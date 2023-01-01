金剛上味陀羅尼經
元魏 佛陀扇多譯1卷CBETA T1344少于一万字 1 h
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
金剛上味陀羅尼經
金剛上味陀羅尼經
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元魏天竺三藏佛陀扇多譯
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如是我聞：
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一時婆伽婆依小雪山左莊嚴聚落金窟中住，與大比丘眾萬二千人俱。
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爾時婆伽婆乞食食已，於金窟中結加趺坐，入一切法現起三昧。入三昧已，諸比丘眾不見世尊，迭相謂言：「今者世尊為何所在？今者善逝為何所在？」爾時如來以威神力，令四十二淨居天來至佛所。爾時釋提桓因、三十三天、大梵天王、承佛神力下閻浮提，至世尊所。時淨居天、釋提桓因、三十三天、大梵天王不見世尊，皆作是念：「今者世尊為何所在？」作是念已，即見世尊在金窟中入寂滅定。時淨居天、釋提桓因、三十三天、梵天王等在如來前默然而住。
爾時婆伽婆乞食食已，於金窟中結加趺坐，入一切法現起三昧。入三昧已，諸比丘眾不見世尊，迭相謂言：「今者世尊為何所在？今者善逝為何所在？」爾時如來以威神力，令四十二淨居天來至佛所。爾時釋提桓因、三十三天、大梵天王、承佛神力下閻浮提，至世尊所。時淨居天、釋提桓因、三十三天、大梵天王不見世尊，皆作是念：「今者世尊為何所在？」作是念已，即見世尊在金窟中入寂滅定。時淨居天、釋提桓因、三十三天、梵天王等在如來前默然而住。
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爾時世尊從三昧起，現神通力令此三千大千世界所有一切諸菩薩等，乃至最初始發心者不退轉者，乃至得受一生記者，皆悉來到莊嚴聚落，集金窟中至如來所，以佛神力，住虛空中去地一多羅樹。爾時文殊師利童子知諸眾生各心念已，即時入悅一切眾生諸心三昧，於是文殊師利童子入三昧時，彼諸眾生得未曾有快樂之心。爾時彌勒菩薩入一切法寂滅三昧，入三昧已，彼諸大眾諸根寂靜。爾時寶光菩薩，六十二億菩薩圍遶，向莊嚴聚落至金窟中，既到彼已，自見其身在虛空中。爾時觀世自在菩薩，九萬二千菩薩圍遶，向莊嚴聚落至金窟中，既至彼已，不能下地唯在虛空，并諸菩薩坐蓮華中。坐蓮華已，得滅一切諸煩惱障清淨一切眾生三昧，即時能滅一切眾生貪瞋癡等。爾時寶篋菩薩入大莊嚴三昧，入三昧已，於虛空中即有優鉢羅花、鉢頭摩花、拘物頭華、分陀利華蓋自然蓋之，不藉日月自有光明。
爾時世尊從三昧起，現神通力令此三千大千世界所有一切諸菩薩等，乃至最初始發心者不退轉者，乃至得受一生記者，皆悉來到莊嚴聚落，集金窟中至如來所，以佛神力，住虛空中去地一多羅樹。爾時文殊師利童子知諸眾生各心念已，即時入悅一切眾生諸心三昧，於是文殊師利童子入三昧時，彼諸眾生得未曾有快樂之心。爾時彌勒菩薩入一切法寂滅三昧，入三昧已，彼諸大眾諸根寂靜。爾時寶光菩薩，六十二億菩薩圍遶，向莊嚴聚落至金窟中，既到彼已，自見其身在虛空中。爾時觀世自在菩薩，九萬二千菩薩圍遶，向莊嚴聚落至金窟中，既至彼已，不能下地唯在虛空，并諸菩薩坐蓮華中。坐蓮華已，得滅一切諸煩惱障清淨一切眾生三昧，即時能滅一切眾生貪瞋癡等。爾時寶篋菩薩入大莊嚴三昧，入三昧已，於虛空中即有優鉢羅花、鉢頭摩花、拘物頭華、分陀利華蓋自然蓋之，不藉日月自有光明。
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爾時世尊於是向上在虛空中自然而住，正念不動。爾時文殊師利童子在虛空中，整服右肩合掌向佛，白言：「世尊！何因何緣，而今世尊在虛空中正念不動？」爾時世尊告文殊師利童子言：「文殊師利！我欲於此虛空界中為諸菩薩說金剛上味陀羅尼法門。」文殊師利白佛言：「世尊！唯願世尊為諸菩薩說金剛上味陀羅尼法門。」
爾時世尊於是向上在虛空中自然而住，正念不動。爾時文殊師利童子在虛空中，整服右肩合掌向佛，白言：「世尊！何因何緣，而今世尊在虛空中正念不動？」爾時世尊告文殊師利童子言：「文殊師利！我欲於此虛空界中為諸菩薩說金剛上味陀羅尼法門。」文殊師利白佛言：「世尊！唯願世尊為諸菩薩說金剛上味陀羅尼法門。」
