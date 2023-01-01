大威德陀羅尼經卷第二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大威德陀羅尼經卷第二十

隋天竺三藏闍那崛多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏闍那崛多譯

如青琉璃最勝最妙。彼香臺閣周匝，所有最勝天花彼等不種，以菩薩業報力故自然出生彼臺閣中。復有最勝最上妙鬘，間錯圍繞周匝四邊。彼等一切於彼處所皆現出生，以菩薩往昔業果報故。彼臺閣中，有十千數妙淨食名具足威力，天等世中無有如是眾生生是食力。唯除菩薩，世間無有如是喜者、世間無有如是樂者。若彼臺閣中先無有者，以彼菩薩往昔業報力故，然彼臺中自然如是成就具足，內外善成如是柔軟。譬如迦真隣提衣，此是非分說喻。彼寶臺閣菩薩所住，價直三千大千世界，及諸天人等一切所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如青琉璃最勝最妙。彼香臺閣周匝，所有最勝天花彼等不種，以菩薩業報力故自然出生彼臺閣中。復有最勝最上妙鬘，間錯圍繞周匝四邊。彼等一切於彼處所皆現出生，以菩薩往昔業果報故。彼臺閣中，有十千數妙淨食名具足威力，天等世中無有如是眾生生是食力。唯除菩薩，世間無有如是喜者、世間無有如是樂者。若彼臺閣中先無有者，以彼菩薩往昔業報力故，然彼臺中自然如是成就具足，內外善成如是柔軟。譬如迦真隣提衣，此是非分說喻。彼寶臺閣菩薩所住，價直三千大千世界，及諸天人等一切所有。

「爾時菩薩以往昔業報力故，作如是念：『菩薩決定當生人間。生已出家，決定當成阿耨多羅三藐三菩提。若生家中若在右脇中，於彼之處先須有此寶莊嚴閣母右脇中。』又彼菩薩從兜率天降神下已，在臺閣寶床榻中結加趺坐。其母夢見大白象龍，入普處念。彼如是坐已，帝釋天王及四大天王、二十八部大夜叉主，有一夜叉種姓，名曰密主金剛，執手夜叉所生。彼知菩薩在母右脇，恒常隨順親近守護，及四天王常逐菩薩隨順守護。復有四守菩提道場婦女神天，所謂一名郁丘梨、二名目丘梨、三名陀婆闍、四名頗羅頗婆帝。是等四神，知彼菩薩在母胎內，常來守護。而彼帝釋天王共五百天王，亦知菩薩在母胎中，常隨後住親近守護。其梵天王娑婆世界主，乃至三千大千中所有神天威德勢力，皆悉將與彼菩薩身安置而住。復次菩薩在母胎內，其身譬如大山頂處，夜闇之時有大火聚，彼能照見一由旬內，亦能照見乃至四由旬內。如是如是，菩薩在母胎中，身相如是成就具足，可意端正甚可瞻覩。彼之菩薩，在彼妙香樓閣之上結加趺坐，如淨琉璃藏真金色。彼菩薩母，亦見菩薩在母胎中，譬如從大雲聚出於閃電曜大光明。如是如是，菩薩在母胎中，以大威勢以功德色力，照彼香樓閣已，復照第二大寶樓閣。照彼第二寶輦輿已，普照母身。普照一切母身體已，復照母座。照彼座已，復照一切諸寶宮殿。既照一切諸宮殿已，從下出光照于東方，南西北方皆悉遍照。菩薩在母胎中，周匝一拘盧奢也，以功德威力及以色力皆悉遍照。時四天王及二十八部大鬼神等，時共五百夜叉周匝圍繞。日初分時欲見菩薩，故來詣彼所。是時菩薩在母胎中，先舉右手而共議論。其菩薩母，亦見菩薩在右脇內如真金形，申手轉時、徐舉手時、安置手時。