼法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！識是菩提，是陀羅尼法門。」文殊師利言：「世尊！云何識是菩提？」佛言：「文殊師利！如來常說識如幻化，顛倒故生。」文殊師利言：「幻化者，從分別起、從和合起，依無實分別故，起是諸凡夫幻化相。」「菩提從分別生、從和合生，顯示諸佛法、執著諸法相，我等未來世當作佛、我等當教化諸眾生、我等當得世間最勝。而菩提相猶如虛空，生分別已毀呰於他。文殊師利！我初不曾菩提樹坐已，所得法或名佛、或名辟支佛、或名聲聞、或名凡夫。文殊師利！是故名識是陀羅尼法門。

「文殊師利！名色是菩提，是陀羅尼法門。」文殊師利言：「世尊！云何名色是菩提？」佛言：「文殊師利！名者，但假聲言，無有真實。文殊師利！色者，無有作者、無造者。是中不可說言有我，無有我所即是菩提。文殊師利！是名色相入陀羅尼法門。文殊師利！六入是菩提，是陀羅尼法門。文殊師利！如是等一切諸入，各各行中求不可得。眼不作是念：『我見色。』耳不作念：『我聞聲。』鼻不作念：『我嗅香。』舌不作念：『我甞味。』身不作念：『我覺觸。』意不作念：『我知法。』眼不知色行、色不知眼行，耳不知聲行、聲不知耳行，鼻不知香行、香不知鼻行，舌不知味行、味不知舌行，身不知觸行、觸不知身行，意不知法行、法不知意行。文殊師利！六入各各相違背。一切諸入無有識，各各無覺，各各自體空。文殊師利！真法相者實空。文殊師利！是名六入相是陀羅尼法門。文殊師利！觸是菩提，是陀羅尼法門。」文殊師利言：「世尊！云何觸是菩提？」佛告文殊師利：「所言觸者，是色觸、聲觸、香觸、味觸、觸觸、法觸。文殊師利！所有色觸，彼則有緣。若有緣，分別故生、攀緣故住。」文殊師利言：「攀緣者猶如幻化，彼即顛倒。」「若顛倒即無有，若無有即不生，若不生即無滅，無滅無生故即是菩提。文殊師利！是名觸入陀羅尼法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！名色是菩提，是陀羅尼法門。」文殊師利言：「世尊！云何名色是菩提？」佛言：「文殊師利！名者，但假聲言，無有真實。文殊師利！色者，無有作者、無造者。是中不可說言有我，無有我所即是菩提。文殊師利！是名色相入陀羅尼法門。文殊師利！六入是菩提，是陀羅尼法門。文殊師利！如是等一切諸入，各各行中求不可得。眼不作是念：『我見色。』耳不作念：『我聞聲。』鼻不作念：『我嗅香。』舌不作念：『我甞味。』身不作念：『我覺觸。』意不作念：『我知法。』眼不知色行、色不知眼行，耳不知聲行、聲不知耳行，鼻不知香行、香不知鼻行，舌不知味行、味不知舌行，身不知觸行、觸不知身行，意不知法行、法不知意行。文殊師利！六入各各相違背。一切諸入無有識，各各無覺，各各自體空。文殊師利！真法相者實空。文殊師利！是名六入相是陀羅尼法門。文殊師利！觸是菩提，是陀羅尼法門。」文殊師利言：「世尊！云何觸是菩提？」佛告文殊師利：「所言觸者，是色觸、聲觸、香觸、味觸、觸觸、法觸。文殊師利！所有色觸，彼則有緣。若有緣，分別故生、攀緣故住。」文殊師利言：「攀緣者猶如幻化，彼即顛倒。」「若顛倒即無有，若無有即不生，若不生即無滅，無滅無生故即是菩提。文殊師利！是名觸入陀羅尼法門。