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佛言：「文殊師利！金剛上味陀羅尼中，無菩提、無諸佛法。此諸菩薩欲成正覺，而金剛上味陀羅尼中無菩提、無菩提覺者分別。此諸菩薩怖畏世間欲入涅槃，而金剛上味陀羅尼中無世間、涅槃分別。此諸菩薩求覓善法，而金剛上味陀羅尼中無善、不善分別。此諸菩薩欲度彼岸，而金剛上味陀羅尼中無此岸、彼岸及到彼岸者分別。此諸菩薩欲淨世界，而金剛上味陀羅尼中無淨世界分別。此諸菩薩欲降伏魔怨，而金剛上味陀羅尼中無魔、無魔怨能障分別。此諸菩薩欲滅陰魔、煩惱魔、死魔，而金剛上味陀羅尼中無陰、界、入名字分別。此諸菩薩欲過聲聞緣覺境界，而金剛上味陀羅尼中無聲聞、緣覺分別。此諸菩薩欲度一切眾生，而金剛上味陀羅尼中無眾生、無眾生分別。此諸菩薩欲除貪瞋癡等煩惱，而金剛上味陀羅尼中無貪瞋等煩惱分別。此諸菩薩欲滅除闇，而金剛上味陀羅尼中無明、無闇分別。此諸菩薩欲學上上智，而金剛上味陀羅尼中無上、不上智分別。此諸菩薩欲除煩惱，而金剛上味陀羅尼中無煩惱垢亦無有淨，無調不調，無此無彼，無慈無悲無喜無捨，無施無慳，亦無持戒亦無破戒，無忍無瞋，無進無怠，無定無亂，無慧無癡，無犯不犯，亦無聲聞亦無緣覺，亦無如來無法非法，若淺若深，無智非智種種差別，乃至亦無證智差別。亦無世間亦無涅槃，乃至亦無菩提分法，無諸根力，無四念處，無四正勤，無四如意足。
佛言：「文殊師利！金剛上味陀羅尼中，無菩提、無諸佛法。此諸菩薩欲成正覺，而金剛上味陀羅尼中無菩提、無菩提覺者分別。此諸菩薩怖畏世間欲入涅槃，而金剛上味陀羅尼中無世間、涅槃分別。此諸菩薩求覓善法，而金剛上味陀羅尼中無善、不善分別。此諸菩薩欲度彼岸，而金剛上味陀羅尼中無此岸、彼岸及到彼岸者分別。此諸菩薩欲淨世界，而金剛上味陀羅尼中無淨世界分別。此諸菩薩欲降伏魔怨，而金剛上味陀羅尼中無魔、無魔怨能障分別。此諸菩薩欲滅陰魔、煩惱魔、死魔，而金剛上味陀羅尼中無陰、界、入名字分別。此諸菩薩欲過聲聞緣覺境界，而金剛上味陀羅尼中無聲聞、緣覺分別。此諸菩薩欲度一切眾生，而金剛上味陀羅尼中無眾生、無眾生分別。此諸菩薩欲除貪瞋癡等煩惱，而金剛上味陀羅尼中無貪瞋等煩惱分別。此諸菩薩欲滅除闇，而金剛上味陀羅尼中無明、無闇分別。此諸菩薩欲學上上智，而金剛上味陀羅尼中無上、不上智分別。此諸菩薩欲除煩惱，而金剛上味陀羅尼中無煩惱垢亦無有淨，無調不調，無此無彼，無慈無悲無喜無捨，無施無慳，亦無持戒亦無破戒，無忍無瞋，無進無怠，無定無亂，無慧無癡，無犯不犯，亦無聲聞亦無緣覺，亦無如來無法非法，若淺若深，無智非智種種差別，乃至亦無證智差別。亦無世間亦無涅槃，乃至亦無菩提分法，無諸根力，無四念處，無四正勤，無四如意足。
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「文殊師利！菩薩若欲學此金剛上味陀羅尼者，彼菩薩不應捨凡夫法，不應證不應捨、不應過不念起，不修不捨不求樂而往無護。不應於凡夫法生於染相，不起施相，能離佛法更無有見諸凡夫法。文殊師利！金剛上味陀羅尼中，於凡夫法而有佛法及證佛法。而金剛上味陀羅尼中，無證不證。此金剛上味陀羅尼，復不在佛法中。此金剛上味陀羅尼，不捨凡夫不護凡夫法，不動諸佛世界，不起諸願復不捨諸願。何以故？文殊師利！此金剛上味陀羅尼法門，順向貪欲瞋恚愚癡，順向諸女、順諸丈夫，順向諸天、順向諸龍、順諸夜叉羅剎、順諸乾闥婆、順諸阿修羅、順諸伽樓羅、順諸緊那羅、順諸摩睺羅伽，順向諸佛、順向諸法、順向諸僧，順諸聲聞、緣覺，順諸地獄、餓鬼、畜生，順水、順風、順火、順地，順眼、順耳、順鼻、順舌、順身、順意。文殊師利！此金剛上味陀羅尼中，順一切諸法。文殊師利！所有東方虛空界分，南西北方上下所有虛空界分，彼悉隨順入虛空界。文殊師利！此金剛上味陀羅尼句順一切法。」
「文殊師利！菩薩若欲學此金剛上味陀羅尼者，彼菩薩不應捨凡夫法，不應證不應捨、不應過不念起，不修不捨不求樂而往無護。不應於凡夫法生於染相，不起施相，能離佛法更無有見諸凡夫法。文殊師利！金剛上味陀羅尼中，於凡夫法而有佛法及證佛法。而金剛上味陀羅尼中，無證不證。此金剛上味陀羅尼，復不在佛法中。此金剛上味陀羅尼，不捨凡夫不護凡夫法，不動諸佛世界，不起諸願復不捨諸願。何以故？文殊師利！此金剛上味陀羅尼法門，順向貪欲瞋恚愚癡，順向諸女、順諸丈夫，順向諸天、順向諸龍、順諸夜叉羅剎、順諸乾闥婆、順諸阿修羅、順諸伽樓羅、順諸緊那羅、順諸摩睺羅伽，順向諸佛、順向諸法、順向諸僧，順諸聲聞、緣覺，順諸地獄、餓鬼、畜生，順水、順風、順火、順地，順眼、順耳、順鼻、順舌、順身、順意。文殊師利！此金剛上味陀羅尼中，順一切諸法。文殊師利！所有東方虛空界分，南西北方上下所有虛空界分，彼悉隨順入虛空界。文殊師利！此金剛上味陀羅尼句順一切法。」
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爾時文殊師利童子白佛言：「世尊！云何貪是陀羅尼句？」佛言：「文殊師利！言貪欲者，彼貪不從東方而來而染眾生，非南西北上下方來而染眾生，不從內生而染眾生，不從外來而染眾生。文殊師利！貪欲瞋癡皆是內心分別故生，而見有染淨。若有除染淨者，則無有彼證不證法。文殊師利！若法不生，從本以來不在內外，以是義故，我言貪是陀羅尼句。文殊師利！瞋是內心忿怒而生，而彼忿瞋非是過去現在未來。文殊師利！若過去法而可生者，不能令淨陀羅尼句。文殊師利！癡心亦非陀羅尼句。」
