大威德陀羅尼經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大威德陀羅尼經卷第二

隋北印度三藏闍那崛多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋北印度三藏闍那崛多譯

「阿難！有根名為勝，復有根名為堅勝。宮根生已，當發十心，所謂：一離慢心；二生愛念心；三生歡喜心；四生作業心；五生踊躍心；六彼現前念心；七彼惡色不入鼻不喎曲；八臨命終時心不懷惡；九於愛物中不生慳悋；十彼眼目狀如欝金根色，歡喜微笑，其面向上觀自宮殿。若有眾生具足如是諸根狀貌，智者當知，是人即生三十三天宮殿之中。又有十根及十種身所作相，智者應知，此等眾生捨此身已，當墮阿鼻大地獄中。何等為十？所謂惡心觀己妻子；手捫虛空不受善教；流淚墮落；屎尿污穢；閉目不視；以衣覆頭；無食空噍；身體羶臭；命欲終時其足破裂鼻根傾倒，左右縮申而取命終；伏面思惟而動左眼，眼色焰赤。有如是種如是狀貌、如是處所，智者應知，此等眾生從此捨身，當墮阿鼻大地獄中。又有眾生五相具足，智者當知，從此捨身生畜生中。何等為五？於妻子所愛心所牽；手足指等悉皆捲縮；腹上汗出；作白羊鳴；口中沫出。如是五種，如是相狀、如是處所，智者應知，此等眾生從此捨身生畜生中。有八種相，智者當知，此等眾生捨此身已，生閻摩羅世。何等為八？轉舌舐上及舐下脣；身體惱熱求欲得水；論說飲食而但口張；眼目青色如孔雀項；瞳人乾燥放糞無尿；右脚先冷而非左足；口言燒我亦云炙我；以右手作捲。何以故？如是慳貪諸過患故，不捨施故而取命終。有如是種如是相狀，眾生具足命終之時，智者應知，當生閻摩羅世。復有眾生十相具足，智者應知，從此捨身當生人間。何等為十？有一眾生最後三摩耶時，有如是心安住不動，繫縛緣中端正可憙，所欲可作無痛無憂。彼臨命終，於最後息出入轉時，求父母名、求兄弟名、求姊妹名、求朋友知識名。其心不亂、其心不迷、其心不諂、其心惇直，付囑父母、囑累朋友及與知識相憙樂者，所發業事皆悉付囑，所有藏伏藏皆悉示人。若世有佛，信如來者，彼稱南無佛陀。若非佛世，當信外仙，彼稱其名作是希有。乃至如是微妙園林河池住處，亦不張口，仰臥端身不作荒言、不受苦惱、不恐不驚。身不皴裂亦無惡色，身體柔軟轉縮任心。有如是等，有如是種如是形相，智者應知，此等眾生從此捨身當生人間，往還七返。如地獄眾生，從地獄還已還生地獄。彼轉業已，地獄捨身當生畜生。彼轉身已，從畜生捨身還生畜生中。彼轉業已，從地獄、畜生捨身已，畜生閻摩羅世。彼轉業已，從閻摩羅世捨身命已，還生畜生及以地獄。十四業有三十種相，眾生旋轉，從地獄出生畜生中，從畜生出生閻羅世，從閻羅世還生畜生，從畜生還生地獄，二種三十具足。此六十勝業 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！有根名為勝，復有根名為堅勝。宮根生已，當發十心，所謂：一離慢心；二生愛念心；三生歡喜心；四生作業心；五生踊躍心；六彼現前念心；七彼惡色不入鼻不喎曲；八臨命終時心不懷惡；九於愛物中不生慳悋；十彼眼目狀如欝金根色，歡喜微笑，其面向上觀自宮殿。若有眾生具足如是諸根狀貌，智者當知，是人即生三十三天宮殿之中。又有十根及十種身所作相，智者應知，此等眾生捨此身已，當墮阿鼻大地獄中。何等為十？所謂惡心觀己妻子；手捫虛空不受善教；流淚墮落；屎尿污穢；閉目不視；以衣覆頭；無食空噍；身體羶臭；命欲終時其足破裂鼻根傾倒，左右縮申而取命終；伏面思惟而動左眼，眼色焰赤。有如是種如是狀貌、如是處所，智者應知，此等眾生從此捨身，當墮阿鼻大地獄中。又有眾生五相具足，智者當知，從此捨身生畜生中。何等為五？於妻子所愛心所牽；手足指等悉皆捲縮；腹上汗出；作白羊鳴；口中沫出。如是五種，如是相狀、如是處所，智者應知，此等眾生從此捨身生畜生中。有八種相，智者當知，此等眾生捨此身已，生閻摩羅世。何等為八？轉舌舐上及舐下脣；身體惱熱求欲得水；論說飲食而但口張；眼目青色如孔雀項；瞳人乾燥放糞無尿；右脚先冷而非左足；口言燒我亦云炙我；以右手作捲。