而四大天王欲還本處，菩薩及菩薩母圍繞三匝，菩薩放捨揮動右手。爾時四大天王作如是念：『菩薩今已放捨我等，我等應去。』此第一因、此第一緣。若菩薩日初分時，共四大天王言詞慰喻，申舉右手周匝轉已，正念安置。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時菩薩以往昔業報力故，作如是念：『菩薩決定當生人間。生已出家，決定當成阿耨多羅三藐三菩提。若生家中若在右脇中，於彼之處先須有此寶莊嚴閣母右脇中。』又彼菩薩從兜率天降神下已，在臺閣寶床榻中結加趺坐。其母夢見大白象龍，入普處念。彼如是坐已，帝釋天王及四大天王、二十八部大夜叉主，有一夜叉種姓，名曰密主金剛，執手夜叉所生。彼知菩薩在母右脇，恒常隨順親近守護，及四天王常逐菩薩隨順守護。復有四守菩提道場婦女神天，所謂一名郁丘梨、二名目丘梨、三名陀婆闍、四名頗羅頗婆帝。是等四神，知彼菩薩在母胎內，常來守護。而彼帝釋天王共五百天王，亦知菩薩在母胎中，常隨後住親近守護。其梵天王娑婆世界主，乃至三千大千中所有神天威德勢力，皆悉將與彼菩薩身安置而住。復次菩薩在母胎內，其身譬如大山頂處，夜闇之時有大火聚，彼能照見一由旬內，亦能照見乃至四由旬內。如是如是，菩薩在母胎中，身相如是成就具足，可意端正甚可瞻覩。彼之菩薩，在彼妙香樓閣之上結加趺坐，如淨琉璃藏真金色。彼菩薩母，亦見菩薩在母胎中，譬如從大雲聚出於閃電曜大光明。如是如是，菩薩在母胎中，以大威勢以功德色力，照彼香樓閣已，復照第二大寶樓閣。照彼第二寶輦輿已，普照母身。普照一切母身體已，復照母座。照彼座已，復照一切諸寶宮殿。既照一切諸宮殿已，從下出光照于東方，南西北方皆悉遍照。菩薩在母胎中，周匝一拘盧奢也，以功德威力及以色力皆悉遍照。時四天王及二十八部大鬼神等，時共五百夜叉周匝圍繞。日初分時欲見菩薩，故來詣彼所。是時菩薩在母胎中，先舉右手而共議論。其菩薩母，亦見菩薩在右脇內如真金形，申手轉時、徐舉手時、安置手時。而四大天王欲還本處，菩薩及菩薩母圍繞三匝，菩薩放捨揮動右手。爾時四大天王作如是念：『菩薩今已放捨我等，我等應去。』此第一因、此第一緣。若菩薩日初分時，共四大天王言詞慰喻，申舉右手周匝轉已，正念安置。

「復次若菩薩見有人來，若婦女若丈夫、若童男若童女。菩薩是時先語慰喻，後菩薩母亦復慰喻，彼等即生希有之心：此是誰也。彼時菩薩在母胎中，於先以能慰喻他人，若天、若龍，若夜叉，若人若非人，無有能作於先慰喻菩薩之者，但以菩薩於先慰喻彼諸人等。日初分過已至中分時，爾時帝釋天王及大天子欲來見菩薩者，爾時菩薩遙見帝釋天王及三十三天已，即舉右手真金色臂，慰喻帝釋天王及三十三天，即以一指指示座處。其帝釋天王於菩薩教不能遠離，時帝釋天王受教而坐敬念菩薩。時菩薩母即面向彼所，隨其菩薩欲向何處揮動手。時其菩薩母預知童子共誰言語、慰喻誰耶。彼之樓閣，見帝釋天王及三十三天影，無別餘影如是善好清淨。菩薩受用在母胎中，而帝釋天王若欲還者，菩薩即知，為動右手示發遣相。爾時帝釋天王知發遣已，圍繞菩薩及菩薩母然後而去，是時菩薩思惟正念安手本處。日西分時，其梵天王娑婆世界主與無量無數諸梵天王共相圍繞在菩薩前，以天最勝味向菩薩邊。其菩薩正念梵天王娑婆世界主來已，爾時菩薩還舉右手慰喻梵天王娑婆世界主及諸梵天并諸天子。是時菩薩，梵天王娑婆世界主欲有所去，菩薩知已，還復示現發遣相貌而舉右手。