大威德陀羅尼經卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大威德陀羅尼經卷第九

隋北印度三藏闍那崛多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋北印度三藏闍那崛多譯

「阿難！於中何者是五入？入地獄、入畜生、入閻羅世、入天、入人，是名五種入。於中所有地獄、畜生、閻羅世入，是惡行眾生入；若言天、人等入，是善行眾生入。何故名入耶？彼受諸生流轉故言入。身惡行具足、口惡行具足、意惡行具足，以彼具足故，當入地獄、畜生、閻羅世、是故名入。以善行業、果報信已當受未生、是故名入。是名五入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！於中何者是五入？入地獄、入畜生、入閻羅世、入天、入人，是名五種入。於中所有地獄、畜生、閻羅世入，是惡行眾生入；若言天、人等入，是善行眾生入。何故名入耶？彼受諸生流轉故言入。身惡行具足、口惡行具足、意惡行具足，以彼具足故，當入地獄、畜生、閻羅世、是故名入。以善行業、果報信已當受未生、是故名入。是名五入。

「於中何者是五趣？地獄、畜生、閻羅世、天、人等，是為五趣。於彼之中，何者是五陰聚？色、受、想、行、識、是為五陰聚。復有五陰聚、地聚、水聚、火聚、風聚、識聚，是為五陰聚。復有五陰聚，戒聚、三昧聚、智聚、解脫聚、解脫知見聚，是名五陰聚。復有五陰聚，力精進聚、離生聚、離三有聚、離貪著聚、無畏毘婆舍那聚，是名五陰聚。復有五陰聚，聲聞智生聚、辟支佛智生聚、三藐三佛陀智生聚、眾生發力聚、滅諸縛聚，是名五陰聚。此等五種說中，一所說未證當有疑。謂何者所說未證當有疑？謂名滅諸縛聚。於中彼善男子等應如是出，如來曾已說涅槃界。涅槃有何界？有為涅槃界、無為涅槃界也。汝等於此修多羅句中，應當宣說義業，莫作障礙。是為五陰聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於中何者是五趣？地獄、畜生、閻羅世、天、人等，是為五趣。於彼之中，何者是五陰聚？色、受、想、行、識、是為五陰聚。復有五陰聚、地聚、水聚、火聚、風聚、識聚，是為五陰聚。復有五陰聚，戒聚、三昧聚、智聚、解脫聚、解脫知見聚，是名五陰聚。復有五陰聚，力精進聚、離生聚、離三有聚、離貪著聚、無畏毘婆舍那聚，是名五陰聚。復有五陰聚，聲聞智生聚、辟支佛智生聚、三藐三佛陀智生聚、眾生發力聚、滅諸縛聚，是名五陰聚。此等五種說中，一所說未證當有疑。謂何者所說未證當有疑？謂名滅諸縛聚。於中彼善男子等應如是出，如來曾已說涅槃界。涅槃有何界？有為涅槃界、無為涅槃界也。汝等於此修多羅句中，應當宣說義業，莫作障礙。是為五陰聚。