何以故？如是慳貪諸過患故，不捨施故而取命終。有如是種如是相狀，眾生具足命終之時，智者應知，當生閻摩羅世。復有眾生十相具足，智者應知，從此捨身當生人間。何等為十？有一眾生最後三摩耶時，有如是心安住不動，繫縛緣中端正可憙，所欲可作無痛無憂。彼臨命終，於最後息出入轉時，求父母名、求兄弟名、求姊妹名、求朋友知識名。其心不亂、其心不迷、其心不諂、其心惇直，付囑父母、囑累朋友及與知識相憙樂者，所發業事皆悉付囑，所有藏伏藏皆悉示人。若世有佛，信如來者，彼稱南無佛陀。若非佛世，當信外仙，彼稱其名作是希有。乃至如是微妙園林河池住處，亦不張口，仰臥端身不作荒言、不受苦惱、不恐不驚。身不皴裂亦無惡色，身體柔軟轉縮任心。有如是等，有如是種如是形相，智者應知，此等眾生從此捨身當生人間，往還七返。如地獄眾生，從地獄還已還生地獄。彼轉業已，地獄捨身當生畜生。彼轉身已，從畜生捨身還生畜生中。彼轉業已，從地獄、畜生捨身已，畜生閻摩羅世。彼轉業已，從閻摩羅世捨身命已，還生畜生及以地獄。十四業有三十種相，眾生旋轉，從地獄出生畜生中，從畜生出生閻羅世，從閻羅世還生畜生，從畜生還生地獄，二種三十具足。此六十勝業

，如來悉知。彼發業處亦知。寂靜發業處各各有相，如來悉知。業各別處，如來悉知。寂靜別處，如來悉知。戒行別處，如來悉知。各別師導亦知非師，如來已知。一切眾生諸名各別，如來悉知。如來名號、十力名號、佛陀名號、知自生智非師智名。亦知帝釋所有名號，亦知梵名，亦知大自在名，亦知不可稱名，亦知善月名，亦知普明名，亦知導師佛名主將，亦名勝導師，亦名世親，亦名不離福，亦名勝陣，亦名勇健，亦名善丈夫，亦名最丈夫，亦名最極丈夫，亦名最雄猛丈夫，亦名商主，亦名師子，亦名須彌山，亦名不動者，亦名普眼，亦名金剛，亦名如金剛，亦名善宿，亦名宿王，亦名月，亦名日，亦名離暗，亦名閻浮金光，亦云普光。阿難！此是諸佛名字，猶如花鬘。如來不可以百千那由他俱致劫而可宣說盡、極其邊際。復次阿難！惟有如來，於此修多羅法本中，五百如來名號，說已為日為月。略說五百名號，日亦五百、月亦五百、諸宿五百、破壞五百、諸見五百、頭名五百、眼名五百、耳名五百、鼻名五百、舌名五百、身名五百、手足名亦復五百，乃至略說有五百善根。若有一善根純熟故，滿足人相，諸相無缺無減，亦不可降亦不可伏，他不能勝不可得邊，當有無量、當有無稱五十二百千等最勝功德。如來足下於脚指間，有一毛畫文(或言一毛聚)出生。何故名毛畫文？更不於彼死身中住，故言畫文。復名畫文，入虛空相當說此業。所有三千大千世界，名曰佛剎，如來以彼畫文住。如來指下者，欲舉須彌山王無量無邊百千等數乃至梵天，而彼如來不盡示現一切無畏大神通力，於彼神通五處最勝，出第一明中五不離別、五棄捨、五行風輪。四界於中所有地界，以四種相於色中說。何等為四？麁、大、虛空染、十方染虛空，同色攝。以往業積集故，五種水：娑囉伽色水、多毘沙色水、薄酪漿色水、頗梨色水、琉璃色水，是為五色水。五忘失事、五善根增長、五事句、五邪行、五道流轉生死、五無益語。日月名有五百，聖諦亦有五百。彼處語，彼處所說。五如法呵責、五百頭患，乃至有五百手脚患、五百非善丈夫成禿患丈夫。有五百勝事，婦人所無。五分具足，婦人不成丈夫。有疽虫室故，婦人多欲。婦人有五腸處，而丈夫所無。女人五法具足，不自由。眾生有五勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，如來悉知。彼發業處亦知。寂靜發業處各各有相，如來悉知。業各別處，如來悉知。寂靜別處，如來悉知。戒行別處，如來悉知。各別師導亦知非師，如來已知。一切眾生諸名各別，如來悉知。如來名號、十力名號、佛陀名號、知自生智非師智名。亦知帝釋所有名號，亦知梵名，亦知大自在名，亦知不可稱名，亦知善月名，亦知普明名，亦知導師佛名主將，亦名勝導師，亦名世親，亦名不離福，亦名勝陣，亦名勇健，亦名善丈夫，亦名最丈夫，亦名最極丈夫，亦名最雄猛丈夫，亦名商主，亦名師子，亦名須彌山，亦名不動者，亦名普眼，亦名金剛，亦名如金剛，亦名善宿，亦名宿王，亦名月，亦名日，亦名離暗，亦名閻浮金光，亦云普光。