彼時梵天王娑婆世界主梵身諸天，三匝圍繞菩薩及菩薩母已，然後乃去。復有四大天王，還來親近守護菩薩，勿令惡心向彼菩薩而得便者。爾時菩薩在母胎時，其母不為欲火所燒，亦復不為恚火及以癡火所燒。其菩薩母於彼之時受持五戒，不於丈夫而生欲心，亦無丈夫向菩薩母生欲心者。若有婦女若復丈夫、若復童子若復童女被諸病苦，其菩薩母即授彼藥，彼等眾生皆得安樂無復病苦。乃至從地取一草葉與諸病人，彼等眾生皆得安樂無諸病惱。阿難！菩薩具足有是神通，住母右脇滿十月已，從母右脇正念而出無有污染，不如餘人為胎所污。是時帝釋天王及梵天王娑婆世界主，在菩薩前起正念已，敬受菩薩。菩薩在母胎時，所居臺閣於中住者，即時梵身諸天將向梵宮以為支提，為供養故。爾時菩薩無人堪受，唯有諸天。爾時菩薩降下地中已，觀視四方，猶如師子、如大丈夫。彼時菩薩業報力故即生天眼。而彼菩薩具天眼已，菩薩觀視大千世界及城邑聚落村巷國土一切眾等地，及天、人、地獄、畜、生閻羅世。是時菩薩即知一切眾生心之所行。爾時菩薩觀察思惟一切眾生心，於中或有眾生若當似我者、若持戒若三摩提、若般若行善根。爾時菩薩即見大千世界中無有眾生與我等者，何況有勝。爾時菩薩猶如師子無有恐怖、無畏無怯，心正思惟。正思惟已，稱量選擇一切世 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次若菩薩見有人來，若婦女若丈夫、若童男若童女。菩薩是時先語慰喻，後菩薩母亦復慰喻，彼等即生希有之心：此是誰也。彼時菩薩在母胎中，於先以能慰喻他人，若天、若龍，若夜叉，若人若非人，無有能作於先慰喻菩薩之者，但以菩薩於先慰喻彼諸人等。日初分過已至中分時，爾時帝釋天王及大天子欲來見菩薩者，爾時菩薩遙見帝釋天王及三十三天已，即舉右手真金色臂，慰喻帝釋天王及三十三天，即以一指指示座處。其帝釋天王於菩薩教不能遠離，時帝釋天王受教而坐敬念菩薩。時菩薩母即面向彼所，隨其菩薩欲向何處揮動手。時其菩薩母預知童子共誰言語、慰喻誰耶。彼之樓閣，見帝釋天王及三十三天影，無別餘影如是善好清淨。菩薩受用在母胎中，而帝釋天王若欲還者，菩薩即知，為動右手示發遣相。爾時帝釋天王知發遣已，圍繞菩薩及菩薩母然後而去，是時菩薩思惟正念安手本處。日西分時，其梵天王娑婆世界主與無量無數諸梵天王共相圍繞在菩薩前，以天最勝味向菩薩邊。其菩薩正念梵天王娑婆世界主來已，爾時菩薩還舉右手慰喻梵天王娑婆世界主及諸梵天并諸天子。是時菩薩，梵天王娑婆世界主欲有所去，菩薩知已，還復示現發遣相貌而舉右手。彼時梵天王娑婆世界主梵身諸天，三匝圍繞菩薩及菩薩母已，然後乃去。復有四大天王，還來親近守護菩薩，勿令惡心向彼菩薩而得便者。爾時菩薩在母胎時，其母不為欲火所燒，亦復不為恚火及以癡火所燒。其菩薩母於彼之時受持五戒，不於丈夫而生欲心，亦無丈夫向菩薩母生欲心者。若有婦女若復丈夫、若復童子若復童女被諸病苦，其菩薩母即授彼藥，彼等眾生皆得安樂無復病苦。乃至從地取一草葉與諸病人，彼等眾生皆得安樂無諸病惱。阿難！菩薩具足有是神通，住母右脇滿十月已，從母右脇正念而出無有污染，不如餘人為胎所污。是時帝釋天王及梵天王娑婆世界主，在菩薩前起正念已，敬受菩薩。菩薩在母胎時，所居臺閣於中住者，即時梵身諸天將向梵宮以為支提，為供養故。爾時菩薩無人堪受，唯有諸天。爾時菩薩降下地中已，觀視四方，猶如師子、如大丈夫。彼時菩薩業報力故即生天眼。而彼菩薩具天眼已，菩薩觀視大千世界及城邑聚落村巷國土一切眾等地，及天、人、地獄、畜、生閻羅世。是時菩薩即知一切眾生心之所行。爾時菩薩觀察思惟一切眾生心，於中或有眾生若當似我者、若持戒若三摩提、若般若行善根。爾時菩薩即見大千世界中無有眾生與我等者，何況有勝。爾時菩薩猶如師子無有恐怖、無畏無怯，心正思惟。正思惟已，稱量選擇一切世

