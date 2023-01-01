佛說無崖際總持法門經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說無崖際總持法門經

西秦沙門聖堅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西秦沙門聖堅譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人俱；菩薩萬二千，盡一生補處應尊位者，皆從十方世界來會，悉得總持辯才無礙，執意堅固所言真諦，珍貴恭順不放逸法，慚愧慈忍以為上服，諸佛妙法通達無礙，能為眾生而作朋友，哀愍一切方便誘化，能使眾生親近敬愛，遍遊十方諸佛世界神足無礙，能了一切眾生之根，消伏諸欲壞裂魔網，已度魔界捨諸欲習，悉能總攝一切法性，敬奉諸佛如應行法，其所思念盡諸禪定，坐起行住不失威儀，其名曰：無終鼓菩薩、無終幢菩薩、無終稱菩薩、無終號菩薩、樹王菩薩、知一切音聲菩薩、名稱幢菩薩、一切普幢菩薩、從無終幢菩薩、普意菩薩、一切普名稱菩薩、普光菩薩、普號菩薩、普幢菩薩、一切普至菩薩、普德幢自在王菩薩、唱名稱菩薩、集名稱菩薩、集勝菩薩、普眼菩薩、普德菩薩、見無缺失菩薩、離缺失菩薩、已離缺失菩薩、具一切眾生願菩薩、不捨一切眾生菩薩、常憂稱菩薩、成就最上菩薩、一切德名稱菩薩，其萬二千菩薩皆如是上首者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人俱；菩薩萬二千，盡一生補處應尊位者，皆從十方世界來會，悉得總持辯才無礙，執意堅固所言真諦，珍貴恭順不放逸法，慚愧慈忍以為上服，諸佛妙法通達無礙，能為眾生而作朋友，哀愍一切方便誘化，能使眾生親近敬愛，遍遊十方諸佛世界神足無礙，能了一切眾生之根，消伏諸欲壞裂魔網，已度魔界捨諸欲習，悉能總攝一切法性，敬奉諸佛如應行法，其所思念盡諸禪定，坐起行住不失威儀，其名曰：無終鼓菩薩、無終幢菩薩、無終稱菩薩、無終號菩薩、樹王菩薩、知一切音聲菩薩、名稱幢菩薩、一切普幢菩薩、從無終幢菩薩、普意菩薩、一切普名稱菩薩、普光菩薩、普號菩薩、普幢菩薩、一切普至菩薩、普德幢自在王菩薩、唱名稱菩薩、集名稱菩薩、集勝菩薩、普眼菩薩、普德菩薩、見無缺失菩薩、離缺失菩薩、已離缺失菩薩、具一切眾生願菩薩、不捨一切眾生菩薩、常憂稱菩薩、成就最上菩薩、一切德名稱菩薩，其萬二千菩薩皆如是上首者也。

爾時炎天王與六十億諸炎天子來共會坐，兜術天王與八十億諸天來共會坐，化樂天王與九十二那術百千諸天來共會坐，他化自在天王與五萬五千那術諸天來共會坐，色界無數諸天來共會坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時炎天王與六十億諸炎天子來共會坐，兜術天王與八十億諸天來共會坐，化樂天王與九十二那術百千諸天來共會坐，他化自在天王與五萬五千那術諸天來共會坐，色界無數諸天來共會坐。

爾時東方去此忍界度九十二諸佛剎土塵數世界，有國名大力，其國有佛號集大力如來至真等正覺，有尊菩薩名日勝怨，與無央數億百千菩薩，於彼佛剎忽然不現，來諸忍界，在於三千大千界上虛空中立，興琉璃雲普覆世界，雨閻浮檀金色之花遍忍世界。一一菩薩復雨七寶眾妙瓔珞，如一佛剎微塵之數；一一菩薩復雨天文陀羅華，如一佛剎微塵之數；一一菩薩復雨若干天香，如一佛剎微塵之數；一一菩薩復雨天沈水香，如一佛剎微塵之數；一一菩薩復雨七寶拂飾，如一佛剎微塵之數；一一菩薩復雨天栴檀香，如一佛剎微塵之數；一一菩薩復雨若干色衣，如一佛剎微塵之數；一一菩薩復雨眾妙寶蓋。如一佛剎微塵之數；一一菩薩復雨妙綵寶蓋。如一佛剎微塵之數；一一菩薩復雨馬瑙寶蓋，如一佛剎微塵之數；一一菩薩復雨赤真珠蓋，如一佛剎微塵之數；一一菩薩復雨細琉璃蓋，如一佛剎微塵之數；一一菩薩復雨珊瑚寶蓋，如一佛剎微塵之數；一一菩薩復雨雜色眾寶之幡，如一佛剎微塵之數；一一菩薩復以微妙未曾有偈，如一佛剎微塵之數，稱揚讚歎能仁世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時東方去此忍界度九十二諸佛剎土塵數世界，有國名大力，其國有佛號集大力如來至真等正覺，有尊菩薩名日勝怨，與無央數億百千菩薩，於彼佛剎忽然不現，來諸忍界，在於三千大千界上虛空中立，興琉璃雲普覆世界，雨閻浮檀金色之花遍忍世界。一一菩薩復雨七寶眾妙瓔珞，如一佛剎微塵之數；一一菩薩復雨天文陀羅華，如一佛剎微塵之數；一一菩薩復雨若干天香，如一佛剎微塵之數；一一菩薩復雨天沈水香，如一佛剎微塵之數；一一菩薩復雨七寶拂飾，如一佛剎微塵之數；一一菩薩復雨天栴檀香，如一佛剎微塵之數；一一菩薩復雨若干色衣，如一佛剎微塵之數；一一菩薩復雨眾妙寶蓋。如一佛剎微塵之數；一一菩薩復雨妙綵寶蓋。如一佛剎微塵之數；一一菩薩復雨馬瑙寶蓋，如一佛剎微塵之數；一一菩薩復雨赤真珠蓋，如一佛剎微塵之數；一一菩薩復雨細琉璃蓋，如一佛剎微塵之數；一一菩薩復雨珊瑚寶蓋，如一佛剎微塵之數；一一菩薩復雨雜色眾寶之幡，如一佛剎微塵之數；一一菩薩復以微妙未曾有偈，如一佛剎微塵之數，稱揚讚歎能仁世尊。