阿難！此是諸佛名字，猶如花鬘。如來不可以百千那由他俱致劫而可宣說盡、極其邊際。復次阿難！惟有如來，於此修多羅法本中，五百如來名號，說已為日為月。略說五百名號，日亦五百、月亦五百、諸宿五百、破壞五百、諸見五百、頭名五百、眼名五百、耳名五百、鼻名五百、舌名五百、身名五百、手足名亦復五百，乃至略說有五百善根。若有一善根純熟故，滿足人相，諸相無缺無減，亦不可降亦不可伏，他不能勝不可得邊，當有無量、當有無稱五十二百千等最勝功德。如來足下於脚指間，有一毛畫文(或言一毛聚)出生。何故名毛畫文？更不於彼死身中住，故言畫文。復名畫文，入虛空相當說此業。所有三千大千世界，名曰佛剎，如來以彼畫文住。如來指下者，欲舉須彌山王無量無邊百千等數乃至梵天，而彼如來不盡示現一切無畏大神通力，於彼神通五處最勝，出第一明中五不離別、五棄捨、五行風輪。四界於中所有地界，以四種相於色中說。何等為四？麁、大、虛空染、十方染虛空，同色攝。以往業積集故，五種水：娑囉伽色水、多毘沙色水、薄酪漿色水、頗梨色水、琉璃色水，是為五色水。五忘失事、五善根增長、五事句、五邪行、五道流轉生死、五無益語。日月名有五百，聖諦亦有五百。彼處語，彼處所說。五如法呵責、五百頭患，乃至有五百手脚患、五百非善丈夫成禿患丈夫。有五百勝事，婦人所無。五分具足，婦人不成丈夫。有疽虫室故，婦人多欲。婦人有五腸處，而丈夫所無。女人五法具足，不自由。眾生有五勝。

「六意取法、六作淨法、六寂處。丈夫具足六法，轉男已得婦女身。何等為六？妬嫉故、強婬他婦、白法減少、非道分行、意樂謗法，是為六。婦人有六種法具足，轉婦女身得丈夫根。何等為六？歸依佛、歸依法、歸依僧、護己夫主、不妬嫉心、發願為先。有惡比丘六法具足，當墮阿鼻大地獄，後背七佛。何等為六？讀誦外道論、持戒比丘尼令墮戒聚、以非梵行法謗梵行比丘、菩薩乘比丘令退菩提心、自造佛言詣眾演說、婬五戒優婆塞妻，是名六法，令墮阿鼻大地獄，復背七佛。比丘尼有六法具足，當生驢身，常負苦重、食糞噉穢，多有鬪諍不能生忍，烏鳥啄蹋為人所乘，脚行繚戾多被杖棰。何等為六？有比丘尼，墮人胎或令他受胎、或污他家、令持戒比丘墮失戒聚、誹謗持戒比丘尼、共惡比丘多結朋友、謗佛菩提。此具六法比丘尼，當墮驢中。優婆塞有六法具足，不覺往昔住持，當成惡優婆塞。何等為六？無忍與諸比丘少時愛敬、以一惡事一切皆捨、恒作俗事吉凶、說佛為惡、共惡比丘雜合同聚、散三寶物。此六法具足，成惡優婆塞。六法具足惡優婆夷，當作二根事。何等為六？說佛為惡令比丘墮戒聚、說法為惡復作是言無有涅槃、說僧為惡復作是言無有聖僧、不信業果、將持戒比丘詣於酒處、如來塔中所施花鬘及香奪已自用。此六法具足惡優婆夷，能成二根。六種所作無行，應知六種作平等、應知六緣、應知六四雙、應知六三。應知二十百千拘致說聖諦，應知種種言音，如言苦聖諦四十一百千拘致，聖諦依義演說。六不迷、六迷、六言斷、六止滅、六心恐怖無歸依、六戒果、六聞果、六施果、六智果、六攝爭競、六一切眾生懈怠事。唯除如來六勝諸羅漢，以是故言阿羅漢也。婦人六種幻具足故，言婦女也。六作道法、六作無親法、六說論、六斷論、六常論、六次第行、六法具足諸眾生四大盛壯時命終、六身痛、六種法具足眾生面門臭、六法具足他不受語、六法當麁脣、六法當䩕諂曲、六法當不悕望、六法當傴、六法當跛，六法不知母、六法不知父，汝母汝父，如是不知朋友。六法當生旃陀羅家、六法當販猪、六法當生獼猴中、六法當作婦女、六法婬欲不避尊卑、六法當生王家、六法當得王、六法當少分行、六法戒至邊當失、六法當受畜生、六法當得天堂、六法當得象頭、六法當得熟眼、六法當得白羊眼、六法𥃾當有毛、六法當早老、六法世間毀他、六法屬他一切法、六法不著一切法、六眾生直心、六稱量、六作朋友法、六不詐聖法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六意取法、六作淨法、六寂處。