「於中何者是五病？謂欲病、恚病、癡病、損心病、助魔病。若諸善法不能廣說，是名五病。復有五病，聲聞乘人不順聞故病，欲諸法者障諸法故病，住菩薩乘諸眾生輩俱致百千事中不聞三輪清淨故病，復有菩薩魔障礙故病。如來說生色亦說似生色，有如來說法亦說似法。於中所說似法者，彼於行聲聞乘、若行菩薩乘者，見於世間說障礙。彼若住於菩薩乘者，魔作障礙，不為行聲聞乘者，於中如來為諸菩薩說諸波羅蜜。於未來世，是魔波旬於此閻浮提中，當說似波羅蜜諸修多羅。彼等諸修多羅多有諸人當受持者。阿難！而爾時說彼相似語言似波羅蜜者，住菩薩乘諸眾生輩，於諸法中當棄捨遠離。此是菩薩相似之法，聞故當病。猶如聲聞乘行人顛倒教授，當知菩薩聞似波羅蜜者亦復如是。阿難！是故如來見諸菩薩於未來世有如此障礙故，以言辭辯說諸波羅蜜。但有言音此是波羅蜜，此波羅蜜家修多羅也。復次如來有成就滿足，為諸菩薩說成就滿足勝淨法輪，菩薩篋藏、菩薩學處。彼如是等以不聞故，住菩薩病處，於諸佛法而得損減。阿難！是故若有淨信諸善男子及善女人，欲求阿耨多羅三藐三菩提，當成就諸佛法，於二種修多羅中應勤求修學。何等為二？普發菩薩篋藏及陀羅尼修多羅中。何以故？如來有如是智，知彼過去有諸如來阿羅呵三藐三佛陀，彼等諸佛世尊入此事已，說此一切法優陀那菩薩篋藏已，於彼等諸波羅蜜當得諸佛真實智慧，皆入是中。於未來世，有諸如來阿羅呵三藐三佛陀，彼等諸佛世尊亦當說此一切法優陀那菩薩篋藏法本。及現在世有諸如來阿羅呵三藐三佛陀現世住者，及我現在如來阿羅呵三藐三佛陀，亦如是說。是故我今亦說此一切法優陀那菩薩篋藏法本。我所說法於此修多羅句中，無有法不能滿足佛菩提者，皆悉攝入無不說者。阿難！是故若有善男子善女人，欲取利益者、欲隨我學者、欲成就諸佛法者、欲領比丘僧者，應求如是等修多羅。如此修多羅中所示現法，應如是住。何以故？如來為諸菩薩說淨三輪法已，菩薩篋藏純直名為速疾淨菩薩地，篋藏名為住持戒處一切諸義相續和合智地。為行諸菩薩乘諸眾生輩初作業力者，彼於菩薩篋藏中，今已說訖。阿難！於菩薩篋藏法本中，已如是次第說百俱致無所作地，為住菩薩乘諸眾生輩法無所減。阿難！若有欲成阿耨多羅三藐三菩提者，彼諸如來於此脩多羅中已共作耶。若有於此能隨學者，彼等當能清淨彼智。彼等以智淨故，亦當於大眾中能說法如我今也。阿難！是故我隨因住和合因緣，如來如是說法是菩薩道場。諸菩薩輩當自齊集，應善受持。阿難！若復有人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於中何者是五病？謂欲病、恚病、癡病、損心病、助魔病。若諸善法不能廣說，是名五病。復有五病，聲聞乘人不順聞故病，欲諸法者障諸法故病，住菩薩乘諸眾生輩俱致百千事中不聞三輪清淨故病，復有菩薩魔障礙故病。如來說生色亦說似生色，有如來說法亦說似法。於中所說似法者，彼於行聲聞乘、若行菩薩乘者，見於世間說障礙。彼若住於菩薩乘者，魔作障礙，不為行聲聞乘者，於中如來為諸菩薩說諸波羅蜜。於未來世，是魔波旬於此閻浮提中，當說似波羅蜜諸修多羅。彼等諸修多羅多有諸人當受持者。阿難！而爾時說彼相似語言似波羅蜜者，住菩薩乘諸眾生輩，於諸法中當棄捨遠離。此是菩薩相似之法，聞故當病。猶如聲聞乘行人顛倒教授，當知菩薩聞似波羅蜜者亦復如是。阿難！是故如來見諸菩薩於未來世有如此障礙故，以言辭辯說諸波羅蜜。但有言音此是波羅蜜，此波羅蜜家修多羅也。復次如來有成就滿足，為諸菩薩說成就滿足勝淨法輪，菩薩篋藏、菩薩學處。彼如是等以不聞故，住菩薩病處，於諸佛法而得損減。阿難！是故若有淨信諸善男子及善女人，欲求阿耨多羅三藐三菩提，當成就諸佛法，於二種修多羅中應勤求修學。何等為二？普發菩薩篋藏及陀羅尼修多羅中。何以故？如來有如是智，知彼過去有諸如來阿羅呵三藐三佛陀，彼等諸佛世尊入此事已，說此一切法優陀那菩薩篋藏已，於彼等諸波羅蜜當得諸佛真實智慧，皆入是中。於未來世，有諸如來阿羅呵三藐三佛陀，彼等諸佛世尊亦當說此一切法優陀那菩薩篋藏法本。及現在世有諸如來阿羅呵三藐三佛陀現世住者，及我現在如來阿羅呵三藐三佛陀，亦如是說。是故我今亦說此一切法優陀那菩薩篋藏法本。我所說法於此修多羅句中，無有法不能滿足佛菩提者，皆悉攝入無不說者。阿難！是故若有善男子善女人，欲取利益者、欲隨我學者、欲成就諸佛法者、欲領比丘僧者，應求如是等修多羅。如此修多羅中所示現法，應如是住。何以故？如來為諸菩薩說淨三輪法已，菩薩篋藏純直名為速疾淨菩薩地，篋藏名為住持戒處一切諸義相續和合智地。為行諸菩薩乘諸眾生輩初作業力者，彼於菩薩篋藏中，今已說訖。阿難！於菩薩篋藏法本中，已如是次第說百俱致無所作地，為住菩薩乘諸眾生輩法無所減。阿難！若有欲成阿耨多羅三藐三菩提者，彼諸如來於此脩多羅中已共作耶。若有於此能隨學者，彼等當能清淨彼智。彼等以智淨故，亦當於大眾中能說法如我今也。阿難！是故我隨因住和合因緣，如來如是說法是菩薩道場。諸菩薩輩當自齊集，應善受持。阿難！若復有人