爾時三千大千世界諸地獄苦痛皆悉休息，畜生慈心不相食噉，餓鬼安隱無飢渴想，一切人民貪瞋癡患皆悉休息，亦無飢渴寒熱之苦，亦無晝夜風塵之患，其心寂然無迷亂想，亦無色聲香味細滑心意煩惱。欲界諸天迷惑亂意悉皆休息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時三千大千世界諸地獄苦痛皆悉休息，畜生慈心不相食噉，餓鬼安隱無飢渴想，一切人民貪瞋癡患皆悉休息，亦無飢渴寒熱之苦，亦無晝夜風塵之患，其心寂然無迷亂想，亦無色聲香味細滑心意煩惱。欲界諸天迷惑亂意悉皆休息。

爾時勝怨菩薩立住阿迦膩吒天上，遙供養能仁如來，以若干眾妙雜花敷飾、擣香澤香、雜色妙衣、諸蓋幢幡、眾寶瓔珞，遍雨三千大千世界。復雨諸天、龍神、夜叉、揵闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、諸餘天龍及四天下，普至三千大千世界，珍琦妙寶皆悉周遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時勝怨菩薩立住阿迦膩吒天上，遙供養能仁如來，以若干眾妙雜花敷飾、擣香澤香、雜色妙衣、諸蓋幢幡、眾寶瓔珞，遍雨三千大千世界。復雨諸天、龍神、夜叉、揵闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、諸餘天龍及四天下，普至三千大千世界，珍琦妙寶皆悉周遍。

爾時勝怨菩薩從上來下，前詣佛所，稽首佛足，繞百千匝，以摩尼珠金剛妙寶雜廁之衣貢上佛已，於一面坐。勝怨菩薩於一一法義，普觀三世一切諸佛所入法處，諸佛法中取一切之辯，所謂無斷之辯、合偶之辯、辯達之辯、無礙之辯、極近之辯、無窮之辯、易解之辯、具足之辯、一切法性自然巧說言辭之辯、空無相願分別演說泥洹之辯、諸思所熏一切解脫分別一切諸禪之辯、分別意旨議說之辯、於勤精進速捨言說之辯、成就神通坐起行步之辯，於一切表識上中下可說辯才、乃莫能伏言說辯才、於七覺分及八尊道求解辯才、演說禪智不高下之辯、善能分別法律之辯，如是誠諦實語之辯，如幻、如化、如熱時炎、如水中月、如呼聲響、如鏡中像，演說一切法性皆悉如是，不生不起不滅之辯、極精微之辯、極深妙之辯、雜種之辯、極遠之辯、諸欲之辯、分別一切眾生心意欲趣最上之辯、愍眾生之輪如雷雨充滿之辯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時勝怨菩薩從上來下，前詣佛所，稽首佛足，繞百千匝，以摩尼珠金剛妙寶雜廁之衣貢上佛已，於一面坐。勝怨菩薩於一一法義，普觀三世一切諸佛所入法處，諸佛法中取一切之辯，所謂無斷之辯、合偶之辯、辯達之辯、無礙之辯、極近之辯、無窮之辯、易解之辯、具足之辯、一切法性自然巧說言辭之辯、空無相願分別演說泥洹之辯、諸思所熏一切解脫分別一切諸禪之辯、分別意旨議說之辯、於勤精進速捨言說之辯、成就神通坐起行步之辯，於一切表識上中下可說辯才、乃莫能伏言說辯才、於七覺分及八尊道求解辯才、演說禪智不高下之辯、善能分別法律之辯，如是誠諦實語之辯，如幻、如化、如熱時炎、如水中月、如呼聲響、如鏡中像，演說一切法性皆悉如是，不生不起不滅之辯、極精微之辯、極深妙之辯、雜種之辯、極遠之辯、諸欲之辯、分別一切眾生心意欲趣最上之辯、愍眾生之輪如雷雨充滿之辯。

爾時勝怨菩薩解諸佛世尊所說辯力，即從坐起，更整衣服，右膝著地長跪叉手而白佛言：「唯然世尊！欲有所問，如來若聽乃敢問之。」世尊告曰：「恣汝所問，吾當為汝具分別說。」勝怨菩薩蒙佛聽許，歡喜踊躍而白佛言：「云何？世尊！一切諸法豈有終始根原名字相貌可得，而言說不？於諸菩薩諸禪定法在所入處，言辭自在所問能答，有所准望辭無謬誤不見准望，亦化眾生得如是法，一切辯才無不成就。得總持者，所謂得無崖際，因斯總持得無崖際微妙之辯，普持一切諸佛所說。得無崖際總持之門，普持法界悉知入處，究竟了達微妙法性，明解諸入、明入五道、明於四諦、明入緣起諸法、明解眾生所習、明解無明諸法、明入無性，明解見有我想、明解入無我想，明解入空性、明解入不空性，明解入於表識、明解入無表識，明入於願、明入於無願，明於吾我、明於無吾我，明於所依仰、明於無所依仰，明於有所起、明於無所起，在在處處一切言辭。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時勝怨菩薩解諸佛世尊所說辯力，即從坐起，更整衣服，右膝著地長跪叉手而白佛言：「唯然世尊！欲有所問，如來若聽乃敢問之。」世尊告曰：「恣汝所問，吾當為汝具分別說。」勝怨菩薩蒙佛聽許，歡喜踊躍而白佛言：「云何？世尊！一切諸法豈有終始根原名字相貌可得，而言說不？於諸菩薩諸禪定法在所入處，言辭自在所問能答，有所准望辭無謬誤不見准望，亦化眾生得如是法，一切辯才無不成就。得總持者，所謂得無崖際，因斯總持得無崖際微妙之辯，普持一切諸佛所說。得無崖際總持之門，普持法界悉知入處，究竟了達微妙法性，明解諸入、明入五道、明於四諦、明入緣起諸法、明解眾生所習、明解無明諸法、明入無性，明解見有我想、明解入無我想，明解入空性、明解入不空性，明解入於表識、明解入無表識，明入於願、明入於無願，明於吾我、明於無吾我，明於所依仰、明於無所依仰，明於有所起、明於無所起，在在處處一切言辭。」

