大方等陀羅尼經護戒分卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等陀羅尼經護戒分卷第四

北涼沙門法眾於高昌郡譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼沙門法眾於高昌郡譯

爾時文殊師利即從座起，偏袒右肩，右膝著地而白佛言：「世尊！若比丘於世尊去世之後若毀四重，若比丘尼毀犯八重，若菩薩、若沙彌、沙彌尼、優婆塞、優婆夷若毀如是一一諸戒，所犯重罪當云何滅？」佛言：「嗚呼善哉！文殊師利！乃能請問如是等事。汝慈悲勝，故能發是問。汝若不發是問，我終不說彼惡世比丘所犯之過。善哉善哉！文殊師利！汝今諦聽，當為汝說。我去世後，若有惡律儀比丘毀四重禁，默然而受檀越供養而不改悔，當知是比丘必受地獄苦而無疑也。我今當出良藥救彼比丘重病。若我去世後毀四重禁羞不發露，汝今諦聽，當為汝說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利即從座起，偏袒右肩，右膝著地而白佛言：「世尊！若比丘於世尊去世之後若毀四重，若比丘尼毀犯八重，若菩薩、若沙彌、沙彌尼、優婆塞、優婆夷若毀如是一一諸戒，所犯重罪當云何滅？」佛言：「嗚呼善哉！文殊師利！乃能請問如是等事。汝慈悲勝，故能發是問。汝若不發是問，我終不說彼惡世比丘所犯之過。善哉善哉！文殊師利！汝今諦聽，當為汝說。我去世後，若有惡律儀比丘毀四重禁，默然而受檀越供養而不改悔，當知是比丘必受地獄苦而無疑也。我今當出良藥救彼比丘重病。若我去世後毀四重禁羞不發露，汝今諦聽，當為汝說。

「離婆離婆諦(一) 仇呵仇呵帝(二) 陀羅離帝(三) 尼呵羅帝(四) 毘摩離帝(五) 莎呵(六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離婆離婆諦(一) 仇呵仇呵帝(二) 陀羅離帝(三) 尼呵羅帝(四) 毘摩離帝(五) 莎呵(六)」

「文殊師利！此陀羅尼是過去七佛之所宣說。如是七七亦不可數亦不可計，說此陀羅尼救攝眾生。現在十方不可計不可數七佛，亦宣說此陀羅尼救攝眾生。未來不可計不可數七佛，亦宣說此陀羅尼救攝眾生。汝今請問陀羅尼義，我已說竟。以此陀羅尼經救攝未來世惡律儀比丘，令其堅固住清淨地。善男子！若有比丘毀四重禁，至心憶念此陀羅尼經，誦一千四百遍。誦一千四百遍已，乃一懺悔，請一比丘為作證人，自陳其罪向形像前。如是次第經八十七日勤懺悔已，是諸戒根若不還生，終無是處。彼人能於八十七日勤懺悔已，若不堅固阿耨多羅三藐三菩提心，亦無是處。又文殊師利！云何當知得清淨戒？善男子！若其夢中見有師長手摩其頭，若父母、婆羅門、耆舊有德如是等人，若與飲食衣服臥具湯藥，當知是人住清淨戒。若見如是一一相者，應向師說，如法除滅如是罪咎。復次善男子，所謂比丘尼毀八重禁者，若欲除滅八重禁罪，先請一比丘了知內外律者，陳其罪咎向彼比丘。彼比丘應如法而教此內外律，所謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！此陀羅尼是過去七佛之所宣說。如是七七亦不可數亦不可計，說此陀羅尼救攝眾生。現在十方不可計不可數七佛，亦宣說此陀羅尼救攝眾生。未來不可計不可數七佛，亦宣說此陀羅尼救攝眾生。汝今請問陀羅尼義，我已說竟。以此陀羅尼經救攝未來世惡律儀比丘，令其堅固住清淨地。善男子！若有比丘毀四重禁，至心憶念此陀羅尼經，誦一千四百遍。誦一千四百遍已，乃一懺悔，請一比丘為作證人，自陳其罪向形像前。如是次第經八十七日勤懺悔已，是諸戒根若不還生，終無是處。彼人能於八十七日勤懺悔已，若不堅固阿耨多羅三藐三菩提心，亦無是處。又文殊師利！云何當知得清淨戒？善男子！若其夢中見有師長手摩其頭，若父母、婆羅門、耆舊有德如是等人，若與飲食衣服臥具湯藥，當知是人住清淨戒。若見如是一一相者，應向師說，如法除滅如是罪咎。復次善男子，所謂比丘尼毀八重禁者，若欲除滅八重禁罪，先請一比丘了知內外律者，陳其罪咎向彼比丘。彼比丘應如法而教此內外律，所謂：

「阿隷離婆其羅帝(一) 羅帝婆(二) 摩羅帝(三) 阿摩羅帝(四) 莎訶(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿隷離婆其羅帝(一) 羅帝婆(二) 摩羅帝(三) 阿摩羅帝(四) 莎訶(五)」