於如是等一切相具足勝妙菩薩篋藏陀羅尼中，正念正行正得處、能增廣智慧處、總攝諸善根處，心不順入、不生淨信而不受持，或不讀誦亦不溫習，亦不欲當成阿耨多羅三藐三菩提，我即說彼住魔事業。阿難！我念過去無量時，有佛名曰燈明如來阿羅呵三藐三佛陀。我時於彼燈明佛教中，為此菩薩篋藏修多羅，六萬歲中隨一比丘承事供養。我時於彼比丘之所，以一切樂具，若干年歲供養承事，而不與我此修多羅。隨於何處復三月安居，我於彼比丘所發三輪清淨心中，如諸菩薩有清淨心，如彼如來所說。如是彼三月中，時彼比丘直教我聽亦不教讀，我於彼時不生異心。而我於彼聞已，過彼三月即便命終。以我淨彼地故，當速淨般若。以是故，燈明世尊速授我記：『汝於來世當得作佛多陀阿伽多阿羅呵三藐三佛陀。』阿難！我今若見彼比丘，今生在地獄中者。阿難！乃至如來阿羅呵三藐三佛陀知報恩故，能為彼比丘於大地獄中經恒沙等劫受大苦惱。若於此比丘眾中現前有者，當以金色二手取已，若一月若半月荷負而行，以一切安樂具當承事供養，念彼往昔報恩德故。而我雖作如是事，時於彼比丘猶亦不能具報彼少恩。阿難！於汝意云何？如來是知恩者、報恩者不？」阿難言：「如是。世尊！」佛復告阿難言：「阿難！於當來世有諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，若聞如是諸波羅蜜聲，當度險岸。阿難！如來知此未來恐怖已，彼及諸處於此修多羅句中已說，亦不作語言名字中說。阿難！是故聞如是法已，應住如如。阿難！如來已說此病住魔業者，是諸法中當不生實想。雖生實想，不勤讀誦。何以故？阿難！於白法中多有障礙故。阿難！若於彼時於如是諸修多羅，聞已能受持讀誦溫習之者，如來以佛智慧知彼丈夫故，曾於往昔供養諸佛，彼魔波旬不能作礙。阿難！如來今者但如是說。阿難！若彼等眾生今在現前者，如來為彼示現此修多羅。我今應當親執其手勸請彼輩，為有慢者安慰心故、於未來勸受持故、為是諸法不斷滅故。所以者何？彼人得自利故，亦供養我故，我所勸請不虛假故。彼等若能善受正法，彼等所說皆悉不虛。所有眾生請說法者，為彼等故，當於實智慧中住。若是法中能善住者，彼至道場應作是念：『我等已曾為釋迦如來阿羅呵三藐三佛陀之所勸請。』如是次第應脫彼病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於如是等一切相具足勝妙菩薩篋藏陀羅尼中，正念正行正得處、能增廣智慧處、總攝諸善根處，心不順入、不生淨信而不受持，或不讀誦亦不溫習，亦不欲當成阿耨多羅三藐三菩提，我即說彼住魔事業。阿難！我念過去無量時，有佛名曰燈明如來阿羅呵三藐三佛陀。我時於彼燈明佛教中，為此菩薩篋藏修多羅，六萬歲中隨一比丘承事供養。我時於彼比丘之所，以一切樂具，若干年歲供養承事，而不與我此修多羅。隨於何處復三月安居，我於彼比丘所發三輪清淨心中，如諸菩薩有清淨心，如彼如來所說。如是彼三月中，時彼比丘直教我聽亦不教讀，我於彼時不生異心。而我於彼聞已，過彼三月即便命終。以我淨彼地故，當速淨般若。以是故，燈明世尊速授我記：『汝於來世當得作佛多陀阿伽多阿羅呵三藐三佛陀。』阿難！我今若見彼比丘，今生在地獄中者。阿難！乃至如來阿羅呵三藐三佛陀知報恩故，能為彼比丘於大地獄中經恒沙等劫受大苦惱。若於此比丘眾中現前有者，當以金色二手取已，若一月若半月荷負而行，以一切安樂具當承事供養，念彼往昔報恩德故。而我雖作如是事，時於彼比丘猶亦不能具報彼少恩。阿難！於汝意云何？如來是知恩者、報恩者不？」阿難言：「如是。世尊！」佛復告阿難言：「阿難！於當來世有諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，若聞如是諸波羅蜜聲，當度險岸。阿難！如來知此未來恐怖已，彼及諸處於此修多羅句中已說，亦不作語言名字中說。阿難！是故聞如是法已，應住如如。阿難！如來已說此病住魔業者，是諸法中當不生實想。雖生實想，不勤讀誦。何以故？阿難！於白法中多有障礙故。阿難！若於彼時於如是諸修多羅，聞已能受持讀誦溫習之者，如來以佛智慧知彼丈夫故，曾於往昔供養諸佛，彼魔波旬不能作礙。阿難！如來今者但如是說。阿難！若彼等眾生今在現前者，如來為彼示現此修多羅。我今應當親執其手勸請彼輩，為有慢者安慰心故、於未來勸受持故、為是諸法不斷滅故。所以者何？彼人得自利故，亦供養我故，我所勸請不虛假故。彼等若能善受正法，彼等所說皆悉不虛。所有眾生請說法者，為彼等故，當於實智慧中住。若是法中能善住者，彼至道場應作是念：『我等已曾為釋迦如來阿羅呵三藐三佛陀之所勸請。』如是次第應脫彼病。