丈夫具足六法，轉男已得婦女身。何等為六？妬嫉故、強婬他婦、白法減少、非道分行、意樂謗法，是為六。婦人有六種法具足，轉婦女身得丈夫根。何等為六？歸依佛、歸依法、歸依僧、護己夫主、不妬嫉心、發願為先。有惡比丘六法具足，當墮阿鼻大地獄，後背七佛。何等為六？讀誦外道論、持戒比丘尼令墮戒聚、以非梵行法謗梵行比丘、菩薩乘比丘令退菩提心、自造佛言詣眾演說、婬五戒優婆塞妻，是名六法，令墮阿鼻大地獄，復背七佛。比丘尼有六法具足，當生驢身，常負苦重、食糞噉穢，多有鬪諍不能生忍，烏鳥啄蹋為人所乘，脚行繚戾多被杖棰。何等為六？有比丘尼，墮人胎或令他受胎、或污他家、令持戒比丘墮失戒聚、誹謗持戒比丘尼、共惡比丘多結朋友、謗佛菩提。此具六法比丘尼，當墮驢中。優婆塞有六法具足，不覺往昔住持，當成惡優婆塞。何等為六？無忍與諸比丘少時愛敬、以一惡事一切皆捨、恒作俗事吉凶、說佛為惡、共惡比丘雜合同聚、散三寶物。此六法具足，成惡優婆塞。六法具足惡優婆夷，當作二根事。何等為六？說佛為惡令比丘墮戒聚、說法為惡復作是言無有涅槃、說僧為惡復作是言無有聖僧、不信業果、將持戒比丘詣於酒處、如來塔中所施花鬘及香奪已自用。此六法具足惡優婆夷，能成二根。六種所作無行，應知六種作平等、應知六緣、應知六四雙、應知六三。應知二十百千拘致說聖諦，應知種種言音，如言苦聖諦四十一百千拘致，聖諦依義演說。六不迷、六迷、六言斷、六止滅、六心恐怖無歸依、六戒果、六聞果、六施果、六智果、六攝爭競、六一切眾生懈怠事。唯除如來六勝諸羅漢，以是故言阿羅漢也。婦人六種幻具足故，言婦女也。六作道法、六作無親法、六說論、六斷論、六常論、六次第行、六法具足諸眾生四大盛壯時命終、六身痛、六種法具足眾生面門臭、六法具足他不受語、六法當麁脣、六法當䩕諂曲、六法當不悕望、六法當傴、六法當跛，六法不知母、六法不知父，汝母汝父，如是不知朋友。六法當生旃陀羅家、六法當販猪、六法當生獼猴中、六法當作婦女、六法婬欲不避尊卑、六法當生王家、六法當得王、六法當少分行、六法戒至邊當失、六法當受畜生、六法當得天堂、六法當得象頭、六法當得熟眼、六法當得白羊眼、六法𥃾當有毛、六法當早老、六法世間毀他、六法屬他一切法、六法不著一切法、六眾生直心、六稱量、六作朋友法、六不詐聖法。

「七菩提分、七根處、七行、七行勝、七梵業、七脫業、七天業、七阿修羅業、七未來、七名業、七種意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「七菩提分、七根處、七行、七行勝、七梵業、七脫業、七天業、七阿修羅業、七未來、七名業、七種意。

「八分聖道、八界業、八語業、八諸眾生方便、八種眾生友。一切眾生非眾生、一切眾生化一切眾生無有疑、一切意無意、一切聲作已無有、一切無實病、一切病非語言道。一切語道苦，一切苦無智，一切無智盲，一切盲非眼，若無眼於中無智，若無者彼是凡愚，若凡愚者彼有恐怖。以凡夫故則有恐怖，其智慧者則無恐怖。何以故名為智者？以有無邊故言智者。言無邊者，彼無所有。若無所有，彼滅渴愛。渴愛煩惱共丈夫合，彼彼處無，是故言無。言無者滅生，何名有生？若彼處斷滅，彼無有生。若住彼滅復名邊者，所作皆離。若於彼中作斷想故，彼名捨離。何者捨離？若於中無初亦無有邊，彼何處有中？是故如來說於中法，彼中無處，亦無住持亦無住處、無色無想。彼法可捨。何者可捨？捨貪欲、捨瞋恚、捨愚癡，故言可捨。何者捨名？若於是中無有鎧甲。於鎧甲中，凡夫等輩於五欲功德中苦痛疲乏。何者是五欲功德？如來說五欲功德已，彼諸凡夫愚惑受用。八迷惑行、八聖勝聖諦、八受入道勝、八行力勝、八種辯才。閻浮提中八辯才發業、八辯才戒聚和合，八和合法名字、八名字和合作業。八種八相別名，不能說一切語言名。八意事。八無有發業，於中得慢名。八非住處，住已說法。八真實、八別真實。八虛妄事，十一種有色住。八有色恐怖住處。丈夫七舌根相，當得色八心。痛不慎故，發時不可知，不得現見。八虛妄事、八欺誑事、八初後乏少、八眾生。八法眾生具足妄語，應知彼多作業。