「善男子！此陀羅尼，若有讀誦受持如法修行九十七日，日誦四十九遍乃一懺悔、隨師修行。是諸惡業若不除滅，終無是處。善男子！汝若不信，吾今為汝略說。我昔愚行業因緣故，十方虛空法界及大地土山河叢林盡末為籌，大如微塵尚可知數，除諸佛等無人能知我所犯戒。十方無邊，我所犯戒亦復無邊。微塵無數，我所犯戒亦復無數。眾生無邊，我所犯戒亦復無邊。方便無邊，我所犯戒亦復無邊。法性無邊，我所犯戒亦復無邊。善男子！我觀如是等業甚為可畏，上至菩薩下至聲聞不能救我如是等苦。我即思惟如是事已，便推求此陀羅尼典。得已修行九十七日，日讀誦四十九遍，聞空有聲而謂我言：『善哉善哉！善男子！乃能推求此陀羅尼典。』我時聞已顧視四方，見有諸佛羅列在前，一一諸佛手摩我頭，聽我悔過。善男子！以是因緣，我去世後若有比丘尼犯八重禁，應當求此陀羅尼典讀誦修行。若於夢中見如上事，當知彼比丘尼住清淨地具清淨戒。復次善男子！若有菩薩受八重禁然後毀壞，狂亂心熱欲自陳說無所歸趣，無能滅者。如是罪咎，僧已和合令出境界，應大怖懼。此人應住一空靜室，塗治極令內外鮮淨，請一比丘了知內外一部律者，應自陳過，向此比丘作如是言：『僧今擯我來至此間，我今請師亦來此間。』此師應教淨律之法，所謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此陀羅尼，若有讀誦受持如法修行九十七日，日誦四十九遍乃一懺悔、隨師修行。是諸惡業若不除滅，終無是處。善男子！汝若不信，吾今為汝略說。我昔愚行業因緣故，十方虛空法界及大地土山河叢林盡末為籌，大如微塵尚可知數，除諸佛等無人能知我所犯戒。十方無邊，我所犯戒亦復無邊。微塵無數，我所犯戒亦復無數。眾生無邊，我所犯戒亦復無邊。方便無邊，我所犯戒亦復無邊。法性無邊，我所犯戒亦復無邊。善男子！我觀如是等業甚為可畏，上至菩薩下至聲聞不能救我如是等苦。我即思惟如是事已，便推求此陀羅尼典。得已修行九十七日，日讀誦四十九遍，聞空有聲而謂我言：『善哉善哉！善男子！乃能推求此陀羅尼典。』我時聞已顧視四方，見有諸佛羅列在前，一一諸佛手摩我頭，聽我悔過。善男子！以是因緣，我去世後若有比丘尼犯八重禁，應當求此陀羅尼典讀誦修行。若於夢中見如上事，當知彼比丘尼住清淨地具清淨戒。復次善男子！若有菩薩受八重禁然後毀壞，狂亂心熱欲自陳說無所歸趣，無能滅者。如是罪咎，僧已和合令出境界，應大怖懼。此人應住一空靜室，塗治極令內外鮮淨，請一比丘了知內外一部律者，應自陳過，向此比丘作如是言：『僧今擯我來至此間，我今請師亦來此間。』此師應教淨律之法，所謂：

「婆羅隷(一) 仇那羅隷(二) 阿難羅隷(三) 其那羅隷(四) 伽那隷(五) 阿隷那隷(六) 阿帝那隷(七) 阿帝那隷(八) 莎訶(九)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「婆羅隷(一) 仇那羅隷(二) 阿難羅隷(三) 其那羅隷(四) 伽那隷(五) 阿隷那隷(六) 阿帝那隷(七) 阿帝那隷(八) 莎訶(九)」

「善男子！如是陀羅尼者，即是三世諸佛之所護持，亦是三世諸佛之所祕藏。善男子！吾昔未說今已說之，昔所未作今日已作，昔所未開今日已開。開此三因方便已，令諸眾生遇此三因方便者速出三界，如盲者見日、如嬰兒得母、如鳥出㲉、如飢人得食、如縛者得脫、如寒者得火、如裸者得衣、如迷人得路、如渴者得水。善男子！我此法味亦復如是。若久住世間，若一劫若減一劫，為諸眾生受持讀誦解說其義、為愚者說，當知是人與我無異住清淨地。是人應於心中生遭我想，自陳罪咎。若罪不滅，終無是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是陀羅尼者，即是三世諸佛之所護持，亦是三世諸佛之所祕藏。善男子！吾昔未說今已說之，昔所未作今日已作，昔所未開今日已開。開此三因方便已，令諸眾生遇此三因方便者速出三界，如盲者見日、如嬰兒得母、如鳥出㲉、如飢人得食、如縛者得脫、如寒者得火、如裸者得衣、如迷人得路、如渴者得水。善男子！我此法味亦復如是。若久住世間，若一劫若減一劫，為諸眾生受持讀誦解說其義、為愚者說，當知是人與我無異住清淨地。是人應於心中生遭我想，自陳罪咎。若罪不滅，終無是處。」

文殊師利白佛言：「世尊！此陀羅尼者，應誦幾遍、修行幾日乃當止耶？」佛言：「善男子！此陀羅尼應誦六百遍乃一懺悔。當懺悔時，應請一比丘在其前立，口自陳罪必令得聞。如是次第經六十七日，占其夢想如上所說更無有異。若得是相，知是菩薩住清淨地具清淨戒。復次善男子！若有沙彌、沙彌尼、優婆塞、優婆夷毀諸禁者，亦應請一比丘了知內外律者，向形像前、若尊經般若前，自陳其過向此比丘。此比丘應教淨律之法，所謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！此陀羅尼者，應誦幾遍、修行幾日乃當止耶？」佛言：「善男子！此陀羅尼應誦六百遍乃一懺悔。當懺悔時，應請一比丘在其前立，口自陳罪必令得聞。如是次第經六十七日，占其夢想如上所說更無有異。若得是相，知是菩薩住清淨地具清淨戒。復次善男子！若有沙彌、沙彌尼、優婆塞、優婆夷毀諸禁者，亦應請一比丘了知內外律者，向形像前、若尊經般若前，自陳其過向此比丘。此比丘應教淨律之法，所謂：

「伊伽羅帝 慕伽羅帝 阿帝摩羅帝 郁伽羅帝 婆羅帝 婆座羅蝎帝 座羅蝎帝 豆羅奢蝎帝 毘奢蝎帝 離婆蝎帝 婆羅隷阿隷 其羅隷阿隷 持羅隷阿隷 其蘭隷阿隷 提蘭隷阿隷 毘羅阿隷 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「伊伽羅帝 慕伽羅帝 阿帝摩羅帝 郁伽羅帝 婆羅帝 婆座羅蝎帝 座羅蝎帝 豆羅奢蝎帝 毘奢蝎帝 離婆蝎帝 婆羅隷阿隷 其羅隷阿隷 持羅隷阿隷 其蘭隷阿隷 提蘭隷阿隷 毘羅阿隷 莎呵」