「阿難！何者是五患耶？謂生身患、心患、受業果報患、被他呪詛患、無智患。所謂身患者，彼以種種緣起各相諍鬪，遠相繫縛連續不斷，假使無病以惡人居故即便病生，或食不消故霍亂，或被強壓捺而生濕瘡，或頭痛腦痛、額痛口痛、舌痛齒痛、眼痛耳痛、咽喉痛、出入息膞痛、背痛脇痛、腹痛心痛。或依彼等而起風痛，或不正住臍下絞痛，因大小便塞而致痛也。髀痛膝痛、脛痛踝痛脚痛、諸節疼痛。此等麁痛，何因而起？一切以不謹慎故起、住惡處故起、不善將衛故起、以生冷故起。何者是生冷也？以多食脂膩是故生冷。以彼冷故所以冷生，以冷生故故令增廣，以增廣故即生氣上，即自唱言：『我不正臥，我食不知足，我飲不知足。』所以風起所以黃起，痰陰冷陰眼暗，或因得物貪是故病起。最大病者謂貪諸欲，其餘諸病在世間醫師容可能治，此惡貪欲一切眾生終不能治，唯除諸佛如來阿羅呵三藐三佛陀。而此貪欲顛倒妄生，以妄生故住於顛倒而懷信樂。既懷信樂，於佛法僧邊捨於信樂。於佛法僧邊捨信樂者，彼即無有乘行。彼於何處捨信樂；謂於佛邊法邊僧邊，乃至於天上亦無信樂。彼人何處信樂執著？於肉血中信樂執著。如是次第相續，於骨髓中生信生樂。如是如是，次第相續腸肚之中，及以隱處而生信樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！何者是五患耶？謂生身患、心患、受業果報患、被他呪詛患、無智患。所謂身患者，彼以種種緣起各相諍鬪，遠相繫縛連續不斷，假使無病以惡人居故即便病生，或食不消故霍亂，或被強壓捺而生濕瘡，或頭痛腦痛、額痛口痛、舌痛齒痛、眼痛耳痛、咽喉痛、出入息膞痛、背痛脇痛、腹痛心痛。或依彼等而起風痛，或不正住臍下絞痛，因大小便塞而致痛也。髀痛膝痛、脛痛踝痛脚痛、諸節疼痛。此等麁痛，何因而起？一切以不謹慎故起、住惡處故起、不善將衛故起、以生冷故起。何者是生冷也？以多食脂膩是故生冷。以彼冷故所以冷生，以冷生故故令增廣，以增廣故即生氣上，即自唱言：『我不正臥，我食不知足，我飲不知足。』所以風起所以黃起，痰陰冷陰眼暗，或因得物貪是故病起。最大病者謂貪諸欲，其餘諸病在世間醫師容可能治，此惡貪欲一切眾生終不能治，唯除諸佛如來阿羅呵三藐三佛陀。而此貪欲顛倒妄生，以妄生故住於顛倒而懷信樂。既懷信樂，於佛法僧邊捨於信樂。於佛法僧邊捨信樂者，彼即無有乘行。彼於何處捨信樂；謂於佛邊法邊僧邊，乃至於天上亦無信樂。彼人何處信樂執著？於肉血中信樂執著。如是次第相續，於骨髓中生信生樂。如是如是，次第相續腸肚之中，及以隱處而生信樂。」