「文殊師利！受是菩提，是陀羅尼法門。」文殊師利言：「世尊！云何受是菩提？」佛告文殊師利：「受者有三種：樂受、苦受、不苦不樂受。」文殊師利言：「受者非內非外亦非中間。」「文殊師利！所有樂非內非外非中間者，即是無有。文殊師利！云何知諸眾生而得受樂？」文殊師利言：「世尊！想顛倒故，諸凡夫妄取諸緣若樂若苦，識分別知非樂非苦亦如是。世尊！我見諸受性如幻化，本來不生。」佛告文殊師利：「以是義故，知受相者入陀羅尼法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！受是菩提，是陀羅尼法門。」文殊師利言：「世尊！云何受是菩提？」佛告文殊師利：「受者有三種：樂受、苦受、不苦不樂受。」文殊師利言：「受者非內非外亦非中間。」「文殊師利！所有樂非內非外非中間者，即是無有。文殊師利！云何知諸眾生而得受樂？」文殊師利言：「世尊！想顛倒故，諸凡夫妄取諸緣若樂若苦，識分別知非樂非苦亦如是。世尊！我見諸受性如幻化，本來不生。」佛告文殊師利：「以是義故，知受相者入陀羅尼法門。

「文殊師利！愛是菩提是，陀羅尼法門。」文殊師利言：「世尊！愛者非是一切煩惱根耶？」佛言：「於汝意云何？如人未有子時，愛子之心為在內、為在外、為在他方？」文殊師利言：「世尊！彼人尚未有子，云何得有愛子心耶？」佛言：「文殊師利！是人後時若因婦女和合生子，然後彼人生愛子心。於汝意云何？如是愛子之心，為從東方來、南西北方四維上下來？為在內、為在外？」文殊師利言：「世尊！彼愛子心，不從十方及內外來。」佛言：「文殊！如是愛者，誰之所作？造者是誰？」文殊師利言：「世尊！如是愛者，無有人作亦無造者。但諸凡夫顛倒因緣，強生分別故有是愛。」佛言：「文殊！若無實者，可名有耶？」文殊師利言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！愛是菩提是，陀羅尼法門。」文殊師利言：「世尊！愛者非是一切煩惱根耶？」佛言：「於汝意云何？如人未有子時，愛子之心為在內、為在外、為在他方？」文殊師利言：「世尊！彼人尚未有子，云何得有愛子心耶？」佛言：「文殊師利！是人後時若因婦女和合生子，然後彼人生愛子心。於汝意云何？如是愛子之心，為從東方來、南西北方四維上下來？為在內、為在外？」文殊師利言：「世尊！彼愛子心，不從十方及內外來。」佛言：「文殊！如是愛者，誰之所作？造者是誰？」文殊師利言：「世尊！如是愛者，無有人作亦無造者。但諸凡夫顛倒因緣，強生分別故有是愛。」佛言：「文殊！若無實者，可名有耶？」文殊師利言：「不也。世尊！」

佛言：「文殊！若法無有，可得說言有垢有淨耶？」文殊師利言：「不也。世尊！」佛言：「文殊師利！若法不從十方內外來者，是法非垢非淨。文殊師利！是名愛相入陀羅尼法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊！若法無有，可得說言有垢有淨耶？」文殊師利言：「不也。世尊！」佛言：「文殊師利！若法不從十方內外來者，是法非垢非淨。文殊師利！是名愛相入陀羅尼法門。

「文殊師利！取是菩提是陀羅尼法門。」文殊師利言：「世尊！云何取是菩提？如來經中未曾說言取是菩提。」佛言：「文殊！諸凡夫有取不？」文殊師利言：「世尊！有取。取色、取聲、取香、取味、取觸、取法，如是取諸五欲。」佛言：「於汝意云何？可得色取聲不？聲取色不？」文殊師利言：「不也。世尊！」佛言：「文殊！頗有一法入諸法不？」文殊師利言：「不也。世尊！」佛言：「文殊！一切法不生故、無障礙故，彼諸法各各不能取、彼諸法各各不能染，亦不能說，亦諸法本來鈍故。文殊師利！以是義故，汝應當知取是菩提。文殊師利！是名取相入陀羅尼法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！取是菩提是陀羅尼法門。」文殊師利言：「世尊！云何取是菩提？如來經中未曾說言取是菩提。」佛言：「文殊！諸凡夫有取不？」文殊師利言：「世尊！有取。取色、取聲、取香、取味、取觸、取法，如是取諸五欲。」佛言：「於汝意云何？可得色取聲不？聲取色不？」文殊師利言：「不也。世尊！」佛言：「文殊！頗有一法入諸法不？」文殊師利言：「不也。世尊！」佛言：「文殊！一切法不生故、無障礙故，彼諸法各各不能取、彼諸法各各不能染，亦不能說，亦諸法本來鈍故。文殊師利！以是義故，汝應當知取是菩提。文殊師利！是名取相入陀羅尼法門。