「善男子！如是陀羅尼者，我為慈愍一切眾生故說此陀羅尼。若有下劣沙彌、沙彌尼、優婆塞、優婆夷，亦應讀誦修行此陀羅尼。誦四百遍乃一懺悔，如是次第四十七日。當懺悔時，應自陳過令彼了聞。如是次第四十七日已，如上所說夢中得見一一事者，當知是沙彌、沙彌尼、優婆塞、優婆夷住清淨地具清淨戒。」爾時文殊師利及五百大弟子心有少疑，佛知其意，即時告言：「如汝所念，行者應修五事持諸戒性，所謂不犯陀羅尼義、不謗方等經、不見他過、不讚大乘不毀小乘、不離善友常說眾生妙行。如是五事，是行者業不犯戒性。復次善男子！不說上界所見，亦不說已所行好醜之事，亦應日日三時塗地，亦應日誦一遍、日一懺悔。如是五事，是行者業不犯戒性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是陀羅尼者，我為慈愍一切眾生故說此陀羅尼。若有下劣沙彌、沙彌尼、優婆塞、優婆夷，亦應讀誦修行此陀羅尼。誦四百遍乃一懺悔，如是次第四十七日。當懺悔時，應自陳過令彼了聞。如是次第四十七日已，如上所說夢中得見一一事者，當知是沙彌、沙彌尼、優婆塞、優婆夷住清淨地具清淨戒。」爾時文殊師利及五百大弟子心有少疑，佛知其意，即時告言：「如汝所念，行者應修五事持諸戒性，所謂不犯陀羅尼義、不謗方等經、不見他過、不讚大乘不毀小乘、不離善友常說眾生妙行。如是五事，是行者業不犯戒性。復次善男子！不說上界所見，亦不說已所行好醜之事，亦應日日三時塗地，亦應日誦一遍、日一懺悔。如是五事，是行者業不犯戒性。

「復次善男子！復有五事，若有比丘行此法者及與白衣，不得祭祀鬼神，亦復不得輕於鬼神，亦復不得破鬼神廟，假使有人祭祀鬼神亦不得輕，亦不得與彼人往來。如是五事，是行者業護戒境界。復次善男子！復有五事，不得與謗方等經家往來、不得與破戒比丘往來、破五戒優婆塞亦不得往來、不得與獵師家往來、不得與常說比丘過人往來。如是五事，是行者業護戒境界。復次善男子！復有五事，不得與腦皮家往來、不得與藍染家往來、不得與養蠶家往來、不得與壓油家往來、不得與掘伏藏家往來。如是五事，是行者業護戒境界。復次善男子！復有五事，不得與劫賊家往來、不得與偷盜家往來、不得與燒僧坊人往來、不得與偷僧祇物人往來、不得與乃至偷一比丘物人往來。如是五事，是行者業護戒境界。復次善男子！復有五事，不得與畜猪羊雞狗家往來、不得與星曆家往來、不得與婬女家往來、不得與寡婦家往來、不得與沽酒家往來。如是五事，是行者業護戒境界。善男子！如是七科五事，行者應深了觀根原，然後捨離；其餘諸事亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！復有五事，若有比丘行此法者及與白衣，不得祭祀鬼神，亦復不得輕於鬼神，亦復不得破鬼神廟，假使有人祭祀鬼神亦不得輕，亦不得與彼人往來。如是五事，是行者業護戒境界。復次善男子！復有五事，不得與謗方等經家往來、不得與破戒比丘往來、破五戒優婆塞亦不得往來、不得與獵師家往來、不得與常說比丘過人往來。如是五事，是行者業護戒境界。復次善男子！復有五事，不得與腦皮家往來、不得與藍染家往來、不得與養蠶家往來、不得與壓油家往來、不得與掘伏藏家往來。如是五事，是行者業護戒境界。復次善男子！復有五事，不得與劫賊家往來、不得與偷盜家往來、不得與燒僧坊人往來、不得與偷僧祇物人往來、不得與乃至偷一比丘物人往來。如是五事，是行者業護戒境界。復次善男子！復有五事，不得與畜猪羊雞狗家往來、不得與星曆家往來、不得與婬女家往來、不得與寡婦家往來、不得與沽酒家往來。如是五事，是行者業護戒境界。善男子！如是七科五事，行者應深了觀根原，然後捨離；其餘諸事亦復如是。

「復次善男子！行有二種：一者出世人行、二者在世人行。出世行者，不禁如上諸事；在世行者，吾以禁之。何以故？譬如嬰兒始能行時，其母護持不聽遠行。假使遠者，或絕乳而死、或墮水火故死、或為虎狼師子之所食噉、或為𪇔𪅌鵄梟所傷。如是嬰兒母常護持令不暴害，然後長大若有所作必能成辦。善男子！我亦如是為一切母，一切眾生即是我子，常為護助令不遭橫，速出三界能有所辦。若不如是制諸弟子，云何當得阿耨多羅三藐三菩提耶？如彼女人不制其兒，云何長大能有所辦？復次善男子！我諸弟子若見如上諸惡律儀不善人輩，占相吉凶、治生販賣，一不如法諸惡之事，捨我法已而更貪著惡律儀法，然後命終受無量苦。我時見已心生慈愍，為諸眾生設是方便，令諸眾生乘是方便，出三界苦得究竟樂。吾今所以設諸方便，救攝眾生令得究竟寂滅涅槃。」爾時文殊師利及五百大弟子、無量大眾，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！行有二種：一者出世人行、二者在世人行。出世行者，不禁如上諸事；在世行者，吾以禁之。何以故？譬如嬰兒始能行時，其母護持不聽遠行。假使遠者，或絕乳而死、或墮水火故死、或為虎狼師子之所食噉、或為𪇔𪅌鵄梟所傷。如是嬰兒母常護持令不暴害，然後長大若有所作必能成辦。善男子！我亦如是為一切母，一切眾生即是我子，常為護助令不遭橫，速出三界能有所辦。若不如是制諸弟子，云何當得阿耨多羅三藐三菩提耶？如彼女人不制其兒，云何長大能有所辦？復次善男子！我諸弟子若見如上諸惡律儀不善人輩，占相吉凶、治生販賣，一不如法諸惡之事，捨我法已而更貪著惡律儀法，然後命終受無量苦。我時見已心生慈愍，為諸眾生設是方便，令諸眾生乘是方便，出三界苦得究竟樂。吾今所以設諸方便，救攝眾生令得究竟寂滅涅槃。」爾時文殊師利及五百大弟子、無量大眾，歡喜奉行。