爾時文殊師利童子白佛言：「世尊！云何貪是陀羅尼句？」佛言：「文殊師利！言貪欲者，彼貪不從東方而來而染眾生，非南西北上下方來而染眾生，不從內生而染眾生，不從外來而染眾生。文殊師利！貪欲瞋癡皆是內心分別故生，而見有染淨。若有除染淨者，則無有彼證不證法。文殊師利！若法不生，從本以來不在內外，以是義故，我言貪是陀羅尼句。文殊師利！瞋是內心忿怒而生，而彼忿瞋非是過去現在未來。文殊師利！若過去法而可生者，不能令淨陀羅尼句。文殊師利！癡心亦非陀羅尼句。」
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文殊師利白佛言：「世尊！何者陀羅尼？何者陀羅尼句？」佛言：「文殊師利！癡是無明，從無明生一切諸法，不從地界，不著地界、不著水界、不著火界、不著風界、不著空界、不著識界，而非不著，然此諸法無染無淨。文殊師利！若法有染者，虛空亦應有染。何以故？以虛空界亦無諸法而與作障。文殊師利！所謂無明雜諸法者，復令過者，彼無滅相，以空與作無障閡故。復不可見、不可捉持，以非色故不可覩見，無縛無解、無染無著。以得無量諸神通故，空無所有、無一切物，文殊師利！在於世間而行世間諸煩惱事。」
文殊師利白佛言：「世尊！何者陀羅尼？何者陀羅尼句？」佛言：「文殊師利！癡是無明，從無明生一切諸法，不從地界，不著地界、不著水界、不著火界、不著風界、不著空界、不著識界，而非不著，然此諸法無染無淨。文殊師利！若法有染者，虛空亦應有染。何以故？以虛空界亦無諸法而與作障。文殊師利！所謂無明雜諸法者，復令過者，彼無滅相，以空與作無障閡故。復不可見、不可捉持，以非色故不可覩見，無縛無解、無染無著。以得無量諸神通故，空無所有、無一切物，文殊師利！在於世間而行世間諸煩惱事。」
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文殊師利白佛言：「世尊！無明無滅無不滅耶？」佛言：「文殊師利！無明是明，而佛如來說為無明。於本際中無有無明，以是故言無明句也。於中際中亦無無明，於後際中亦無無明。文殊師利！若諸法中無無明者，云何言見？不著不染亦復不忘，然一切法而有淨染復作障相。」文殊師利白佛言：「無有，如是世尊！無有，如是善逝。世尊！云何彼中無明而說令染？」佛言：「文殊師利！譬如鑽火，有燧、鑽、草、人手功力，眾緣具故，先有煙出然後火生。而火不在燧中、鑽中，非草、手中，眾緣和合而生於火。文殊師利！無彼愚癡，而諸眾生生於我想貪瞋癡火。然貪等火，亦不在內、亦不在外、不在中間。然文殊師利！所說癡者，以何義故名之為癡？一切諸法畢竟解脫，故說為癡。文殊師利！若一切法畢竟解脫，是則名為金剛上味陀羅尼句。」
文殊師利白佛言：「世尊！無明無滅無不滅耶？」佛言：「文殊師利！無明是明，而佛如來說為無明。於本際中無有無明，以是故言無明句也。於中際中亦無無明，於後際中亦無無明。文殊師利！若諸法中無無明者，云何言見？不著不染亦復不忘，然一切法而有淨染復作障相。」文殊師利白佛言：「無有，如是世尊！無有，如是善逝。世尊！云何彼中無明而說令染？」佛言：「文殊師利！譬如鑽火，有燧、鑽、草、人手功力，眾緣具故，先有煙出然後火生。而火不在燧中、鑽中，非草、手中，眾緣和合而生於火。文殊師利！無彼愚癡，而諸眾生生於我想貪瞋癡火。然貪等火，亦不在內、亦不在外、不在中間。然文殊師利！所說癡者，以何義故名之為癡？一切諸法畢竟解脫，故說為癡。文殊師利！若一切法畢竟解脫，是則名為金剛上味陀羅尼句。」
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爾時文殊師利童子白佛言：「世尊！頗有法門，而此法門成就菩薩，令得一切順向三昧？」佛言：「文殊師利！有一法門，菩薩成就彼法門故，則能通達一切諸事。喻如一字詮百千字，而於彼字不可盡也。隨彼法門而說諸法，如是如是現諸法門。雖現如是無量法門，而不能盡無礙辯才。以得無盡樂說辯才，是故能現無盡辯才，於一法門句中令入一切諸法門句，一切法門句中令入一法門句。」
爾時文殊師利童子白佛言：「世尊！頗有法門，而此法門成就菩薩，令得一切順向三昧？」佛言：「文殊師利！有一法門，菩薩成就彼法門故，則能通達一切諸事。喻如一字詮百千字，而於彼字不可盡也。隨彼法門而說諸法，如是如是現諸法門。雖現如是無量法門，而不能盡無礙辯才。以得無盡樂說辯才，是故能現無盡辯才，於一法門句中令入一切諸法門句，一切法門句中令入一法門句。」
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文殊師利白佛言：「世尊！此法何色？」佛言：「文殊師利！一切法是天門。此是陀羅尼句。」文殊師利言：「世尊！云何此陀羅尼句是天門？」佛言：「文殊師利！一切法住寂滅定，此是菩薩入天相法門陀羅尼句。