間一切眾生知心行已，無人扶持即行七步，至第七步猶如師子，觀察諸方作如是言：『我於世間最為第一，我於世間最為殊特，我當作盡生老死邊際！』菩薩作如是語時，大千世界其聲遍滿。此是菩薩業行果報真所生法，是為菩薩最後補處，生已當成阿耨多羅三藐三菩提。以是故，彼有如是等諸神通。於彼之時，一切眾生身毛皆竪，大地震動甚可怖畏身皆戰掉，一切世界光明遍滿。爾時虛空有大音樂歌舞等聲，普雨無量種種諸花。阿難！略說彼時有不可思議希有之事。以是菩薩出現於世，一切眾生皆得安樂。阿難！汝今見寶莊嚴臺閣已不？此是菩薩母之右脇，菩薩處母右脇經行之處。」世尊為彼天帝釋王及四大天王及諸天龍夜叉等，示現眾寶莊嚴最勝臺閣，菩薩先受用處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 間一切眾生知心行已，無人扶持即行七步，至第七步猶如師子，觀察諸方作如是言：『我於世間最為第一，我於世間最為殊特，我當作盡生老死邊際！』菩薩作如是語時，大千世界其聲遍滿。此是菩薩業行果報真所生法，是為菩薩最後補處，生已當成阿耨多羅三藐三菩提。以是故，彼有如是等諸神通。於彼之時，一切眾生身毛皆竪，大地震動甚可怖畏身皆戰掉，一切世界光明遍滿。爾時虛空有大音樂歌舞等聲，普雨無量種種諸花。阿難！略說彼時有不可思議希有之事。以是菩薩出現於世，一切眾生皆得安樂。阿難！汝今見寶莊嚴臺閣已不？此是菩薩母之右脇，菩薩處母右脇經行之處。」世尊為彼天帝釋王及四大天王及諸天龍夜叉等，示現眾寶莊嚴最勝臺閣，菩薩先受用處。

爾時長老阿難即從坐起，整衣服偏袒右臂右，膝著地合掌向佛，而白佛言：「世尊！菩薩於一切眾生具足希有未曾有法，況復今者已成阿耨多羅三藐三菩提。世尊！我於今者第四第五乃至無量百千歸依佛陀。」作如是語已，佛告長老阿難言：「阿難！於未來世有諸比丘，不熏修身、不熏修戒、不熏修心、不熏修慧，猶如小兒愚癡無智，言我是智，我慢貢高無正威儀，疑惑不信，沙門垢膩。彼等不信菩薩有如是清淨入胎，彼等各各聚集作如是言：『汝等觀菩薩在母胎中，彼有糞穢垢濁。』彼從母右脇生，時胎垢不污染。以胎垢不污染故，彼即非丈夫輩和合。當如是知。成就善業諸眾生輩，不住糞穢身無垢染，如是眾生善入胎住。為諸眾生起憐愍故，菩薩生於人間，不以天身當轉法輪。所以者何？勿令眾生當墮懈怠。彼作是念：『世尊是天，我等是人。我等不能具足成就彼等諸法，如彼成就諸法。』是故即生懈怠之心。彼癡人輩為偷法者，當不作是念：『而彼眾生不可思議，我等不可作彼稱量。』我得菩提時，猶不觀察我之菩提及與神通，況復菩薩諸神通也。阿難！汝當觀察彼癡人輩，若當誹謗諸佛功德，卑賤生盲，染著糞穢名聞利養，當作幾多無福德聚。」阿難問佛言：「世尊！於未來世諸比丘等，要誹謗如是賢直修多羅也。」佛告言：「彼如是等相修多羅，要當誹謗亦不隨順，復當更作無量惡業，不用沙門法也。」阿難復白：「世尊！彼等非善丈夫，當生何處？於未來世受何果報？」