大方等陀羅尼經不思議蓮華分第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等陀羅尼經不思議蓮華分第五

爾時祇陀林中無量億千那由他大眾之中，有寶蓮華從地踊出，高七多羅樹。其花有八十萬恒河沙重，一一重中各有一佛，與無量大眾前後圍遶，為說陀羅尼義。如是次第八十萬恒河沙諸佛，各說陀羅尼義。而此華中放大光明，遍至三千大千世界。爾時大眾見此瑞已得未曾有，不知為以何緣忽有此相。爾時大眾各有疑惑：「如來何緣示現如是妙寶蓮華，其中諸佛說妙法藏？」各各相謂：「今當問誰？」爾時文殊師利知大眾心疑，即從座起，偏袒右肩，右膝著地而白佛言：「世尊！五百大弟子及一切大眾心有疑惑，我亦未了。此華名何？為以何緣忽來到此？此華不可思議，復有諸佛而在其中，與無量大眾說妙法藏，此事不可思議。復有光明普照十方微塵世界，此事亦為不可思議。此華復有三十二種微妙莊嚴，亦不可思議。此華有是四不可思議事。此華名何？其中諸佛光明重數，而從何方忽來在此？以何因緣而現此相？」爾時佛告文殊師利：「善男子！此華者名優曇鉢羅羅闍，其中諸佛名釋迦牟尼，俱同一字。是諸佛等，我乃久遠常以供養，於諸佛所深入法性，汝等大眾亦應供養。」爾時無量大眾即從座起，各各奉花供養諸佛。到已頭面禮足，華供養已，瞻仰諸佛目不暫捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時祇陀林中無量億千那由他大眾之中，有寶蓮華從地踊出，高七多羅樹。其花有八十萬恒河沙重，一一重中各有一佛，與無量大眾前後圍遶，為說陀羅尼義。如是次第八十萬恒河沙諸佛，各說陀羅尼義。而此華中放大光明，遍至三千大千世界。爾時大眾見此瑞已得未曾有，不知為以何緣忽有此相。爾時大眾各有疑惑：「如來何緣示現如是妙寶蓮華，其中諸佛說妙法藏？」各各相謂：「今當問誰？」爾時文殊師利知大眾心疑，即從座起，偏袒右肩，右膝著地而白佛言：「世尊！五百大弟子及一切大眾心有疑惑，我亦未了。此華名何？為以何緣忽來到此？此華不可思議，復有諸佛而在其中，與無量大眾說妙法藏，此事不可思議。復有光明普照十方微塵世界，此事亦為不可思議。此華復有三十二種微妙莊嚴，亦不可思議。此華有是四不可思議事。此華名何？其中諸佛光明重數，而從何方忽來在此？以何因緣而現此相？」爾時佛告文殊師利：「善男子！此華者名優曇鉢羅羅闍，其中諸佛名釋迦牟尼，俱同一字。是諸佛等，我乃久遠常以供養，於諸佛所深入法性，汝等大眾亦應供養。」爾時無量大眾即從座起，各各奉花供養諸佛。到已頭面禮足，華供養已，瞻仰諸佛目不暫捨。

爾時舍利弗念欲供養是諸佛故，即修神通遶此華王，經八十七日百千萬分不周其一，即大嘷泣涉路而還，到大眾中而白佛言：「我定失神通必無疑也。何以故？向與無量大眾往詣佛所，念欲供養是諸佛故，我即修通欲遍觀此華，經八十七日百千萬分不周其一。以是因緣，我今定知必失神通而無疑也。」爾時佛告舍利弗：「假使鳥飛疾於電光百千萬倍，有阿羅漢復過於是百千萬倍，復有菩薩復過億倍，復有菩薩復過萬萬倍，假使百千萬億劫猶尚不周，況八十七日汝能周耶？咄善男子！汝不失通。譬如有鹽大如微塵，此鹽自謂世間鹹者更無過我。世有智者而便取之投於大海，唐失其身，鹹何所在？汝等聲聞亦復如是，神通大小如彼鹽身，法味多少如彼鹹味，云何欲知此華邊際？」爾時世尊即從座起，到於華所，以華供養是諸佛等。華供養已，即說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗念欲供養是諸佛故，即修神通遶此華王，經八十七日百千萬分不周其一，即大嘷泣涉路而還，到大眾中而白佛言：「我定失神通必無疑也。何以故？向與無量大眾往詣佛所，念欲供養是諸佛故，我即修通欲遍觀此華，經八十七日百千萬分不周其一。以是因緣，我今定知必失神通而無疑也。」爾時佛告舍利弗：「假使鳥飛疾於電光百千萬倍，有阿羅漢復過於是百千萬倍，復有菩薩復過億倍，復有菩薩復過萬萬倍，假使百千萬億劫猶尚不周，況八十七日汝能周耶？咄善男子！汝不失通。譬如有鹽大如微塵，此鹽自謂世間鹹者更無過我。世有智者而便取之投於大海，唐失其身，鹹何所在？汝等聲聞亦復如是，神通大小如彼鹽身，法味多少如彼鹹味，云何欲知此華邊際？」爾時世尊即從座起，到於華所，以華供養是諸佛等。華供養已，即說陀羅尼曰：

「婆呵羅帝 婆帝羅 毘留瀨多 其呵帝莎 呵呵呵梨呵咥𫪦悉 作浦醯阿醯浦 醯呵 欝呵蛇醯 復蛇醯蛇 浦醯蛇醯 𮌵蛇醯 阿㝹蛇醯 阿㝹蛇醯醯蛇 復蛇醯醯蛇 浦蛇醯醯蛇 復蛇醯醯蛇 復蛇脇復蛇 浦蛇醯醯蛇 到𫪦 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「婆呵羅帝 婆帝羅 毘留瀨多 其呵帝莎 呵呵呵梨呵咥𫪦悉 作浦醯阿醯浦 醯呵 欝呵蛇醯 復蛇醯蛇 浦醯蛇醯 𮌵蛇醯 阿㝹蛇醯 阿㝹蛇醯醯蛇 復蛇醯醯蛇 浦蛇醯醯蛇 復蛇醯醯蛇 復蛇脇復蛇 浦蛇醯醯蛇 到𫪦 莎呵」