文殊師利白佛言：「世尊！此法何色？」佛言：「文殊師利！一切法是天門。此是陀羅尼句。」文殊師利言：「世尊！云何此陀羅尼句是天門？」佛言：「文殊師利！一切法住寂滅定，此是菩薩入天相法門陀羅尼句。
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「文殊師利！一切法是龍門。此是陀羅尼句。」文殊師利言：「世尊！云何此陀羅尼句是龍門？」佛言：「文殊師利！一切法以一字門故、從字所聞故，無字而說於字。此是菩薩入龍相法門陀羅尼句。文殊師利！一切法是夜叉門，此是陀羅尼句。」文殊師利言：「世尊！云何此陀羅尼句是夜叉門？」佛言：「文殊師利！一切法入夜叉相，畢竟不生故。此是菩薩入夜叉相法門陀羅尼句。
「文殊師利！一切法是龍門。此是陀羅尼句。」文殊師利言：「世尊！云何此陀羅尼句是龍門？」佛言：「文殊師利！一切法以一字門故、從字所聞故，無字而說於字。此是菩薩入龍相法門陀羅尼句。文殊師利！一切法是夜叉門，此是陀羅尼句。」文殊師利言：「世尊！云何此陀羅尼句是夜叉門？」佛言：「文殊師利！一切法入夜叉相，畢竟不生故。此是菩薩入夜叉相法門陀羅尼句。
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「文殊師利！一切法是乾闥婆門。此是陀羅尼句。」文殊師利言：「世尊！云何此陀羅尼句是乾闥婆門？」佛言：「文殊師利！一切法過諸算數，以無量無邊過於虛空，此是菩薩入乾闥婆相法門陀羅尼句。
「文殊師利！一切法是乾闥婆門。此是陀羅尼句。」文殊師利言：「世尊！云何此陀羅尼句是乾闥婆門？」佛言：「文殊師利！一切法過諸算數，以無量無邊過於虛空，此是菩薩入乾闥婆相法門陀羅尼句。
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「文殊師利！一切法是阿修羅門。此是陀羅尼句。」文殊師利言：「世尊！云何此陀羅尼句是阿修羅門？」佛言：「文殊師利！一切法順遍一切門，不以名可到，非色可到、非聲可到、非香可到、非味可到、非觸可到、非法可到、非佛可到、非法可到、非僧可到、非聲聞可到、非緣覺可到、非凡夫可到。文殊師利！一切法過諸到不到，以不起故。此是菩薩入阿修羅相法門陀羅尼句。
「文殊師利！一切法是阿修羅門。此是陀羅尼句。」文殊師利言：「世尊！云何此陀羅尼句是阿修羅門？」佛言：「文殊師利！一切法順遍一切門，不以名可到，非色可到、非聲可到、非香可到、非味可到、非觸可到、非法可到、非佛可到、非法可到、非僧可到、非聲聞可到、非緣覺可到、非凡夫可到。文殊師利！一切法過諸到不到，以不起故。此是菩薩入阿修羅相法門陀羅尼句。
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「文殊師利！一切法是迦樓羅門。此是陀羅尼句。」文殊師利言：「世尊！云何此陀羅尼句是迦樓羅門？」佛言：「文殊師利！一切法畢竟不行亦非不行，不去不來、不生不滅、不住不著、無縛無解、無住無往。文殊師利！一切法不住，住虛空界平等故。此是菩薩入迦樓羅相法門陀羅尼句。
「文殊師利！一切法是迦樓羅門。此是陀羅尼句。」文殊師利言：「世尊！云何此陀羅尼句是迦樓羅門？」佛言：「文殊師利！一切法畢竟不行亦非不行，不去不來、不生不滅、不住不著、無縛無解、無住無往。文殊師利！一切法不住，住虛空界平等故。此是菩薩入迦樓羅相法門陀羅尼句。
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「文殊師利！一切法是緊那羅門。此是陀羅尼句。」文殊師利言：「世尊！云何此陀羅尼句是緊那羅門？」佛言：「文殊師利！一切法離作者故，無作者、無求者、無求而見者。此是菩薩入緊那羅相法門陀羅尼句。
「文殊師利！一切法是緊那羅門。此是陀羅尼句。」文殊師利言：「世尊！云何此陀羅尼句是緊那羅門？」佛言：「文殊師利！一切法離作者故，無作者、無求者、無求而見者。此是菩薩入緊那羅相法門陀羅尼句。
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「文殊師利！一切法是摩睺羅伽門。此是陀羅尼句。」文殊師利言：「世尊！云何此陀羅尼句是摩睺羅伽門？」佛言：「文殊師利！一切法離一切法垢，永得光明。一切眾生不能染、不能淨，以淨陀羅尼門故。何以故？文殊師利！一切法畢竟寂滅，性不生故。此是菩薩入摩睺羅伽相法門陀羅尼句。
「文殊師利！一切法是摩睺羅伽門。此是陀羅尼句。」文殊師利言：「世尊！云何此陀羅尼句是摩睺羅伽門？」佛言：「文殊師利！一切法離一切法垢，永得光明。一切眾生不能染、不能淨，以淨陀羅尼門故。何以故？文殊師利！一切法畢竟寂滅，性不生故。此是菩薩入摩睺羅伽相法門陀羅尼句。
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「文殊師利！一切法是婦女門。此是陀羅尼句。」文殊師利言：「世尊！云何此陀羅尼句是婦女門？」佛言：「文殊師利！一切法皆虛妄，是男門、是女門，以離女門故、謂非事故。此是菩薩入婦女相法門陀羅尼句。