有欺誑者共會集聚，好數相看互拍手，作如是言：『彼舍有物，應當施我。』復共相命詣檀越家，更相讚歎使知有德。別離去時，種種語論求物方便。又復遣使向彼求物，云我有所須。復有八法作詐誑名，如是諸法，當有分別、當有分劑。八眾首、八朋黨破壞、八少福處。八善根種，善根熟故，得智具足，此一勝根次第智慧。八發一切法無諂曲，一發起合邊際門、二發起合忍至、第三發起合結憂、四發起合根主、第五發起合集、六發起合苦滅、七發起合壞印、八發起合降伏。八難調伏、八易降伏、八是想眾生、八作作、八斷滅事、八守護伏藏、八不愛、八癡網、八法具足眾生墮邪見、八可捨想、八作業墮。八丈夫法具足，於此捨身，當向賢處。八破，智者應知。八種諍競法，智者應知。阿難！此等印句、不錯句、真實句、不顛倒句、業作入句、聚集和合句、勝句、智句、佛句、現見句、和合句、最勝句，若如此相諸句作義能解入者，過去已入、今現在入、未來入者，彼為一切眾生意所信樂，能取勝智、取最勝法，當得成就最上勝智，當轉 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「八分聖道、八界業、八語業、八諸眾生方便、八種眾生友。一切眾生非眾生、一切眾生化一切眾生無有疑、一切意無意、一切聲作已無有、一切無實病、一切病非語言道。一切語道苦，一切苦無智，一切無智盲，一切盲非眼，若無眼於中無智，若無者彼是凡愚，若凡愚者彼有恐怖。以凡夫故則有恐怖，其智慧者則無恐怖。何以故名為智者？以有無邊故言智者。言無邊者，彼無所有。若無所有，彼滅渴愛。渴愛煩惱共丈夫合，彼彼處無，是故言無。言無者滅生，何名有生？若彼處斷滅，彼無有生。若住彼滅復名邊者，所作皆離。若於彼中作斷想故，彼名捨離。何者捨離？若於中無初亦無有邊，彼何處有中？是故如來說於中法，彼中無處，亦無住持亦無住處、無色無想。彼法可捨。何者可捨？捨貪欲、捨瞋恚、捨愚癡，故言可捨。何者捨名？若於是中無有鎧甲。於鎧甲中，凡夫等輩於五欲功德中苦痛疲乏。何者是五欲功德？如來說五欲功德已，彼諸凡夫愚惑受用。八迷惑行、八聖勝聖諦、八受入道勝、八行力勝、八種辯才。閻浮提中八辯才發業、八辯才戒聚和合，八和合法名字、八名字和合作業。八種八相別名，不能說一切語言名。八意事。八無有發業，於中得慢名。八非住處，住已說法。八真實、八別真實。八虛妄事，十一種有色住。八有色恐怖住處。丈夫七舌根相，當得色八心。痛不慎故，發時不可知，不得現見。八虛妄事、八欺誑事、八初後乏少、八眾生。八法眾生具足妄語，應知彼多作業。有欺誑者共會集聚，好數相看互拍手，作如是言：『彼舍有物，應當施我。』復共相命詣檀越家，更相讚歎使知有德。別離去時，種種語論求物方便。又復遣使向彼求物，云我有所須。復有八法作詐誑名，如是諸法，當有分別、當有分劑。八眾首、八朋黨破壞、八少福處。八善根種，善根熟故，得智具足，此一勝根次第智慧。八發一切法無諂曲，一發起合邊際門、二發起合忍至、第三發起合結憂、四發起合根主、第五發起合集、六發起合苦滅、七發起合壞印、八發起合降伏。八難調伏、八易降伏、八是想眾生、八作作、八斷滅事、八守護伏藏、八不愛、八癡網、八法具足眾生墮邪見、八可捨想、八作業墮。八丈夫法具足，於此捨身，當向賢處。八破，智者應知。八種諍競法，智者應知。阿難！此等印句、不錯句、真實句、不顛倒句、業作入句、聚集和合句、勝句、智句、佛句、現見句、和合句、最勝句，若如此相諸句作義能解入者，過去已入、今現在入、未來入者，彼為一切眾生意所信樂，能取勝智、取最勝法，當得成就最上勝智，當轉