爾時眾中有一長者名曰選擇，在彼會坐。然彼選擇長者，有妻名曰光勝立世主。時彼光勝婦女為世間最勝色，端正殊特眾人樂見，身體光澤最為第一。爾時選擇長者從座而起，白佛言：「世尊！莫作如是言。所有丈夫執著欲者，彼即執著大小便處。何以故？世尊！我等增長世主者，少年盛壯名曰光勝。世尊！然我寧捨一切財物頭目，終不能暫捨光勝。世尊！猶如婆梨師迦花，如是如是，我於彼邊恒作是想。世尊！譬如有一丈夫取金鬘已，而不羞慚置己頭上。世尊！如是如是，我彼光勝足下所有塵土，我時即取置己頭上，然我因彼無有慚悔。」爾時世尊現神通力。現神通已，即於坐處去眾不遠化作光勝所居屋宅，於屋宅中見化光勝。爾時彼長者知己妻已，速起愛著，於世尊前從座速起，詣向彼處化婦女邊。爾時所化婦女見彼長者，即起走避。爾時長者更審知彼實是己妻，而作是言謂增長世主：「如在己家所作諸事。」如是如是，共相語論。爾時世尊復作如是變化神通，令化女在長者前，取彼衣角敷地而坐。時彼化女於衣角上放惡糞穢。如是世尊彼三摩耶復作神通，令彼糞穢出無量百千諸虫。爾時大眾聞此糞臭時各各捻鼻。爾時長者亦不能忍，四方觀看何處有此如是臭穢。爾時座中有一釋種子，名曰婆難陀。爾時彼長者觀彼婆難陀釋種子，觀已各相瞻面。爾時彼長者觀婆難陀釋種子已，告婆難陀釋種子言：「尊者婆難陀！何處有此糞氣而大臭穢？」爾時世尊作是神通，然彼婆難陀釋種之子，見彼長者衣角之處有是糞穢，告長者言：「希有乃至鈍癡長者！既是爾增長世主光勝，於衣角中出是糞穢而不見也。」復觀他面更作是言：「大有糞穢氣甚臭惡。然此長者愛增長世主光勝故，猶不能捨可惡糞穢故。」彼即報言：「尊者婆難陀！我此增長世主無有糞穢。」即報彼言：「長者！汝今起看衣角中所有糞穢。」彼復報言：「有誰疑我妻有是糞穢之惡，可令彼起。」爾時婆難陀釋種之子告彼長者言：「長者！若爾，汝今應自觀衣角。」彼亦不觀。爾時婆難陀釋種子起瞋恚心，忽然從座而起，即告彼言：「癡鈍長者！汝豈不知如來世尊在我前坐，不應以此糞囊而來此處。」時婆難陀釋種之子，即以右手捺長者頂，令就衣角糞穢之中。時彼長者即便叫喚。時婆難陀釋種之子以左手抱持，復以右手捉彼長者，從彼眾內擎持將出擲置遠處。「此非長者。誰作此名是長者也？當知此是糞穢長者。」爾時彼長者尋大羞慚，告化婦言：「汝今何故來在眾中令我羞恥？」彼即報言：「長者！若汝愛著是糞穢坑，其中沈沒生樂想者，汝於往先應可慚愧。」時彼長 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾中有一長者名曰選擇，在彼會坐。然彼選擇長者，有妻名曰光勝立世主。時彼光勝婦女為世間最勝色，端正殊特眾人樂見，身體光澤最為第一。爾時選擇長者從座而起，白佛言：「世尊！莫作如是言。所有丈夫執著欲者，彼即執著大小便處。何以故？世尊！我等增長世主者，少年盛壯名曰光勝。世尊！然我寧捨一切財物頭目，終不能暫捨光勝。世尊！猶如婆梨師迦花，如是如是，我於彼邊恒作是想。世尊！譬如有一丈夫取金鬘已，而不羞慚置己頭上。世尊！如是如是，我彼光勝足下所有塵土，我時即取置己頭上，然我因彼無有慚悔。」爾時世尊現神通力。現神通已，即於坐處去眾不遠化作光勝所居屋宅，於屋宅中見化光勝。爾時彼長者知己妻已，速起愛著，於世尊前從座速起，詣向彼處化婦女邊。爾時所化婦女見彼長者，即起走避。爾時長者更審知彼實是己妻，而作是言謂增長世主：「如在己家所作諸事。」如是如是，共相語論。爾時世尊復作如是變化神通，令化女在長者前，取彼衣角敷地而坐。時彼化女於衣角上放惡糞穢。如是世尊彼三摩耶復作神通，令彼糞穢出無量百千諸虫。爾時大眾聞此糞臭時各各捻鼻。爾時長者亦不能忍，四方觀看何處有此如是臭穢。爾時座中有一釋種子，名曰婆難陀。爾時彼長者觀彼婆難陀釋種子，觀已各相瞻面。爾時彼長者觀婆難陀釋種子已，告婆難陀釋種子言：「尊者婆難陀！何處有此糞氣而大臭穢？」爾時世尊作是神通，然彼婆難陀釋種之子，見彼長者衣角之處有是糞穢，告長者言：「希有乃至鈍癡長者！既是爾增長世主光勝，於衣角中出是糞穢而不見也。」復觀他面更作是言：「大有糞穢氣甚臭惡。然此長者愛增長世主光勝故，猶不能捨可惡糞穢故。」彼即報言：「尊者婆難陀！我此增長世主無有糞穢。」即報彼言：「長者！汝今起看衣角中所有糞穢。」彼復報言：「有誰疑我妻有是糞穢之惡，可令彼起。」爾時婆難陀釋種之子告彼長者言：「長者！若爾，汝今應自觀衣角。」彼亦不觀。爾時婆難陀釋種子起瞋恚心，忽然從座而起，即告彼言：「癡鈍長者！汝豈不知如來世尊在我前坐，不應以此糞囊而來此處。」時婆難陀釋種之子，即以右手捺長者頂，令就衣角糞穢之中。時彼長者即便叫喚。時婆難陀釋種之子以左手抱持，復以右手捉彼長者，從彼眾內擎持將出擲置遠處。「此非長者。誰作此名是長者也？當知此是糞穢長者。」爾時彼長者尋大羞慚，告化婦言：「汝今何故來在眾中令我羞恥？」彼即報言：「長者！若汝愛著是糞穢坑，其中沈沒生樂想者，汝於往先應可慚愧。」時彼長