「文殊師利！一切法是婦女門。此是陀羅尼句。」文殊師利言：「世尊！云何此陀羅尼句是婦女門？」佛言：「文殊師利！一切法皆虛妄，是男門、是女門，以離女門故、謂非事故。此是菩薩入婦女相法門陀羅尼句。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「文殊師利！一切法是丈夫門。此是陀羅尼句。」文殊師利言：「世尊！云何此陀羅尼句是丈夫門？」佛言：「文殊師利！一切法若於前際中際後際不見丈夫，文殊師利！離於三界、不著三界。然於彼處無女無男，假立名字。然彼假名彼處寂靜，而彼說染。然彼色依四大，依四大故不見生滅，一切諸法畢竟永滅。此是菩薩入丈夫相法門陀羅尼句。文殊師利！一切法是地獄門。此是陀羅尼句。」文殊師利言：「世尊！云何此陀羅尼句是地獄門？」佛言：「文殊師利！地獄以何順相？」文殊師利言：「世尊！一切法虛空等相。」佛言：「文殊師利！於意云何？彼地獄從何所起？」文殊師利言：「世尊！一切法是自念起相。自妄念故，一切凡夫而自繫縛。以繫縛故則是地獄，雖非是有而令受者受彼苦故。」文殊師利言：「世尊！譬如有人於睡夢中而見自身墮於地獄。墮地獄已，而見百千萬火所燒，見捉其身擲鑊湯中。彼人見身大受苦惱，見有大火之所燒逼而生怖怕，而口出言：『極苦極苦。』彼人諸親來問其言：『汝何所痛？』彼人答言：『我受地獄極大苦惱，大火燒我，復擲我身著鑊湯中。』彼如是語，瞋諸親言：『我受地獄受大苦惱。云何諸人而問我言有何苦耶？』諸親語言：『汝今勿怖，汝以睡眠。汝今實不從此至彼，亦不從彼而至於此。』彼人聞已，方自生念：『我是睡夢。此是虛妄，非是真實，虛假如幻。』如是知見，身心得安。世尊！如彼非有而說言有，而自說言我墮地獄。世尊！如是一切諸凡夫人，顛倒虛妄，實不繫縛而生女想，生女想已見身共行，作如是言：『我是丈夫，彼是婦女。彼是我婦，我是彼夫。』彼人以起貪瞋癡等諸煩惱故，自心生於有所作想。以此因故，有鬪諍等諸非法事。彼人如是起鬪諍已，生大嫌恨。彼以如是顛倒想故，命終之後墮地獄中，於無量劫受諸苦惱。世尊！又如彼人，諸親來言：『是汝睡眠，不去不來。』世尊！一切凡夫亦復如是，有四顛倒妄見而說，而實於中無有丈夫亦無女人，無有眾生及無命等，一切諸法皆是不實虛妄故。見一切法空，本性不生而不可見，不可分別亦不可著。一切諸法如夢如幻、如水中月。世尊！一切法中無有可染、無不可染。世尊！一切諸法皆是虛妄，虛妄生故，是故如來說一切法離我我所，遠離一切地獄門故。」爾時世尊讚文殊師利童子言：「善哉善哉！文殊師利！一切地獄應如是見。如汝所見，如是分別。文殊師利！若如是見，無有地獄無地獄門，彼人則得無生法忍。」說此地獄法門之時，九萬二千諸菩薩等一切皆得無生法忍。得是忍已，一時同聲作如是言：
「文殊師利！一切法是丈夫門。此是陀羅尼句。」文殊師利言：「世尊！云何此陀羅尼句是丈夫門？」佛言：「文殊師利！一切法若於前際中際後際不見丈夫，文殊師利！離於三界、不著三界。然於彼處無女無男，假立名字。然彼假名彼處寂靜，而彼說染。然彼色依四大，依四大故不見生滅，一切諸法畢竟永滅。此是菩薩入丈夫相法門陀羅尼句。文殊師利！一切法是地獄門。此是陀羅尼句。」文殊師利言：「世尊！云何此陀羅尼句是地獄門？」佛言：「文殊師利！地獄以何順相？」文殊師利言：「世尊！一切法虛空等相。」佛言：「文殊師利！於意云何？彼地獄從何所起？」文殊師利言：「世尊！一切法是自念起相。自妄念故，一切凡夫而自繫縛。以繫縛故則是地獄，雖非是有而令受者受彼苦故。」文殊師利言：「世尊！譬如有人於睡夢中而見自身墮於地獄。墮地獄已，而見百千萬火所燒，見捉其身擲鑊湯中。彼人見身大受苦惱，見有大火之所燒逼而生怖怕，而口出言：『極苦極苦。』彼人諸親來問其言：『汝何所痛？』彼人答言：『我受地獄極大苦惱，大火燒我，復擲我身著鑊湯中。』彼如是語，瞋諸親言：『我受地獄受大苦惱。云何諸人而問我言有何苦耶？』諸親語言：『汝今勿怖，汝以睡眠。汝今實不從此至彼，亦不從彼而至於此。』彼人聞已，方自生念：『我是睡夢。此是虛妄，非是真實，虛假如幻。』如是知見，身心得安。世尊！如彼非有而說言有，而自說言我墮地獄。世尊！如是一切諸凡夫人，顛倒虛妄，實不繫縛而生女想，生女想已見身共行，作如是言：『我是丈夫，彼是婦女。彼是我婦，我是彼夫。』彼人以起貪瞋癡等諸煩惱故，自心生於有所作想。以此因故，有鬪諍等諸非法事。彼人如是起鬪諍已，生大嫌恨。彼以如是顛倒想故，命終之後墮地獄中，於無量劫受諸苦惱。世尊！又如彼人，諸親來言：『是汝睡眠，不去不來。』世尊！一切凡夫亦復如是，有四顛倒妄見而說，而實於中無有丈夫亦無女人，無有眾生及無命等，一切諸法皆是不實虛妄故。見一切法空，本性不生而不可見，不可分別亦不可著。一切諸法如夢如幻、如水中月。世尊！一切法中無有可染、無不可染。世尊！一切諸法皆是虛妄，虛妄生故，是故如來說一切法離我我所，遠離一切地獄門故。」爾時世尊讚文殊師利童子言：「善哉善哉！文殊師利！一切地獄應如是見。如汝所見，如是分別。文殊師利！若如是見，無有地獄無地獄門，彼人則得無生法忍。」說此地獄法門之時，九萬二千諸菩薩等一切皆得無生法忍。得是忍已，一時同聲作如是言：