爾時世尊讚勝怨菩薩言：「善哉善哉！勝怨菩薩乃能慈哀一切眾生，而問如來至真等正覺如斯之義。諦聽諦聽，善思念之，吾當為汝具分別說。」勝怨菩薩與諸大眾，一心靜意受教而聽。佛告勝怨：「何謂是名入無崖際？總持諸法者，因其總持得無極名稱，以無極名稱為翼從；無極德法門，以無極德為翼從；無垢法門，以無垢為翼從；寂滅法門，以寂滅為翼從；快從法門，以快從為翼從；快稱法門，以快稱為翼從；快哀法門，以快哀為翼從；善像法門，以善像為翼從；無動法門，以無動為翼從；成就法門，以成就為翼從；審諦自成法門，以審諦自成為翼從；無品法門，以無品為翼從；喻花法門，以喻花為翼從；善從法門，以善從為翼從；無所遊法門，以無所遊為翼從；無隱法門，以無隱為翼從；入隱法門，以入隱為翼從；知足法門，以知足為翼從；善步法門，以善步為翼從；捨離法門，以捨離為翼從；無惡法門，以無惡為翼從；普明法門，以普明為翼從；遊無崖際法門，以遊無崖際為翼從；生氣法門，以生氣為翼從；遊無垢法門，以遊無垢為翼從；堅固法門，以堅固為翼從；無諂法門，以無諂為翼從；珍重法門，以珍重為翼從；遊極長法門，以遊極長為翼從；意足法門，以意足為翼從；離生法門，以離生為翼從；輕舉法門，以輕舉為翼從；無疑法門，以無疑為翼從；除無崖際苦法門，以除無崖際苦為翼從；絕巢窟法門，以絕巢窟為翼從；離極巢窟法門，以離極巢窟為翼從；快美法門，以快美為翼從；軟性樂法門，以軟性樂為翼從；無顛倒法門，以無顛倒為翼從；無驚惕法門，以無驚惕為翼從；功巧過上法門，以功巧過上為翼從；不忘驚法門，以不忘驚為翼從；無根法門，以無根為翼從；善勝法門，以善勝為翼從；無所捫摸法門，以無所捫摸為翼從；一事法門，以一事為翼從；好聚法門，以好聚為翼從；目削法門，以目削為翼從；無作法門，以無作為翼從；止無念法門，以止無念為翼從；無所將至法門，以無所將至為翼從；無所來法門，以無所來為翼從；無面法門，以無面為翼從；威神法門，以威神為翼從；所持法門，以所持為翼從；淨意法門，以淨意為翼從；善來法門，以善來為翼從；無意步法門，以無意步為翼從；法意法門，以法意為翼從；無所芸鋤法門，以無所芸鋤為翼從；無恐畏法門，以無恐畏為翼從；法性意法門，以法性意為翼從；如來意法門，以如來意為翼從；唱令意法門，以唱令意為翼從；無睡眠法門，以無睡眠為翼從；天意法門，以天意為翼從；龍意法門，以龍意為翼從；夜叉意法門，以夜叉意為翼從；乾闥婆意 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊讚勝怨菩薩言：「善哉善哉！勝怨菩薩乃能慈哀一切眾生，而問如來至真等正覺如斯之義。諦聽諦聽，善思念之，吾當為汝具分別說。」勝怨菩薩與諸大眾，一心靜意受教而聽。佛告勝怨：「何謂是名入無崖際？總持諸法者，因其總持得無極名稱，以無極名稱為翼從；無極德法門，以無極德為翼從；無垢法門，以無垢為翼從；寂滅法門，以寂滅為翼從；快從法門，以快從為翼從；快稱法門，以快稱為翼從；快哀法門，以快哀為翼從；善像法門，以善像為翼從；無動法門，以無動為翼從；成就法門，以成就為翼從；審諦自成法門，以審諦自成為翼從；無品法門，以無品為翼從；喻花法門，以喻花為翼從；善從法門，以善從為翼從；無所遊法門，以無所遊為翼從；無隱法門，以無隱為翼從；入隱法門，以入隱為翼從；知足法門，以知足為翼從；善步法門，以善步為翼從；捨離法門，以捨離為翼從；無惡法門，以無惡為翼從；普明法門，以普明為翼從；遊無崖際法門，以遊無崖際為翼從；生氣法門，以生氣為翼從；遊無垢法門，以遊無垢為翼從；堅固法門，以堅固為翼從；無諂法門，以無諂為翼從；珍重法門，以珍重為翼從；遊極長法門，以遊極長為翼從；意足法門，以意足為翼從；離生法門，以離生為翼從；輕舉法門，以輕舉為翼從；無疑法門，以無疑為翼從；除無崖際苦法門，以除無崖際苦為翼從；絕巢窟法門，以絕巢窟為翼從；離極巢窟法門，以離極巢窟為翼從；快美法門，以快美為翼從；軟性樂法門，以軟性樂為翼從；無顛倒法門，以無顛倒為翼從；無驚惕法門，以無驚惕為翼從；功巧過上法門，以功巧過上為翼從；不忘驚法門，以不忘驚為翼從；無根法門，以無根為翼從；善勝法門，以善勝為翼從；無所捫摸法門，以無所捫摸為翼從；一事法門，以一事為翼從；好聚法門，以好聚為翼從；目削法門，以目削為翼從；無作法門，以無作為翼從；止無念法門，以止無念為翼從；無所將至法門，以無所將至為翼從；無所來法門，以無所來為翼從；無面法門，以無面為翼從；威神法門，以威神為翼從；所持法門，以所持為翼從；淨意法門，以淨意為翼從；善來法門，以善來為翼從；無意步法門，以無意步為翼從；法意法門，以法意為翼從；無所芸鋤法門，以無所芸鋤為翼從；無恐畏法門，以無恐畏為翼從；法性意法門，以法性意為翼從；如來意法門，以如來意為翼從；唱令意法門，以唱令意為翼從；無睡眠法門，以無睡眠為翼從；天意法門，以天意為翼從；龍意法門，以龍意為翼從；夜叉意法門，以夜叉意為翼從；乾闥婆意