爾時諸佛各各說陀羅尼已，爾時世尊即從座起，語諸佛言：「今此大方等陀羅尼經，當囑授誰耶？」爾時會中有八十萬恒河沙法身大士，即從座起，恭敬合掌白佛言：「世尊！我等從今日，若佛在世若去世後，若有善男子善女人能修行解其義者，若城邑聚落淨處、若山林樹下神仙居處，修行此經解其義者，我等八十萬恒河沙菩薩，必往彼人所，擁護此人令不遭橫身無疲倦，常得色力名譽等利。此人所至到處，我等菩薩往彼人所，作種種宮殿飲食臥具，隨意供給令無所乏。以此陀羅尼故，如是供給令其不失上妙之心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸佛各各說陀羅尼已，爾時世尊即從座起，語諸佛言：「今此大方等陀羅尼經，當囑授誰耶？」爾時會中有八十萬恒河沙法身大士，即從座起，恭敬合掌白佛言：「世尊！我等從今日，若佛在世若去世後，若有善男子善女人能修行解其義者，若城邑聚落淨處、若山林樹下神仙居處，修行此經解其義者，我等八十萬恒河沙菩薩，必往彼人所，擁護此人令不遭橫身無疲倦，常得色力名譽等利。此人所至到處，我等菩薩往彼人所，作種種宮殿飲食臥具，隨意供給令無所乏。以此陀羅尼故，如是供給令其不失上妙之心。」

爾時諸佛讚諸菩薩：「善哉善哉！舊住娑婆土者能受持修行陀羅尼典，及以供養持此典者，即為供養十方諸佛。汝等不久當得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？此經有無量威神力故。汝等受持此經，有無量方便。汝等受持此經，有無量慈悲。汝等受持此經，有無量神通。汝等受持此經，神力如是，云何不得阿耨多羅三藐三菩提？」爾時諸佛告諸菩薩：「善男子！若諸佛在世若去世後，若有眾生來詣汝等一一菩薩者，若欲定問：『何者當先得阿耨多羅三藐三菩提？』汝等應示：『能修行解其義者。』或有問者：『何人先入總持陀羅尼門？』汝等應示：『能修行解其義者。』或有問言：『何者能知十方世界莊嚴之事？』汝等應示：『能修行解其義者。』或有問者：『何人當生嚴淨世界？』汝等應示：『能修行解其義者。』或有問者：『何人來世作轉輪王？』汝等應示：『能修行解其義者。』或有問者：『何人當於來世能廣化眾生，令堅住阿耨多羅三藐三菩提心？』汝等應示：『能修行解其義者。』或有問者：『何人當於來世為諸佛所讚？』汝等應示：『能修行解其義者。』或有問者：『何人能知十方世界有邊際無邊際耶？』汝等應示：『能修行解其義者。』或有問者：『何人能遠離六賊？』汝等應示：『能修行解其義者。』或有問者：『何人能離諸煩惱賊？』汝等應示：『能修行解其義者。』或有問者：『何人能離十二食也？』汝等應示：『能修行解其義者。』或有問者：『何人能離十纏？』汝等應示：『能修行解其義者。』或有問者：『何人能離三種甜食？』汝等應示：『能修行解其義者。』或有問者：『何人能離毒害？』汝等應示：『能修行解其義者。』或有問者：『何人能離四毒？』汝等應示：『能修行解其義者。』或有問者：『何人能離一詐親者？』汝等應示：『能修行解其義者。』或有問者：『何人能離世惡知識？』汝等應示：『能修行解其義者。』或有問者：『何人不為三愛所牽？』汝等應示：『能修行解其義者。』或有問者：『何人能於今世後世不謗方等經？』汝等應示：『能修行解其義者。』或有問者：『何人能知十方世界幾許眾生發三菩提心、幾許眾生發聲聞緣覺心？』汝等應示：『能修行解其義者。』或有問者：『何人能分別十方諸佛說法之聲、緣覺聲、聲聞聲、具住菩薩聲、不具住菩薩聲、轉輪王聲、諸天聲、婆羅門聲、大臣聲、富聲貧聲、樂聲苦聲、夜叉聲、餓鬼聲、地獄聲、畜生聲、劫數苦報聲非劫數苦報聲？』汝等應示：『能修行解其義者。』或有問者：『何人能別世間諸香、海渚彼岸香、多摩羅伽香、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸佛讚諸菩薩：「善哉善哉！舊住娑婆土者能受持修行陀羅尼典，及以供養持此典者，即為供養十方諸佛。汝等不久當得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？此經有無量威神力故。汝等受持此經，有無量方便。汝等受持此經，有無量慈悲。汝等受持此經，有無量神通。汝等受持此經，神力如是，云何不得阿耨多羅三藐三菩提？」爾時諸佛告諸菩薩：「善男子！若諸佛在世若去世後，若有眾生來詣汝等一一菩薩者，若欲定問：『何者當先得阿耨多羅三藐三菩提？』汝等應示：『能修行解其義者。』或有問者：『何人先入總持陀羅尼門？』汝等應示：『能修行解其義者。』或有問言：『何者能知十方世界莊嚴之事？』汝等應示：『能修行解其義者。』或有問者：『何人當生嚴淨世界？』汝等應示：『能修行解其義者。』或有問者：『何人來世作轉輪王？』汝等應示：『能修行解其義者。』或有問者：『何人當於來世能廣化眾生，令堅住阿耨多羅三藐三菩提心？』汝等應示：『能修行解其義者。』或有問者：『何人當於來世為諸佛所讚？』汝等應示：『能修行解其義者。』或有問者：『何人能知十方世界有邊際無邊際耶？』汝等應示：『能修行解其義者。』或有問者：『何人能遠離六賊？』汝等應示：『能修行解其義者。』或有問者：『何人能離諸煩惱賊？』汝等應示：『能修行解其義者。』或有問者：『何人能離十二食也？』汝等應示：『能修行解其義者。』或有問者：『何人能離十纏？』汝等應示：『能修行解其義者。』或有問者：『何人能離三種甜食？』汝等應示：『能修行解其義者。』或有問者：『何人能離毒害？』汝等應示：『能修行解其義者。』或有問者：『何人能離四毒？』汝等應示：『能修行解其義者。』或有問者：『何人能離一詐親者？』汝等應示：『能修行解其義者。』或有問者：『何人能離世惡知識？』汝等應示：『能修行解其義者。』或有問者：『何人不為三愛所牽？』汝等應示：『能修行解其義者。』或有問者：『何人能於今世後世不謗方等經？』汝等應示：『能修行解其義者。』或有問者：『何人能知十方世界幾許眾生發三菩提心、幾許眾生發聲聞緣覺心？』汝等應示：『能修行解其義者。』或有問者：『何人能分別十方諸佛說法之聲、緣覺聲、聲聞聲、具住菩薩聲、不具住菩薩聲、轉輪王聲、諸天聲、婆羅門聲、大臣聲、富聲貧聲、樂聲苦聲、夜叉聲、餓鬼聲、地獄聲、畜生聲、劫數苦報聲非劫數苦報聲？』汝等應示：『能修行解其義者。』或有問者：『何人能別世間諸香、海渚彼岸香、多摩羅伽香、