者生厭離意念欲捨衣，以羞愧故不能棄捨。「如汝長者彼糞穢衣不受不取，而己自羞為彼糞穢污染是身。」爾時婆難陀釋種之子告彼長者言：「長者！汝增長世主有屎尿不？」彼即報言：「如是，尊者婆難陀！有。然我今者，不能出氣，欲取命終。」爾時婆難陀釋種之子告彼長者言：「長者！汝應如是以不出氣當取命終，是則順理。若我等以他糞故，不能出氣而取命終，是則不順。今汝長者！此地方中宜可速去。我等亦以汝增長世主臭穢惡氣作是苦惱。」長者言：「尊者婆難陀！頗有方便令使我等於無智中當得解脫？」彼即報言：「有是方便。若我等眼前不見汝者，可得解脫。」爾時彼長者語婆難陀釋種子言：「希有婆難陀釋種之子！乃能出是麁澁語言。」爾時婆難陀釋種之子告彼長者言：「希有此長者！乃至有如是癡鈍。」爾時彼長者復言：「尊者婆難陀！汝莫於此大會眾現前罵辱於我。」時彼化女如服轉藥在彼地方，爾時長者告彼增長世主言：「汝於今者有是事耶？令我於大眾前受大羞恥。」即報彼言：「汝應當羞，汝愛著糞屎囊故。」爾時四大天王在上空中住已，告彼長者言：「希有！乃至有是癡鈍長者，乃能如是。諸天眾前見自己婦沒糞聚中。」爾時彼長者告婆難陀釋種之子言：「尊者婆難陀！我今已知自婦諸過患。尊者婆難陀！願我於如來所離家出家。」彼即報言：「若汝俱致百千歲，以一切香塗薰己身，滅糞氣故。若如是者，汝方當得於如來邊離家出家。」彼復報言：「尊者！我出家已當住空閑阿蘭若處，不在於此比丘眾中。尊者！誰能知命或死或生。」爾時世尊展金色臂，告彼長者言：「汝長者能盡命清淨行梵行不？」彼即答言：「我為一切眾生而行梵行，我尚能行；況復自利而不能行？」以是因緣，世尊以柔軟語告彼長者：「善來！汝比丘！行於梵行。」作是語已，時彼長者即成剃髮，身著袈裟、即持應鉢，彼即應時成就出家得具足戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 者生厭離意念欲捨衣，以羞愧故不能棄捨。「如汝長者彼糞穢衣不受不取，而己自羞為彼糞穢污染是身。」爾時婆難陀釋種之子告彼長者言：「長者！汝增長世主有屎尿不？」彼即報言：「如是，尊者婆難陀！有。然我今者，不能出氣，欲取命終。」爾時婆難陀釋種之子告彼長者言：「長者！汝應如是以不出氣當取命終，是則順理。若我等以他糞故，不能出氣而取命終，是則不順。今汝長者！此地方中宜可速去。我等亦以汝增長世主臭穢惡氣作是苦惱。」長者言：「尊者婆難陀！頗有方便令使我等於無智中當得解脫？」彼即報言：「有是方便。若我等眼前不見汝者，可得解脫。」爾時彼長者語婆難陀釋種子言：「希有婆難陀釋種之子！乃能出是麁澁語言。」爾時婆難陀釋種之子告彼長者言：「希有此長者！乃至有如是癡鈍。」爾時彼長者復言：「尊者婆難陀！汝莫於此大會眾現前罵辱於我。」時彼化女如服轉藥在彼地方，爾時長者告彼增長世主言：「汝於今者有是事耶？令我於大眾前受大羞恥。」即報彼言：「汝應當羞，汝愛著糞屎囊故。」爾時四大天王在上空中住已，告彼長者言：「希有！乃至有是癡鈍長者，乃能如是。諸天眾前見自己婦沒糞聚中。」爾時彼長者告婆難陀釋種之子言：「尊者婆難陀！我今已知自婦諸過患。尊者婆難陀！願我於如來所離家出家。」彼即報言：「若汝俱致百千歲，以一切香塗薰己身，滅糞氣故。若如是者，汝方當得於如來邊離家出家。」彼復報言：「尊者！我出家已當住空閑阿蘭若處，不在於此比丘眾中。尊者！誰能知命或死或生。」爾時世尊展金色臂，告彼長者言：「汝長者能盡命清淨行梵行不？」彼即答言：「我為一切眾生而行梵行，我尚能行；況復自利而不能行？」以是因緣，世尊以柔軟語告彼長者：「善來！汝比丘！行於梵行。」作是語已，時彼長者即成剃髮，身著袈裟、即持應鉢，彼即應時成就出家得具足戒。

爾時婆難陀釋種之子告彼長者言：「來！汝長者今可取衣。」彼即報言：「尊者婆難陀！我非長者，我是比丘。」彼復告言：「不但剃髮名為比丘。」彼即問言：「云何名為比丘也？」尊者婆難陀即以偈告言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時婆難陀釋種之子告彼長者言：「來！汝長者今可取衣。」彼即報言：「尊者婆難陀！我非長者，我是比丘。」彼復告言：「不但剃髮名為比丘。」彼即問言：「云何名為比丘也？」尊者婆難陀即以偈告言：