法輪得勝支提，當得八百千數諸佛法門，當得入舌根謂如來舌根，具足五十七百千功德。如來以字說，一切眾生各得歡欣。若有一眾生，於如是法、如是清淨、如是光明，若受持讀誦修習，於阿耨多羅三藐三菩提種諸善根，如來說彼得阿耨多羅三藐三菩提不以為難。何以故？所有諸菩薩行、諸菩薩心、菩薩所作十二根本善根具足，五千種辯才具足，六十四俱致善根增長，當淨佛眼，東方南方西方北方無有障礙。如來萬俱致善根莊嚴，如來住金色身，彼如來身於一切三千大千世界中作大光明。然彼光明，石壁無礙，非山非燈、非須彌山樹林之所障礙，破一切闇已，如來光明最為微妙。若是相，智當欲得者，佛知彼人，於是法中當得勤求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法輪得勝支提，當得八百千數諸佛法門，當得入舌根謂如來舌根，具足五十七百千功德。如來以字說，一切眾生各得歡欣。若有一眾生，於如是法、如是清淨、如是光明，若受持讀誦修習，於阿耨多羅三藐三菩提種諸善根，如來說彼得阿耨多羅三藐三菩提不以為難。何以故？所有諸菩薩行、諸菩薩心、菩薩所作十二根本善根具足，五千種辯才具足，六十四俱致善根增長，當淨佛眼，東方南方西方北方無有障礙。如來萬俱致善根莊嚴，如來住金色身，彼如來身於一切三千大千世界中作大光明。然彼光明，石壁無礙，非山非燈、非須彌山樹林之所障礙，破一切闇已，如來光明最為微妙。若是相，智當欲得者，佛知彼人，於是法中當得勤求。

「九眾生居處、九種過患、九悔死、九攝眾生，九法具足，侵他婦已當受女身。九受供養患、九前後離、九有為印、九可信樂、九朋友無信處、九十九百千俱致所有諸人文字淨、九供養他法、九別異、九法具足眾生於佛不淨信、九法具足眾生於佛法中不淨信、九法具足眾生於眾僧邊不淨信、九法具足眾生誹謗法、九法具足眾生當盲。二十一百千種病，誹謗法者眾生當得。九作不和合，如來分別業處。九分具足，地分所有果樹不與果實。九樹相、九地相、九婦女相、九丈夫相、九時相、九淨相、九道相、九地獄相、九畜生相、九閻羅王世相、九蛇家、九治、九頭脈、九輕、九外取、九眼相、九分工巧。二十二百千治身病九毒，往昔迦葉佛教中顯示，耆婆醫王以此修多羅句，於治病師中最勝第一。阿難！此入根本，於一切法令作歡喜故、一切諸法攝取故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「九眾生居處、九種過患、九悔死、九攝眾生，九法具足，侵他婦已當受女身。九受供養患、九前後離、九有為印、九可信樂、九朋友無信處、九十九百千俱致所有諸人文字淨、九供養他法、九別異、九法具足眾生於佛不淨信、九法具足眾生於佛法中不淨信、九法具足眾生於眾僧邊不淨信、九法具足眾生誹謗法、九法具足眾生當盲。二十一百千種病，誹謗法者眾生當得。九作不和合，如來分別業處。九分具足，地分所有果樹不與果實。九樹相、九地相、九婦女相、九丈夫相、九時相、九淨相、九道相、九地獄相、九畜生相、九閻羅王世相、九蛇家、九治、九頭脈、九輕、九外取、九眼相、九分工巧。二十二百千治身病九毒，往昔迦葉佛教中顯示，耆婆醫王以此修多羅句，於治病師中最勝第一。阿難！此入根本，於一切法令作歡喜故、一切諸法攝取故。

「如來十力、如來十因、十種如來所說、十種如來生處、十如來寂靜、十如來三昧、十眷屬印、十作廣法、十明力、十根處住、十共知名、十見道、十面門、十觀比丘。十法具足當勤受持，比丘一切闕減。比丘十法具足，至阿蘭若。比丘十法具足墮於四禪，墮已當入阿鼻大地獄中。比丘十法具足，阿蘭若住處，有事物分別、非事物分別。比丘十法具足，速疾早下，不復重迴。十七種事誹謗佛、十六相誹謗法、三十一相誹謗僧、六十九因緣比波婆瞿稚娑娑比低夜、六十七相當不得眾。阿難！十詐善相、十詐善眾具、十詐善思相、十詐善行。何等為十詐善？憍慢詐善、難共事詐善、難得意詐善、多作聲詐善、出家形色詐善、力慢詐善、如騾為相詐善、住高原詐善、家得名稱詐善、現病詐善。此等十詐善邪行活命，彼不見好狀如塚墓，亦如野干、如大毒蛇。破戒沙門猶釣魚鉤、如蛇獼猴、生盲之者，滅佛菩提。十相似說法師、十持律相似、十持修多羅相似、十住阿蘭若相似、十知僧事相似、十優婆塞相似、十優婆夷相似、十住房相似。十施非大施、十施是大施、十斷施、十先施下。十慳面相、十與己面相悔、十告說面相、十怖告諸尊長、十言下、十於先告、十告先相相續繫縛事。十事行悕望得菩提、十信得菩提。十取已疑、十勝事、十功巧處、十知事、十聰明法、十諸健者行、十捨事、十水壞、十作患法、十滅過患、十攝受、十說者、十十者、十業、十世憘、十癡法、十時。