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「善哉善哉！此是諸佛如來境界，而於一切無我法中，忽然而得一切佛法。」
「善哉善哉！此是諸佛如來境界，而於一切無我法中，忽然而得一切佛法。」
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爾時文殊師利童子白佛言：「世尊！唯願世尊說諸菩薩入不二法門。菩薩得入不二法門故，則得一切諸法不二而不執著。」爾時佛告文殊師利童子言：「文殊師利！是入一切諸法平等隨順法門，菩薩得此正法門已，而於一切諸煩惱中見諸佛法，及得辯才善能說法。」文殊師利白佛言：「世尊！彼法門以何相？」佛言：「文殊師利！善思念之，我為汝說。是法門名離一切煩惱，故我說此陀羅尼門。」文殊師利言：「善哉！世尊！願為我說，我頂戴受。」佛言：「文殊師利！無明是菩提。此是陀羅尼句門。」文殊師利言：「世尊！云何無明是菩提？」佛言：「文殊師利！以無無明，故說無明。若無無明，則亦無生。若無生者，彼則無染。文殊師利！菩提無染，以性清淨體鮮潔故。文殊師利！我見此事，故說無明，是以不二說故。文殊師利！我不得無明！是故我說無明。文殊師利！此是菩薩入無明相法門陀羅尼句。
爾時文殊師利童子白佛言：「世尊！唯願世尊說諸菩薩入不二法門。菩薩得入不二法門故，則得一切諸法不二而不執著。」爾時佛告文殊師利童子言：「文殊師利！是入一切諸法平等隨順法門，菩薩得此正法門已，而於一切諸煩惱中見諸佛法，及得辯才善能說法。」文殊師利白佛言：「世尊！彼法門以何相？」佛言：「文殊師利！善思念之，我為汝說。是法門名離一切煩惱，故我說此陀羅尼門。」文殊師利言：「善哉！世尊！願為我說，我頂戴受。」佛言：「文殊師利！無明是菩提。此是陀羅尼句門。」文殊師利言：「世尊！云何無明是菩提？」佛言：「文殊師利！以無無明，故說無明。若無無明，則亦無生。若無生者，彼則無染。文殊師利！菩提無染，以性清淨體鮮潔故。文殊師利！我見此事，故說無明，是以不二說故。文殊師利！我不得無明！是故我說無明。文殊師利！此是菩薩入無明相法門陀羅尼句。
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「文殊師利！行是菩提。此是陀羅尼門。何以故？文殊師利！以一切法離一切算數相，無量無邊不見邊際，順善不善，令入地獄、餓鬼、畜生，而不從此而至於彼，亦不從彼而至於此，而生彼此。文殊師利！一切法不過不來，無所至、無所到。文殊師利！此是菩薩入行相法門陀羅尼句。
「文殊師利！行是菩提。此是陀羅尼門。何以故？文殊師利！以一切法離一切算數相，無量無邊不見邊際，順善不善，令入地獄、餓鬼、畜生，而不從此而至於彼，亦不從彼而至於此，而生彼此。文殊師利！一切法不過不來，無所至、無所到。文殊師利！此是菩薩入行相法門陀羅尼句。
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「文殊師利！識是菩提。此是陀羅尼門。何以故？文殊師利！如來說識而是虛妄，虛妄所作、虛妄現故。文殊師利！如是一切虛妄法中若求諸法，說言我證佛法、得成正覺、度諸眾生，我於世間最上勝者。彼人乃於虛妄法中妄念菩提，而起慢心欺陵於他。文殊師利！我坐道場時無有法可證，此是聲聞法、此是緣覺法、此是凡夫法。文殊師利！此是菩薩入識相法門陀羅尼句。文殊師利！名色是菩提。此是陀羅尼門。何以故！文殊師利！名色非事故，而以聲說，而無所說，色無作者故。若無作者，是即無前無中無後。文殊師利！如來說我是菩提，而彼於十方不可見故。文殊師利！此是菩薩入名色相法門陀羅尼句。
「文殊師利！識是菩提。此是陀羅尼門。何以故？文殊師利！如來說識而是虛妄，虛妄所作、虛妄現故。文殊師利！如是一切虛妄法中若求諸法，說言我證佛法、得成正覺、度諸眾生，我於世間最上勝者。彼人乃於虛妄法中妄念菩提，而起慢心欺陵於他。文殊師利！我坐道場時無有法可證，此是聲聞法、此是緣覺法、此是凡夫法。文殊師利！此是菩薩入識相法門陀羅尼句。文殊師利！名色是菩提。此是陀羅尼門。何以故！文殊師利！名色非事故，而以聲說，而無所說，色無作者故。若無作者，是即無前無中無後。文殊師利！如來說我是菩提，而彼於十方不可見故。文殊師利！此是菩薩入名色相法門陀羅尼句。
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「文殊師利！六入是菩提。此是陀羅尼門。何以故？文殊師利！此諸入等皆是入相、皆是空相，是寂靜相，非諸眾生眼見色已而言我見。如是耳鼻舌身意等亦復如是，不作是念：『我能分別一切諸法。』非以眼識知耳境界，非以耳識知眼境界。如是意知諸法境界，一切諸法非意境界，迭相違故。文殊師利！一切法無覺，離諸心相、迭互相故，一切法空。若一切法畢竟空者，是菩提相。文殊師利！此是菩薩入六入相法門陀羅尼句。