佛告言：「隨所有人壞滅佛菩提所生處，若於過去未來現在諸佛世尊而誹謗者，彼癡人輩所得生處亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時長老阿難即從坐起，整衣服偏袒右臂右，膝著地合掌向佛，而白佛言：「世尊！菩薩於一切眾生具足希有未曾有法，況復今者已成阿耨多羅三藐三菩提。世尊！我於今者第四第五乃至無量百千歸依佛陀。」作如是語已，佛告長老阿難言：「阿難！於未來世有諸比丘，不熏修身、不熏修戒、不熏修心、不熏修慧，猶如小兒愚癡無智，言我是智，我慢貢高無正威儀，疑惑不信，沙門垢膩。彼等不信菩薩有如是清淨入胎，彼等各各聚集作如是言：『汝等觀菩薩在母胎中，彼有糞穢垢濁。』彼從母右脇生，時胎垢不污染。以胎垢不污染故，彼即非丈夫輩和合。當如是知。成就善業諸眾生輩，不住糞穢身無垢染，如是眾生善入胎住。為諸眾生起憐愍故，菩薩生於人間，不以天身當轉法輪。所以者何？勿令眾生當墮懈怠。彼作是念：『世尊是天，我等是人。我等不能具足成就彼等諸法，如彼成就諸法。』是故即生懈怠之心。彼癡人輩為偷法者，當不作是念：『而彼眾生不可思議，我等不可作彼稱量。』我得菩提時，猶不觀察我之菩提及與神通，況復菩薩諸神通也。阿難！汝當觀察彼癡人輩，若當誹謗諸佛功德，卑賤生盲，染著糞穢名聞利養，當作幾多無福德聚。」阿難問佛言：「世尊！於未來世諸比丘等，要誹謗如是賢直修多羅也。」佛告言：「彼如是等相修多羅，要當誹謗亦不隨順，復當更作無量惡業，不用沙門法也。」阿難復白：「世尊！彼等非善丈夫，當生何處？於未來世受何果報？」佛告言：「隨所有人壞滅佛菩提所生處，若於過去未來現在諸佛世尊而誹謗者，彼癡人輩所得生處亦復如是。」

爾時長老阿難遍身毛竪：「嗚呼佛陀！」作如是已，復白佛言：「世尊！我今身心迷悶熱惱，聞彼等輩非善丈夫如是行故。」佛告阿難：「彼非善行，唯有惡行。阿難！彼等以不善行故，當墮阿鼻脂大地獄中。阿難！若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，於如是修多羅不信而生誹謗者，彼等捨身已，當墮阿鼻脂大地獄。阿難！汝等於如來所，莫作限量。阿難！如來深廣，無有邊際、不可限量。阿難！若復有人得聞如是修多羅已歡喜踊躍，彼等眾生善得利益，彼等不但空得人身及以善行，彼等已得至真脫諸惡趣。彼等不但空得壽命，已自關閉一切諸惡趣門。彼等當作佛子，已得一切善業，彼等福利信不虛也。彼等善食國中所有團食，已於最勝眾生之所，已得淨信、斷諸魔網，已得度脫長路曠野，捨離憂悲毒箭，已得歡喜之事，已到善受歸依之處，已是應供養者。於世間中難可出現，最為福田者。所以者何？彼等於佛難法一切世間不可信處而生正信。阿難！彼等眾生善根具足無有缺少。阿難！彼等眾生非一生得我朋友者。阿難！有人聞已有愛而生歡喜，不以見故。阿難！有人以見故有愛而生歡喜，不以聞故。有人見聞已有愛及喜；復有人雖復見聞不生愛喜。阿難！若有人見我聞我生愛喜者，阿難！汝等應作是念：『彼等眾生非一生處為我朋友，彼等眾生如來親近當令解脫，彼等眾生於如來所等共分者，彼等已到我歸依處，如來已攝彼眾生，而彼等眾生應為如來之所攝受。』阿難！我於往昔行菩薩行時，一切眾生有怖惱者，來至我邊求乞無畏，我於爾時施彼無畏；況復今者成阿耨多羅三藐三菩提。阿難！汝等於信法中應勤劬方便，如來唯告如是事耳。阿難！若汝等所應作業，當欲乾竭我慢網者。阿難！聞朋友處應到一由旬，見朋友已當得安樂，況復因我當種善根耶。阿難！如來阿羅呵三藐三佛陀，當知彼等眾生先為如來朋友，彼等如來亦為我朋友。