十法具足，當滿足黃門中。十大過患、十住處、十種墮、十亂、十捨法、十眾生欣。十龍家，娑闍度阿尼佉摩奴(一)、阿波余帝舍(二)、羅婆諦婆(三)、攝吉盧婆(四)、娑囉氈耶(五)、蘇暮瞿阿陀陀途住(六)、阿儞柘(七)、波施舍(八)、迦車烏阿(九)。十發、十惡道。十婦女瓔珞、一婦女瓔珞。十無節、十小節、十初後乏少、十跛行。一婦女過失勝一切過失，謂婦女欲行不知厭足。寧以蘇油滅大火聚、以獼猴作轉輪王，寧以狗行於虛空、寧以諸阿修羅至善法堂、寧以糞穢作栴檀香，而彼女不可以百丈夫若千丈夫乃至俱致丈夫令其婦女欲情滿足。」佛說是語已，阿難白佛言：「世尊！我聞婦女如是惡事，攪擾我心。」佛言：「阿難！汝豈不於此處生希有耶？」阿難白佛言：「如是世尊！於此處中可作希有。」佛言：「阿難！於是處莫作如是希有事也。於恒河中可作文字，然彼婦女不可以欲令其厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來十力、如來十因、十種如來所說、十種如來生處、十如來寂靜、十如來三昧、十眷屬印、十作廣法、十明力、十根處住、十共知名、十見道、十面門、十觀比丘。十法具足當勤受持，比丘一切闕減。比丘十法具足，至阿蘭若。比丘十法具足墮於四禪，墮已當入阿鼻大地獄中。比丘十法具足，阿蘭若住處，有事物分別、非事物分別。比丘十法具足，速疾早下，不復重迴。十七種事誹謗佛、十六相誹謗法、三十一相誹謗僧、六十九因緣比波婆瞿稚娑娑比低夜、六十七相當不得眾。阿難！十詐善相、十詐善眾具、十詐善思相、十詐善行。何等為十詐善？憍慢詐善、難共事詐善、難得意詐善、多作聲詐善、出家形色詐善、力慢詐善、如騾為相詐善、住高原詐善、家得名稱詐善、現病詐善。此等十詐善邪行活命，彼不見好狀如塚墓，亦如野干、如大毒蛇。破戒沙門猶釣魚鉤、如蛇獼猴、生盲之者，滅佛菩提。十相似說法師、十持律相似、十持修多羅相似、十住阿蘭若相似、十知僧事相似、十優婆塞相似、十優婆夷相似、十住房相似。十施非大施、十施是大施、十斷施、十先施下。十慳面相、十與己面相悔、十告說面相、十怖告諸尊長、十言下、十於先告、十告先相相續繫縛事。十事行悕望得菩提、十信得菩提。十取已疑、十勝事、十功巧處、十知事、十聰明法、十諸健者行、十捨事、十水壞、十作患法、十滅過患、十攝受、十說者、十十者、十業、十世憘、十癡法、十時。十法具足，當滿足黃門中。十大過患、十住處、十種墮、十亂、十捨法、十眾生欣。十龍家，娑闍度阿尼佉摩奴(一)、阿波余帝舍(二)、羅婆諦婆(三)、攝吉盧婆(四)、娑囉氈耶(五)、蘇暮瞿阿陀陀途住(六)、阿儞柘(七)、波施舍(八)、迦車烏阿(九)。十發、十惡道。十婦女瓔珞、一婦女瓔珞。十無節、十小節、十初後乏少、十跛行。一婦女過失勝一切過失，謂婦女欲行不知厭足。寧以蘇油滅大火聚、以獼猴作轉輪王，寧以狗行於虛空、寧以諸阿修羅至善法堂、寧以糞穢作栴檀香，而彼女不可以百丈夫若千丈夫乃至俱致丈夫令其婦女欲情滿足。」佛說是語已，阿難白佛言：「世尊！我聞婦女如是惡事，攪擾我心。」佛言：「阿難！汝豈不於此處生希有耶？」阿難白佛言：「如是世尊！於此處中可作希有。」佛言：「阿難！於是處莫作如是希有事也。於恒河中可作文字，然彼婦女不可以欲令其厭足。

「復次阿難！復有噉虫名曰茶舍迦，微細於尸梨迦多。可得虛空中示其足跡、見其行步，而彼婦女不可以欲令其滿足。一幻二三四五。阿難！略說婦女有無幻法。何故名為母村？以人世間語言，故名母村，非如來耶。謂大人者略說此語，亦名母村。如來知彼故，亦言母村。阿難！丈夫有八萬四千諸過患，令丈夫隨順婦女。有五十七種事具足，婦女於丈夫邊作奴僕想。丈夫有十幻過、十失、十觀入法、十丈夫治罰。丈夫有十法具足，戀者婦女已作羊鳴。十法具足丈夫著糞穢。應知十法具足丈夫，從高墮阿鼻大地獄。十法具足丈夫，當發一心，生得聖人，捨家出家。若有捨家出家者，彼當得五十七丈夫法。若有不捨家出家者，彼當得六十九種百千惡法。