頻婆伽羅婆香、婆首伽羅香、薰陸香、蘇漫陀香、婆師伽香、塗香、末香、鷄舌香、沈水香、常在世香非常在世香、佛菩提香、菩薩究竟香、聲聞分段香、緣覺限際香、初果人香非初果人香、究竟涅槃香非究竟涅槃香、分際香非分際香、轉輪王香、粟散王香、大臣香、婆羅門香、居士香、童男香童女香非童男童女香、地獄餓鬼畜生香、十方世界香非十方世界香？』汝等應示：『能修行解其義者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頻婆伽羅婆香、婆首伽羅香、薰陸香、蘇漫陀香、婆師伽香、塗香、末香、鷄舌香、沈水香、常在世香非常在世香、佛菩提香、菩薩究竟香、聲聞分段香、緣覺限際香、初果人香非初果人香、究竟涅槃香非究竟涅槃香、分際香非分際香、轉輪王香、粟散王香、大臣香、婆羅門香、居士香、童男香童女香非童男童女香、地獄餓鬼畜生香、十方世界香非十方世界香？』汝等應示：『能修行解其義者。』

「復次善男子！若諸佛在世若去世後，若有眾生得遇此陀羅尼者，當知是人去佛不遠。譬如巧木作家往趣林野，到諸山中先見小木，必定自知吾今得木而無疑也。若使諸佛去世之後，若有眾生遇此陀羅尼者，當知是人去佛不遠。如人趣河遙聞水聲，必定自知吾今得水而無疑也。若使諸佛去世之後，若有眾生得遇此經，當知是人去佛不遠。譬如迷人還得正路，必定自知去舍不遠將無疑也。若佛去世後，若有眾生得遇此經，當知是人去佛不遠而無疑也。如掘井家漸見濕土，必定自知去水不遠而無疑也。若使諸佛去世之後，若有眾生得遇此經，當知是人去佛不遠。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！若諸佛在世若去世後，若有眾生得遇此陀羅尼者，當知是人去佛不遠。譬如巧木作家往趣林野，到諸山中先見小木，必定自知吾今得木而無疑也。若使諸佛去世之後，若有眾生遇此陀羅尼者，當知是人去佛不遠。如人趣河遙聞水聲，必定自知吾今得水而無疑也。若使諸佛去世之後，若有眾生得遇此經，當知是人去佛不遠。譬如迷人還得正路，必定自知去舍不遠將無疑也。若佛去世後，若有眾生得遇此經，當知是人去佛不遠而無疑也。如掘井家漸見濕土，必定自知去水不遠而無疑也。若使諸佛去世之後，若有眾生得遇此經，當知是人去佛不遠。」

爾時諸佛告諸菩薩：「當來有劫名妙音聲，汝等菩薩當生此劫。劫中有國名妙童幢花，彼界有城名無染行，城中有王名曰嚴身。此嚴身王常以十善教化眾生，汝等菩薩當生此王家，出家學道次第成佛，俱號釋迦牟尼。爾時此華從地出已，在於虛空放大光明，於此光中有種種妙聲讚諸菩薩：『善哉善哉！諸菩薩等！汝等不久實當得於阿耨多羅三藐三菩提，如諸佛語而無疑也。汝等必當堅固阿耨多羅三藐三菩提，得常樂我淨。』」是時此華於虛空中忽然不現。爾時五百大弟子心有疑惑，作如是唱言：「嗚呼異哉！以何因緣有如是事？此大蓮華無有邊際，在於虛空忽然不現。今何所在不知歸趣，此華中有無量諸佛今亦隨無。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸佛告諸菩薩：「當來有劫名妙音聲，汝等菩薩當生此劫。劫中有國名妙童幢花，彼界有城名無染行，城中有王名曰嚴身。此嚴身王常以十善教化眾生，汝等菩薩當生此王家，出家學道次第成佛，俱號釋迦牟尼。爾時此華從地出已，在於虛空放大光明，於此光中有種種妙聲讚諸菩薩：『善哉善哉！諸菩薩等！汝等不久實當得於阿耨多羅三藐三菩提，如諸佛語而無疑也。汝等必當堅固阿耨多羅三藐三菩提，得常樂我淨。』」是時此華於虛空中忽然不現。爾時五百大弟子心有疑惑，作如是唱言：「嗚呼異哉！以何因緣有如是事？此大蓮華無有邊際，在於虛空忽然不現。今何所在不知歸趣，此華中有無量諸佛今亦隨無。」