以朋友故更相愛憙，隨彼愛喜亦還愛憙彼等眾生。阿難！是故我今告汝、我今語汝，汝等但生信心，我當付囑未來諸佛如來阿羅呵三藐三佛陀。彼等如來知我朋友已，當滿所欲願。阿難！譬如有一丈夫唯有一子，隨順語言、隨順受教。而彼丈夫多有朋友。彼命終之後，彼之一子當應不困，以父朋友多攝受故。如是如是，阿難！若有眾生當信我者，彼等我當攝受付囑，彼是我子以歸依我。阿難！如來多有朋友。阿難！如來彼諸朋友皆實語有、不妄語者，我當付囑彼實語者，所謂如來諸朋友未來三藐三佛陀也。阿難！汝等但於信心中勤勞方便，於汝等邊我有如是教勅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時長老阿難遍身毛竪：「嗚呼佛陀！」作如是已，復白佛言：「世尊！我今身心迷悶熱惱，聞彼等輩非善丈夫如是行故。」佛告阿難：「彼非善行，唯有惡行。阿難！彼等以不善行故，當墮阿鼻脂大地獄中。阿難！若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，於如是修多羅不信而生誹謗者，彼等捨身已，當墮阿鼻脂大地獄。阿難！汝等於如來所，莫作限量。阿難！如來深廣，無有邊際、不可限量。阿難！若復有人得聞如是修多羅已歡喜踊躍，彼等眾生善得利益，彼等不但空得人身及以善行，彼等已得至真脫諸惡趣。彼等不但空得壽命，已自關閉一切諸惡趣門。彼等當作佛子，已得一切善業，彼等福利信不虛也。彼等善食國中所有團食，已於最勝眾生之所，已得淨信、斷諸魔網，已得度脫長路曠野，捨離憂悲毒箭，已得歡喜之事，已到善受歸依之處，已是應供養者。於世間中難可出現，最為福田者。所以者何？彼等於佛難法一切世間不可信處而生正信。阿難！彼等眾生善根具足無有缺少。阿難！彼等眾生非一生得我朋友者。阿難！有人聞已有愛而生歡喜，不以見故。阿難！有人以見故有愛而生歡喜，不以聞故。有人見聞已有愛及喜；復有人雖復見聞不生愛喜。阿難！若有人見我聞我生愛喜者，阿難！汝等應作是念：『彼等眾生非一生處為我朋友，彼等眾生如來親近當令解脫，彼等眾生於如來所等共分者，彼等已到我歸依處，如來已攝彼眾生，而彼等眾生應為如來之所攝受。』阿難！我於往昔行菩薩行時，一切眾生有怖惱者，來至我邊求乞無畏，我於爾時施彼無畏；況復今者成阿耨多羅三藐三菩提。阿難！汝等於信法中應勤劬方便，如來唯告如是事耳。阿難！若汝等所應作業，當欲乾竭我慢網者。阿難！聞朋友處應到一由旬，見朋友已當得安樂，況復因我當種善根耶。阿難！如來阿羅呵三藐三佛陀，當知彼等眾生先為如來朋友，彼等如來亦為我朋友。以朋友故更相愛憙，隨彼愛喜亦還愛憙彼等眾生。阿難！是故我今告汝、我今語汝，汝等但生信心，我當付囑未來諸佛如來阿羅呵三藐三佛陀。彼等如來知我朋友已，當滿所欲願。阿難！譬如有一丈夫唯有一子，隨順語言、隨順受教。而彼丈夫多有朋友。彼命終之後，彼之一子當應不困，以父朋友多攝受故。如是如是，阿難！若有眾生當信我者，彼等我當攝受付囑，彼是我子以歸依我。阿難！如來多有朋友。阿難！如來彼諸朋友皆實語有、不妄語者，我當付囑彼實語者，所謂如來諸朋友未來三藐三佛陀也。阿難！汝等但於信心中勤勞方便，於汝等邊我有如是教勅。」

爾時世尊說此經時，彼等諸比丘聞佛所說歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此經時，彼等諸比丘聞佛所說歡喜奉行。