法門，以乾闥婆意為翼從；阿修羅意法門，以阿修羅意為翼從；迦樓羅法門，以迦樓羅為翼從；緊那羅法門，以緊那羅為翼從；摩睺羅伽法門，以摩睺羅伽為翼從；大龍意法門，以大龍意為翼從；人意法門，以人意為翼從；非人意法門，以非人意為翼從；月意法門，以月意為翼從；日意法門，以日意為翼從；星意法門，以星意為翼從；虛空意法門，以虛空意為翼從；意無礙法門，以意無礙為翼從；離疑法門，以離疑為翼從；疑隨法門，以疑隨為翼從；將意法門，以將意為翼從；善稱法門，以善稱為翼從；寶意法門，以寶意為翼從；離憂法門，以離憂為翼從；長益法門，以長益為翼從；離愛法門，以離愛為翼從；離壞羅網法門，以離壞羅網為翼從；快來法門，以快來為翼從；審諦偶法門，以審諦偶為翼從；離樂巢窟法門，以離樂巢窟為翼從；無却法門，以無却為翼從；離美法門，以離美為翼從；好名德法門，以好名德為翼從；法自善法門，以法自善為翼從；輕馳法門，以輕馳為翼從；無虛偽法門，以無虛偽為翼從；離惡道法門，以離惡道為翼從；大威法門，以大威為翼從；離願法門，以離願為翼從；如蓮花無污法門，以如蓮花無污為翼從；無竟樂法門，以無竟樂為翼從；調伏意法門，以調伏意為翼從；大雄相法門，以大雄相為翼從；離數法門，以離數為翼從；離芸鋤法門，以離芸鋤為翼從；輕想法門，以輕想為翼從；自然合偶法門，以自然合偶為翼從；金行法門，以金行為翼從；眾寶法門，以眾寶為翼從；離害法門，以離害為翼從；廣無崖際法門，以廣無崖際為翼從；威神稱法門，以威神稱為翼從；廣意法門，以廣意為翼從；寬廣法門，以寬廣為翼從；大音法門，以大音為翼從；離大界塵法門，以離大界塵為翼從；知時宜法門，以知時宜為翼從；離時法門，以離時為翼從；如劍法門，以如劍為翼從；遊趣知足法門，以遊趣知足為翼從；香熏遊法門，以香熏遊為翼從；知數法門，以知數為翼從；入無缺減法門，以入無缺減為翼從；都遊法門，以都遊為翼從；無煩惱法門，以無煩惱為翼從；遊自調法門，以遊自調為翼從；行及離後法門，以行及離後為翼從；遊藏隱法門，以遊藏隱為翼從；遊影法門，以遊影為翼從；已度法門，以已度為翼從；入離垢法門，以入離垢為翼從；淨行法門，以淨行為翼從；哀步法門，以哀步為翼從；離濁法門，以離濁為翼從；捨疑法門，以捨疑為翼從；喜像法門，以喜像為翼從；好像法門，以好像為翼從；伏步法門，以伏步為翼從；多樓泥竭𠷥法門，以多樓泥竭𠷥為翼從；遊空淨法門，以遊空淨為翼從； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法門，以乾闥婆意為翼從；阿修羅意法門，以阿修羅意為翼從；迦樓羅法門，以迦樓羅為翼從；緊那羅法門，以緊那羅為翼從；摩睺羅伽法門，以摩睺羅伽為翼從；大龍意法門，以大龍意為翼從；人意法門，以人意為翼從；非人意法門，以非人意為翼從；月意法門，以月意為翼從；日意法門，以日意為翼從；星意法門，以星意為翼從；虛空意法門，以虛空意為翼從；意無礙法門，以意無礙為翼從；離疑法門，以離疑為翼從；疑隨法門，以疑隨為翼從；將意法門，以將意為翼從；善稱法門，以善稱為翼從；寶意法門，以寶意為翼從；離憂法門，以離憂為翼從；長益法門，以長益為翼從；離愛法門，以離愛為翼從；離壞羅網法門，以離壞羅網為翼從；快來法門，以快來為翼從；審諦偶法門，以審諦偶為翼從；離樂巢窟法門，以離樂巢窟為翼從；無却法門，以無却為翼從；離美法門，以離美為翼從；好名德法門，以好名德為翼從；法自善法門，以法自善為翼從；輕馳法門，以輕馳為翼從；無虛偽法門，以無虛偽為翼從；離惡道法門，以離惡道為翼從；大威法門，以大威為翼從；離願法門，以離願為翼從；如蓮花無污法門，以如蓮花無污為翼從；無竟樂法門，以無竟樂為翼從；調伏意法門，以調伏意為翼從；大雄相法門，以大雄相為翼從；離數法門，以離數為翼從；離芸鋤法門，以離芸鋤為翼從；輕想法門，以輕想為翼從；自然合偶法門，以自然合偶為翼從；金行法門，以金行為翼從；眾寶法門，以眾寶為翼從；離害法門，以離害為翼從；廣無崖際法門，以廣無崖際為翼從；威神稱法門，以威神稱為翼從；廣意法門，以廣意為翼從；寬廣法門，以寬廣為翼從；大音法門，以大音為翼從；離大界塵法門，以離大界塵為翼從；知時宜法門，以知時宜為翼從；離時法門，以離時為翼從；如劍法門，以如劍為翼從；遊趣知足法門，以遊趣知足為翼從；香熏遊法門，以香熏遊為翼從；知數法門，以知數為翼從；入無缺減法門，以入無缺減為翼從；都遊法門，以都遊為翼從；無煩惱法門，以無煩惱為翼從；遊自調法門，以遊自調為翼從；行及離後法門，以行及離後為翼從；遊藏隱法門，以遊藏隱為翼從；遊影法門，以遊影為翼從；已度法門，以已度為翼從；入離垢法門，以入離垢為翼從；淨行法門，以淨行為翼從；哀步法門，以哀步為翼從；離濁法門，以離濁為翼從；捨疑法門，以捨疑為翼從；喜像法門，以喜像為翼從；好像法門，以好像為翼從；伏步法門，以伏步為翼從；多樓泥竭𠷥法門，以多樓泥竭𠷥為翼從；遊空淨法門，以遊空淨為翼從；