爾時佛知眾會心念，告諸大眾：「我之所說陀羅尼典，今亦當無，如彼華相。一切諸法如幻如化、如虛空雲。一切諸法亦復如是，假使有法過於是華，亦如幻化而無定相。善男子！不須驚疑，如是等事非汝聲聞之所思議。向所出華是陀羅尼力，今還無者亦陀羅尼力。欲說陀羅尼故，此華從地踊出；今已說竟，此華還無。非汝聲聞之所議也。諸法興故相貌亦興，諸法衰故相貌亦衰。陀羅尼興故諸花亦興，說陀羅尼竟故諸花衰滅。善男子！汝不見乎？我向初轉法輪之時，無量無邊大眾人天阿修羅等前後圍遶，是名法興。我已說竟，名諸法衰，天人阿修羅隨意所往。當知諸法如幻化相。譬如人生至於五十常趣衰路。我所說法亦復如是，初始說時已有盡性，非說已而有此盡性也。此華初出必有去性無有疑也。法性常爾，何所疑也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛知眾會心念，告諸大眾：「我之所說陀羅尼典，今亦當無，如彼華相。一切諸法如幻如化、如虛空雲。一切諸法亦復如是，假使有法過於是華，亦如幻化而無定相。善男子！不須驚疑，如是等事非汝聲聞之所思議。向所出華是陀羅尼力，今還無者亦陀羅尼力。欲說陀羅尼故，此華從地踊出；今已說竟，此華還無。非汝聲聞之所議也。諸法興故相貌亦興，諸法衰故相貌亦衰。陀羅尼興故諸花亦興，說陀羅尼竟故諸花衰滅。善男子！汝不見乎？我向初轉法輪之時，無量無邊大眾人天阿修羅等前後圍遶，是名法興。我已說竟，名諸法衰，天人阿修羅隨意所往。當知諸法如幻化相。譬如人生至於五十常趣衰路。我所說法亦復如是，初始說時已有盡性，非說已而有此盡性也。此華初出必有去性無有疑也。法性常爾，何所疑也。」

爾時佛告阿難：「汝當受持此陀羅尼經。我今出世已三轉此陀羅尼經：初始說時付囑於汝，救攝眾生病苦之厄；第二說時救護我法，令諸波旬不得毀亂；今第三說者，皆為救攝一切眾生置於涅槃。是故一法方便三說度諸眾生，以此三法付囑於汝。譬如長者有三方便恒常用行身，心方便念、眼方便視、手方便作，如是三事和合成一。此陀羅尼經亦復如是，初說喻心、二說喻眼、三說喻手，雖有三名其實是一，一佛菩提。如彼居士臨欲終時，唯有一子，以此三事付囑於子。子已受教，然後修行常得高位。善男子！我即汝父，汝是我子，修我三因大方便者，然後得作天中尊王。如居士子而順父教然後高貴，若不順父教云何而貴？汝若不順我此教者，云何而得天中尊王？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告阿難：「汝當受持此陀羅尼經。我今出世已三轉此陀羅尼經：初始說時付囑於汝，救攝眾生病苦之厄；第二說時救護我法，令諸波旬不得毀亂；今第三說者，皆為救攝一切眾生置於涅槃。是故一法方便三說度諸眾生，以此三法付囑於汝。譬如長者有三方便恒常用行身，心方便念、眼方便視、手方便作，如是三事和合成一。此陀羅尼經亦復如是，初說喻心、二說喻眼、三說喻手，雖有三名其實是一，一佛菩提。如彼居士臨欲終時，唯有一子，以此三事付囑於子。子已受教，然後修行常得高位。善男子！我即汝父，汝是我子，修我三因大方便者，然後得作天中尊王。如居士子而順父教然後高貴，若不順父教云何而貴？汝若不順我此教者，云何而得天中尊王？

「復次善男子！譬如大河在於大谷。於意云何？谷大、河大耶？」阿難言：「世尊！谷能盛河，河非盛谷，谷必大也。」佛言：「善哉善哉！善男子！快說是語。谷喻於我，河喻於汝。谷擁大水，展轉而流到於大海。若復有水而不隨谷，漫墮鹵土，為鹵所淋而失其身。善男子！復有一水，住在谷中而不肯出。善男子！谷喻大海，用喻於我，水喻菩薩，住喻聲聞，鹵喻緣覺。雖入鹵中，展轉而行入於大海。雖住谷中，展轉所推亦入大海。善男子！如是三事都歸大海。我今所說陀羅尼義，初說救病、二說護法、三說護身，雖三名說，其實是一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！譬如大河在於大谷。於意云何？谷大、河大耶？」阿難言：「世尊！谷能盛河，河非盛谷，谷必大也。」佛言：「善哉善哉！善男子！快說是語。谷喻於我，河喻於汝。谷擁大水，展轉而流到於大海。若復有水而不隨谷，漫墮鹵土，為鹵所淋而失其身。善男子！復有一水，住在谷中而不肯出。善男子！谷喻大海，用喻於我，水喻菩薩，住喻聲聞，鹵喻緣覺。雖入鹵中，展轉而行入於大海。雖住谷中，展轉所推亦入大海。善男子！如是三事都歸大海。我今所說陀羅尼義，初說救病、二說護法、三說護身，雖三名說，其實是一。