「若斷欲悕望， 復斷諸漏已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若斷欲悕望， 復斷諸漏已，

諸法無悕望， 不可說有法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無悕望， 不可說有法，

隨順向涅槃， 隨順趣厭離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順向涅槃， 隨順趣厭離，

入信到彼岸， 彼成為比丘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入信到彼岸， 彼成為比丘。

若順於毘尼， 入於境界處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若順於毘尼， 入於境界處，

能住戒聚中， 當得脫諸縛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能住戒聚中， 當得脫諸縛。」

爾時世尊為彼長者比丘，廣說苦聖諦令得安住，開示顯揚分別廣演言教，正說苦諦、苦集、苦滅、苦滅道聖諦，向說名字令得安住，開示分別宣揚顯說。爾時彼比丘聞說勝法已，即於彼地方生無漏法，心得解脫。爾時彼比丘從坐而起，作如是言：「我於今者於欲糞穢而得解脫。世尊！是諸毛道(梵云婆羅隋云毛道)凡夫輩，當何所作？以惡信故。」爾時彼比丘過彼夜已，日在東方，彼三摩耶身著衣服入舍婆提城巡行乞食。時增長世主於路遇見，告言：「長者！汝出家也。此處捨我、棄我、離我、厭我、別我，及捨家已。」彼時答言：「我已出家，最為第一聖中出家。汝於我所已作利益。然汝於我，大眾之前用彼糞穢污染衣角。」女告彼言：「長者！汝謗我也。」彼告女言：「我不謗汝。如來世尊是我證明，及婆難陀釋種之子。於大眾中捉我及汝，擒捉抱持擲著遠處。」爾時惡魔波旬在上虛空作如是言：「此非是彼，彼是所化。如來如是多種化已，而令眾生得出家耶。」爾時彼比丘告彼魔波旬言：「波旬！如是如是。汝及婦女及彼所化，一切如化。一切諸法猶如陽焰，一切諸法猶如幻也。」爾時彼女聞空法已，如實於彼地方之處思惟此義，彼思惟時遠塵離垢，於諸法中生法眼淨。爾時彼女已見諸法、得入諸法、證入諸法，無復有疑，知教師法。爾時彼女告彼比丘言：「汝已作善，最有所作。比丘！若汝離家不用家法而出家者，而我今者亦隨出家。」爾時婦女捨家離家，出家學道。復作是念彼諸空法，思惟是已，即得作證阿羅漢道最勝上果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為彼長者比丘，廣說苦聖諦令得安住，開示顯揚分別廣演言教，正說苦諦、苦集、苦滅、苦滅道聖諦，向說名字令得安住，開示分別宣揚顯說。爾時彼比丘聞說勝法已，即於彼地方生無漏法，心得解脫。爾時彼比丘從坐而起，作如是言：「我於今者於欲糞穢而得解脫。世尊！是諸毛道(梵云婆羅隋云毛道)凡夫輩，當何所作？以惡信故。」爾時彼比丘過彼夜已，日在東方，彼三摩耶身著衣服入舍婆提城巡行乞食。時增長世主於路遇見，告言：「長者！汝出家也。此處捨我、棄我、離我、厭我、別我，及捨家已。」彼時答言：「我已出家，最為第一聖中出家。汝於我所已作利益。然汝於我，大眾之前用彼糞穢污染衣角。」女告彼言：「長者！汝謗我也。」彼告女言：「我不謗汝。如來世尊是我證明，及婆難陀釋種之子。於大眾中捉我及汝，擒捉抱持擲著遠處。」爾時惡魔波旬在上虛空作如是言：「此非是彼，彼是所化。如來如是多種化已，而令眾生得出家耶。」爾時彼比丘告彼魔波旬言：「波旬！如是如是。汝及婦女及彼所化，一切如化。一切諸法猶如陽焰，一切諸法猶如幻也。」爾時彼女聞空法已，如實於彼地方之處思惟此義，彼思惟時遠塵離垢，於諸法中生法眼淨。爾時彼女已見諸法、得入諸法、證入諸法，無復有疑，知教師法。爾時彼女告彼比丘言：「汝已作善，最有所作。比丘！若汝離家不用家法而出家者，而我今者亦隨出家。」爾時婦女捨家離家，出家學道。復作是念彼諸空法，思惟是已，即得作證阿羅漢道最勝上果。