入步最勝法門，以入步最勝為翼從；高遊法門，以高遊為翼從；趣朋友法門，以趣朋友為翼從；王步法門，以王步為翼從；境界法門，以境界為翼從；如步法門，以如步為翼從；捨求法門，以捨求為翼從；如是捨離眾疑見法門，以如是捨離眾疑見為翼從；等趣法門，以等趣為翼從；不藏隈法門，以不藏隈為翼從；無讇囈言辭法門，以無讇囈言辭為翼從；不以言辭相伏法門，以不以言辭相伏為翼從；無求望法門，以無求望為翼從；無親愛法門，以無親愛為翼從；不輕舉法門，以不輕舉為翼從；無眴法門，以無眴為翼從；離憂法門，以離憂為翼從；離合聚親友法門，以離合聚親友為翼從；意無變法門，以意無變為翼從；意無斷絕法門，以意無斷絕為翼從；處閑靜法門，以處閑靜為翼從；初始喚法門，以初始喚為翼從；趣數法門。以趣數為翼從。遊無數法門。以遊無數為翼從；報恩法門，以報恩為翼從；捨疑法門，以捨疑為翼從。離眾恐法門，以離眾恐為翼從；散疑法門，以散疑為翼從；離重擔法門，以離重擔為翼從；面趣出家法門，以面趣出家為翼從；離度法門，以離度為翼從；定意具足法門，以定意具足為翼從；入明法門，以入明為翼從。破散睡眠法門，以破散睡眠為翼從；無所著法門。以無所著為翼從；入寶光法門，以入寶光為翼從；離言性法門，以離言性為翼從；弘廣法門，以弘廣為翼從；將趣最法門，以將趣最為翼從；入堅固法門，以入堅固為翼從。如是勝怨！若菩薩得總持之門，最解正隱，而於正隱如是隱、無隱、離隱，牢固、極牢固，趣上意、名稱意、功德意、所將意、極高意、言語意、解散意、規行意、無知意、極堅意、堅慧意、無散意、如性意、不二意、堅執意、龍步意、無呵意，妙善步、極遠步、無欲意步、動搖步、無足步、無意步、捨擔步、安庠步、無怨步、無患步、泥洹步、如如步、不倒步、知行步、善將步，離濁穢、離迷惑、離憍慢、離言辭、離憂想、離強伏弱、離缺失、離非時、離不堅固，如法步、堅固步、心意步、執意步、佛覺步、如是無能壞步、法性極微無能壞步，成就入堅固，無能破壞，堅如金剛，深入諸三昧門，悉入諸佛法門，如覺三世等，解諸佛極微妙德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入步最勝法門，以入步最勝為翼從；高遊法門，以高遊為翼從；趣朋友法門，以趣朋友為翼從；王步法門，以王步為翼從；境界法門，以境界為翼從；如步法門，以如步為翼從；捨求法門，以捨求為翼從；如是捨離眾疑見法門，以如是捨離眾疑見為翼從；等趣法門，以等趣為翼從；不藏隈法門，以不藏隈為翼從；無讇囈言辭法門，以無讇囈言辭為翼從；不以言辭相伏法門，以不以言辭相伏為翼從；無求望法門，以無求望為翼從；無親愛法門，以無親愛為翼從；不輕舉法門，以不輕舉為翼從；無眴法門，以無眴為翼從；離憂法門，以離憂為翼從；離合聚親友法門，以離合聚親友為翼從；意無變法門，以意無變為翼從；意無斷絕法門，以意無斷絕為翼從；處閑靜法門，以處閑靜為翼從；初始喚法門，以初始喚為翼從；趣數法門。以趣數為翼從。遊無數法門。以遊無數為翼從；報恩法門，以報恩為翼從；捨疑法門，以捨疑為翼從。離眾恐法門，以離眾恐為翼從；散疑法門，以散疑為翼從；離重擔法門，以離重擔為翼從；面趣出家法門，以面趣出家為翼從；離度法門，以離度為翼從；定意具足法門，以定意具足為翼從；入明法門，以入明為翼從。破散睡眠法門，以破散睡眠為翼從；無所著法門。以無所著為翼從；入寶光法門，以入寶光為翼從；離言性法門，以離言性為翼從；弘廣法門，以弘廣為翼從；將趣最法門，以將趣最為翼從；入堅固法門，以入堅固為翼從。如是勝怨！若菩薩得總持之門，最解正隱，而於正隱如是隱、無隱、離隱，牢固、極牢固，趣上意、名稱意、功德意、所將意、極高意、言語意、解散意、規行意、無知意、極堅意、堅慧意、無散意、如性意、不二意、堅執意、龍步意、無呵意，妙善步、極遠步、無欲意步、動搖步、無足步、無意步、捨擔步、安庠步、無怨步、無患步、泥洹步、如如步、不倒步、知行步、善將步，離濁穢、離迷惑、離憍慢、離言辭、離憂想、離強伏弱、離缺失、離非時、離不堅固，如法步、堅固步、心意步、執意步、佛覺步、如是無能壞步、法性極微無能壞步，成就入堅固，無能破壞，堅如金剛，深入諸三昧門，悉入諸佛法門，如覺三世等，解諸佛極微妙德。