「文殊師利！有是菩提是陀羅尼法門。」文殊師利言：「世尊！如來為諸聲聞說法除滅諸有，如來云何今說有是菩提？」佛言：「文殊師利！有有者，然我曾說遠離諸有，故名有也。文殊師利！若復有人見諸法無有，不見生滅，彼見諸有體如虛空。如是見者，不攀緣諸佛法，亦不捨凡夫法。文殊師利！以是義故，汝應當知有是菩提。文殊師利！是名有相入陀羅尼法門。文殊師利！生是菩提是陀羅尼法門。」文殊師利言：「世尊！如來經中為諸眾生說遠離生法，云何而言生是菩提？」佛言：「文殊師利！菩薩欲求生處，須觀無生無滅處。不見生滅等相，以是義故，文殊師利！汝應當知生是菩提。若能入此相者，得捷疾辯、利辯、深辯、無等辯、無等等辯、無住辯、無盡辯。」時文殊師利白佛言：「世尊！何地菩薩能行如是甚深等法？」佛言：「文殊師利！若菩薩不住菩提、不發菩提心、不攀緣諸佛法、不成就諸佛剎、不遠離貪欲瞋恚愚癡、不超越煩惱、不教化眾生，亦於諸法不作二相，文殊師利！是諸菩薩住如是地。」文殊師利言：「世尊！若人能受持是金剛場陀羅尼，讀誦解說，是人現在得幾種功德？」佛告文殊師利：「若有人能受持是金剛場陀羅尼，讀誦解說，心常思惟不令忘失，彼人生生世世於正法中心無誹謗，得無所畏。於現世中，諸天、龍、夜叉、乾闥婆等常來守護是人。常於一切諸佛法中無有疑心，一切諸法中得分別智。文殊師利！略說是陀羅尼無量無邊功德。我欲廣說，於千萬劫說不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！有是菩提是陀羅尼法門。」文殊師利言：「世尊！如來為諸聲聞說法除滅諸有，如來云何今說有是菩提？」佛言：「文殊師利！有有者，然我曾說遠離諸有，故名有也。文殊師利！若復有人見諸法無有，不見生滅，彼見諸有體如虛空。如是見者，不攀緣諸佛法，亦不捨凡夫法。文殊師利！以是義故，汝應當知有是菩提。文殊師利！是名有相入陀羅尼法門。文殊師利！生是菩提是陀羅尼法門。」文殊師利言：「世尊！如來經中為諸眾生說遠離生法，云何而言生是菩提？」佛言：「文殊師利！菩薩欲求生處，須觀無生無滅處。不見生滅等相，以是義故，文殊師利！汝應當知生是菩提。若能入此相者，得捷疾辯、利辯、深辯、無等辯、無等等辯、無住辯、無盡辯。」時文殊師利白佛言：「世尊！何地菩薩能行如是甚深等法？」佛言：「文殊師利！若菩薩不住菩提、不發菩提心、不攀緣諸佛法、不成就諸佛剎、不遠離貪欲瞋恚愚癡、不超越煩惱、不教化眾生，亦於諸法不作二相，文殊師利！是諸菩薩住如是地。」文殊師利言：「世尊！若人能受持是金剛場陀羅尼，讀誦解說，是人現在得幾種功德？」佛告文殊師利：「若有人能受持是金剛場陀羅尼，讀誦解說，心常思惟不令忘失，彼人生生世世於正法中心無誹謗，得無所畏。於現世中，諸天、龍、夜叉、乾闥婆等常來守護是人。常於一切諸佛法中無有疑心，一切諸法中得分別智。文殊師利！略說是陀羅尼無量無邊功德。我欲廣說，於千萬劫說不可盡。」

說是陀羅尼法本時，一萬菩薩得是金剛場陀羅尼，復有初發心菩薩三萬人得順諸法忍。佛說是陀羅尼法時，文殊師利童子，及諸大菩薩眾，及諸聲聞眾，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，聞佛所說，頂禮佛足，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是陀羅尼法本時，一萬菩薩得是金剛場陀羅尼，復有初發心菩薩三萬人得順諸法忍。佛說是陀羅尼法時，文殊師利童子，及諸大菩薩眾，及諸聲聞眾，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，聞佛所說，頂禮佛足，歡喜奉行。