「復次善男子！譬如大樹因地而生，頭有二岐。於汝意云何？樹因地生、地因樹生耶？」阿難言：「世尊！樹因地生，非樹生地。」「善哉善哉！善男子！快說是語。地喻於我，樹喻菩薩，奇喻聲聞緣覺。善男子！如是三事可言非類不？」阿難言：「一類所生，不可異也。何以故？一大地生故、一根長故，不可言非類也。」佛言：「善哉善男子！我所說陀羅尼義亦復如是而無有異。何以故？一金剛身故、一意生故、一口說故，以是因緣而無餘雜。我今已三說陀羅尼，持付囑於汝，一佛菩提乘亦付於汝。汝今諦聽受持，慎莫忘失此陀羅尼。若我去世，汝當流布此陀羅尼。」又告阿難：「譬如國王，髻中明珠愛之甚重，若臨終時授與所愛之子。我今為諸法王，此經即如髻中明珠，汝如我子。我今以此大方等陀羅尼經授與於汝，譬如此王以髻中明珠授與其子。」又告阿難：「譬如大王王領一切國，臨欲終時，國政之事付囑於子。我今亦復如是，為一切諸法中之王而得自在，大小乘典付囑於汝。譬如此王好醜之事付囑於子。阿難！我今以此大方等陀羅尼經付囑於汝。若有眾生來詣汝所欲求此經，如上十二夢王，汝當善為說其事相。前人所可為說境界之事，於一會中莫為多說。譬如估客周遊四方，若到一國若賣寶時不都示人。汝今亦應如是少少而說。」又復告阿難：「譬如女人而有一子，作諸飲食置舍宅中不都示子。如是諸食都為其子，終不頓與悉令盡也。汝今亦應如是，不應一會悉為眾生盡說境界之事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！譬如大樹因地而生，頭有二岐。於汝意云何？樹因地生、地因樹生耶？」阿難言：「世尊！樹因地生，非樹生地。」「善哉善哉！善男子！快說是語。地喻於我，樹喻菩薩，奇喻聲聞緣覺。善男子！如是三事可言非類不？」阿難言：「一類所生，不可異也。何以故？一大地生故、一根長故，不可言非類也。」佛言：「善哉善男子！我所說陀羅尼義亦復如是而無有異。何以故？一金剛身故、一意生故、一口說故，以是因緣而無餘雜。我今已三說陀羅尼，持付囑於汝，一佛菩提乘亦付於汝。汝今諦聽受持，慎莫忘失此陀羅尼。若我去世，汝當流布此陀羅尼。」又告阿難：「譬如國王，髻中明珠愛之甚重，若臨終時授與所愛之子。我今為諸法王，此經即如髻中明珠，汝如我子。我今以此大方等陀羅尼經授與於汝，譬如此王以髻中明珠授與其子。」又告阿難：「譬如大王王領一切國，臨欲終時，國政之事付囑於子。我今亦復如是，為一切諸法中之王而得自在，大小乘典付囑於汝。譬如此王好醜之事付囑於子。阿難！我今以此大方等陀羅尼經付囑於汝。若有眾生來詣汝所欲求此經，如上十二夢王，汝當善為說其事相。前人所可為說境界之事，於一會中莫為多說。譬如估客周遊四方，若到一國若賣寶時不都示人。汝今亦應如是少少而說。」又復告阿難：「譬如女人而有一子，作諸飲食置舍宅中不都示子。如是諸食都為其子，終不頓與悉令盡也。汝今亦應如是，不應一會悉為眾生盡說境界之事。

「復次阿難！此陀羅尼者，不得用呪方道病、乾陀鬼病、狂亂鬼病、不語鬼病、不開眼鬼病、吸人精氣鬼病、唾人鬼病、視人鬼病、食膿血鬼病、棄米火鬼病、魑魅鬼病、迷人鬼病、食髮鬼病、能令人無心識鬼病、食人心鬼病、大疫鬼病。若有如是諸病悉不得用，除自憶念大方等陀羅尼經。何以故？非對治故。善男子！於汝意云何？若有善男子善女人，磨大地土而用作食供四大身，日日常食，得活身不？」阿難白佛言：「不也。世尊！如是等土非本所食，云何活身？」佛告阿難：「善哉善哉！善男子！實語不虛。土者定不中食。我今此法定不中用治下世病。何以故？此陀羅尼非對治故。阿難！我今已說大方等陀羅尼，所應受持者而已受持、所應化者而已受化、所應說者我已說竟。所應持者菩薩持竟，聲聞所持而未應也。阿難！於汝意云何？受持如是章句不？」阿難白佛言：「世尊！我當受持如是章句。若佛去世之後，若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、婆羅門婆羅門子、居士居士子、天、龍、夜叉、摩睺羅伽等，若來詣我所推問陀羅尼義，我當為說如佛世尊。願賜聽不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難！此陀羅尼者，不得用呪方道病、乾陀鬼病、狂亂鬼病、不語鬼病、不開眼鬼病、吸人精氣鬼病、唾人鬼病、視人鬼病、食膿血鬼病、棄米火鬼病、魑魅鬼病、迷人鬼病、食髮鬼病、能令人無心識鬼病、食人心鬼病、大疫鬼病。若有如是諸病悉不得用，除自憶念大方等陀羅尼經。何以故？非對治故。善男子！於汝意云何？若有善男子善女人，磨大地土而用作食供四大身，日日常食，得活身不？」阿難白佛言：「不也。世尊！如是等土非本所食，云何活身？」佛告阿難：「善哉善哉！善男子！實語不虛。土者定不中食。我今此法定不中用治下世病。何以故？此陀羅尼非對治故。阿難！我今已說大方等陀羅尼，所應受持者而已受持、所應化者而已受化、所應說者我已說竟。所應持者菩薩持竟，聲聞所持而未應也。阿難！於汝意云何？受持如是章句不？」阿難白佛言：「世尊！我當受持如是章句。若佛去世之後，若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、婆羅門婆羅門子、居士居士子、天、龍、夜叉、摩睺羅伽等，若來詣我所推問陀羅尼義，我當為說如佛世尊。願賜聽不？」

佛告阿難：「善哉善哉！真我弟子，真用我法出三界苦。善哉善哉！阿難！眾生不能受持如是經典，違犯重戒、毀謗正法、逆害聖人。阿難！以是因緣，我今重以此經付囑於汝，當為眾生除滅重罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「善哉善哉！真我弟子，真用我法出三界苦。善哉善哉！阿難！眾生不能受持如是經典，違犯重戒、毀謗正法、逆害聖人。阿難！以是因緣，我今重以此經付囑於汝，當為眾生除滅重罪。」

爾時阿難及五百大弟子，文殊師利及諸菩薩，波斯匿王及五百比丘，優婆塞優婆夷、居士居士子，及與十方天子、婆蓃大士，及諸罪人，八十萬億恒河沙諸菩薩，九十二億諸天人阿修羅，無量大眾歡喜奉行，各禮佛足，頂戴信受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難及五百大弟子，文殊師利及諸菩薩，波斯匿王及五百比丘，優婆塞優婆夷、居士居士子，及與十方天子、婆蓃大士，及諸罪人，八十萬億恒河沙諸菩薩，九十二億諸天人阿修羅，無量大眾歡喜奉行，各禮佛足，頂戴信受。

大方等陀羅尼經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等陀羅尼經卷第四