「文殊師利！六入是菩提。此是陀羅尼門。何以故？文殊師利！此諸入等皆是入相、皆是空相，是寂靜相，非諸眾生眼見色已而言我見。如是耳鼻舌身意等亦復如是，不作是念：『我能分別一切諸法。』非以眼識知耳境界，非以耳識知眼境界。如是意知諸法境界，一切諸法非意境界，迭相違故。文殊師利！一切法無覺，離諸心相、迭互相故，一切法空。若一切法畢竟空者，是菩提相。文殊師利！此是菩薩入六入相法門陀羅尼句。
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「文殊師利！觸是菩提。此是陀羅尼門。何以故？文殊師利！所言觸者，是色聲香味觸法相。文殊師利！若法有觸，彼緣故生。若以緣故生、若以緣成者，彼名緣成。若以緣成者，彼是虛妄。若虛妄者，彼畢竟無。若畢竟無，彼則不生不滅。文殊師利！一切法無生滅相是菩提。文殊師利！此是菩薩入觸相法門陀羅尼句。
「文殊師利！觸是菩提。此是陀羅尼門。何以故？文殊師利！所言觸者，是色聲香味觸法相。文殊師利！若法有觸，彼緣故生。若以緣故生、若以緣成者，彼名緣成。若以緣成者，彼是虛妄。若虛妄者，彼畢竟無。若畢竟無，彼則不生不滅。文殊師利！一切法無生滅相是菩提。文殊師利！此是菩薩入觸相法門陀羅尼句。
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「文殊師利！受是菩提。此是陀羅尼門。何以故？文殊師利！受者是三受，謂苦受、樂受、不苦不樂受。文殊師利！受不在內、亦不在外、不在中間。文殊師利！彼受若不在內、若不在外、不在中間者，彼中有眾生生苦受樂受想。」文殊師利言：「世尊！一切凡夫顛倒繫縛，而於不實法中生樂受苦受。世尊！一切法如幻，一切受性不生不滅。」佛言：「文殊師利！是故我說受是菩提。文殊師利！此是菩薩入受相法門陀羅尼句。
「文殊師利！受是菩提。此是陀羅尼門。何以故？文殊師利！受者是三受，謂苦受、樂受、不苦不樂受。文殊師利！受不在內、亦不在外、不在中間。文殊師利！彼受若不在內、若不在外、不在中間者，彼中有眾生生苦受樂受想。」文殊師利言：「世尊！一切凡夫顛倒繫縛，而於不實法中生樂受苦受。世尊！一切法如幻，一切受性不生不滅。」佛言：「文殊師利！是故我說受是菩提。文殊師利！此是菩薩入受相法門陀羅尼句。
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「文殊師利！愛是菩提。此是陀羅尼門。何以故？文殊師利！愛是能生煩惱因故。文殊師利！於意云何？譬如有人實未得子，作生子想。然彼人子，為內生耶？為外生耶？彼人有不？」文殊師利言：「世尊！彼人本無子，云何起子想？」佛言：「文殊師利！於後彼人成大丈夫，而和合故方生於子。文殊師利！愛從何生？為從前際、中際、後際？為內生耶、為外生耶、和合生耶？」文殊師利言：「世尊！愛不在內亦不在外，乃至無有諸方差別。」佛言：「文殊師利！此法誰說為方所覺？文殊師利！又復是愛誰造誰作？」文殊師利言：「世尊！愛離所作而無作者。」文殊師利言：「世尊！以四顛倒繫縛，一切凡夫眾生即起虛妄。」佛言：「文殊師利！於意云何？若法有者，為有為無？」文殊師利言：「世尊！若是諸法畢竟無者，彼法云何有染有淨？」文殊師利言：「不也。世尊！」佛言：「文殊師利！諸法若有，諸方性相而不可見，亦不從內亦不從外，不染不淨，文殊師利！此是菩提。文殊師利！此是菩薩入愛相法門陀羅尼句。
「文殊師利！愛是菩提。此是陀羅尼門。何以故？文殊師利！愛是能生煩惱因故。文殊師利！於意云何？譬如有人實未得子，作生子想。然彼人子，為內生耶？為外生耶？彼人有不？」文殊師利言：「世尊！彼人本無子，云何起子想？」佛言：「文殊師利！於後彼人成大丈夫，而和合故方生於子。文殊師利！愛從何生？為從前際、中際、後際？為內生耶、為外生耶、和合生耶？」文殊師利言：「世尊！愛不在內亦不在外，乃至無有諸方差別。」佛言：「文殊師利！此法誰說為方所覺？文殊師利！又復是愛誰造誰作？」文殊師利言：「世尊！愛離所作而無作者。」文殊師利言：「世尊！以四顛倒繫縛，一切凡夫眾生即起虛妄。」佛言：「文殊師利！於意云何？若法有者，為有為無？」文殊師利言：「世尊！若是諸法畢竟無者，彼法云何有染有淨？」文殊師利言：「不也。世尊！」佛言：「文殊師利！諸法若有，諸方性相而不可見，亦不從內亦不從外，不染不淨，文殊師利！此是菩提。文殊師利！此是菩薩入愛相法門陀羅尼句。
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「文殊師利！取是菩提。此是陀羅尼門。」文殊師利言：「世尊常說一切諸法無縛無解。是諸凡夫何所取耶？」佛言：「文殊師利！一切眾生繫著色聲香味觸等，及取五欲。文殊師利！於汝意云何？色能生聲不？」文殊師利言：「不也。世尊！」佛言：「文殊師利！於意云何？頗有一法能令與法、能令法住、能作障耶？」文殊師利言：「不也。世尊！」佛言：「文殊師利！一切諸法畢竟不生，無有障閡。彼法不作，迭互相生、迭互相語，而無有業而有彼說，以彼諸法畢竟癡故。文殊師利！以是義故，我說此取是菩提相陀羅尼門。文殊師利！此是菩薩入取相法門陀羅尼句。