十住阿蘭若業、十未來生道、十嫉妬法、十住阿蘭若功德一世間印、十眷屬、十因處、十趣事、十世間希有法、十一切事、十尼乾子語。十世智辯，何等為十？無諂平等世辯、不觀世辯、妄失世辯、勝眾具世辯、當恕幾世辯、當勤求世辯、勝成熟世辯、抖擻事世辯、斷語言世辯、普眾具世辯。眾生十法具足，如實自身過患不知，而得財利十分具足處，應取於中。如來為降伏世辯故，建立五事。何等為五？謂聖諦事、因緣中生巧方便事、於思惟處憶念事、一切法作成就事、於智慧中勝印事。十瞎患、十過患、十僂患、十青眼患、十羊眼患、十少指患、十一指患、十黃門患、十津流患、十城患、十王過患、不畏佛者十病患、十指過長患、十流轉患、十八身節患。於外道言中一句安置，於佛言中不迷佛語、離惡過患。於佛言中更無勝者，佛語無上。若於佛言中有如是念求過惡者，彼等不得取如來為師。何以故？如來世尊無有上者，如來世尊無有疑惑，如來所作皆悉為善，無不善故。於佛語中無有鬪諍，滅盡作業，如是等處無少方便。若有如是不缺少者，如是圓滿、如是具足，如來如是說一切作一切法和合，於一切法平等修行。一切法稱、一切法印、一切法母、一切法選擇、一切法集、一切法相、一切法淨、一切法觀察。若比丘、若比丘尼、若優婆塞、優婆夷，受持讀誦修習者，彼等當得十種處。何等為十？當得勝智得念不忘；當得勝慧得生好處；遠離諸惡諸外論師；來趣向者，如法事中善能調伏；於一日中當能誦持得四千偈；如心所念心所願處，若聲聞乘中、若辟支佛乘中、若佛乘中，彼處彼處得度彼岸；於義中無所𨵗少；聞他所說而不忘失；於義辯中、於法辯中、於辭辯中、於樂說辯中而作勝因；當得好色形體端嚴。他不能伏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難！復有噉虫名曰茶舍迦，微細於尸梨迦多。可得虛空中示其足跡、見其行步，而彼婦女不可以欲令其滿足。一幻二三四五。阿難！略說婦女有無幻法。何故名為母村？以人世間語言，故名母村，非如來耶。謂大人者略說此語，亦名母村。如來知彼故，亦言母村。阿難！丈夫有八萬四千諸過患，令丈夫隨順婦女。有五十七種事具足，婦女於丈夫邊作奴僕想。丈夫有十幻過、十失、十觀入法、十丈夫治罰。丈夫有十法具足，戀者婦女已作羊鳴。十法具足丈夫著糞穢。應知十法具足丈夫，從高墮阿鼻大地獄。十法具足丈夫，當發一心，生得聖人，捨家出家。若有捨家出家者，彼當得五十七丈夫法。若有不捨家出家者，彼當得六十九種百千惡法。十住阿蘭若業、十未來生道、十嫉妬法、十住阿蘭若功德一世間印、十眷屬、十因處、十趣事、十世間希有法、十一切事、十尼乾子語。十世智辯，何等為十？無諂平等世辯、不觀世辯、妄失世辯、勝眾具世辯、當恕幾世辯、當勤求世辯、勝成熟世辯、抖擻事世辯、斷語言世辯、普眾具世辯。眾生十法具足，如實自身過患不知，而得財利十分具足處，應取於中。如來為降伏世辯故，建立五事。何等為五？謂聖諦事、因緣中生巧方便事、於思惟處憶念事、一切法作成就事、於智慧中勝印事。十瞎患、十過患、十僂患、十青眼患、十羊眼患、十少指患、十一指患、十黃門患、十津流患、十城患、十王過患、不畏佛者十病患、十指過長患、十流轉患、十八身節患。於外道言中一句安置，於佛言中不迷佛語、離惡過患。於佛言中更無勝者，佛語無上。若於佛言中有如是念求過惡者，彼等不得取如來為師。何以故？如來世尊無有上者，如來世尊無有疑惑，如來所作皆悉為善，無不善故。於佛語中無有鬪諍，滅盡作業，如是等處無少方便。若有如是不缺少者，如是圓滿、如是具足，如來如是說一切作一切法和合，於一切法平等修行。一切法稱、一切法印、一切法母、一切法選擇、一切法集、一切法相、一切法淨、一切法觀察。若比丘、若比丘尼、若優婆塞、優婆夷，受持讀誦修習者，彼等當得十種處。何等為十？當得勝智得念不忘；當得勝慧得生好處；遠離諸惡諸外論師；來趣向者，如法事中善能調伏；於一日中當能誦持得四千偈；如心所念心所願處，若聲聞乘中、若辟支佛乘中、若佛乘中，彼處彼處得度彼岸；於義中無所𨵗少；聞他所說而不忘失；於義辯中、於法辯中、於辭辯中、於樂說辯中而作勝因；當得好色形體端嚴。他不能伏。」