「如是勝怨！當知諸法廣大無有崖際。若菩薩已得此陀隣尼門，悉能總持一切諸佛之法，能以神足飛到十方一切世界，供養無量諸佛世尊，亦能總持聲聞緣覺所說之法，亦能總持道俗經典，俗智道智、諸禪智業一切悉知，慧了三世而無罣礙，悉能總持一切言辭，悉能了知一切眾生心之所念，能入一切無量深法，極精微議無所不達。悉知一切諸所歸趣，將接成就皆使應法，持心攝念所言誠諦不失威儀，皆悉能得一切菩薩方便之力。能以足指振動十方諸佛世界，其中眾生無能覺知而生恐怖。一念之頃能知三世一切諸法無所罣礙，皆悉平等無不通達。其人終無餘行亦無異意，終不跪拜於餘天神。極深微意所思不謬，能得無數億千諸三昧門。所生之處常識宿命，常得化生不由胞胎，生諸佛剎蓮華之中，永離三塗八難之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是勝怨！當知諸法廣大無有崖際。若菩薩已得此陀隣尼門，悉能總持一切諸佛之法，能以神足飛到十方一切世界，供養無量諸佛世尊，亦能總持聲聞緣覺所說之法，亦能總持道俗經典，俗智道智、諸禪智業一切悉知，慧了三世而無罣礙，悉能總持一切言辭，悉能了知一切眾生心之所念，能入一切無量深法，極精微議無所不達。悉知一切諸所歸趣，將接成就皆使應法，持心攝念所言誠諦不失威儀，皆悉能得一切菩薩方便之力。能以足指振動十方諸佛世界，其中眾生無能覺知而生恐怖。一念之頃能知三世一切諸法無所罣礙，皆悉平等無不通達。其人終無餘行亦無異意，終不跪拜於餘天神。極深微意所思不謬，能得無數億千諸三昧門。所生之處常識宿命，常得化生不由胞胎，生諸佛剎蓮華之中，永離三塗八難之處。

「若有諷誦此總持者，世世生處天人所敬，稟受身體終無諸蟲，在所生處常見諸佛，終不生於無佛世界。其人兩手如摩尼珠，常出七寶而無窮盡。能淨佛國成就眾生，如應化度悉得其志，隨意入化各得其所。亦能降伏外道異學裸形尼揵悉使入正，答難言辭功巧無比，所說無窮辯才無礙，一語能報萬億之音，其議不謬。得無極才智慧之寶，名稱普至周聞十方無量世界，一切諸佛所說之法悉持不忘，得陀隣尼，皆悉逮得無所恐畏。解了通達一切法性猶如虛空，而於無量諸佛世界一切微塵盡知其數，悉持不忘得總持門。通達法性猶如虛空，而於一切諸佛世界諸大海水，以一毛端欲渧知其數，為得幾渧盡知其數，悉持不忘得總持門。通達法性猶如虛空，而於無量諸佛世界草木叢林須彌大地盡燒為灰，欲知灰塵之數悉知其數，憶持不忘得總持門。解達法性猶如虛空，而於諸佛一切世界，以足一指普令振動無不傾搖能使還住，不忘所持得總持門。解深法性猶如虛空，而於諸佛一切世界能以一手悉遍覆之，亦以一毛之端周遍普覆，不捨所持。逮得如是，無量無邊一切諸佛悉在目前，總念憶持悉無所忘，得總持門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有諷誦此總持者，世世生處天人所敬，稟受身體終無諸蟲，在所生處常見諸佛，終不生於無佛世界。其人兩手如摩尼珠，常出七寶而無窮盡。能淨佛國成就眾生，如應化度悉得其志，隨意入化各得其所。亦能降伏外道異學裸形尼揵悉使入正，答難言辭功巧無比，所說無窮辯才無礙，一語能報萬億之音，其議不謬。得無極才智慧之寶，名稱普至周聞十方無量世界，一切諸佛所說之法悉持不忘，得陀隣尼，皆悉逮得無所恐畏。解了通達一切法性猶如虛空，而於無量諸佛世界一切微塵盡知其數，悉持不忘得總持門。通達法性猶如虛空，而於一切諸佛世界諸大海水，以一毛端欲渧知其數，為得幾渧盡知其數，悉持不忘得總持門。通達法性猶如虛空，而於無量諸佛世界草木叢林須彌大地盡燒為灰，欲知灰塵之數悉知其數，憶持不忘得總持門。解達法性猶如虛空，而於諸佛一切世界，以足一指普令振動無不傾搖能使還住，不忘所持得總持門。解深法性猶如虛空，而於諸佛一切世界能以一手悉遍覆之，亦以一毛之端周遍普覆，不捨所持。逮得如是，無量無邊一切諸佛悉在目前，總念憶持悉無所忘，得總持門。