世尊相續隨時說法，知法相續故、其修多羅文句不斷壞故，即告長老阿難言：「阿難！如來所說法，為滅順眠煩惱故。是最病者，所謂於欲順眠此中執著廣起諸苦。所言苦者，是五道流轉生死所起，受者彼名為苦。何者是受？所言受者謂墮落。何者色墮落？謂染著。以誰為染著？謂有顛倒。誰為顛倒？謂妄語。何者妄語？謂無實。何者無實？謂無事分別。何者無事分別？所謂諸空法而作我想。彼名無實，如是次第於不實中而生起色，名順眠處，是名病患悕望處耶。所言苦者，所謂五聚陰。若有染著，五聚陰中受諸聚陰，是為無智。如是次第苦及五聚。若於五聚中無智，彼為大患。何故言患？順向地獄、畜生、閻摩羅世。於地獄中、於畜生中、於閻摩羅世中，一切三界中住，不能分別身惡行、口惡行、意惡行，故名為患。此為五患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊相續隨時說法，知法相續故、其修多羅文句不斷壞故，即告長老阿難言：「阿難！如來所說法，為滅順眠煩惱故。是最病者，所謂於欲順眠此中執著廣起諸苦。所言苦者，是五道流轉生死所起，受者彼名為苦。何者是受？所言受者謂墮落。何者色墮落？謂染著。以誰為染著？謂有顛倒。誰為顛倒？謂妄語。何者妄語？謂無實。何者無實？謂無事分別。何者無事分別？所謂諸空法而作我想。彼名無實，如是次第於不實中而生起色，名順眠處，是名病患悕望處耶。所言苦者，所謂五聚陰。若有染著，五聚陰中受諸聚陰，是為無智。如是次第苦及五聚。若於五聚中無智，彼為大患。何故言患？順向地獄、畜生、閻摩羅世。於地獄中、於畜生中、於閻摩羅世中，一切三界中住，不能分別身惡行、口惡行、意惡行，故名為患。此為五患。

「於中何者是五根？謂信根、精進根、念根、三昧根、般若根，是為五根。復有五根。何者五根？謂眼根、耳根、鼻根、舌根、身根。於中意根者，彼是內根，彼二處和合而行，於法入中說名為入。是為五根。復有五根。何者為五根？謂婦女根；丈夫根；順忍根；心轉根，有心滅已故即生女根；又有一根，須臾時即生女根，於須臾時生丈夫根。此等為五根。復有五根。何等為五根？謂地獄根、畜生根、閻摩羅世中根、人中根、天中根，是為五根。於中應知根之勝處。若從阿毘脂大地獄中滅已出生者，有二種根，一名普熱惱根、二名撲得根，如是色、如是形相，譬如殊提華。於合會大地獄中滅已出生者，有二根相，一名左行根、二名轉果根，如是色、如是形相，譬如甄首迦華。從叫喚大地獄中滅已出生者，有二根相，一名多五根、二名常超越根，有如是色、如是形相，譬如毘離那迦華。活大地獄中滅已出生者，有二種根相，一名墮落眼根、二名事境界根，如是色、如是形相，譬如目真隣陀華、孔雀華，或如孔雀色。從黑繩大地獄中滅已出生者，有二種根相，一名有憂愁根、二名尼私多波帝陀炎(隋云出生)，如是色、如是形相，譬如薝波迦華。此為五根相。大地獄中滅已出生者，又何故言根？以境界故、諸根生故。若於此處言根者，彼處處依國，或名伊梨耶提，亦名胡求摩帝，亦名多寐帝也，亦名尼西毘多也，亦名作處也，亦名作相也，亦名般若林也，亦名想林也，亦名生也，亦名勝也，亦名稠勝也，亦名盧脂耶，亦名阿波荼婆娑那。阿難！是等諸根名者，如來所知，種種言辭應分別演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於中何者是五根？謂信根、精進根、念根、三昧根、般若根，是為五根。復有五根。何者五根？謂眼根、耳根、鼻根、舌根、身根。於中意根者，彼是內根，彼二處和合而行，於法入中說名為入。是為五根。復有五根。何者為五根？謂婦女根；丈夫根；順忍根；心轉根，有心滅已故即生女根；又有一根，須臾時即生女根，於須臾時生丈夫根。此等為五根。復有五根。何等為五根？謂地獄根、畜生根、閻摩羅世中根、人中根、天中根，是為五根。於中應知根之勝處。若從阿毘脂大地獄中滅已出生者，有二種根，一名普熱惱根、二名撲得根，如是色、如是形相，譬如殊提華。於合會大地獄中滅已出生者，有二根相，一名左行根、二名轉果根，如是色、如是形相，譬如甄首迦華。從叫喚大地獄中滅已出生者，有二根相，一名多五根、二名常超越根，有如是色、如是形相，譬如毘離那迦華。活大地獄中滅已出生者，有二種根相，一名墮落眼根、二名事境界根，如是色、如是形相，譬如目真隣陀華、孔雀華，或如孔雀色。從黑繩大地獄中滅已出生者，有二種根相，一名有憂愁根、二名尼私多波帝陀炎(隋云出生)，如是色、如是形相，譬如薝波迦華。此為五根相。大地獄中滅已出生者，又何故言根？以境界故、諸根生故。若於此處言根者，彼處處依國，或名伊梨耶提，亦名胡求摩帝，亦名多寐帝也，亦名尼西毘多也，亦名作處也，亦名作相也，亦名般若林也，亦名想林也，亦名生也，亦名勝也，亦名稠勝也，亦名盧脂耶，亦名阿波荼婆娑那。阿難！是等諸根名者，如來所知，種種言辭應分別演說。」