「文殊師利！取是菩提。此是陀羅尼門。」文殊師利言：「世尊常說一切諸法無縛無解。是諸凡夫何所取耶？」佛言：「文殊師利！一切眾生繫著色聲香味觸等，及取五欲。文殊師利！於汝意云何？色能生聲不？」文殊師利言：「不也。世尊！」佛言：「文殊師利！於意云何？頗有一法能令與法、能令法住、能作障耶？」文殊師利言：「不也。世尊！」佛言：「文殊師利！一切諸法畢竟不生，無有障閡。彼法不作，迭互相生、迭互相語，而無有業而有彼說，以彼諸法畢竟癡故。文殊師利！以是義故，我說此取是菩提相陀羅尼門。文殊師利！此是菩薩入取相法門陀羅尼句。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「文殊師利！有是菩提。此是陀羅尼門。」文殊師利言：「世尊！如來本為滅諸有故說聲聞法。」佛言：「文殊師利！有是有法，我所說者是力士相，是故我說是有法門。文殊師利！若見一切諸法非事，如虛空相，則不復念一切佛法。文殊師利！是故我說有是菩提陀羅尼句。文殊師利！此是菩薩入有相法門陀羅尼句。
「文殊師利！有是菩提。此是陀羅尼門。」文殊師利言：「世尊！如來本為滅諸有故說聲聞法。」佛言：「文殊師利！有是有法，我所說者是力士相，是故我說是有法門。文殊師利！若見一切諸法非事，如虛空相，則不復念一切佛法。文殊師利！是故我說有是菩提陀羅尼句。文殊師利！此是菩薩入有相法門陀羅尼句。
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「文殊師利！生是菩提。此是陀羅尼門。」文殊師利言：「世尊！如來本以為過生故而說諸法。」佛言：「文殊師利！所言生者，菩薩摩訶薩求此生法而不可得，以其不生亦不轉故。文殊師利！是故我說生是菩提陀羅尼句。文殊師利！此是菩薩入生相法門陀羅尼句，說菩提故，令諸菩薩速得辯才、利疾辯才、無障辯才。」
「文殊師利！生是菩提。此是陀羅尼門。」文殊師利言：「世尊！如來本以為過生故而說諸法。」佛言：「文殊師利！所言生者，菩薩摩訶薩求此生法而不可得，以其不生亦不轉故。文殊師利！是故我說生是菩提陀羅尼句。文殊師利！此是菩薩入生相法門陀羅尼句，說菩提故，令諸菩薩速得辯才、利疾辯才、無障辯才。」
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爾時文殊師利童子白佛言：「世尊！世尊為住何地菩薩而說此法？」佛言：「文殊師利！若諸菩薩不求菩提、不喜菩提、不發菩提心、不證佛法、不清淨佛世界、不動貪瞋癡。若心不欲過於世間，亦不起心度諸眾生，不降伏魔、不欲說法，而於彼法不作二相者，文殊師利！我今唯為住如是地諸菩薩等說此法門。」
爾時文殊師利童子白佛言：「世尊！世尊為住何地菩薩而說此法？」佛言：「文殊師利！若諸菩薩不求菩提、不喜菩提、不發菩提心、不證佛法、不清淨佛世界、不動貪瞋癡。若心不欲過於世間，亦不起心度諸眾生，不降伏魔、不欲說法，而於彼法不作二相者，文殊師利！我今唯為住如是地諸菩薩等說此法門。」
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文殊師利白佛言：「世尊！若有菩薩能受持此金剛上味陀羅尼法門，若讀若誦、廣為他說，如是之人得幾許福？」佛言：「文殊師利！若諸菩薩於此金剛上味陀羅尼法門，若受若持、若讀若誦、為他說者，如是之人如一切佛，以一切佛常以捨故。一切天、龍、夜叉、乾闥婆等，常以供養而供養之。文殊師利！此金剛上味陀羅尼法門，具足成就無量功德。文殊師利！此金剛上味陀羅尼法門，不可窮盡。」
文殊師利白佛言：「世尊！若有菩薩能受持此金剛上味陀羅尼法門，若讀若誦、廣為他說，如是之人得幾許福？」佛言：「文殊師利！若諸菩薩於此金剛上味陀羅尼法門，若受若持、若讀若誦、為他說者，如是之人如一切佛，以一切佛常以捨故。一切天、龍、夜叉、乾闥婆等，常以供養而供養之。文殊師利！此金剛上味陀羅尼法門，具足成就無量功德。文殊師利！此金剛上味陀羅尼法門，不可窮盡。」
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說此法門時，十千菩薩得此金剛上味陀羅尼法門，三萬二千初發心菩薩得無生法忍。文殊師利童子及彼菩薩，天、龍、夜叉、乾闥婆、人非人等，聞佛所說，皆大歡喜，作禮而去。
說此法門時，十千菩薩得此金剛上味陀羅尼法門，三萬二千初發心菩薩得無生法忍。文殊師利童子及彼菩薩，天、龍、夜叉、乾闥婆、人非人等，聞佛所說，皆大歡喜，作禮而去。
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金剛上味陀羅尼經
金剛上味陀羅尼經
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