「如是勝怨！其持是陀隣尼者，得百千諸總持門，無數百千諸三昧門。當知勝怨！其有諷誦此總持門常令通利執覽在心而不忘者，眾鬼魍魎、夜叉等輩無能恐怖得其便者，一切諸魅及曠野鬼、師子虎狼、食噉人獸、諸惡蟲等亦復不能恐怖其人。其人若行遠涉長途，逕由嶮路設遇賊難，衣毛不竪無恐怖想。如是勝怨！其有諷誦是總持者，於一切恐怖悉得解脫。若人為諸鬼魅所病、夜叉羅剎一切惡鬼之所執持者，悉得解脫。此總持門，若在家中若在空閑處，悉於其中而作大護。外道蠱鬼，若起死人鬼、若塚間鬼、若空閑鬼，其持此總持者，一切惡鬼無能得便。如是勝怨！此總持名所至到處，若在郡縣村落國邑、塔寺房舍之中，若經行處，所至之處皆於其中而作大護，不為國王大臣君主所見恐怖，及餘軍馬一切恐怖水火之中悉得解脫。持是總持者，若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，若餘俗人，常當淨潔身體，香汁澡洗著淨衣服。著淨衣服已，用好香華供養十方一切諸佛及諸菩薩，常當至心憶念一切諸佛世尊及諸菩薩。若有重病之人，當行此真言用加持病人。若人頭痛、若壯熱、若風若冷若熱、如此三病合為一病，若一日熱、若二日若三日若四日、若復常熱，若得眼痛、若牙齒痛、若腹內痛、若背脊痛、若復黑㿈一切惡瘡、若彼癡顛、若從日月星宿隨所得病，用此總持而加持之，無不得愈。當知勝怨！若有得聞是總持經一百九十二遍者，此諸人等重病恐怖無不除愈。所以者何？過去諸佛皆用是真言擁護一切眾生，當來諸佛亦用是真言擁護一切眾生，今現在諸佛亦用是真言擁護一切眾生。當知勝怨！此尊總持威神功德所感如是，多所利益無量眾生。如是勝怨！其有諷誦此總持經執持不忘者，八十億夜叉眾皆當擁護誦總持人，一切伺求不得其便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是勝怨！其持是陀隣尼者，得百千諸總持門，無數百千諸三昧門。當知勝怨！其有諷誦此總持門常令通利執覽在心而不忘者，眾鬼魍魎、夜叉等輩無能恐怖得其便者，一切諸魅及曠野鬼、師子虎狼、食噉人獸、諸惡蟲等亦復不能恐怖其人。其人若行遠涉長途，逕由嶮路設遇賊難，衣毛不竪無恐怖想。如是勝怨！其有諷誦是總持者，於一切恐怖悉得解脫。若人為諸鬼魅所病、夜叉羅剎一切惡鬼之所執持者，悉得解脫。此總持門，若在家中若在空閑處，悉於其中而作大護。外道蠱鬼，若起死人鬼、若塚間鬼、若空閑鬼，其持此總持者，一切惡鬼無能得便。如是勝怨！此總持名所至到處，若在郡縣村落國邑、塔寺房舍之中，若經行處，所至之處皆於其中而作大護，不為國王大臣君主所見恐怖，及餘軍馬一切恐怖水火之中悉得解脫。持是總持者，若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，若餘俗人，常當淨潔身體，香汁澡洗著淨衣服。著淨衣服已，用好香華供養十方一切諸佛及諸菩薩，常當至心憶念一切諸佛世尊及諸菩薩。若有重病之人，當行此真言用加持病人。若人頭痛、若壯熱、若風若冷若熱、如此三病合為一病，若一日熱、若二日若三日若四日、若復常熱，若得眼痛、若牙齒痛、若腹內痛、若背脊痛、若復黑㿈一切惡瘡、若彼癡顛、若從日月星宿隨所得病，用此總持而加持之，無不得愈。當知勝怨！若有得聞是總持經一百九十二遍者，此諸人等重病恐怖無不除愈。所以者何？過去諸佛皆用是真言擁護一切眾生，當來諸佛亦用是真言擁護一切眾生，今現在諸佛亦用是真言擁護一切眾生。當知勝怨！此尊總持威神功德所感如是，多所利益無量眾生。如是勝怨！其有諷誦此總持經執持不忘者，八十億夜叉眾皆當擁護誦總持人，一切伺求不得其便。」

爾時奢臘夜叉王與六萬夜叉眾俱來詣佛所，長跪叉手而白佛言：「世尊！我當將諸眷屬往詣彼所，擁護讀誦此總持者。」時奢臘夜叉王重白佛言：「世尊！有大藥樹王名曰威神德，今在雪山中。以其藥王恩力所致故，普使閻浮提一切藥草樹木、竹蘆叢林、諸樹花果皆蒙其恩而得增長，無不成就。我當往雪山中取藥王之精，日日持來密著誦總持人身中，令誦持總持者永無眾病，令其歡樂無復憂惱，終不值遇諸惡之難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時奢臘夜叉王與六萬夜叉眾俱來詣佛所，長跪叉手而白佛言：「世尊！我當將諸眷屬往詣彼所，擁護讀誦此總持者。」時奢臘夜叉王重白佛言：「世尊！有大藥樹王名曰威神德，今在雪山中。以其藥王恩力所致故，普使閻浮提一切藥草樹木、竹蘆叢林、諸樹花果皆蒙其恩而得增長，無不成就。我當往雪山中取藥王之精，日日持來密著誦總持人身中，令誦持總持者永無眾病，令其歡樂無復憂惱，終不值遇諸惡之難。」

佛復告勝怨：「四王天上諸天子求佛道者，將諸眷屬往到彼所，守護宿衛持總持者。忉利諸天求佛道者，炎天、兜術天、化樂天、他化自在天求佛道者，往到彼所，悉共守護持總持者。其人當入五陰種總持門。五陰種者，是名無所成就。於斯色陰無所愛樂，地種名為地、水種名為水、火種名為火、風種名為風。所以者何？無成就故，地名之中求其性字都不可得，以無性故無所成就。如是水火風種亦復如是無所成就。過去色亦不自說我是過去色，當來色、現在色亦復如是，能不自說當來色、現在色。所以者何？性名等一無念知故、歸一空故。若其無性，則無所成就。如是地性水火風性，其性無所言說。過去色無所言說。如過去色無所言說，當來色亦無所言說，現在色亦無所言說。所以者何？其性自然不可得故。從何所起？從無所起。無所起者則無所滅，已無所滅則無言教。如所言曰：過去、當來、今現在，其色陰聚求其本性都不可得，云何當有過去、當來、現在色耶？是故色陰痛想行識陰但有名字耳，亦無堅固。如是入五陰種亦入於總持。若入於總持則入於五陰，觀五陰種性空則得陀隣尼。所名陀隣尼求亦不可得，是故但假名字耳。數但字耳，讇言但字耳，所言但字耳。五陰亦字耳，亦不入色種，亦不入陀隣尼，亦不能得陀隣尼性。何以故？此事亦無有作者，但字為色耳。亦無能作四大之性故，不能得其集，無所集故名曰五陰。譬若勝怨！若干眾事集會，乃至成起宮殿城郭，樓櫓埤堄欄楯窓牖前後圍遶，是名為城。此等諸事，一一分散皆悉令盡，求索其城都不可得。如是勝怨！若干眾事而共集會，名曰色種，求其本性亦不可得。所以然者，本性極微故不可得。何以故？眼性，眼中求之不可得。何以故？由本無性故。諸法本無性故不可得，若無所得則無所成就，已無所成就則無所起亦無所滅。已無所起則無有滅，已無起滅則無過去、當來、現在之言說，已無言說但假號耳。數但字耳，如是字中求字不可得，數中求數不可得，言中求言不可得，三世中求三世亦不可得，讇言囈語中求讇言囈語都不可得。一切諸法若無本性則無所有，若無所有則無所成就，若無所成就亦無雙起亦無雙滅，無起無滅故則於三世無所言說，無過去、當來、現在之言說。若無三世言說，則無有名字、亦無無想、亦無無願、亦無無數言教、亦無讇語、亦無眾事、亦無無所從來、亦無無所至、亦無無所自稱、亦不往來得道、亦不於聲聞中住、亦不於緣覺中住、亦不於菩薩中住、亦不於佛中住、亦不在住中非不在住中。法性如是非不如是。法性寂滅，而無其相亦不瑞應 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告勝怨：「四王天上諸天子求佛道者，將諸眷屬往到彼所，守護宿衛持總持者。忉利諸天求佛道者，炎天、兜術天、化樂天、他化自在天求佛道者，往到彼所，悉共守護持總持者。其人當入五陰種總持門。五陰種者，是名無所成就。於斯色陰無所愛樂，地種名為地、水種名為水、火種名為火、風種名為風。所以者何？無成就故，地名之中求其性字都不可得，以無性故無所成就。如是水火風種亦復如是無所成就。過去色亦不自說我是過去色，當來色、現在色亦復如是，能不自說當來色、現在色。所以者何？性名等一無念知故、歸一空故。若其無性，則無所成就。如是地性水火風性，其性無所言說。過去色無所言說。如過去色無所言說，當來色亦無所言說，現在色亦無所言說。所以者何？其性自然不可得故。從何所起？從無所起。無所起者則無所滅，已無所滅則無言教。如所言曰：過去、當來、今現在，其色陰聚求其本性都不可得，云何當有過去、當來、現在色耶？是故色陰痛想行識陰但有名字耳，亦無堅固。如是入五陰種亦入於總持。若入於總持則入於五陰，觀五陰種性空則得陀隣尼。所名陀隣尼求亦不可得，是故但假名字耳。數但字耳，讇言但字耳，所言但字耳。五陰亦字耳，亦不入色種，亦不入陀隣尼，亦不能得陀隣尼性。何以故？此事亦無有作者，但字為色耳。亦無能作四大之性故，不能得其集，無所集故名曰五陰。譬若勝怨！若干眾事集會，乃至成起宮殿城郭，樓櫓埤堄欄楯窓牖前後圍遶，是名為城。此等諸事，一一分散皆悉令盡，求索其城都不可得。如是勝怨！若干眾事而共集會，名曰色種，求其本性亦不可得。所以然者，本性極微故不可得。何以故？眼性，眼中求之不可得。何以故？由本無性故。諸法本無性故不可得，若無所得則無所成就，已無所成就則無所起亦無所滅。已無所起則無有滅，已無起滅則無過去、當來、現在之言說，已無言說但假號耳。數但字耳，如是字中求字不可得，數中求數不可得，言中求言不可得，三世中求三世亦不可得，讇言囈語中求讇言囈語都不可得。一切諸法若無本性則無所有，若無所有則無所成就，若無所成就亦無雙起亦無雙滅，無起無滅故則於三世無所言說，無過去、當來、現在之言說。若無三世言說，則無有名字、亦無無想、亦無無願、亦無無數言教、亦無讇語、亦無眾事、亦無無所從來、亦無無所至、亦無無所自稱、亦不往來得道、亦不於聲聞中住、亦不於緣覺中住、亦不於菩薩中住、亦不於佛中住、亦不在住中非不在住中。法性如是非不如是。法性寂滅，而無其相亦不瑞應

，是故名字但假號耳。何以故？亦無有法名曰最如。如是無有眼性、亦無色性、亦無眼色意入，十八種性亦如是。當作如是解。何以故？但假號名字耳。如是勝怨！譬若地種在所異類方國人民辭章名字各異不同，雖名字殊異不離本性。如是勝怨！用何言辭始說法名？用何言辭入後法性？如是勝怨！法性極微，已解法性則入陀羅尼門。設著於眼情，名曰入眾苦情。若著眼色集，故名曰苦集。觀其本性，苦集不可得。若其無性則無所有，若無所有則無所成就，若無所成就則無起滅，已無起滅則無過去、當來、現在，但有名字耳，言數但號字耳。諸法如是，本性自空。本性空者則無有相，已無有相則無有願，已無有願則無遊步，已無遊步則無遊戲、亦無戲過、亦無調戲。若善男子善女人解達諸法，如是不久當得總持法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，是故名字但假號耳。何以故？亦無有法名曰最如。如是無有眼性、亦無色性、亦無眼色意入，十八種性亦如是。當作如是解。何以故？但假號名字耳。如是勝怨！譬若地種在所異類方國人民辭章名字各異不同，雖名字殊異不離本性。如是勝怨！用何言辭始說法名？用何言辭入後法性？如是勝怨！法性極微，已解法性則入陀羅尼門。設著於眼情，名曰入眾苦情。若著眼色集，故名曰苦集。觀其本性，苦集不可得。若其無性則無所有，若無所有則無所成就，若無所成就則無起滅，已無起滅則無過去、當來、現在，但有名字耳，言數但號字耳。諸法如是，本性自空。本性空者則無有相，已無有相則無有願，已無有願則無遊步，已無遊步則無遊戲、亦無戲過、亦無調戲。若善男子善女人解達諸法，如是不久當得總持法門。」

佛說是總持經時，此三千大千世界六種振動，一切諸天於虛空中作唱伎樂，雨眾天花而以供養。八萬人民得法眼淨，其一千人俱發無上正真道意。九十那術諸天眾悉逮得是總持法門。爾時阿難即從座起，長跪叉手而白佛言：「此名何經？云何奉持？」佛告阿難：「此經名曰『一切無崖際諸法總持門』，當奉持之。」佛說經已，勝怨菩薩及諸異剎菩薩摩訶薩、諸來眾會，皆大歡喜作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是總持經時，此三千大千世界六種振動，一切諸天於虛空中作唱伎樂，雨眾天花而以供養。八萬人民得法眼淨，其一千人俱發無上正真道意。九十那術諸天眾悉逮得是總持法門。爾時阿難即從座起，長跪叉手而白佛言：「此名何經？云何奉持？」佛告阿難：「此經名曰『一切無崖際諸法總持門』，當奉持之。」佛說經已，勝怨菩薩及諸異剎菩薩摩訶薩、諸來眾會，皆大歡喜作禮而去。